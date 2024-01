Williamson County Property Transfers January 2

See where houses and property sold for January 1-5, 2024, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $730,000 Stream Valley Section 03 Pb 51 Pg 33 640 Streamside Ln Franklin 37064 $400,000 Ridgeport Sec 5a Pb 33 Pg 102 2210 Dewey Dr Spring Hill 37174 $1,268,072 August Park Ph1b Pb 78 Pg 74 1439 Round Hill Ln Spring Hill 37174 $550,500 Franklin Green Sec 4 Pb 27 Pg 110 3260 Nolen Ln Franklin 37064 $133,400 2840 Buckner Ln Spring Hill 37174 $860,000 2604 York Rd Nolensville 37135 $269,900 Meadows At Fairview Ph 1 Pb 26 Pg 118 7113 Wheat Rd Fairview 37062 $899,999 Temple Hills Sec 1 Pb 5 Pg 64 124 St Andrews Dr Franklin 37069 $965,620 High Park Hill Sec2 Pb 80 Pg 97 5055 High Park Hill Pvt Dr Arrington 37014 $648,180 Tollgate Village Ph2b Pb 79 Pg 139 2012 Tollgate Blvd Thompson's Station 37179 $740,000 Temple Hills Sec 8 Pb 9 Pg 122 103 Collinwood Close Franklin 37069 $770,000 Henley Sec 1 Pb 45 Pg 91 207 Lyle Ct Franklin 37064 $790,795 High Park Hill Sec2 Pb 80 Pg 97 5475 Ayana Pvt Dr Arrington 37014 $1,050,000 Brookfield Sec 9 Pb 29 Pg 92 2508 Myers Park Ct Brentwood 37027 $605,000 Sullivan Farms Sec B Pb 24 Pg 146 102 Bluebell Way Franklin 37064 $769,900 Fields Of Canterbury Sec20 Pb 77 Pg 122 3217 Knotts Dr Thompson's Station 37179 $1,275,000 Sohrabi 9615 Clovercroft Rd Nolensville 37135 $762,801 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 515 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $5 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 519 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $586,052 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 519 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $1,300,000 Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146 1007 Conar St Franklin 37064 $674,157 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 511 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $663,828 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 520 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $590,292 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 608 Conifer Dr Spring Hill 37174 $815,000 Annecy Ph1 Pb 76 Pg 70 5004 Evangeline Place Nolensville 37135 $2,350,000 Traditions Sec3 Pb 72 Pg 39 1924 Parade Dr Brentwood 37027 $1,350,000 1119 Lewisburg Pk Franklin 37064 $156,000 Stream Valley Sec10 Pb 80 Pg 8 411 Aiken Ln Franklin 37064 $740,088 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 516 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $1,124,869 Pine Creek Sec1 Pb 76 Pg 68 2016 Ellsworth Ln Spring Hill 37174 $565,000 Williamson Square Pb 81 Pg 58 2000 Township Pvt Dr Franklin 37064 $615,000 Wades Grove Sec18a Pb 69 Pg 96 7015 Minor Hill Dr Spring Hill 37174 $1,300,000 Belle Vista Sec 1 Pb 43 Pg 1 187 Azalea Ln Franklin 37064 $599,000 Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26 828 Rebel Cir Franklin 37064 $490,000 Crowne Pointe Sec 2 Pb 22 Pg 106 2740 New Port Royal Rd Spring Hill 37174 $855,000 4279 Old Hillsboro Rd Franklin 37064 $695,200 Fields Of Canterbury Sec 4d Pb 61 Pg 31 2324 Stockwood Trl Thompson's Station 37179 $710,478 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 513 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $879,416 Pine Creek Sec1 Pb 76 Pg 68 2015 Ellsworth Ln Arrington 37014 $673,082 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 506 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $5 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 502 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $643,835 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 502 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $732,815 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 527 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $919,459 Pine Creek Sec1 Pb 76 Pg 68 1041 Pine Creek