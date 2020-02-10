property transfers real estate

See where houses sold for January 21-24, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityStateZip
486900Nolen Mill1108 Madison Mill DrNolensvilleTN37135
1435000Traditions1924 (20, 24, 27 & 85) Parade DrBrentwoodTN37027
209900Russell RidgeRussell RdFranklinTN37064
681137Highlands @ Ladd Park1006 Cumberland Valley DrFranklinTN37064
340000Cameron Farms2806 Commanche TrlThompsons StationTN37179
537595Falls Grove6814 Flower Hill DrCollege GroveTN37046
490000Autumn Ridge2076 Autumn Ridge WaySpring HillTN37174
415000Hillsboro Acres1121 Brookside DrFranklinTN37069
226000Coursey7508 Chester RdFairviewTN37062
640000Clovercroft Preserve9019 Clovercroft Prsv DrFranklinTN37067
412550Hillsboro Acres1136 Howell DrFranklinTN37069
280000Chapmans Retreat1908 Bugle CtSpring HillTN37174
575000Stonebridge Park1065 Stonebridge Park DrFranklinTN37069
142500Barnhill RidgeBarnhill RdPrimm SpringsTN38476
1250000Westhaven1729 Championship BlvdFranklinTN37064
270000Hidden Lake7329 Hidden Lake CirFairviewTN37062
171900Gables @ Wakefield2271 Dewey Dr #G-2Spring HillTN37174
239900Russell RidgeRussell RdFranklinTN37064
318500Simmons Ridge2091 Orangery DrFranklinTN37064
627000Falls Grove7045 Marwood DrCollege GroveTN37046
339112Stream Valley3053 Oglethorpe DrFranklinTN37064
3700005597 Wilkins Branch RdFranklinTN37064
675000Brenthaven1200 Haber DrBrentwoodTN37027
518065Nolen Mill1100 Madison Mill DrNolensvilleTN37135
185000Newport Meadows401 Newport Meadows CirThompsons StationTN37179
2400004986 Ash Hill RdSpring HillTN37174
503200Arbors @ Autumn Ridge4072 Miles Johnson PkwySpring HillTN37174
775000Wynthrope113 Wynthrope WayFranklinTN37067
344000Cameron Farms2788 Iroquois DrThompsons StationTN37179
794000Chenoweth826 Woodburn DrBrentwoodTN37027
515575Nolen Mill1119 Madison Mill DrNolensvilleTN37135
375000Forrest Crossing1618 Wellington GreenFranklinTN37064
7800001721 Burke Hollow RdNolensvilleTN37135
510000Tywater Crossing603 Tywater Crossing BlvdFranklinTN37064
45000005789 Old Hwy 96FranklinTN37064
605000Mckays Mill1713 Players Mill RdFranklinTN37067
269000West Meade618 Edgewood BlvdFranklinTN37064
1250000Legends Ridge664 Legends Crest DrFranklinTN37069
575000Foxboro9255 Hunterboro DrBrentwoodTN37027
409500Fieldstone Farms490 Essex Park CirFranklinTN37069
373080Copper Ridge3079 Boxbury LnSpring HillTN37174
429900Dallas Downs2704 Lindsey CtFranklinTN37064
320560Petra Commons200 Mary Ann CirSpring HillTN37174
606000Westhaven756 Shelley LnFranklinTN37064
346000Fieldstone Farms8008 Penbrook DrFranklinTN37069
9189924084 New Hwy 96 WFranklinTN37064
244900Hardison Hills1101 Downs Blvd #86FranklinTN37064
184000Stockett Creek1073 Stockett DrNashvilleTN37221
301500Stonebrook820 Stonebrook BlvdNolensvilleTN37135
355000Chapmans Retreat1237 Chapmans Retreat DrSpring HillTN37174
489500Bent Creek6138 Christmas DrNolensvilleTN37135
1164605Traditions1945 Parade DrBrentwoodTN37027
279900Hill211 Cedar DrFranklinTN37064
525172Falls Grove6904 Fence Post LnCollege GroveTN37046
555000Fieldstone Farms301 Stanley Park LnFranklinTN37069
770000412 Wilson PkBrentwoodTN37027
124000Garrison Springs5515 Garrison Srings CtFranklinTN37064
9351006864 -68 Comstock RdCollege GroveTN37046
505040Cottonwood100 Cottonwood DrFranklinTN37069
1750000River Oaks6009 Manassas CtBrentwoodTN37027
1400000Westhaven1721 Championship BlvdFranklinTN37064
475098Burberry Glen721 Ravensdowne DrNolensvilleTN37135
440000Rogersshire606 Dunbrooke CtFranklinTN37064
299900Western Woods Village7107 Colquitt WayFairviewTN37062
412500Heartland Reserve7175 Triple Crown LnFairviewTN37062
650000Mclemore Farms2802 Cale CtFranklinTN37064
359900Dallas Downs118 Cavalry DrFranklinTN37064
477121Scales Farmstead2517 Whitlock TrlNolensvilleTN37135
321750Picketts Ridge2123 Carlton LnThompsons StationTN37179
1091394Fly RdNolensvilleTN37135
135000Orleans Est Condos1906 Granville RdFranklinTN37064
385500Forrest Crossing509 Ridgestone DrFranklinTN37064
144000Colony House Condo1100 W Main St #D-7FranklinTN37064
452900Mckays Mill1319 Tilton DrFranklinTN37067
325000Royal Oaks115 Newcastle DrFranklinTN37067
815000Cool Springs309 Canton Stone DrFranklinTN37067
92000Arbors@Autumn Ridge2987 Elkhorn PlaceSpring HillTN37174
92000Arbors@Autumn Ridge2981 Elkhorn PlaceSpring HillTN37174
92000Arbors@Autumn Ridge2979 Elkhorn PlaceSpring HillTN37174

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