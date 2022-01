Williamson County Property Transfers Jan. 3

See where houses sold for January 3-7, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,800,000.00 Babcock Joe 6887 Flat Creek Rd College Grove 37046 $275,500.00 Grove Arno Rd College Grove 37046 $45,000.00 Cumberland Rd 7711 Cumberland Dr Fairview 37062 $895,476.00 Annecy Ph2a 2008 Bocage Cir Nolensville 37135 $40,000.00 Overbey Rd Fairview 37062 $861,045.00 Annecy Ph2a 2020 Bocage Cir Nolensville 37135 $1,157,952.00 Hardeman Springs Sec3 5578 Hardeman Springs Blvd Arrington 37014 $600,000.00 Westhaven Sec56 568 Bonaire Ln Franklin 37064 $585,900.00 Westhaven Sec56 573 Bonaire Ln Franklin 37064 $449,900.00 Westhaven Sec56 544 Bonaire Ln Franklin 37064 $285,845.00 Stephens Valley Sec7 6064 Pasquo Rd Nashville 37221 $270,582.00 Stephens Valley Sec7 6060 Pasquo Rd Nashville 37221 $825,000.00 Annecy Ph1 Angela Ann Ct Nolensville 37135 $186,637.00 Stephens Valley Sec7 1216 Luckett Rd Nashville 37221 $670,224.00 Stephens Valley Sec7 Stephens Valley Blvd Nashville 37221 $186,637.00 Stephens Valley Sec7 1212 Luckett Rd Nashville 37221 $701,000.00 Burkitt Place Ph 2j 8273 Middlewick Ln Nolensville 37135 $3,375,000.00 Preserve @ Echo Estates Sec2 1519 Amesbury Ln Franklin 37069 $700,000.00 1866 Fairview Blvd Fairview 37062 $632,900.00 Brixworth Ph7a 8047 Brightwater Way Spring Hill 37174 $300,000.00 7465 Horn Tavern Rd Fairview 37062 $580,000.00 7467 Horn Tavern Rd Fairview 37062 $395,000.00 Chapmans Retreat Ph 2 Sec3 1278 Chapmans Retreat Dr Spring Hill 37174 $530,000.00 Dartford Ph2 3018 Posada Ct Spring Hill 37174 $280,000.00 Gables @ Wakefield Sec 2 2271 Dewey Dr #j-3 Spring Hill 37174 $684,250.00 Mckays Mill Sec 21 1203 Bonnhaven Dr Franklin 37067 $359,327.00 Mohsenzadeh Ali 9926 Maupin Rd Nolensville 37135 $162,960.00 Mohsenzadeh Ali 9928 Maupin Rd Nolensville 37135 $863,312.00 Arrington Ridge Sec1 7013 Fiddlers Glen Dr Arrington 37014 $2,451,000.00 Grove Sec 15 Joiner Creek Rd College Grove 37046 $480,000.00 Simmons Ridge Sec4 2097 Orangery Dr Franklin 37064 $548,000.00 Mooreland Est Sec 1 1014 Mooreland Blvd Brentwood 37027 $577,200.00 Dakota Pointe Ph 2 3000 Sakari Cir Spring Hill 37174 $784,822.00 Brixworth Ph7a 8008 Brightwater Way Spring Hill 37174 $3,500,000.00 Mizell Troy 3030 Wilson Pk Franklin 37067 $7,000,000.00 360 Vaughn Rd Nashville 37221 $659,900.00 Mccormick Grove 7224 Mccormick Ln Fairview 37062 $1,685,000.00 Westhaven Sec 22 Rev 1 1439 Westhaven Blvd Franklin 37064 $675,000.00 9725 Split Log Rd Brentwood 37027 $399,900.00 Arnold Homes Llc 2624 Clayton Arnold Rd Thompsons Station 37179 $911,000.00 Hideaway @ Arrington Ph1 Sec2 7040 Lanceleaf Dr College Grove 37046 $679,900.00 Bluebird Hollow Ph1 3017 Turnstone Tr Spring Hill 37174 $485,000.00 3224 Southall Rd Franklin 37064 $654,900.00 Cherry Grove Add Sec 2 Ph1 3001 Stewart Campbell Pt Spring Hill 37174 $306,455.00 Wilkerson Place Ph1a 206 Southmen Pvt Ln Spring Hill 37174 $599,644.00 Wilkerson Place Ph1a Sec2 133 Foxhall Dr Spring Hill 37174 $312,000.00 Rosewood Est 7184 Chester Rd Fairview 37062 $595,906.00 Lochridge Sec2 1061 Kirkpark Ct Nolensville 37135 $1,669,900.00 Horseshoe Bend Ph 1 802 Cedar Knob Rd Nashville 37221 $535,096.00 