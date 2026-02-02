Williamson County Property Transfers Jan. 12, 2026

See where houses and property sold from January 12-16, 2026, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory Realty. View previous property transfers here.

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$385,000Newport Crossing Sec 5 Pb 34 Pg 1231710 Tellico DrThompsons Station37179
$475,000Liberty Square Sec 4 Pb 11 Pg 14144 Flintlock DrFranklin37064
$3,800,0009813 Sam Donald RdNolensville37135
$500,000Hard Bargain Pb 1 Pg 122959 Glass StFranklin37064
$418,6251083 Mountain View Pvt DrSpring Hill37174
$640,000Gateway Village Sec 2 Rev 1 Pb 52 Pg 1331315 Moher BlvdFranklin37069
$759,000Castleberry Farm Ph 4 Pb 28 Pg 437244 Knottingham DrFairview37062
$1,049,553Fairington Sec1 Pb 84 Pg 1082226 Paden RdNolensville37135
$460,000Cameron Farms Sec 3 Pb 18 Pg 542946 Iroquois DrSpring Hill37174
$709,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128437 Herringbone CtFranklin37064
$1,870,000Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 618037 Keats StFranklin37064
$1,595,586Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1474000 Forestside DrFranklin37064
$3,375,0005755 N Lick Creek RdFranklin37064
$731,400Bluebird Hollow Ph1 Pb 75 Pg 1421816 Witt Way DrSpring Hill37174
$340,000Stonebrook Sec 7 Pb 10 Pg 1281121 Oak Creek DrNolensville37135
$544,000Wynwood Park Ph2 Pb 80 Pg 1407137 Frances StFairview37062
$1,650,000Belle Rive Pb 6 Pg 1096101 Belle Rive DrBrentwood37027
$645,000Mckays Mill Sec 29 Pb 40 Pg 71415 Decatur CirFranklin37067
$1,500,000Sullivan Farms Sec G Pb 33 Pg 63205 St Anne WayFranklin37064
$620,000Grassland Est Sec 1 Pb 2 Pg 59201 Bobby DrFranklin37069
$680,000Spring Hill Place Sec 3-a Pb 35 Pg 1281617 Fair House RdSpring Hill37174
$295,000Spring Hill Business Park Pb 34 Pg 1074918 Main St #7Spring Hill37174
$6,000,000Maryland Farms Sec 10 Pb 8 Pg 71110 Westwood PlBrentwood37027
$599,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128432 Herringbone CtFranklin37064
$395,000Rolling Meadows Pb 2 Pg 46 Block C108 Dabney DrFranklin37064
$1,150,000Avalon Sec 2 Pb 43 Pg 43241 King Arthur CirFranklin37067
$500,000Residences Of Grant Park Pb 4829 Pg 670523 Grant Park CtFranklin37067
$939,748Bowie Meadows Ph1 Pb 85 Pg 1277462 Pony StFairview37062
$576,180Falcon Creek Sec 1 Pb 19 Pg 102216 Falcon Creek DrFranklin37067
$915,000Scales Farmstead Ph1 Pb 65 Pg 77613 Vickery Park DrNolensville37135
$385,000Prescott Place Ph 3317 Hanley LnFranklin37069
$399,000Rolling Meadows Pb 2 Pg 46 Block C108 Dabney DrFranklin37064
$1,190,000Autumn Ridge Ph2 Pb 48 Pg 495004 Paint Creek CtSpring Hill37174
$859,584June Lake Ph1 Pod B Sec2 Pb 84 Pg 29205 Tahoe AlleyThompsons Station37179
$1,191,893Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 658216 Ashbury CtCollege Grove37046
$1,003,000Temple Hills Sec 6-a Pb 11 Pg 58162 N Berwick LnFranklin37069
$2,780,000896 Sneed Rd WFranklin37069
$1,225,000Carlisle Sec 1 Pb 33 Pg 201802 Thorn Brook LnFranklin37064
$3,100,000Brentwood Pb 8 Pg 119230 Wilson Pike CirBrentwood37027
$2,725,000Belle Rive Pb 6 Pg 1096015 Belle Rive DrBrentwood37027
$1,575,000Whistle Stop Farms Sec1 Pb 74 Pg 812246 Brakeman LnThompsons Station37179
