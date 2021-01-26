Williamson County Property Transfers January 4

By
Michael Carpenter
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property transfers real estate

See where houses sold for January 4-8, 2021, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityStateZip
$622,015.00Guffee Farms Sec 16701 Falls Ridge LnCollege GroveTN37046
$290,500.00Fieldstone Farms Sec I206 Stanton Hall LnFranklinTN37069
$506,490.00Burberry Glen Ph3b1022 Wadeslea LnNolensvilleTN37135
$641,900.00Brixworth Ph7b9026 Safe Haven PlaceSpring HillTN37174
$217,333.00Harpeth School RdHarpeth School RdFranklinTN37064
$217,333.00Harpeth School RdHarpeth School RdFranklinTN37064
$217,333.00Harpeth School RdHarpeth School RdFranklinTN37064
$220,000.00Dylan Woods112 Dylan Woods DrBrentwoodTN37027
$500,000.00108 Foxwood LnFranklinTN37069
$431,329.00Stephens Valley Sec6362 Stephens Valley BlvdNashvilleTN37221
$550,513.00Lockwood Glen Sec9445 Dewar DrFranklinTN37064
$294,200.00Wakefield Sec 2 Rev 1 Pb 37 Pg 21025 Persimmon DrSpring HillTN37174
$386,400.00Hazelwood Billy Gene6659 Flat Creek RdCollege GroveTN37046
$449,900.00Waters Edge Sec56043 Starboard LnFranklinTN37064
$534,000.00Enclave @ Dove Lake Sec17098 Big Oak LnNolensvilleTN37135
$825,000.00Harpeth Est 1116 Harpeth Ridge RdFranklinTN37069
$737,628.00Brooksbank Estates Ph1704 Lawler LnNolensvilleTN37135
$798,000.00Westhaven Sec 11325 Starling LnFranklinTN37064
$525,000.00Harlinsdale Manor Rev122 Harlinsdale CtFranklinTN37069
$1,534,150.00Troubadour Sec78009 Backwoods Pvt DrCollege GroveTN37046
$333,000.00Grove Sec118113 Heirloom BlvdCollege GroveTN37046
$340,000.00Grove Sec118708 Ashbrook LnCollege GroveTN37046
$355,500.00Grove Sec118704 Ashbrook LnCollege GroveTN37046
$280,250.00Grove Sec 11Arno-college Grove RdCollege GroveTN37046
$65,000.007573 King RdFairviewTN37062
$309,000.00Granbury Place415 Granbury StFranklinTN37064
$1,359,000.00Traditions Sec31904 Parade DrBrentwoodTN37027
$351,741.00Fields Of Canterbury Sec12d3168 Sassafras LnThompsons StationTN37179
$65,000.00Wilkins Branch RdFranklinTN37064
$1,575,000.00Harlinsdale Manor107 Harlinsdale CtFranklinTN37069
$308,000.00Picketts Ridge Ph 2-b2725 Sutherland DrThompsons StationTN37179
$477,900.00Tollgate Village Sec 72977 Americus DrThompsons StationTN37179
$1,900,000.00St James6467 Peytonsville-arno RdCollege GroveTN37046
$465,000.00Franklin Green Sec 73122 Traviston DrFranklinTN37064
$425,000.00Haley Industrial Park Ph47408 Tennessee Excavating DrNolensvilleTN37135
$300,000.00Maplelawn Est 2876 Maple CirThompsons StationTN37179
$760,000.00Hurstbourne Park Sec 1401 Malcolm DrFranklinTN37067
$810,000.00Chenoweth Sec 179478 Smithson LnBrentwoodTN37027
$486,000.00Falls Grove Sec 26721 Pleasant Gate LnCollege GroveTN37046
$179,800.00Gables @ Wakefield Ph 1501 Dakota DrSpring HillTN37174
$795,000.00Westhaven Sec 36229 Fitzgerald StFranklinTN37064
$337,500.00Reid Hill Commons Sec 2123 Prince William LnFranklinTN37064
$250,000.00Reserve @ Raintree Forest Sec41594 Eastwood DrBrentwoodTN37027
$250,000.00Reserve @ Raintree Forest Sec41615 Treehouse CtBrentwoodTN37027
$637,681.00Vineyard Valley Sec17005 Vineyard Valley DrCollege GroveTN37046
