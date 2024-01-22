Williamson County Property Transfers January 2

See where houses and property sold for January 1-5, 2024, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$730,000
|Stream Valley Section 03 Pb 51 Pg 33
|640 Streamside Ln
|Franklin
|37064
|$400,000
|Ridgeport Sec 5a Pb 33 Pg 102
|2210 Dewey Dr
|Spring Hill
|37174
|$1,268,072
|August Park Ph1b Pb 78 Pg 74
|1439 Round Hill Ln
|Spring Hill
|37174
|$550,500
|Franklin Green Sec 4 Pb 27 Pg 110
|3260 Nolen Ln
|Franklin
|37064
|$133,400
|2840 Buckner Ln
|Spring Hill
|37174
|$860,000
|2604 York Rd
|Nolensville
|37135
|$269,900
|Meadows At Fairview Ph 1 Pb 26 Pg 118
|7113 Wheat Rd
|Fairview
|37062
|$899,999
|Temple Hills Sec 1 Pb 5 Pg 64
|124 St Andrews Dr
|Franklin
|37069
|$965,620
|High Park Hill Sec2 Pb 80 Pg 97
|5055 High Park Hill Pvt Dr
|Arrington
|37014
|$648,180
|Tollgate Village Ph2b Pb 79 Pg 139
|2012 Tollgate Blvd
|Thompson's Station
|37179
|$740,000
|Temple Hills Sec 8 Pb 9 Pg 122
|103 Collinwood Close
|Franklin
|37069
|$770,000
|Henley Sec 1 Pb 45 Pg 91
|207 Lyle Ct
|Franklin
|37064
|$790,795
|High Park Hill Sec2 Pb 80 Pg 97
|5475 Ayana Pvt Dr
|Arrington
|37014
|$1,050,000
|Brookfield Sec 9 Pb 29 Pg 92
|2508 Myers Park Ct
|Brentwood
|37027
|$605,000
|Sullivan Farms Sec B Pb 24 Pg 146
|102 Bluebell Way
|Franklin
|37064
|$769,900
|Fields Of Canterbury Sec20 Pb 77 Pg 122
|3217 Knotts Dr
|Thompson's Station
|37179
|$1,275,000
|Sohrabi
|9615 Clovercroft Rd
|Nolensville
|37135
|$762,801
|Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84
|515 Wilkerson Place
|Spring Hill
|37174
|$5
|Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84
|519 Wilkerson Place
|Spring Hill
|37174
|$586,052
|Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84
|519 Wilkerson Place
|Spring Hill
|37174
|$1,300,000
|Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146
|1007 Conar St
|Franklin
|37064
|$674,157
|Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84
|511 Wilkerson Place
|Spring Hill
|37174
|$663,828
|Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84
|520 Wilkerson Place
|Spring Hill
|37174
|$590,292
|Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84
|608 Conifer Dr
|Spring Hill
|37174
|$815,000
|Annecy Ph1 Pb 76 Pg 70
|5004 Evangeline Place
|Nolensville
|37135
|$2,350,000
|Traditions Sec3 Pb 72 Pg 39
|1924 Parade Dr
|Brentwood
|37027
|$1,350,000
|1119 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$156,000
|Stream Valley Sec10 Pb 80 Pg 8
|411 Aiken Ln
|Franklin
|37064
|$740,088
|Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84
|516 Wilkerson Place
|Spring Hill
|37174
|$1,124,869
|Pine Creek Sec1 Pb 76 Pg 68
|2016 Ellsworth Ln
|Spring Hill
|37174
|$565,000
|Williamson Square Pb 81 Pg 58
|2000 Township Pvt Dr
|Franklin
|37064
|$615,000
|Wades Grove Sec18a Pb 69 Pg 96
|7015 Minor Hill Dr
|Spring Hill
|37174
|$1,300,000
|Belle Vista Sec 1 Pb 43 Pg 1
|187 Azalea Ln
|Franklin
|37064
|$599,000
|Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26
|828 Rebel Cir
|Franklin
|37064
|$490,000
|Crowne Pointe Sec 2 Pb 22 Pg 106
|2740 New Port Royal Rd
|Spring Hill
|37174
|$855,000
|4279 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|$695,200
|Fields Of Canterbury Sec 4d Pb 61 Pg 31
|2324 Stockwood Trl
|Thompson's Station
|37179
|$710,478
|Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84
|513 Wilkerson Place
|Spring Hill
|37174
|$879,416
|Pine Creek Sec1 Pb 76 Pg 68
|2015 Ellsworth Ln
|Arrington
|37014
|$673,082
|Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84
|506 Wilkerson Place
|Spring Hill
|37174
|$5
|Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84
|502 Wilkerson Place
|Spring Hill
|37174
|$643,835
|Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84
|502 Wilkerson Place
|Spring Hill
|37174
|$732,815
|Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84
|527 Wilkerson Place
|Spring Hill
|37174
|$919,459
|Pine Creek Sec1 Pb 76 Pg 68
|1041 Pine Creek Dr
|$2,200,000
|Sloan Farm
|Carl Rd
|Franklin
|37064
|$717,960
|Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84
|512 Wilkerson Place
