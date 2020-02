See where houses sold for January 21-24, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 486900 Nolen Mill 1108 Madison Mill Dr Nolensville TN 37135 1435000 Traditions 1924 (20, 24, 27 & 85) Parade Dr Brentwood TN 37027 209900 Russell Ridge Russell Rd Franklin TN 37064 681137 Highlands @ Ladd Park 1006 Cumberland Valley Dr Franklin TN 37064 340000 Cameron Farms 2806 Commanche Trl Thompsons Station TN 37179 537595 Falls Grove 6814 Flower Hill Dr College Grove TN 37046 490000 Autumn Ridge 2076 Autumn Ridge Way Spring Hill TN 37174 415000 Hillsboro Acres 1121 Brookside Dr Franklin TN 37069 226000 Coursey 7508 Chester Rd Fairview TN 37062 640000 Clovercroft Preserve 9019 Clovercroft Prsv Dr Franklin TN 37067 412550 Hillsboro Acres 1136 Howell Dr Franklin TN 37069 280000 Chapmans Retreat 1908 Bugle Ct Spring Hill TN 37174 575000 Stonebridge Park 1065 Stonebridge Park Dr Franklin TN 37069 142500 Barnhill Ridge Barnhill Rd Primm Springs TN 38476 1250000 Westhaven 1729 Championship Blvd Franklin TN 37064 270000 Hidden Lake 7329 Hidden Lake Cir Fairview TN 37062 171900 Gables @ Wakefield 2271 Dewey Dr #G-2 Spring Hill TN 37174 239900 Russell Ridge Russell Rd Franklin TN 37064 318500 Simmons Ridge 2091 Orangery Dr Franklin TN 37064 627000 Falls Grove 7045 Marwood Dr College Grove TN 37046 339112 Stream Valley 3053 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 370000 5597 Wilkins Branch Rd Franklin TN 37064 675000 Brenthaven 1200 Haber Dr Brentwood TN 37027 518065 Nolen Mill 1100 Madison Mill Dr Nolensville TN 37135 185000 Newport Meadows 401 Newport Meadows Cir Thompsons Station TN 37179 240000 4986 Ash Hill Rd Spring Hill TN 37174 503200 Arbors @ Autumn Ridge 4072 Miles Johnson Pkwy Spring Hill TN 37174 775000 Wynthrope 113 Wynthrope Way Franklin TN 37067 344000 Cameron Farms 2788 Iroquois Dr Thompsons Station TN 37179 794000 Chenoweth 826 Woodburn Dr Brentwood TN 37027 515575 Nolen Mill 1119 Madison Mill Dr Nolensville TN 37135 375000 Forrest Crossing 1618 Wellington Green Franklin TN 37064 780000 1721 Burke Hollow Rd Nolensville TN 37135 510000 Tywater Crossing 603 Tywater Crossing Blvd Franklin TN 37064 4500000 5789 Old Hwy 96 Franklin TN 37064 605000 Mckays Mill 1713 Players Mill Rd Franklin TN 37067 269000 West Meade 618 Edgewood Blvd Franklin TN 37064 1250000 Legends Ridge 664 Legends Crest Dr Franklin TN 37069 575000 Foxboro 9255 Hunterboro Dr Brentwood TN 37027 409500 Fieldstone Farms 490 Essex Park Cir Franklin TN 37069 373080 Copper Ridge 3079 Boxbury Ln Spring Hill TN 37174 429900 Dallas Downs 2704 Lindsey Ct Franklin TN 37064 320560 Petra Commons 200 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 606000 Westhaven 756 Shelley Ln Franklin TN 37064 346000 Fieldstone Farms 8008 Penbrook Dr Franklin TN 37069 918992 4084 New Hwy 96 W Franklin TN 37064 244900 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #86 Franklin TN 37064 184000 Stockett Creek 1073 Stockett Dr Nashville TN 37221 301500 Stonebrook 820 Stonebrook Blvd Nolensville TN 37135 355000 Chapmans Retreat 1237 Chapmans Retreat Dr Spring Hill TN 37174 489500 Bent Creek 6138 Christmas Dr Nolensville TN 37135 1164605 Traditions 1945 Parade Dr Brentwood TN 37027 279900 Hill 211 Cedar Dr Franklin TN 37064 525172 Falls Grove 6904 Fence Post Ln College Grove TN 37046 555000 Fieldstone Farms 301 Stanley Park Ln Franklin TN 37069 770000 412 Wilson Pk Brentwood TN 37027 124000 Garrison Springs 5515 Garrison Srings Ct Franklin TN 37064 935100 6864 -68 Comstock Rd College Grove TN 37046 505040 Cottonwood 100 Cottonwood Dr Franklin TN 37069 1750000 River Oaks 6009 Manassas Ct Brentwood TN 37027 1400000 Westhaven 1721 Championship Blvd Franklin TN 37064 475098 Burberry Glen 721 Ravensdowne Dr Nolensville TN 37135 440000 Rogersshire 606 Dunbrooke Ct Franklin TN 37064 299900 Western Woods Village 7107 Colquitt Way Fairview TN 37062 412500 Heartland Reserve 7175 Triple Crown Ln Fairview TN 37062 650000 Mclemore Farms 2802 Cale Ct Franklin TN 37064 359900 Dallas Downs 118 Cavalry Dr Franklin TN 37064 477121 Scales Farmstead 2517 Whitlock Trl Nolensville TN 37135 321750 Picketts Ridge 2123 Carlton Ln Thompsons Station TN 37179 1091394 Fly Rd Nolensville TN 37135 135000 Orleans Est Condos 1906 Granville Rd Franklin TN 37064 385500 Forrest Crossing 509 Ridgestone Dr Franklin TN 37064 144000 Colony House Condo 1100 W Main St #D-7 Franklin TN 37064 452900 Mckays Mill 1319 Tilton Dr Franklin TN 37067 325000 Royal Oaks 115 Newcastle Dr Franklin TN 37067 815000 Cool Springs 309 Canton Stone Dr Franklin TN 37067 92000 Arbors@Autumn Ridge 2987 Elkhorn Place Spring Hill TN 37174 92000 Arbors@Autumn Ridge 2981 Elkhorn Place Spring Hill TN 37174 92000 Arbors@Autumn Ridge 2979 Elkhorn Place Spring Hill TN 37174