$656,000.00Fieldstone Farms Sec Q-5704 Black Horse PkwyFranklinTN37069
$1,565,000.00Governors Club Ph 119 Medalist CtBrentwoodTN37027
$362,000.00Chapmans Crossing Ph 24031 Locerbie CirSpring HillTN37174
$1,490,000.00Mcgavock Farms Sec 2505 Pointer PlBrentwoodTN37027
$350,000.00Grove Sec98740 Belladonna DrCollege GroveTN37046
$510,000.00Founders Pointe Sec 2207 Founders Pointe BlvdFranklinTN37064
$519,900.00Burkitt Place Ph 2-a8156 Middlewick LnNolensvilleTN37135
$215,000.00Lee RdSpring HillTN37174
$1,700,000.007972 Crow Cut RdFairviewTN37062
$982,000.00Summer Hill Sec 22112 Summer Hill CirFranklinTN37064
$205,900.00Westhaven Sec54913 Cheltenham AveFranklinTN37064
$205,900.00Westhaven Sec54925 Cheltenham AveFranklinTN37064
$239,900.00Westhaven Sec522007 Kathryn AveFranklinTN37064
$205,900.00Westhaven Sec54919 Cheltenham AveFranklinTN37064
$131,875.00Falls Grove Sec67093 Sky Meadow DrCollege GroveTN37046
$646,370.00Falls Grove Sec67022 Sky Meadow DrCollege GroveTN37046
$539,260.00Falls Grove Sec67041 Sky Meadow DrCollege GroveTN37046
$600,000.00Brentwood So Ltd Sec 21400 Plantation DrBrentwoodTN37027
$670,587.00Arrington Retreat Sec41125 Waterbridge DrNolnesvilleTN37135
$726,971.00Arrington Retreat Sec5262 Rock Cress RdNolensvilleTN37135
$1,267,542.00Bishops Gate Wards Mill225 Bishops Gate DrFranklinTN37064
$2,500,000.00Legends Ridge Add Sec 3513 Legends Ridge CtFranklinTN37069
$791,520.00Kings Chapel Sec64171 Old Light CirArringtonTN37014
$675,000.00Holly Tree Farms Ph 11128 Holly Tree Farms RdBrentwoodTN37027
$390,000.00Avalon Section 05326 Lionheart WayFranklinTN37067
$1,173,250.00Fohl Blake AArno-college Grove RdCollege GroveTN37046
$735,000.00Telfair Ph21120 Mccellan LnNolensvilleTN37135
$1,204,373.00Benington 2 Sec3247 Belgian RdNolensvilleTN37135
$1,550,000.00Stockett Creek Sec 24517 Ballow LnNashvilleTN37221
$735,000.00Cardel Village1032 Carlisle LnFranklinTN37064
$330,000.004938 Bethesda-duplex RdCollege GroveTN37046
$819,321.00Stephens Valley Sec259 Glenrock DrNashvilleTN37221
$1,200,000.00Oman7016 Crews LnBrentwoodTN37027
$1,575,000.00Black Hawk Sec 27501 Redtail Hawk CtArringtonTN37014
$875,000.00Indian Point Sec 71411 Arrowhead DrBrentwoodTN37027
$1,300,000.00Burchett Will1215 Franklin RdBrentwoodTN37027
$396,900.00Tollgate Village Sec 51056 Rochelle AveThompsons StationTN37179
$430,000.00Burtonwood Add Ph 12937 Buckner LnSpring HillTN37174
$1,588,000.00Princeton Hills Sec 2735 Princeton Hills DrBrentwoodTN37027
$469,900.00Temple Hills Sec 9103 Bramley CloseFranklinTN37069
$900,000.00Green J J318 11th Ave NFranklinTN37064
$749,900.00Westhaven Sec 13208 Morning Mist LnFranklinTN37064
$160,000.00Enclave @ Dove Lake Sec17064 Big Oak LnNolensvilleTN37135
$160,000.00Enclave @ Dove Lake Sec17068 Big Oak LnNolensvilleTN37135
$70,000.00Kyles Creek Ph2 Sec27178 Kyles Creek DrFairviewTN37062
$160,000.00Enclave @ Dove Lake Sec17072 Big Oak LnNolensvilleTN37135
$2,650,000.00Beech Creek Hill440 Beech Creek Rd NBrentwoodTN37027
$160,000.00Enclave @ Dove Lake Sec17080 Big Oak LnNolensvilleTN37135
$6,030,000.00Slendor RidgeSplendor Ridge DrFranklinTN37064
$1,100,000.00Westhaven Sec 13608 Pearre Springs WayFranklinTN37064
$439,200.00Eagles Glen Sec 2724 Fawn CirFranklinTN37067
