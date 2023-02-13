Williamson County Property Transfers January 23

By
Michael Carpenter
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property transfers real estate

See where houses and property sold for January 23-27, 2023, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$2,300,000.004436 Pratt LnFranklin37064
$4,400,000.00Hideaway @ Arrington Ph1 Sec27301 Harlow DrCollege Grove37046
$862,150.00Westhaven Sec 241206 Jewell AveFranklin37064
$990,000.00Westhaven Sec511018 Beckwith StFranklin37064
$496,844.00Fields Of Canterbury Sec142642 Bramblewood LnThompsons Station37179
$749,045.00Stream Valley Sec173007 Fernshaw LnFranklin37064
$1,120,534.00Terravista Sec15309 Eagle Trail CtFrnklin37064
$1,050,000.00Village Of Clovercroft Sec 2405 Lena LnFranklin37067
$1,800,000.00Governors Club The Ph 1217 Governors WayBrentwood37027
$1,850,000.007720 Smith RdPrimm Spring38476
$830,000.00Spencer Hall Sec 53185 Bush DrFranklin37064
$1,080,000.00Daventry Sec13229 Chase Point DrFranklin37067
$557,983.00Waters Edge Sec6147 Calm Waters StFranklin37064
$1,300,000.00Huffines Ridge DrFranklin37067
$838,970.00Annecy Ph13013 Jada WayNolensville37135
$3,250,000.005824 Garrison RdFranklin37064
$500,000.004279 Old Hillsboro RdFranklin37064
$250,000.007341 Hunting Camp RdFairview37062
$630,000.00Bent Creek Ph 1 Sec 2-a5027 Burke TrlNolensville37135
$35,000.00Harbison4063 Clovercroft RdFranklin37069
$2,771,250.00Governors Club The Ph 881 Governors WayBrentwood37027
$312,000.00Forrest Crossing Sec 21429 Southampton CtFranklin37064
$2,460,000.00Spring Creek3400 Mallory LnFranklin37067
$2,330,000.00Magnolia Vale Ph 21008 Monroe LnBrentwood37027
$693,000.00Berry Chapel Heights112 Tamara CirFranklin37069
$783,000.00Westhaven Sec 396 Pearl StFranklin37064
$420,000.00Fieldstone Farms Sec K-1410 Newbary CtFranklin37069
$625,880.00Morningside Sec 77082 Sunrise CirFranklin37067
$870,000.00Autumn Ridge Ph3 Sec31794 Witt Way DrSpring Hill37174
$931,940.00October Park1026 October Park WayFranklin37067
$831,500.00Heatherwood Hills Sec 2102 Azalea LnFranklin37064
$1,500,000.00Harpeth Ind Park1109 Harpeth Ind CtFranklin37064
$875,000.00Cedarmont Farms Ph 51109 Cedarview LnFranklin37067
$245,000.007108 Hicks CtFairview37062
$2,542,893.18Grove Sec98704 Belladonna DrCollege Grove37046
$1,153,188.00St Marlo Sec16027 Emma Victoria DrFranklin37064
$1,441,500.00Crutcher Shannon L7116 New Hope RdFairview37062
$850,000.00Buck5190 Old Harding RdFranklin37064
$850,000.00Mckays Mill Sec 221003 Vincent DrFranklin37067
$1,224,483.00Westhaven Sec59807 Horizon DrFranklin37064
$50,000.006827 Nolensville RdNolensville37135
$1,847,700.00Annecy Ph11061 Annecy PkwyNolensville37135
$455,000.00Wyngate Est Ph 81908 Hamelton CirSpring Hill37174
$355,000.00Rolling Acres Sec 27603 Cumberland DrFairview37062
$499,900.00Riverview Park Sec 1131 Pebblecreek RdFranklin37064
$367,500.00Mcdonalds Gary Cox Pike7509 Cox PkFairview37062
$1,600,000.00Fair Park Cottages322 11th Ave NFranklin37064
$762,465.00Annecy Ph15024 Evangeline PlaceNolensville37135
$960,000.00Clovercroft Preserve Sec19004 Clovercroft Prsv DrFranklin37067
$920,000.003043 Long Branch CirFranklin37064
$799,000.00Otter Creek Springs Ph17419 Swindon BlvdFairview37062
$555,000.00Wakefield Sec 34000 Farmville CtSpring Hill37174
$1,163,719.00Whistle Stop Farms Sec12022 Conductor LnThompsons Station37179
$1,099,000.00Brooklands5020 Brooklands Pvt LnFranklin37064
$650,000.00Westhaven Sec 15106 Front St #21Franklin37064
$421,000.00Baker Springs Sec 21271 Baker Creek DrSpring Hill37174
$550,000.00Country Haven Est2613 Country Haven DrThompsons Station37179
$946,000.00Brookfield Sec 92513 Myers Park CtBrentwood37027
$614,000.00Reid Hill Commons Sec 1105 Clapham StFranklin37064
$445,000.00Newport Crossing Sec 61361 Saybrook CrossingThompsons Station37179
$1,181,760.00Enclave @ Dove Lake Sec2626 Silva LnNolensville37135
$885,000.00Mcdaniel Estates Sec57633 Delancey DrCollege Grove37046

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