Williamson County Property Transfers Jan. 3

By
Michael Carpenter
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property transfers real estate

See where houses sold for January 3-7, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,800,000.00Babcock Joe6887 Flat Creek RdCollege Grove37046
$275,500.00GroveArno RdCollege Grove37046
$45,000.00Cumberland Rd7711 Cumberland DrFairview37062
$895,476.00Annecy Ph2a2008 Bocage CirNolensville37135
$40,000.00Overbey RdFairview37062
$861,045.00Annecy Ph2a2020 Bocage CirNolensville37135
$1,157,952.00Hardeman Springs Sec35578 Hardeman Springs BlvdArrington37014
$600,000.00Westhaven Sec56568 Bonaire LnFranklin37064
$585,900.00Westhaven Sec56573 Bonaire LnFranklin37064
$449,900.00Westhaven Sec56544 Bonaire LnFranklin37064
$285,845.00Stephens Valley Sec76064 Pasquo RdNashville37221
$270,582.00Stephens Valley Sec76060 Pasquo RdNashville37221
$825,000.00Annecy Ph1Angela Ann CtNolensville37135
$186,637.00Stephens Valley Sec71216 Luckett RdNashville37221
$670,224.00Stephens Valley Sec7Stephens Valley BlvdNashville37221
$186,637.00Stephens Valley Sec71212 Luckett RdNashville37221
$701,000.00Burkitt Place Ph 2j8273 Middlewick LnNolensville37135
$3,375,000.00Preserve @ Echo Estates Sec21519 Amesbury LnFranklin37069
$700,000.001866 Fairview BlvdFairview37062
$632,900.00Brixworth Ph7a8047 Brightwater WaySpring Hill37174
$300,000.007465 Horn Tavern RdFairview37062
$580,000.007467 Horn Tavern RdFairview37062
$395,000.00Chapmans Retreat Ph 2 Sec31278 Chapmans Retreat DrSpring Hill37174
$530,000.00Dartford Ph23018 Posada CtSpring Hill37174
$280,000.00Gables @ Wakefield Sec 22271 Dewey Dr #j-3Spring Hill37174
$684,250.00Mckays Mill Sec 211203 Bonnhaven DrFranklin37067
$359,327.00Mohsenzadeh Ali9926 Maupin RdNolensville37135
$162,960.00Mohsenzadeh Ali9928 Maupin RdNolensville37135
$863,312.00Arrington Ridge Sec17013 Fiddlers Glen DrArrington37014
$2,451,000.00Grove Sec 15Joiner Creek RdCollege Grove37046
$480,000.00Simmons Ridge Sec42097 Orangery DrFranklin37064
$548,000.00Mooreland Est Sec 11014 Mooreland BlvdBrentwood37027
$577,200.00Dakota Pointe Ph 23000 Sakari CirSpring Hill37174
$784,822.00Brixworth Ph7a8008 Brightwater WaySpring Hill37174
$3,500,000.00Mizell Troy3030 Wilson PkFranklin37067
$7,000,000.00360 Vaughn RdNashville37221
$659,900.00Mccormick Grove7224 Mccormick LnFairview37062
$1,685,000.00Westhaven Sec 22 Rev 11439 Westhaven BlvdFranklin37064
$675,000.009725 Split Log RdBrentwood37027
$399,900.00Arnold Homes Llc2624 Clayton Arnold RdThompsons Station37179
$911,000.00Hideaway @ Arrington Ph1 Sec27040 Lanceleaf DrCollege Grove37046
$679,900.00Bluebird Hollow Ph13017 Turnstone TrSpring Hill37174
$485,000.003224 Southall RdFranklin37064
$654,900.00Cherry Grove Add Sec 2 Ph13001 Stewart Campbell PtSpring Hill37174
$306,455.00Wilkerson Place Ph1a206 Southmen Pvt LnSpring Hill37174
$599,644.00Wilkerson Place Ph1a Sec2133 Foxhall DrSpring Hill37174
$312,000.00Rosewood Est7184 Chester RdFairview37062
$595,906.00Lochridge Sec21061 Kirkpark CtNolensville37135
$1,669,900.00Horseshoe Bend Ph 1802 Cedar Knob RdNashville37221
