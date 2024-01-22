Williamson County Property Transfers January 2

By
Michael Carpenter
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property transfers real estate

See where houses and property sold for January 1-5, 2024, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$730,000Stream Valley Section 03 Pb 51 Pg 33640 Streamside LnFranklin37064
$400,000Ridgeport Sec 5a Pb 33 Pg 1022210 Dewey DrSpring Hill37174
$1,268,072August Park Ph1b Pb 78 Pg 741439 Round Hill LnSpring Hill37174
$550,500Franklin Green Sec 4 Pb 27 Pg 1103260 Nolen LnFranklin37064
$133,4002840 Buckner LnSpring Hill37174
$860,0002604 York RdNolensville37135
$269,900Meadows At Fairview Ph 1 Pb 26 Pg 1187113 Wheat RdFairview37062
$899,999Temple Hills Sec 1 Pb 5 Pg 64124 St Andrews DrFranklin37069
$965,620High Park Hill Sec2 Pb 80 Pg 975055 High Park Hill Pvt DrArrington37014
$648,180Tollgate Village Ph2b Pb 79 Pg 1392012 Tollgate BlvdThompson's Station37179
$740,000Temple Hills Sec 8 Pb 9 Pg 122103 Collinwood CloseFranklin37069
$770,000Henley Sec 1 Pb 45 Pg 91207 Lyle CtFranklin37064
$790,795High Park Hill Sec2 Pb 80 Pg 975475 Ayana Pvt DrArrington37014
$1,050,000Brookfield Sec 9 Pb 29 Pg 922508 Myers Park CtBrentwood37027
$605,000Sullivan Farms Sec B Pb 24 Pg 146102 Bluebell WayFranklin37064
$769,900Fields Of Canterbury Sec20 Pb 77 Pg 1223217 Knotts DrThompson's Station37179
$1,275,000Sohrabi9615 Clovercroft RdNolensville37135
$762,801Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84515 Wilkerson PlaceSpring Hill37174
$5Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84519 Wilkerson PlaceSpring Hill37174
$586,052Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84519 Wilkerson PlaceSpring Hill37174
$1,300,000Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 1461007 Conar StFranklin37064
$674,157Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84511 Wilkerson PlaceSpring Hill37174
$663,828Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84520 Wilkerson PlaceSpring Hill37174
$590,292Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84608 Conifer DrSpring Hill37174
$815,000Annecy Ph1 Pb 76 Pg 705004 Evangeline PlaceNolensville37135
$2,350,000Traditions Sec3 Pb 72 Pg 391924 Parade DrBrentwood37027
$1,350,0001119 Lewisburg PkFranklin37064
$156,000Stream Valley Sec10 Pb 80 Pg 8411 Aiken LnFranklin37064
$740,088Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84516 Wilkerson PlaceSpring Hill37174
$1,124,869Pine Creek Sec1 Pb 76 Pg 682016 Ellsworth LnSpring Hill37174
$565,000Williamson Square Pb 81 Pg 582000 Township Pvt DrFranklin37064
$615,000Wades Grove Sec18a Pb 69 Pg 967015 Minor Hill DrSpring Hill37174
$1,300,000Belle Vista Sec 1 Pb 43 Pg 1187 Azalea LnFranklin37064
$599,000Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26828 Rebel CirFranklin37064
$490,000Crowne Pointe Sec 2 Pb 22 Pg 1062740 New Port Royal RdSpring Hill37174
$855,0004279 Old Hillsboro RdFranklin37064
$695,200Fields Of Canterbury Sec 4d Pb 61 Pg 312324 Stockwood TrlThompson's Station37179
$710,478Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84513 Wilkerson PlaceSpring Hill37174
$879,416Pine Creek Sec1 Pb 76 Pg 682015 Ellsworth LnArrington37014
$673,082Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84506 Wilkerson PlaceSpring Hill37174
$5Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84502 Wilkerson PlaceSpring Hill37174
$643,835Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84502 Wilkerson PlaceSpring Hill37174
$732,815Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84527 Wilkerson PlaceSpring Hill37174
$919,459Pine Creek Sec1 Pb 76 Pg 681041 Pine Creek Dr
$2,200,000Sloan FarmCarl RdFranklin37064
