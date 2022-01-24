Williamson County Property Transfers Jan. 3

See where houses sold for January 3-7, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,800,000.00
|Babcock Joe
|6887 Flat Creek Rd
|College Grove
|37046
|$275,500.00
|Grove
|Arno Rd
|College Grove
|37046
|$45,000.00
|Cumberland Rd
|7711 Cumberland Dr
|Fairview
|37062
|$895,476.00
|Annecy Ph2a
|2008 Bocage Cir
|Nolensville
|37135
|$40,000.00
|Overbey Rd
|Fairview
|37062
|$861,045.00
|Annecy Ph2a
|2020 Bocage Cir
|Nolensville
|37135
|$1,157,952.00
|Hardeman Springs Sec3
|5578 Hardeman Springs Blvd
|Arrington
|37014
|$600,000.00
|Westhaven Sec56
|568 Bonaire Ln
|Franklin
|37064
|$585,900.00
|Westhaven Sec56
|573 Bonaire Ln
|Franklin
|37064
|$449,900.00
|Westhaven Sec56
|544 Bonaire Ln
|Franklin
|37064
|$285,845.00
|Stephens Valley Sec7
|6064 Pasquo Rd
|Nashville
|37221
|$270,582.00
|Stephens Valley Sec7
|6060 Pasquo Rd
|Nashville
|37221
|$825,000.00
|Annecy Ph1
|Angela Ann Ct
|Nolensville
|37135
|$186,637.00
|Stephens Valley Sec7
|1216 Luckett Rd
|Nashville
|37221
|$670,224.00
|Stephens Valley Sec7
|Stephens Valley Blvd
|Nashville
|37221
|$186,637.00
|Stephens Valley Sec7
|1212 Luckett Rd
|Nashville
|37221
|$701,000.00
|Burkitt Place Ph 2j
|8273 Middlewick Ln
|Nolensville
|37135
|$3,375,000.00
|Preserve @ Echo Estates Sec2
|1519 Amesbury Ln
|Franklin
|37069
|$700,000.00
|1866 Fairview Blvd
|Fairview
|37062
|$632,900.00
|Brixworth Ph7a
|8047 Brightwater Way
|Spring Hill
|37174
|$300,000.00
|7465 Horn Tavern Rd
|Fairview
|37062
|$580,000.00
|7467 Horn Tavern Rd
|Fairview
|37062
|$395,000.00
|Chapmans Retreat Ph 2 Sec3
|1278 Chapmans Retreat Dr
|Spring Hill
|37174
|$530,000.00
|Dartford Ph2
|3018 Posada Ct
|Spring Hill
|37174
|$280,000.00
|Gables @ Wakefield Sec 2
|2271 Dewey Dr #j-3
|Spring Hill
|37174
|$684,250.00
|Mckays Mill Sec 21
|1203 Bonnhaven Dr
|Franklin
|37067
|$359,327.00
|Mohsenzadeh Ali
|9926 Maupin Rd
|Nolensville
|37135
|$162,960.00
|Mohsenzadeh Ali
|9928 Maupin Rd
|Nolensville
|37135
|$863,312.00
|Arrington Ridge Sec1
|7013 Fiddlers Glen Dr
|Arrington
|37014
|$2,451,000.00
|Grove Sec 15
|Joiner Creek Rd
|College Grove
|37046
|$480,000.00
|Simmons Ridge Sec4
|2097 Orangery Dr
|Franklin
|37064
|$548,000.00
|Mooreland Est Sec 1
|1014 Mooreland Blvd
|Brentwood
|37027
|$577,200.00
|Dakota Pointe Ph 2
|3000 Sakari Cir
|Spring Hill
|37174
|$784,822.00
|Brixworth Ph7a
|8008 Brightwater Way
|Spring Hill
|37174
|$3,500,000.00
|Mizell Troy
|3030 Wilson Pk
|Franklin
|37067
|$7,000,000.00
|360 Vaughn Rd
|Nashville
|37221
|$659,900.00
|Mccormick Grove
|7224 Mccormick Ln
|Fairview
|37062
|$1,685,000.00
|Westhaven Sec 22 Rev 1
|1439 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$675,000.00
|9725 Split Log Rd
|Brentwood
|37027
|$399,900.00
|Arnold Homes Llc
|2624 Clayton Arnold Rd
|Thompsons Station
|37179
|$911,000.00
|Hideaway @ Arrington Ph1 Sec2
|7040 Lanceleaf Dr
|College Grove
|37046
|$679,900.00
|Bluebird Hollow Ph1
|3017 Turnstone Tr
|Spring Hill
|37174
|$485,000.00
|3224 Southall Rd
|Franklin
|37064
|$654,900.00
|Cherry Grove Add Sec 2 Ph1
|3001 Stewart Campbell Pt
|Spring Hill
|37174
|$306,455.00
|Wilkerson Place Ph1a
|206 Southmen Pvt Ln
|Spring Hill
|37174
|$599,644.00
|Wilkerson Place Ph1a Sec2
|133 Foxhall Dr
|Spring Hill
|37174
|$312,000.00
|Rosewood Est
|7184 Chester Rd
|Fairview
|37062
|$595,906.00
|Lochridge Sec2
|1061 Kirkpark Ct
|Nolensville
|37135
|$1,669,900.00
|Horseshoe Bend Ph 1
|802 Cedar Knob Rd
|Nashville
|37221
|$535,096.00
|Wilkerson Place Ph1a Sec2
