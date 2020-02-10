See where houses sold for January 21-24, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|State
|Zip
|486900
|Nolen Mill
|1108 Madison Mill Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|1435000
|Traditions
|1924 (20, 24, 27 & 85) Parade Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|209900
|Russell Ridge
|Russell Rd
|Franklin
|TN
|37064
|681137
|Highlands @ Ladd Park
|1006 Cumberland Valley Dr
|Franklin
|TN
|37064
|340000
|Cameron Farms
|2806 Commanche Trl
|Thompsons Station
|TN
|37179
|537595
|Falls Grove
|6814 Flower Hill Dr
|College Grove
|TN
|37046
|490000
|Autumn Ridge
|2076 Autumn Ridge Way
|Spring Hill
|TN
|37174
|415000
|Hillsboro Acres
|1121 Brookside Dr
|Franklin
|TN
|37069
|226000
|Coursey
|7508 Chester Rd
|Fairview
|TN
|37062
|640000
|Clovercroft Preserve
|9019 Clovercroft Prsv Dr
|Franklin
|TN
|37067
|412550
|Hillsboro Acres
|1136 Howell Dr
|Franklin
|TN
|37069
|280000
|Chapmans Retreat
|1908 Bugle Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|575000
|Stonebridge Park
|1065 Stonebridge Park Dr
|Franklin
|TN
|37069
|142500
|Barnhill Ridge
|Barnhill Rd
|Primm Springs
|TN
|38476
|1250000
|Westhaven
|1729 Championship Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|270000
|Hidden Lake
|7329 Hidden Lake Cir
|Fairview
|TN
|37062
|171900
|Gables @ Wakefield
|2271 Dewey Dr #G-2
|Spring Hill
|TN
|37174
|239900
|Russell Ridge
|Russell Rd
|Franklin
|TN
|37064
|318500
|Simmons Ridge
|2091 Orangery Dr
|Franklin
|TN
|37064
|627000
|Falls Grove
|7045 Marwood Dr
|College Grove
|TN
|37046
|339112
|Stream Valley
|3053 Oglethorpe Dr
|Franklin
|TN
|37064
|370000
|5597 Wilkins Branch Rd
|Franklin
|TN
|37064
|675000
|Brenthaven
|1200 Haber Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|518065
|Nolen Mill
|1100 Madison Mill Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|185000
|Newport Meadows
|401 Newport Meadows Cir
|Thompsons Station
|TN
|37179
|240000
|4986 Ash Hill Rd
|Spring Hill
|TN
|37174
|503200
|Arbors @ Autumn Ridge
|4072 Miles Johnson Pkwy
|Spring Hill
|TN
|37174
|775000
|Wynthrope
|113 Wynthrope Way
|Franklin
|TN
|37067
|344000
|Cameron Farms
|2788 Iroquois Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|794000
|Chenoweth
|826 Woodburn Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|515575
|Nolen Mill
|1119 Madison Mill Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|375000
|Forrest Crossing
|1618 Wellington Green
|Franklin
|TN
|37064
|780000
|1721 Burke Hollow Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|510000
|Tywater Crossing
|603 Tywater Crossing Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|4500000
|5789 Old Hwy 96
|Franklin
|TN
|37064
|605000
|Mckays Mill
|1713 Players Mill Rd
|Franklin
|TN
|37067
|269000
|West Meade
|618 Edgewood Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|1250000
|Legends Ridge
|664 Legends Crest Dr
|Franklin
|TN
|37069
|575000
|Foxboro
|9255 Hunterboro Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|409500
|Fieldstone Farms
|490 Essex Park Cir
|Franklin
|TN
|37069
|373080
|Copper Ridge
|3079 Boxbury Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|429900
|Dallas Downs
|2704 Lindsey Ct
|Franklin
|TN
|37064
|320560
|Petra Commons
|200 Mary Ann Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|606000
|Westhaven
|756 Shelley Ln
|Franklin
|TN
|37064
|346000
|Fieldstone Farms
|8008 Penbrook Dr
|Franklin
|TN
|37069
|918992
|4084 New Hwy 96 W
|Franklin
|TN
|37064
|244900
|Hardison Hills
|1101 Downs Blvd #86
|Franklin
|TN
|37064
|184000
|Stockett Creek
|1073 Stockett Dr
|Nashville
|TN
|37221
|301500
|Stonebrook
|820 Stonebrook Blvd
|Nolensville
|TN
|37135
|355000
|Chapmans Retreat
|1237 Chapmans Retreat Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|489500
|Bent Creek
|6138 Christmas Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|1164605
|Traditions
|1945 Parade Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|279900
|Hill
|211 Cedar Dr
|Franklin
|TN
|37064
|525172
|Falls Grove
|6904 Fence Post Ln
|College Grove
|TN
|37046
|555000
|Fieldstone Farms
|301 Stanley Park Ln
|Franklin
|TN
|37069
|770000
|412 Wilson Pk
|Brentwood
|TN
|37027
|124000
|Garrison Springs
|5515 Garrison Srings Ct
|Franklin
|TN
|37064
|935100
|6864 -68 Comstock Rd
|College Grove
|TN
|37046
|505040
|Cottonwood
|100 Cottonwood Dr
|Franklin
|TN
|37069
|1750000
|River Oaks
|6009 Manassas Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|1400000
|Westhaven
|1721 Championship Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|475098
|Burberry Glen
|721 Ravensdowne Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|440000
|Rogersshire
|606 Dunbrooke Ct
|Franklin
|TN
|37064
|299900
|Western Woods Village
|7107 Colquitt Way
|Fairview
|TN
|37062
|412500
|Heartland Reserve
|7175 Triple Crown Ln
|Fairview
|TN
|37062
|650000
|Mclemore Farms
|2802 Cale Ct
|Franklin
|TN
|37064
|359900
|Dallas Downs
|118 Cavalry Dr
|Franklin
|TN
|37064
|477121
|Scales Farmstead
|2517 Whitlock Trl
|Nolensville
|TN
|37135
|321750
|Picketts Ridge
|2123 Carlton Ln
|Thompsons Station
|TN
|37179
|1091394
|Fly Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|135000
|Orleans Est Condos
|1906 Granville Rd
|Franklin
|TN
|37064
|385500
|Forrest Crossing
|509 Ridgestone Dr
|Franklin
|TN
|37064
|144000
|Colony House Condo
|1100 W Main St #D-7
|Franklin
|TN
|37064
|452900
|Mckays Mill
|1319 Tilton Dr
|Franklin
|TN
|37067
|325000
|Royal Oaks
|115 Newcastle Dr
|Franklin
|TN
|37067
|815000
|Cool Springs
|309 Canton Stone Dr
|Franklin
|TN
|37067
|92000
|Arbors@Autumn Ridge
|2987 Elkhorn Place
|Spring Hill
|TN
|37174
|92000
|Arbors@Autumn Ridge
|2981 Elkhorn Place
|Spring Hill
|TN
|37174
|92000
|Arbors@Autumn Ridge
|2979 Elkhorn Place
|Spring Hill
|TN
|37174
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