$717,960Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84512 Wilkerson PlaceSpring Hill37174
$435,000Lincoln Square Condo Pb 3534 Pg 2703326 Aspen Grove Dr #502Franklin37067
$250,000Ramsay Chip3126 Mcmillan RdFranklin37064
$2,255,125Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 1415026 Kathryn AveFranklin37064
$454,875151 W Fowlkes StFranklin37064
$1,181,318Reeds Vale Sec1 Pb 80 Pg 1367029 Lampkins Crossing DrCollege Grove37046
$899,000Waters Edge Sec1 Pb 62 Pg 994031 Devinney DrFranklin37064
$1,146,398St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 885853 Branta DrFranklin37064
$1,065,353St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 885854 Branta DrFranklin37064
$1,382,750Willowmet Sec 4 Pb 39 Pg 1191034 Walnut Bend LnBrentwood37027
$405,0001434 Egypt Hollow RdFranklin37064
$1,180,000Hurstbourne Park Sec 1 Pb 48 Pg 100111 Mealer StFranklin37067
$693,302Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84517 Wilkerson PlaceSpring Hill37174
$580,000Ballenger Farms Ph4 Sec1 Pb 50 Pg 541351 Creekside DrNolensville37135
$1,245,000Dylan Woods Pb 71 Pg 125104 Dylan Woods DrNolensville37135
$594,000Cherry Grove Sec 1 Ph 3 Pb 36 Pg 502783 Lafayette DrThompson37179
$355,000153 Acton StFranklin37064
$2,112,950725 W Main St 104Franklin37064
$654,796Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84526 Wilkerson PlaceSpring Hill37174
$889,900Farmington West Pb 6 Pg 1043004 Braintree RdFranklin37069
$1,315,000Brentwood So Ltd Sec 1 Pb 4 Pg 977012 Ellendale DrBrentwood37027
$1,650,000Mcgee Pb 40 Pg 851003 Tulloss RdFranklin37067
$377,000Forrest Crossing Pb 45 Pg 57311 S Royal Oaks Blvd 120bFranklin37064
$700,000Richvale Ph2 Pb 79 Pg 1337425 Twill Heights LoopFairview37062
$800,000Richvale Ph3 Pb 79 Pg 1347410 Twill Heights LoopFairview37062
$874,900Sherwood Green Estates Ph3 Pb 62 Pg 692136 Sugar Mill DrNolensville37135
$8,250,000426 Cotton LnFranklin37069
$847,000Heartland Reserve Sec 1 Pb 55 Pg 327112 Triple Crown LnFairview37062
$8,000,000Goldston MichaelFloyd RdFranklin37064
$1,000,000Floyd RdFranklin37064
$610,000Arbors @ Autumn Ridge Ph16 Pb 70 Pg 781023 Alpaca DrSpring Hill37174
$5,000,000Neely A L Jr2983 Spanntown RdArrington37014
$312,500Lynnhurst Pb 1 Pg 123 Block E427 N Petway StFranklin37064
$570,000Ellington Park Sec 3 Pb 3 Pg 32308 Ellington DrFranklin37064
$1,300,000Ravenstrace Pb 27 Pg 993720 Ravenstrace LnFranklin37064
$749,900Otter Creek Springs Ph1 Sec1 Pb 71 Pg 957194 Winfrey DrFairview37062
$939,900Telfair Ph1 Pb 66 Pg 119612 Dunmeyer CtNolensville37135
$309,900Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C027601 Boyd Mill Ave #f-3Franklin37064
$240,900Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1396024 Congress DrFranklin37064
$462,000Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1053222 Long Branch CirFranklin37064
$1,305,000Lansdowne Sec 3 Pb 27 Pg 869225 Weston DrBrentwood37027
$310,000Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C1201706 Granville RdFranklin37064
$183,000Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1051186 Southbrooke BlvdFranklin37064
$390,000Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 1105028 Owenruth DrFranklin37064
$1,400,000Westhaven Sec52 Pb 74 Pg 49912 Jasper AveFranklin37064
$606,000Morningside Sec 5 Pb 33 Pg 1277027 Sunrise CirFranklin37067
$629,200Mckays Mill Sec 12 Pb 32 Pg 1081328 Tilton DrFranklin37067
$405,000Glenhaven 100 Sec 1 Pb 7 Pg 757131 Glenhaven DrFairview37062
$775,500Polk Place Sec 3 Pb 20 Pg 34117 Polk Place DrFranklin37064
$890,554Fields Of Canterbury Sec20 Pb 77 Pg 1223455 Burgate TrlThompson's Station37179
$675,000Cheswicke Farm Sec 6 Pb 28 Pg 141361 Logans CirFranklin37067

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