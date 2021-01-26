Williamson County Property Transfers January 4

See where houses sold for January 4-8, 2021, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|State
|Zip
|$622,015.00
|Guffee Farms Sec 1
|6701 Falls Ridge Ln
|College Grove
|TN
|37046
|$290,500.00
|Fieldstone Farms Sec I
|206 Stanton Hall Ln
|Franklin
|TN
|37069
|$506,490.00
|Burberry Glen Ph3b
|1022 Wadeslea Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|$641,900.00
|Brixworth Ph7b
|9026 Safe Haven Place
|Spring Hill
|TN
|37174
|$217,333.00
|Harpeth School Rd
|Harpeth School Rd
|Franklin
|TN
|37064
|$217,333.00
|Harpeth School Rd
|Harpeth School Rd
|Franklin
|TN
|37064
|$217,333.00
|Harpeth School Rd
|Harpeth School Rd
|Franklin
|TN
|37064
|$220,000.00
|Dylan Woods
|112 Dylan Woods Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|$500,000.00
|108 Foxwood Ln
|Franklin
|TN
|37069
|$431,329.00
|Stephens Valley Sec6
|362 Stephens Valley Blvd
|Nashville
|TN
|37221
|$550,513.00
|Lockwood Glen Sec9
|445 Dewar Dr
|Franklin
|TN
|37064
|$294,200.00
|Wakefield Sec 2 Rev 1 Pb 37 Pg 2
|1025 Persimmon Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|$386,400.00
|Hazelwood Billy Gene
|6659 Flat Creek Rd
|College Grove
|TN
|37046
|$449,900.00
|Waters Edge Sec5
|6043 Starboard Ln
|Franklin
|TN
|37064
|$534,000.00
|Enclave @ Dove Lake Sec1
|7098 Big Oak Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|$825,000.00
|Harpeth Est
|1116 Harpeth Ridge Rd
|Franklin
|TN
|37069
|$737,628.00
|Brooksbank Estates Ph1
|704 Lawler Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|$798,000.00
|Westhaven Sec 11
|325 Starling Ln
|Franklin
|TN
|37064
|$525,000.00
|Harlinsdale Manor Rev
|122 Harlinsdale Ct
|Franklin
|TN
|37069
|$1,534,150.00
|Troubadour Sec7
|8009 Backwoods Pvt Dr
|College Grove
|TN
|37046
|$333,000.00
|Grove Sec11
|8113 Heirloom Blvd
|College Grove
|TN
|37046
|$340,000.00
|Grove Sec11
|8708 Ashbrook Ln
|College Grove
|TN
|37046
|$355,500.00
|Grove Sec11
|8704 Ashbrook Ln
|College Grove
|TN
|37046
|$280,250.00
|Grove Sec 11
|Arno-college Grove Rd
|College Grove
|TN
|37046
|$65,000.00
|7573 King Rd
|Fairview
|TN
|37062
|$309,000.00
|Granbury Place
|415 Granbury St
|Franklin
|TN
|37064
|$1,359,000.00
|Traditions Sec3
|1904 Parade Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|$351,741.00
|Fields Of Canterbury Sec12d
|3168 Sassafras Ln
|Thompsons Station
|TN
|37179
|$65,000.00
|Wilkins Branch Rd
|Franklin
|TN
|37064
|$1,575,000.00
|Harlinsdale Manor
|107 Harlinsdale Ct
|Franklin
|TN
|37069
|$308,000.00
|Picketts Ridge Ph 2-b
|2725 Sutherland Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|$477,900.00
|Tollgate Village Sec 7
|2977 Americus Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|$1,900,000.00
|St James
|6467 Peytonsville-arno Rd
|College Grove
|TN
|37046
|$465,000.00
|Franklin Green Sec 7
|3122 Traviston Dr
|Franklin
|TN
|37064
|$425,000.00
|Haley Industrial Park Ph4
|7408 Tennessee Excavating Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|$300,000.00
|Maplelawn Est
|2876 Maple Cir
|Thompsons Station
|TN
|37179
|$760,000.00
|Hurstbourne Park Sec 1
|401 Malcolm Dr
|Franklin
|TN
|37067
|$810,000.00
|Chenoweth Sec 17
|9478 Smithson Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|$486,000.00