$456,000.00Castleberry Farm Ph 37148 Locksley LnFairviewTN37062
$239,900.00Tollgate Village Sec352100 Branford Place 303Thompsons StationTN37179
$297,900.00Tollgate Village Sec352100 Branford Place 304Thompsons StationTN37179
$859,900.006151 Rural Plains Cir 306FranklinTN37064
$155,000.00Yeargan Mark & Diane7709 Cumberland DrFairviewTN37062
$845,000.00Temple Hills The Links467 Sandcastle RdFranklinTN37069
$540,000.001038 Waller RdBrentwoodTN37027
$180,000.00Cameron Farms Sec 92779 Iroquois DrThompsons StationTN37179
$1,035,000.00Stonecrest811 Singleton LnBrentwoodTN37027
$1,000,000.00Sloan George A5016 Carters Creek PkFranklinTN37064
$389,900.00Bent Creek Ph 1 Sec 3-a4532 Sawmill PlNolensvilleTN37135
$375,000.00Hardeman Springs Sec26011 Porters Union WayArringtonTN37014
$220,000.00Hardeman Springs Sec26313 Percheron LnArringtonTN37014
$2,072,000.003983 Sulphur Springs RdColumbiaTN38401
$1,065,266.00Bishops Gate Wards Mill232 Bishops Gate DrFranklinTN37064
$880,519.00Kingsbarns2014 Kingsbarns DrNolensvilleTN37135
$156,000.009626 Stanfield RdBrentwoodTN37027
$850,000.00Brookfield Sec 129649 Boswell CtBrentwoodTN37027
$456,000.00Wades Grove Sec121019 Rudder DrSpring HillTN37174
$403,850.00Woodway5106 Heathrow BlvdBrentwoodTN37027
$1,030,000.00Carlisle1357 Barkleigh LnFranklinTN37064
$645,000.00Enclave @ Dove Lake Sec1813 Edson LnNolensvilleTN37135
$682,670.00Ralston Row409 Dragonfly CtFranklinTN37064
$395,000.00Willowvale Sec 22291 Dewey DrSpring HillTN37174
$200,193.00Stephens Valley Sec3707 Webster StNashvilleTN37221
$500,000.00Cherry Grove Add Sec 2 Ph13002 Stewart Campbell PtSpring HillTN37174
$419,885.00Brixworth Ph51698 Lantana DrSpring HillTN37174
$1,060,000.00Taramore Ph11801 Ivy Crest DrBrentwoodTN37027
$477,170.00Brixworth Ph51710 Lantana DrSpring HillTN37174
$1,533,040.00Temple Hills Country Club Estates Sec16c6681 Hastings LnFranklinTN37069
$566,500.00Echelon Sec12020 Echelon DrFranklinTN37064
$877,664.00Hardeman Springs Sec15816 Wagonvale DrArringtonTN37014
$495,000.00Village Of Clovercroft Sec1 Rev 4330 Tippecanoe DrFranklinTN37067
$534,900.00Brixworth Ph7b9045 Safe Haven PlaceSpring HillTN37174
$700,000.00Brookfield Sec 1-a2209 Brookfield DrBrentwoodTN37027
$650,000.00Fieldstone Farms Sec R-1334 Sterling Park TerFranklinTN37069
$225,000.00October Park2007 Orange Leaf CirFranklinTN37067
$433,990.00Waters Edge Sec56037 Starboard LnFranklinTN37064
$644,000.00Lockwood Glen Sec4521 Sydenham DrFranklinTN37064
$810,000.00Cool Springs East Sec 6344 Sliders Knob AveFranklinTN37067
$449,900.00Fieldstone Farms Sec M144 Cavalcade DrFranklinTN37069
$2,550,000.00Legends Ridge Add Sec 2401 Legends Park CirFranklinTN37069
$505,000.00Winterset Woods2117 Bucolic CtNolensvilleTN37135
$1,186,633.00Hadley Reserve112 Hadley Reserve Pvt CtNolensvilleTN37135
$465,000.00Traditions Sec41845 Traditions CirBrentwoodTN37027
$1,550,451.00Moon Thomas W4995 Green Herron Pvt LnFranklinTN37064
$465,000.00Traditions Sec41842 Traditions CirBrentwoodTN37027
$635,000.00Steeplechase Sec 2119 Steeplechase LnNashvilleTN37221
$672,895.00Scales Farmstead Ph2433 Herring TrlNolensvilleTN37135
$902,858.00Kingsbarns2029 Kingsbarns DrNolensvilleTN37135
$2,475,000.00Young Patricia R4462 N Chapel RdFranklinTN37067