$535,096.00Wilkerson Place Ph1a Sec2139 Foxhall DrSpring Hill37174
$548,877.00Wilkerson Place Ph1a Sec2373 Hammock Pvt LnSpring Hill37174
$672,000.00Temple Hills Sec 11852 Abington WayFranklin37069
$700,000.00Woodway5106 Heathrow BlvdBrentwood37027
$374,000.00Grove Sec 5 Ph38227 Heirloom BlvdCollege Grove37046
$590,000.00Oscar Green RdPrimm Springs38476
$685,571.00Brixworth Ph7a8046 Brightwater WaySpring Hill37174
$1,575,000.00Belle Rive 2 Sec 2513 Waxwood DrBrentwood37027
$2,716,400.00New Castle RdCollege Grove37046
$575,000.00Riverview Park Sec 5-a961 Oak Meadow DrFranklin37064
$305,000.008014 Shoals Branch RdPrimm Springs38476
$1,880,423.00Westhaven Sec52700 Jasper AveFranklin37064
$974,225.007384 Old Cox PkFairview37062
$559,542.00Lochridge Sec22010 Celia CtNolensville37135
$1,025,000.00Oakleaf Est Sec 12252 Henpeck LnFranklin37064
$1,482,676.00Stephens Valley Sec6350 Stephens Valley BlvdNashville37221
$108,350.00Buttrey Heights7208 Cox PkFairview37062
$800,000.00Falls Grove Sec 16717 Falls Ridge LnCollege Grove37046
$360,000.00Highlands @ Campbell Sta3005 Auld Tatty DrFranklin37064
$850,000.00Highlands @ Ladd Park Sec19224 Rich CirFranklin37064
$300,000.00Turner Group Gp2909 B Spanntown RdArrington37014
$578,500.00Pecan Hills2619 Sherrie StThompsons Station37179
$1,500,000.00Gibson Hayes3455 Southall RdFranklin37064
$521,000.00Dallas Downs Sec 5194 Cavalry DrFranklin37064
$830,000.00Cedarmont Farms Ph 61032 Cedarview LnFranklin37067
$530,500.00Franklin Green Sec 53239 Gardendale DrFranklin37064
$450,000.00Legends Ridge Sec 6692 Legends Crest DrFranklin37069
$850,000.00Highlands @ Ladd Park Sec19272 Rich CirFranklin37064
$823,230.00Vineyard Valley Sec37108 Neills Branch DrCollege Grove37046
$777,500.00Spring Hill Place Sec 21427 Savannah Park DrSpring Hill37174
$2,650,000.00Governors Club Ph 9-b8 Oxmoor CtBrentwood37027
$300,000.00Teasley David George3007 Arrington Creek Pvt LnArrington37014
$756,500.00Charlton Green Sec 3400 Watercress DrFranklin37064
$478,323.00Shadow Green Sec11054 Shady Stone WayFranklin37064
$770,000.00Westhaven Sec493090 Hathaway StFranklin37064
$624,823.00Lochridge Sec21065 Kirkpark CtNolensville37135
$845,000.00Highlands @ Ladd Park Sec28943 Ryecroft LnFranklin37064
$1,190,425.00Daventry Sec23178 Chase Point DrFranklin37067
$220,000.00Newport Valley Sec 11028 Mckenna DrThompsons Station37179
$565,000.00Stonebrook Sec 13-a1008 Austin CtNolensville37135
$1,149,873.00Mckays Mill Sec 19Pemberton Heights DrFranklin37067
$900,000.009815-17 Split Log RdBrentwood37027
$1,720,000.00Indian Point Sec 11112 Indian Point DrBrentwood37027
$889,345.00Daventry Sec23189 Chase Point DrFranklin37067
$2,000,000.00Troubadour Sec68221 Jolene DrCollege Grove37046
$530,000.00Chapmans Retreat Ph 2 Sec21245 Chapmans Retreat DrSpring Hill37174
$1,500,000.00Bridgemore Village Sec 6-c3627 Ronstadt RdThompsons Station37179
$725,000.00River Rest Est Sec 21601 Blue Springs RdFranklin37069
$575,000.006703 Eudailey-covington RdCollege Grove37046
$349,900.00Scarborough Place7507 Scarborough PlaceFairview37062

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