|Falls Grove Sec 2
|6721 Pleasant Gate Ln
|College Grove
|TN
|37046
|$179,800.00
|Gables @ Wakefield Ph 1
|501 Dakota Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|$795,000.00
|Westhaven Sec 36
|229 Fitzgerald St
|Franklin
|TN
|37064
|$337,500.00
|Reid Hill Commons Sec 2
|123 Prince William Ln
|Franklin
|TN
|37064
|$250,000.00
|Reserve @ Raintree Forest Sec4
|1594 Eastwood Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|$250,000.00
|Reserve @ Raintree Forest Sec4
|1615 Treehouse Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|$637,681.00
|Vineyard Valley Sec1
|7005 Vineyard Valley Dr
|College Grove
|TN
|37046
|$656,000.00
|Fieldstone Farms Sec Q-5
|704 Black Horse Pkwy
|Franklin
|TN
|37069
|$1,565,000.00
|Governors Club Ph 11
|9 Medalist Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|$362,000.00
|Chapmans Crossing Ph 2
|4031 Locerbie Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|$1,490,000.00
|Mcgavock Farms Sec 2
|505 Pointer Pl
|Brentwood
|TN
|37027
|$350,000.00
|Grove Sec9
|8740 Belladonna Dr
|College Grove
|TN
|37046
|$510,000.00
|Founders Pointe Sec 2
|207 Founders Pointe Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|$519,900.00
|Burkitt Place Ph 2-a
|8156 Middlewick Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|$215,000.00
|Lee Rd
|Spring Hill
|TN
|37174
|$1,700,000.00
|7972 Crow Cut Rd
|Fairview
|TN
|37062
|$982,000.00
|Summer Hill Sec 2
|2112 Summer Hill Cir
|Franklin
|TN
|37064
|$205,900.00
|Westhaven Sec54
|913 Cheltenham Ave
|Franklin
|TN
|37064
|$205,900.00
|Westhaven Sec54
|925 Cheltenham Ave
|Franklin
|TN
|37064
|$239,900.00
|Westhaven Sec52
|2007 Kathryn Ave
|Franklin
|TN
|37064
|$205,900.00
|Westhaven Sec54
|919 Cheltenham Ave
|Franklin
|TN
|37064
|$131,875.00
|Falls Grove Sec6
|7093 Sky Meadow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|$646,370.00
|Falls Grove Sec6
|7022 Sky Meadow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|$539,260.00
|Falls Grove Sec6
|7041 Sky Meadow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|$600,000.00
|Brentwood So Ltd Sec 2
|1400 Plantation Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|$670,587.00
|Arrington Retreat Sec4
|1125 Waterbridge Dr
|Nolnesville
|TN
|37135
|$726,971.00
|Arrington Retreat Sec5
|262 Rock Cress Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|$1,267,542.00
|Bishops Gate Wards Mill
|225 Bishops Gate Dr
|Franklin
|TN
|37064
|$2,500,000.00
|Legends Ridge Add Sec 3
|513 Legends Ridge Ct
|Franklin
|TN
|37069
|$791,520.00
|Kings Chapel Sec6
|4171 Old Light Cir
|Arrington
|TN
|37014
|$675,000.00
|Holly Tree Farms Ph 1
|1128 Holly Tree Farms Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|$390,000.00
|Avalon Section 05
|326 Lionheart Way
|Franklin
|TN
|37067
|$1,173,250.00
|Fohl Blake A
|Arno-college Grove Rd
|College Grove
|TN
|37046
|$735,000.00
|Telfair Ph2
|1120 Mccellan Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|$1,204,373.00
|Benington 2 Sec3
|247 Belgian Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|$1,550,000.00
|Stockett Creek Sec 2
|4517 Ballow Ln
|Nashville
|TN
|37221
|$735,000.00
|Cardel Village
|1032 Carlisle Ln
|Franklin
|TN
|37064
|$330,000.00
|4938 Bethesda-duplex Rd
|College Grove
|TN
|37046
|$819,321.00
|Stephens Valley Sec2
|59 Glenrock Dr
|Nashville
|TN
|37221
|$1,200,000.00