Dr $2,200,000 Sloan Farm Carl Rd Franklin 37064 $717,960 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 512 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $435,000 Lincoln Square Condo Pb 3534 Pg 270 3326 Aspen Grove Dr #502 Franklin 37067 $250,000 Ramsay Chip 3126 Mcmillan Rd Franklin 37064 $2,255,125 Westhaven Sec 58 Pb 76 Pg 141 5026 Kathryn Ave Franklin 37064 $454,875 151 W Fowlkes St Franklin 37064 $1,181,318 Reeds Vale Sec1 Pb 80 Pg 136 7029 Lampkins Crossing Dr College Grove 37046 $899,000 Waters Edge Sec1 Pb 62 Pg 99 4031 Devinney Dr Franklin 37064 $1,146,398 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 5853 Branta Dr Franklin 37064 $1,065,353 St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88 5854 Branta Dr Franklin 37064 $1,382,750 Willowmet Sec 4 Pb 39 Pg 119 1034 Walnut Bend Ln Brentwood 37027 $405,000 1434 Egypt Hollow Rd Franklin 37064 $1,180,000 Hurstbourne Park Sec 1 Pb 48 Pg 100 111 Mealer St Franklin 37067 $693,302 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 517 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $580,000 Ballenger Farms Ph4 Sec1 Pb 50 Pg 54 1351 Creekside Dr Nolensville 37135 $1,245,000 Dylan Woods Pb 71 Pg 125 104 Dylan Woods Dr Nolensville 37135 $594,000 Cherry Grove Sec 1 Ph 3 Pb 36 Pg 50 2783 Lafayette Dr Thompson 37179 $355,000 153 Acton St Franklin 37064 $2,112,950 725 W Main St 104 Franklin 37064 $654,796 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 526 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $889,900 Farmington West Pb 6 Pg 104 3004 Braintree Rd Franklin 37069 $1,315,000 Brentwood So Ltd Sec 1 Pb 4 Pg 97 7012 Ellendale Dr Brentwood 37027 $1,650,000 Mcgee Pb 40 Pg 85 1003 Tulloss Rd Franklin 37067 $377,000 Forrest Crossing Pb 45 Pg 57 311 S Royal Oaks Blvd 120b Franklin 37064 $700,000 Richvale Ph2 Pb 79 Pg 133 7425 Twill Heights Loop Fairview 37062 $800,000 Richvale Ph3 Pb 79 Pg 134 7410 Twill Heights Loop Fairview 37062 $874,900 Sherwood Green Estates Ph3 Pb 62 Pg 69 2136 Sugar Mill Dr Nolensville 37135 $8,250,000 426 Cotton Ln Franklin 37069 $847,000 Heartland Reserve Sec 1 Pb 55 Pg 32 7112 Triple Crown Ln Fairview 37062 $8,000,000 Goldston Michael Floyd Rd Franklin 37064 $1,000,000 Floyd Rd Franklin 37064 $610,000 Arbors @ Autumn Ridge Ph16 Pb 70 Pg 78 1023 Alpaca Dr Spring Hill 37174 $5,000,000 Neely A L Jr 2983 Spanntown Rd Arrington 37014 $312,500 Lynnhurst Pb 1 Pg 123 Block E 427 N Petway St Franklin 37064 $570,000 Ellington Park Sec 3 Pb 3 Pg 32 308 Ellington Dr Franklin 37064 $1,300,000 Ravenstrace Pb 27 Pg 99 3720 Ravenstrace Ln Franklin 37064 $749,900 Otter Creek Springs Ph1 Sec1 Pb 71 Pg 95 7194 Winfrey Dr Fairview 37062 $939,900 Telfair Ph1 Pb 66 Pg 119 612 Dunmeyer Ct Nolensville 37135 $309,900 Laurelwood Pb 7 Pg 92 Block C027 601 Boyd Mill Ave #f-3 Franklin 37064 $240,900 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 6024 Congress Dr Franklin 37064 $462,000 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 3222 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,305,000 Lansdowne Sec 3 Pb 27 Pg 86 9225 Weston Dr Brentwood 37027 $310,000 Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C120 1706 Granville Rd Franklin 37064 $183,000 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 1186 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $390,000 Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110 5028 Owenruth Dr Franklin 37064 $1,400,000 Westhaven Sec52 Pb 74 Pg 49 912 Jasper Ave Franklin 37064 $606,000 Morningside Sec 5 Pb 33 Pg 127 7027 Sunrise Cir Franklin 37067 $629,200 Mckays Mill Sec 12 Pb 32 Pg 108 1328 Tilton Dr Franklin 37067 $405,000 Glenhaven 100 Sec 1 Pb 7 Pg 75 7131 Glenhaven Dr Fairview 37062 $775,500 Polk Place Sec 3 Pb 20 Pg 34 117 Polk Place Dr Franklin 37064 $890,554 Fields Of Canterbury Sec20 Pb 77 Pg 122 3455 Burgate Trl Thompson's Station 37179 $675,000 Cheswicke Farm Sec 6 Pb 28 Pg 141 361 Logans Cir Franklin 37067