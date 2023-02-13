Williamson County Property Transfers January 23

See where houses and property sold for January 23-27, 2023, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$2,300,000.00
|4436 Pratt Ln
|Franklin
|37064
|$4,400,000.00
|Hideaway @ Arrington Ph1 Sec2
|7301 Harlow Dr
|College Grove
|37046
|$862,150.00
|Westhaven Sec 24
|1206 Jewell Ave
|Franklin
|37064
|$990,000.00
|Westhaven Sec51
|1018 Beckwith St
|Franklin
|37064
|$496,844.00
|Fields Of Canterbury Sec14
|2642 Bramblewood Ln
|Thompsons Station
|37179
|$749,045.00
|Stream Valley Sec17
|3007 Fernshaw Ln
|Franklin
|37064
|$1,120,534.00
|Terravista Sec1
|5309 Eagle Trail Ct
|Frnklin
|37064
|$1,050,000.00
|Village Of Clovercroft Sec 2
|405 Lena Ln
|Franklin
|37067
|$1,800,000.00
|Governors Club The Ph 1
|217 Governors Way
|Brentwood
|37027
|$1,850,000.00
|7720 Smith Rd
|Primm Spring
|38476
|$830,000.00
|Spencer Hall Sec 5
|3185 Bush Dr
|Franklin
|37064
|$1,080,000.00
|Daventry Sec1
|3229 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$557,983.00
|Waters Edge Sec6
|147 Calm Waters St
|Franklin
|37064
|$1,300,000.00
|Huffines Ridge Dr
|Franklin
|37067
|$838,970.00
|Annecy Ph1
|3013 Jada Way
|Nolensville
|37135
|$3,250,000.00
|5824 Garrison Rd
|Franklin
|37064
|$500,000.00
|4279 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|$250,000.00
|7341 Hunting Camp Rd
|Fairview
|37062
|$630,000.00
|Bent Creek Ph 1 Sec 2-a
|5027 Burke Trl
|Nolensville
|37135
|$35,000.00
|Harbison
|4063 Clovercroft Rd
|Franklin
|37069
|$2,771,250.00
|Governors Club The Ph 8
|81 Governors Way
|Brentwood
|37027
|$312,000.00
|Forrest Crossing Sec 2
|1429 Southampton Ct
|Franklin
|37064
|$2,460,000.00
|Spring Creek
|3400 Mallory Ln
|Franklin
|37067
|$2,330,000.00
|Magnolia Vale Ph 2
|1008 Monroe Ln
|Brentwood
|37027
|$693,000.00
|Berry Chapel Heights
|112 Tamara Cir
|Franklin
|37069
|$783,000.00
|Westhaven Sec 3
|96 Pearl St
|Franklin
|37064
|$420,000.00
|Fieldstone Farms Sec K-1
|410 Newbary Ct
|Franklin
|37069
|$625,880.00
|Morningside Sec 7
|7082 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$870,000.00
|Autumn Ridge Ph3 Sec3
|1794 Witt Way Dr
|Spring Hill
|37174
|$931,940.00
|October Park
|1026 October Park Way
|Franklin
|37067
|$831,500.00
|Heatherwood Hills Sec 2
|102 Azalea Ln
|Franklin
|37064
|$1,500,000.00
|Harpeth Ind Park
|1109 Harpeth Ind Ct
|Franklin
|37064
|$875,000.00
|Cedarmont Farms Ph 5
|1109 Cedarview Ln
|Franklin
|37067
|$245,000.00
|7108 Hicks Ct
|Fairview
|37062
|$2,542,893.18
|Grove Sec9
|8704 Belladonna Dr
|College Grove
|37046
|$1,153,188.00
|St Marlo Sec1
|6027 Emma Victoria Dr
|Franklin
|37064
|$1,441,500.00
|Crutcher Shannon L
|7116 New Hope Rd
|Fairview
|37062
|$850,000.00
|Buck
|5190 Old Harding Rd
|Franklin
|37064
|$850,000.00
|Mckays Mill Sec 22
|1003 Vincent Dr
|Franklin
|37067
|$1,224,483.00
|Westhaven Sec59
|807 Horizon Dr
|Franklin
|37064
|$50,000.00
|6827 Nolensville Rd
|Nolensville
|37135
|$1,847,700.00
|Annecy Ph1
|1061 Annecy Pkwy
|Nolensville
|37135
|$455,000.00
|Wyngate Est Ph 8
|1908 Hamelton Cir
|Spring Hill
|37174
|$355,000.00
|Rolling Acres Sec 2
|7603 Cumberland Dr
|Fairview
|37062
|$499,900.00
|Riverview Park Sec 1
|131 Pebblecreek Rd
|Franklin
|37064
|$367,500.00
|Mcdonalds Gary Cox Pike
|7509 Cox Pk
|Fairview
|37062
|$1,600,000.00
|Fair Park Cottages
|322 11th Ave N
|Franklin
|37064
|$762,465.00
|Annecy Ph1
|5024 Evangeline Place
|Nolensville
|37135
|$960,000.00
|Clovercroft Preserve Sec1
|9004 Clovercroft Prsv Dr
|Franklin
|37067
|$920,000.00
|3043 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$799,000.00
|Otter Creek Springs Ph1
|7419 Swindon Blvd
|Fairview
|37062
|$555,000.00
|Wakefield Sec 3
|4000 Farmville Ct
|Spring Hill
|37174
|$1,163,719.00
|Whistle Stop Farms Sec1
|2022 Conductor Ln
|Thompsons Station
|37179
|$1,099,000.00
|Brooklands
|5020 Brooklands Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$650,000.00
|Westhaven Sec 15
|106 Front St #21
|Franklin
|37064
|$421,000.00
|Baker Springs Sec 2
|1271 Baker Creek Dr
|Spring Hill
|37174
|$550,000.00
|Country Haven Est
|2613 Country Haven Dr
|Thompsons Station
|37179
|$946,000.00
|Brookfield Sec 9
|2513 Myers Park Ct
|Brentwood
|37027
|$614,000.00
|Reid Hill Commons Sec 1
|105 Clapham St
|Franklin
|37064
|$445,000.00
|Newport Crossing Sec 6
|1361 Saybrook Crossing
|Thompsons Station
|37179
|$1,181,760.00
|Enclave @ Dove Lake Sec2
|626 Silva Ln
|Nolensville
|37135
|$885,000.00
|Mcdaniel Estates Sec5
|7633 Delancey Dr
|College Grove
|37046