|Oman
|7016 Crews Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|$1,575,000.00
|Black Hawk Sec 2
|7501 Redtail Hawk Ct
|Arrington
|TN
|37014
|$875,000.00
|Indian Point Sec 7
|1411 Arrowhead Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|$1,300,000.00
|Burchett Will
|1215 Franklin Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|$396,900.00
|Tollgate Village Sec 5
|1056 Rochelle Ave
|Thompsons Station
|TN
|37179
|$430,000.00
|Burtonwood Add Ph 1
|2937 Buckner Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|$1,588,000.00
|Princeton Hills Sec 2
|735 Princeton Hills Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|$469,900.00
|Temple Hills Sec 9
|103 Bramley Close
|Franklin
|TN
|37069
|$900,000.00
|Green J J
|318 11th Ave N
|Franklin
|TN
|37064
|$749,900.00
|Westhaven Sec 13
|208 Morning Mist Ln
|Franklin
|TN
|37064
|$160,000.00
|Enclave @ Dove Lake Sec1
|7064 Big Oak Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|$160,000.00
|Enclave @ Dove Lake Sec1
|7068 Big Oak Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|$70,000.00
|Kyles Creek Ph2 Sec2
|7178 Kyles Creek Dr
|Fairview
|TN
|37062
|$160,000.00
|Enclave @ Dove Lake Sec1
|7072 Big Oak Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|$2,650,000.00
|Beech Creek Hill
|440 Beech Creek Rd N
|Brentwood
|TN
|37027
|$160,000.00
|Enclave @ Dove Lake Sec1
|7080 Big Oak Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|$6,030,000.00
|Slendor Ridge
|Splendor Ridge Dr
|Franklin
|TN
|37064
|$1,100,000.00
|Westhaven Sec 13
|608 Pearre Springs Way
|Franklin
|TN
|37064
|$439,200.00
|Eagles Glen Sec 2
|724 Fawn Cir
|Franklin
|TN
|37067
|$456,000.00
|Castleberry Farm Ph 3
|7148 Locksley Ln
|Fairview
|TN
|37062
|$239,900.00
|Tollgate Village Sec35
|2100 Branford Place 303
|Thompsons Station
|TN
|37179
|$297,900.00
|Tollgate Village Sec35
|2100 Branford Place 304
|Thompsons Station
|TN
|37179
|$859,900.00
|6151 Rural Plains Cir 306
|Franklin
|TN
|37064
|$155,000.00
|Yeargan Mark & Diane
|7709 Cumberland Dr
|Fairview
|TN
|37062
|$845,000.00
|Temple Hills The Links
|467 Sandcastle Rd
|Franklin
|TN
|37069
|$540,000.00
|1038 Waller Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|$180,000.00
|Cameron Farms Sec 9
|2779 Iroquois Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|$1,035,000.00
|Stonecrest
|811 Singleton Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|$1,000,000.00
|Sloan George A
|5016 Carters Creek Pk
|Franklin
|TN
|37064
|$389,900.00
|Bent Creek Ph 1 Sec 3-a
|4532 Sawmill Pl
|Nolensville
|TN
|37135
|$375,000.00
|Hardeman Springs Sec2
|6011 Porters Union Way
|Arrington
|TN
|37014
|$220,000.00
|Hardeman Springs Sec2
|6313 Percheron Ln
|Arrington
|TN
|37014
|$2,072,000.00
|3983 Sulphur Springs Rd
|Columbia
|TN
|38401
|$1,065,266.00
|Bishops Gate Wards Mill
|232 Bishops Gate Dr
|Franklin
|TN
|37064
|$880,519.00
|Kingsbarns
|2014 Kingsbarns Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|$156,000.00
|9626 Stanfield Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|$850,000.00
|Brookfield Sec 12
|9649 Boswell Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|$456,000.00
|Wades Grove Sec12
|1019 Rudder Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|$403,850.00
|Woodway
|5106 Heathrow Blvd
|Brentwood
|TN
|37027
|$1,030,000.00
|Carlisle
|1357 Barkleigh Ln