Wilkerson Place Ph1a Sec2 139 Foxhall Dr Spring Hill 37174 $548,877.00 Wilkerson Place Ph1a Sec2 373 Hammock Pvt Ln Spring Hill 37174 $672,000.00 Temple Hills Sec 11 852 Abington Way Franklin 37069 $700,000.00 Woodway 5106 Heathrow Blvd Brentwood 37027 $374,000.00 Grove Sec 5 Ph3 8227 Heirloom Blvd College Grove 37046 $590,000.00 Oscar Green Rd Primm Springs 38476 $685,571.00 Brixworth Ph7a 8046 Brightwater Way Spring Hill 37174 $1,575,000.00 Belle Rive 2 Sec 2 513 Waxwood Dr Brentwood 37027 $2,716,400.00 New Castle Rd College Grove 37046 $575,000.00 Riverview Park Sec 5-a 961 Oak Meadow Dr Franklin 37064 $305,000.00 8014 Shoals Branch Rd Primm Springs 38476 $1,880,423.00 Westhaven Sec52 700 Jasper Ave Franklin 37064 $974,225.00 7384 Old Cox Pk Fairview 37062 $559,542.00 Lochridge Sec2 2010 Celia Ct Nolensville 37135 $1,025,000.00 Oakleaf Est Sec 1 2252 Henpeck Ln Franklin 37064 $1,482,676.00 Stephens Valley Sec6 350 Stephens Valley Blvd Nashville 37221 $108,350.00 Buttrey Heights 7208 Cox Pk Fairview 37062 $800,000.00 Falls Grove Sec 1 6717 Falls Ridge Ln College Grove 37046 $360,000.00 Highlands @ Campbell Sta 3005 Auld Tatty Dr Franklin 37064 $850,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec19 224 Rich Cir Franklin 37064 $300,000.00 Turner Group Gp 2909 B Spanntown Rd Arrington 37014 $578,500.00 Pecan Hills 2619 Sherrie St Thompsons Station 37179 $1,500,000.00 Gibson Hayes 3455 Southall Rd Franklin 37064 $521,000.00 Dallas Downs Sec 5 194 Cavalry Dr Franklin 37064 $830,000.00 Cedarmont Farms Ph 6 1032 Cedarview Ln Franklin 37067 $530,500.00 Franklin Green Sec 5 3239 Gardendale Dr Franklin 37064 $450,000.00 Legends Ridge Sec 6 692 Legends Crest Dr Franklin 37069 $850,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec19 272 Rich Cir Franklin 37064 $823,230.00 Vineyard Valley Sec3 7108 Neills Branch Dr College Grove 37046 $777,500.00 Spring Hill Place Sec 2 1427 Savannah Park Dr Spring Hill 37174 $2,650,000.00 Governors Club Ph 9-b 8 Oxmoor Ct Brentwood 37027 $300,000.00 Teasley David George 3007 Arrington Creek Pvt Ln Arrington 37014 $756,500.00 Charlton Green Sec 3 400 Watercress Dr Franklin 37064 $478,323.00 Shadow Green Sec1 1054 Shady Stone Way Franklin 37064 $770,000.00 Westhaven Sec49 3090 Hathaway St Franklin 37064 $624,823.00 Lochridge Sec2 1065 Kirkpark Ct Nolensville 37135 $845,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec28 943 Ryecroft Ln Franklin 37064 $1,190,425.00 Daventry Sec2 3178 Chase Point Dr Franklin 37067 $220,000.00 Newport Valley Sec 1 1028 Mckenna Dr Thompsons Station 37179 $565,000.00 Stonebrook Sec 13-a 1008 Austin Ct Nolensville 37135 $1,149,873.00 Mckays Mill Sec 19 Pemberton Heights Dr Franklin 37067 $900,000.00 9815-17 Split Log Rd Brentwood 37027 $1,720,000.00 Indian Point Sec 1 1112 Indian Point Dr Brentwood 37027 $889,345.00 Daventry Sec2 3189 Chase Point Dr Franklin 37067 $2,000,000.00 Troubadour Sec6 8221 Jolene Dr College Grove 37046 $530,000.00 Chapmans Retreat Ph 2 Sec2 1245 Chapmans Retreat Dr Spring Hill 37174 $1,500,000.00 Bridgemore Village Sec 6-c 3627 Ronstadt Rd Thompsons Station 37179 $725,000.00 River Rest Est Sec 2 1601 Blue Springs Rd Franklin 37069 $575,000.00 6703 Eudailey-covington Rd College Grove 37046 $349,900.00 Scarborough Place 7507 Scarborough Place Fairview 37062