|Spring Hill
|37174
|$435,000
|Lincoln Square Condo Pb 3534 Pg 270
|3326 Aspen Grove Dr #502
|Franklin
|37067
|$250,000
|Ramsay Chip
|3126 Mcmillan Rd
|Franklin
|37064
|$2,255,125
|Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 141
|5026 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$454,875
|151 W Fowlkes St
|Franklin
|37064
|$1,181,318
|Reeds Vale Sec1 Pb 80 Pg 136
|7029 Lampkins Crossing Dr
|College Grove
|37046
|$899,000
|Waters Edge Sec1 Pb 62 Pg 99
|4031 Devinney Dr
|Franklin
|37064
|$1,146,398
|St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88
|5853 Branta Dr
|Franklin
|37064
|$1,065,353
|St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88
|5854 Branta Dr
|Franklin
|37064
|$1,382,750
|Willowmet Sec 4 Pb 39 Pg 119
|1034 Walnut Bend Ln
|Brentwood
|37027
|$405,000
|1434 Egypt Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$1,180,000
|Hurstbourne Park Sec 1 Pb 48 Pg 100
|111 Mealer St
|Franklin
|37067
|$693,302
|Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84
|517 Wilkerson Place
|Spring Hill
|37174
|$580,000
|Ballenger Farms Ph4 Sec1 Pb 50 Pg 54
|1351 Creekside Dr
|Nolensville
|37135
|$1,245,000
|Dylan Woods Pb 71 Pg 125
|104 Dylan Woods Dr
|Nolensville
|37135
|$594,000
|Cherry Grove Sec 1 Ph 3 Pb 36 Pg 50
|2783 Lafayette Dr
|Thompson
|37179
|$355,000
|153 Acton St
|Franklin
|37064
|$2,112,950
|725 W Main St 104
|Franklin
|37064
|$654,796
|Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84
|526 Wilkerson Place
|Spring Hill
|37174
|$889,900
|Farmington West Pb 6 Pg 104
|3004 Braintree Rd
|Franklin
|37069
|$1,315,000
|Brentwood So Ltd Sec 1 Pb 4 Pg 97
|7012 Ellendale Dr
|Brentwood
|37027
|$1,650,000
|Mcgee Pb 40 Pg 85
|1003 Tulloss Rd
|Franklin
|37067
|$377,000
|Forrest Crossing Pb 45 Pg 57
|311 S Royal Oaks Blvd 120b
|Franklin
|37064
|$700,000
|Richvale Ph2 Pb 79 Pg 133
|7425 Twill Heights Loop
|Fairview
|37062
|$800,000
|Richvale Ph3 Pb 79 Pg 134
|7410 Twill Heights Loop
|Fairview
|37062
|$874,900
|Sherwood Green Estates Ph3 Pb 62 Pg 69
|2136 Sugar Mill Dr
|Nolensville
|37135
|$8,250,000
|426 Cotton Ln
|Franklin
|37069
|$847,000
|Heartland Reserve Sec 1 Pb 55 Pg 32
|7112 Triple Crown Ln
|Fairview
|37062
|$8,000,000
|Goldston Michael
|Floyd Rd
|Franklin
|37064
|$1,000,000
|Floyd Rd
|Franklin
|37064
|$610,000
|Arbors @ Autumn Ridge Ph16 Pb 70 Pg 78
|1023 Alpaca Dr
|Spring Hill
|37174
|$5,000,000
|Neely A L Jr
|2983 Spanntown Rd
|Arrington
|37014
|$312,500
|Lynnhurst Pb 1 Pg 123 Block E
|427 N Petway St
|Franklin
|37064
|$570,000
|Ellington Park Sec 3 Pb 3 Pg 32
|308 Ellington Dr
|Franklin
|37064
|$1,300,000
|Ravenstrace Pb 27 Pg 99
|3720 Ravenstrace Ln
|Franklin
|37064
|$749,900
|Otter Creek Springs Ph1 Sec1 Pb 71 Pg 95
|7194 Winfrey Dr
|Fairview
|37062
|$939,900
|Telfair Ph1 Pb 66 Pg 119
|612 Dunmeyer Ct
|Nolensville
|37135
|$309,900
|Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C027
|601 Boyd Mill Ave #f-3
|Franklin
|37064
|$240,900
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|6024 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$462,000
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|3222 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$1,305,000
|Lansdowne Sec 3 Pb 27 Pg 86
|9225 Weston Dr
|Brentwood
|37027
|$310,000
|Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C120
|1706 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$183,000
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|1186 Southbrooke Blvd
|Franklin
|37064
|$390,000
|Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110
|5028 Owenruth Dr
|Franklin
|37064
|$1,400,000
|Westhaven Sec52 Pb 74 Pg 49
|912 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$606,000
|Morningside Sec 5 Pb 33 Pg 127
|7027 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$629,200
|Mckays Mill Sec 12 Pb 32 Pg 108
|1328 Tilton Dr
|Franklin
|37067
|$405,000
|Glenhaven 100 Sec 1 Pb 7 Pg 75
|7131 Glenhaven Dr
|Fairview
|37062
|$775,500
|Polk Place Sec 3 Pb 20 Pg 34
|117 Polk Place Dr
|Franklin
|37064
|$890,554
|Fields Of Canterbury Sec20 Pb 77 Pg 122
|3455 Burgate Trl
|Thompson's Station
|37179
|$675,000
|Cheswicke Farm Sec 6 Pb 28 Pg 141
|361 Logans Cir
|Franklin
|37067