$285,000.00Black Hawk Sec 27500 Redtail Hawk CtArringtonTN37014
$900,000.00Dunblane2208 Dunblane LnFranklinTN37069
$803,060.00Hideaway @ Arrington Ph1 Sec27353 Harlow DrCollege GroveTN37046
$390,000.00Cameron Farms Sec 32900 Iroquois DrThompsons StationTN37179
$936,050.00Carondelet Sec 5808 Shenandoah DrBrentwoodTN37027
$290,000.00Brentwood Pointe Sec 2919 Brentwood PointeBrentwoodTN37027
$715,000.005189 Waddell Hollow RdFranklinTN37064
$233,000.00Brentwood Pointe Sec 2847 Brentwood PointeBrentwoodTN37027
$859,900.00Brienz Valley Sec12319 Lucerne LnFranklinTN37064
$734,240.00Scales Farmstead Ph2221 Broadgreen LnNolensvilleTN37135
$560,000.005584 Carters Creek PkThompsons StationTN37179
$607,000.00Winchester Est Sec 2116 Lucinda CtFranklinTN37064
$285,000.00Western Woods Village Sec47512 Spicer CtFairviewTN37062
$800,000.00Westhaven Sec 11416 Wire Grass LnFranklinTN37064
$3,450,000.00Two Rivers4216 Two Rivers LnFranklinTN37069
$200,000.00Duplex RdSpring HillTN37174
$465,000.00Traditions Sec41855 Traditions CirBrentwoodTN37027
$725,000.00Hideaway @ Arrington Ph1 Sec27060 Lanceleaf DrCollege GroveTN37046
$418,700.00Clairmonte Sec 21405 Clairmonte CirFranklinTN37064
$980,000.00Cool Springs East Sec 22520 Brennan LnFranklinTN37067
$1,385,000.00Hideaway @ Arrington Ph1 Sec27104 Mason Grove CtCollege GroveTN37046
$630,060.00Ellington Park Sec 3301 Ellington DrFranklinTN37064
$374,900.00Twin Oaks1515 Birchwood CirFranklinTN37064
$489,000.00Dakota Pointe Ph 23025 Sakari CirSpring HillTN37174
$395,000.00Campbell Station Sec 23044 O'hallorn DrSpring HillTN37174
$1,204,000.00Mill @ Bond Springs Sec1Gates Mill RdgThompsons StationTN37179
$510,000.00The Fields Of Canterbury Sec32416 Tapestry CtThompsons StationTN37179
$499,900.00Avalon Sec 6218 Pennystone CirFranklinTN37067
$395,126.00Cumberland Estates Ph17432 Cumberland DrFairviewTN37062
$540,000.00Ivy Glen Sec 2239 Chester Stephens RdFranklinTN37067
$799,900.00Scales Farmstead Ph11041 Lawson LnNolensvilleTN37135
$675,000.004302 Arno RdFrannklin Tn 37064TN37064
$175,000.00Cromwell Sec 11868 Burland CrescentBrentwoodTN37027
$535,000.00Walnut Ridge Sec 16831 Walnut Hills DrBrentwoodTN37027
$938,995.00Kingsbarns2009 Kingsbarns DrNolensvilleTN37135
$1,310,960.00Waters Edge Sec4Flowing Creek DrFranklinTN37064
$805,000.00Westhaven Sec 171178 Westhaven BlvdFranklinTN37064
$530,000.00Burkitt Place Ph 2-a8192 Middlewick LnNolensvilleTN37135
$750,000.004420 Nathan Tomlin RdFranklinTN37064
$72,000.00Copper Ridge Ph83007 Boxbury LnSpring HillTN37174
$398,482.00Copper Ridge Ph63063 Boxbury LnSpring HillTN37174
$452,552.00Copper Ridge Ph63044 Boxbury LnSpring HillTN37174
$333,000.00Boyd Mill Est Sec 11504 Teil DrFranklinTN37064
$480,000.00Carondelet Sec 29011 Hood PlBrentwoodTN37027
$325,000.00Wyngate Est Ph 161615 Zurich DrSpring HillTN37174
$600,000.00Pinewood RdFranklinTN37064
$308,000.00Woodside Ph3 Sec24971 Paddy TrSpring HillTN37174
$639,900.00Cherry Grove Add Ph81546 Bunbury DrThompsons StationTN37179
$275,000.007123 Anglin RdFairviewTN37062
$352,000.00Deervalley Downs Ph37514 Beechnut WayFairviewTN37062
$475,000.00Lynnwood Downs Rev3029 Smith LnFranklinTN37069
$650,000.00Garrison RdFranklinTN37064

 

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