|139 Foxhall Dr
|Spring Hill
|37174
|$548,877.00
|Wilkerson Place Ph1a Sec2
|373 Hammock Pvt Ln
|Spring Hill
|37174
|$672,000.00
|Temple Hills Sec 11
|852 Abington Way
|Franklin
|37069
|$700,000.00
|Woodway
|5106 Heathrow Blvd
|Brentwood
|37027
|$374,000.00
|Grove Sec 5 Ph3
|8227 Heirloom Blvd
|College Grove
|37046
|$590,000.00
|Oscar Green Rd
|Primm Springs
|38476
|$685,571.00
|Brixworth Ph7a
|8046 Brightwater Way
|Spring Hill
|37174
|$1,575,000.00
|Belle Rive 2 Sec 2
|513 Waxwood Dr
|Brentwood
|37027
|$2,716,400.00
|New Castle Rd
|College Grove
|37046
|$575,000.00
|Riverview Park Sec 5-a
|961 Oak Meadow Dr
|Franklin
|37064
|$305,000.00
|8014 Shoals Branch Rd
|Primm Springs
|38476
|$1,880,423.00
|Westhaven Sec52
|700 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$974,225.00
|7384 Old Cox Pk
|Fairview
|37062
|$559,542.00
|Lochridge Sec2
|2010 Celia Ct
|Nolensville
|37135
|$1,025,000.00
|Oakleaf Est Sec 1
|2252 Henpeck Ln
|Franklin
|37064
|$1,482,676.00
|Stephens Valley Sec6
|350 Stephens Valley Blvd
|Nashville
|37221
|$108,350.00
|Buttrey Heights
|7208 Cox Pk
|Fairview
|37062
|$800,000.00
|Falls Grove Sec 1
|6717 Falls Ridge Ln
|College Grove
|37046
|$360,000.00
|Highlands @ Campbell Sta
|3005 Auld Tatty Dr
|Franklin
|37064
|$850,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec19
|224 Rich Cir
|Franklin
|37064
|$300,000.00
|Turner Group Gp
|2909 B Spanntown Rd
|Arrington
|37014
|$578,500.00
|Pecan Hills
|2619 Sherrie St
|Thompsons Station
|37179
|$1,500,000.00
|Gibson Hayes
|3455 Southall Rd
|Franklin
|37064
|$521,000.00
|Dallas Downs Sec 5
|194 Cavalry Dr
|Franklin
|37064
|$830,000.00
|Cedarmont Farms Ph 6
|1032 Cedarview Ln
|Franklin
|37067
|$530,500.00
|Franklin Green Sec 5
|3239 Gardendale Dr
|Franklin
|37064
|$450,000.00
|Legends Ridge Sec 6
|692 Legends Crest Dr
|Franklin
|37069
|$850,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec19
|272 Rich Cir
|Franklin
|37064
|$823,230.00
|Vineyard Valley Sec3
|7108 Neills Branch Dr
|College Grove
|37046
|$777,500.00
|Spring Hill Place Sec 2
|1427 Savannah Park Dr
|Spring Hill
|37174
|$2,650,000.00
|Governors Club Ph 9-b
|8 Oxmoor Ct
|Brentwood
|37027
|$300,000.00
|Teasley David George
|3007 Arrington Creek Pvt Ln
|Arrington
|37014
|$756,500.00
|Charlton Green Sec 3
|400 Watercress Dr
|Franklin
|37064
|$478,323.00
|Shadow Green Sec1
|1054 Shady Stone Way
|Franklin
|37064
|$770,000.00
|Westhaven Sec49
|3090 Hathaway St
|Franklin
|37064
|$624,823.00
|Lochridge Sec2
|1065 Kirkpark Ct
|Nolensville
|37135
|$845,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec28
|943 Ryecroft Ln
|Franklin
|37064
|$1,190,425.00
|Daventry Sec2
|3178 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$220,000.00
|Newport Valley Sec 1
|1028 Mckenna Dr
|Thompsons Station
|37179
|$565,000.00
|Stonebrook Sec 13-a
|1008 Austin Ct
|Nolensville
|37135
|$1,149,873.00
|Mckays Mill Sec 19
|Pemberton Heights Dr
|Franklin
|37067
|$900,000.00
|9815-17 Split Log Rd
|Brentwood
|37027
|$1,720,000.00
|Indian Point Sec 1
|1112 Indian Point Dr
|Brentwood
|37027
|$889,345.00
|Daventry Sec2
|3189 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$2,000,000.00
|Troubadour Sec6
|8221 Jolene Dr
|College Grove
|37046
|$530,000.00
|Chapmans Retreat Ph 2 Sec2
|1245 Chapmans Retreat Dr
|Spring Hill
|37174
|$1,500,000.00
|Bridgemore Village Sec 6-c
|3627 Ronstadt Rd
|Thompsons Station
|37179
|$725,000.00
|River Rest Est Sec 2
|1601 Blue Springs Rd
|Franklin
|37069
|$575,000.00
|6703 Eudailey-covington Rd
|College Grove
|37046
|$349,900.00
|Scarborough Place
|7507 Scarborough Place
|Fairview
|37062