|Franklin
|TN
|37064
|$645,000.00
|Enclave @ Dove Lake Sec1
|813 Edson Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|$682,670.00
|Ralston Row
|409 Dragonfly Ct
|Franklin
|TN
|37064
|$395,000.00
|Willowvale Sec 2
|2291 Dewey Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|$200,193.00
|Stephens Valley Sec3
|707 Webster St
|Nashville
|TN
|37221
|$500,000.00
|Cherry Grove Add Sec 2 Ph1
|3002 Stewart Campbell Pt
|Spring Hill
|TN
|37174
|$419,885.00
|Brixworth Ph5
|1698 Lantana Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|$1,060,000.00
|Taramore Ph1
|1801 Ivy Crest Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|$477,170.00
|Brixworth Ph5
|1710 Lantana Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|$1,533,040.00
|Temple Hills Country Club Estates Sec16c
|6681 Hastings Ln
|Franklin
|TN
|37069
|$566,500.00
|Echelon Sec1
|2020 Echelon Dr
|Franklin
|TN
|37064
|$877,664.00
|Hardeman Springs Sec1
|5816 Wagonvale Dr
|Arrington
|TN
|37014
|$495,000.00
|Village Of Clovercroft Sec1 Rev 4
|330 Tippecanoe Dr
|Franklin
|TN
|37067
|$534,900.00
|Brixworth Ph7b
|9045 Safe Haven Place
|Spring Hill
|TN
|37174
|$700,000.00
|Brookfield Sec 1-a
|2209 Brookfield Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|$650,000.00
|Fieldstone Farms Sec R-1
|334 Sterling Park Ter
|Franklin
|TN
|37069
|$225,000.00
|October Park
|2007 Orange Leaf Cir
|Franklin
|TN
|37067
|$433,990.00
|Waters Edge Sec5
|6037 Starboard Ln
|Franklin
|TN
|37064
|$644,000.00
|Lockwood Glen Sec4
|521 Sydenham Dr
|Franklin
|TN
|37064
|$810,000.00
|Cool Springs East Sec 6
|344 Sliders Knob Ave
|Franklin
|TN
|37067
|$449,900.00
|Fieldstone Farms Sec M
|144 Cavalcade Dr
|Franklin
|TN
|37069
|$2,550,000.00
|Legends Ridge Add Sec 2
|401 Legends Park Cir
|Franklin
|TN
|37069
|$505,000.00
|Winterset Woods
|2117 Bucolic Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|$1,186,633.00
|Hadley Reserve
|112 Hadley Reserve Pvt Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|$465,000.00
|Traditions Sec4
|1845 Traditions Cir
|Brentwood
|TN
|37027
|$1,550,451.00
|Moon Thomas W
|4995 Green Herron Pvt Ln
|Franklin
|TN
|37064
|$465,000.00
|Traditions Sec4
|1842 Traditions Cir
|Brentwood
|TN
|37027
|$635,000.00
|Steeplechase Sec 2
|119 Steeplechase Ln
|Nashville
|TN
|37221
|$672,895.00
|Scales Farmstead Ph2
|433 Herring Trl
|Nolensville
|TN
|37135
|$902,858.00
|Kingsbarns
|2029 Kingsbarns Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|$2,475,000.00
|Young Patricia R
|4462 N Chapel Rd
|Franklin
|TN
|37067
|$285,000.00
|Black Hawk Sec 2
|7500 Redtail Hawk Ct
|Arrington
|TN
|37014
|$900,000.00
|Dunblane
|2208 Dunblane Ln
|Franklin
|TN
|37069
|$803,060.00
|Hideaway @ Arrington Ph1 Sec2
|7353 Harlow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|$390,000.00
|Cameron Farms Sec 3
|2900 Iroquois Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|$936,050.00
|Carondelet Sec 5
|808 Shenandoah Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|$290,000.00
|Brentwood Pointe Sec 2
|919 Brentwood Pointe
|Brentwood
|TN
|37027
|$715,000.00
|5189 Waddell Hollow Rd
|Franklin
|TN
|37064
|$233,000.00
|Brentwood Pointe Sec 2
|847 Brentwood Pointe
|Brentwood
|TN
|37027
|$859,900.00
|Brienz Valley Sec1
|2319 Lucerne Ln
|Franklin
|TN
|37064
|$734,240.00
|Scales Farmstead Ph2
|221 Broadgreen Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|$560,000.00
|5584 Carters Creek Pk
|Thompsons Station
|TN
|37179
|$607,000.00
|Winchester Est Sec 2
|116 Lucinda Ct
|Franklin
|TN
|37064
|$285,000.00
|Western Woods Village Sec4
|7512 Spicer Ct
|Fairview
|TN
|37062
|$800,000.00
|Westhaven Sec 11
|416 Wire Grass Ln
|Franklin
|TN
|37064
|$3,450,000.00
|Two Rivers
|4216 Two Rivers Ln
|Franklin
|TN
|37069
|$200,000.00
|Duplex Rd
|Spring Hill
|TN
|37174
|$465,000.00
|Traditions Sec4
|1855 Traditions Cir
|Brentwood
|TN
|37027
|$725,000.00
|Hideaway @ Arrington Ph1 Sec2
|7060 Lanceleaf Dr
|College Grove
|TN
|37046
|$418,700.00
|Clairmonte Sec 2
|1405 Clairmonte Cir
|Franklin
|TN
|37064
|$980,000.00
|Cool Springs East Sec 22
|520 Brennan Ln
|Franklin
|TN
|37067
|$1,385,000.00
|Hideaway @ Arrington Ph1 Sec2
|7104 Mason Grove Ct
|College Grove
|TN
|37046
|$630,060.00
|Ellington Park Sec 3
|301 Ellington Dr
|Franklin
|TN
|37064
|$374,900.00
|Twin Oaks
|1515 Birchwood Cir
|Franklin
|TN
|37064
|$489,000.00
|Dakota Pointe Ph 2
|3025 Sakari Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|$395,000.00
|Campbell Station Sec 2
|3044 O'hallorn Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|$1,204,000.00
|Mill @ Bond Springs Sec1
|Gates Mill Rdg
|Thompsons Station
|TN
|37179
|$510,000.00
|The Fields Of Canterbury Sec3
|2416 Tapestry Ct
|Thompsons Station
|TN
|37179
|$499,900.00
|Avalon Sec 6
|218 Pennystone Cir
|Franklin
|TN
|37067
|$395,126.00
|Cumberland Estates Ph1
|7432 Cumberland Dr
|Fairview
|TN
|37062
|$540,000.00
|Ivy Glen Sec 2
|239 Chester Stephens Rd
|Franklin
|TN
|37067
|$799,900.00
|Scales Farmstead Ph1
|1041 Lawson Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|$675,000.00
|4302 Arno Rd
|Frannklin Tn 37064
|TN
|37064
|$175,000.00
|Cromwell Sec 1
|1868 Burland Crescent
|Brentwood
|TN
|37027
|$535,000.00
|Walnut Ridge Sec 1
|6831 Walnut Hills Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|$938,995.00
|Kingsbarns
|2009 Kingsbarns Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|$1,310,960.00
|Waters Edge Sec4
|Flowing Creek Dr
|Franklin
|TN
|37064
|$805,000.00
|Westhaven Sec 17
|1178 Westhaven Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|$530,000.00
|Burkitt Place Ph 2-a
|8192 Middlewick Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|$750,000.00
|4420 Nathan Tomlin Rd
|Franklin
|TN
|37064
|$72,000.00
|Copper Ridge Ph8
|3007 Boxbury Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|$398,482.00
|Copper Ridge Ph6
|3063 Boxbury Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|$452,552.00
|Copper Ridge Ph6
|3044 Boxbury Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|$333,000.00
|Boyd Mill Est Sec 1
|1504 Teil Dr
|Franklin
|TN
|37064
|$480,000.00
|Carondelet Sec 2
|9011 Hood Pl
|Brentwood
|TN
|37027
|$325,000.00
|Wyngate Est Ph 16
|1615 Zurich Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|$600,000.00
|Pinewood Rd
|Franklin
|TN
|37064
|$308,000.00
|Woodside Ph3 Sec2
|4971 Paddy Tr
|Spring Hill
|TN
|37174
|$639,900.00
|Cherry Grove Add Ph8
|1546 Bunbury Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|$275,000.00
|7123 Anglin Rd
|Fairview
|TN
|37062
|$352,000.00
|Deervalley Downs Ph3
|7514 Beechnut Way
|Fairview
|TN
|37062
|$475,000.00
|Lynnwood Downs Rev
|3029 Smith Ln
|Franklin
|TN
|37069
|$650,000.00
|Garrison Rd
|Franklin
|TN
|37064