$4,936,605Echo Pb 80 Pg 1221712 Reflection Pvt LnBrentwood37027
$1,520,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394008 Southrop Pvt RdFranklin37069
$2,750,000Vista Creek Pb 87 Pg 172032 Vista Creek Pvt LnFranklin37064
$2,400,000Vista Creek Pb 87 Pg 172009 Vista Creek Pvt LnFranklin37064
$2,000,000Vista Creek Pb 87 Pg 172005 Vista Creek Pvt LnFranklin37064
$1,750,000Vista Creek Pb 87 Pg 172013 Vista Creek Pvt LnFranklin37064
$610,000Dakota Pointe Ph 1 Pb 42 Pg 1443072 Sakari CirSpring Hill37174
$6,775,000Synergy Bank Annex204 9th Ave SFranklin37064
$1,725,000River Oaks Sec 4 Pb 4 Pg 44212 Long Valley RdBrentwood37027
$300,000Temple Hills Country Club Sec16 Pha6528 Stableford LnFranklin37069
$2,450,000Bonterra Pb 79 Pg 1497104 Bonterra DrFranklin37064
$899,800Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38109 Morris StFranklin37064
$1,979,790Kings Chapel Sec15 Rev 1 Pb 85 Pg 1505717 Nola Pvt DrArrington37014
$682,000Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84208 Camellia CtFranklin37064
$262,500Shirebrook Ph3 Pb 67 Pg 66303 Dursley Pvt LnSpring Hill37174
$1,542,990Littlebury Sec1 Pb 75 Pg 1393005 Littlebury Park DrThompsons Station37179
$2,370,000Hampton Reserve Sec 2 Pb 36 Pg 879540 Sunbeam CtBrentwood37027
$2,400,000Mcewens John B Pb 66 Pg 161120 Adams StFranklin37064
$1,425,000Governors Club The Ph 6 Pb 31 Pg 1166 Portrush CtBrentwood37027
$60,000Woodridge Pb 21 Pg 1227612 Aubrey Ridge CtFairview37062
$1,627,500Kings Chapel Sec11 Pb 76 Pg 984723 Woodrow PlaceArrington37014
$1,144,960Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 658212 Ashbury CtCollege Grove37046
$499,000Fields Of Canterbury Sec18 Pb 77 Pg 503171 Sassafras LnThompsons Station37179
$85,000Woodridge Pb 21 Pg 1227612 Aubrey Ridge CtFairview37062
$1,150,0005285 Old Harding RdFranklin37064
$1,899,568Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311006 Championship BlvdFranklin37064
$1,350,000Craige FrankSweeney Hollow RdFranklin37064
$440,000Wakefield Sec 5 Pb 42 Pg 687009 Masonboro DrSpring Hill37174
$1,180,000Stream Valley Sec 9 Pb 64 Pg 215026 Rockport AveFranklin37064
$400,000Westview Est Pb 34 Pg 87306 Unity CirFranklin37064
$722,345Richvale Ph4 Pb 83 Pg 1377607 Wind River CtFairview37062
$1,600,000Westhaven Sec 19 Pb 48 Pg 231401 Westhaven BlvdFranklin37064
$435,000Lakeview Condos Pb 10 Pg 22 Block C0041226 -d Lakeview DrFranklin37067
$1,700,000Maynard Roy Pb 10 Pg 1659707 Clovercroft RdNolensville37135
$880,000Mckays Mill Sec 18 Pb 36 Pg 233016 Westerly DrFranklin37067
$1,956,250Allenwood Pb 62 Pg 593078 Allenwood DrThompsons Station37179
$735,000Silver Stream Farm Sec 2 Pb 48 Pg 1153009 Canal StNolensville37135
$1,150,000Westhaven Sec 44 Pb 67 Pg 1033019 Tabitha DrFranklin37064
$1,400,000Batson Joseph B8239 Hawkins RdCollege Grove37046
$799,900Founders Pointe Sec 2 Pb 20 Pg 115102 Lancelot LnFranklin37064
$1,150,0004815 Bethesda RdThompsons Station37179
$779,000Royal Oaks Sec 1 Pb 3 Pg 49100 Churchill PlFranklin37067
$730,000Westhaven Sec 15 Pb 57 Pg 26106 Front St #11Franklin37064
$644,734Commons @ Gateway Pb 60 Pg 1011409 Moher BlvdFranklin37069
$875,000Fieldstone Farms Sec Aa Pb 27 Pg 36123 Carphilly CirFranklin37069
$3,700,000Avalon Sec 3 Pb 40 Pg 98116 Earlham CtFranklin37067
$24,100,000AureumE Mcewen DrFranklin37064
$650,000Savannah Springs Pb 27 Pg 401855 Savannah Springs DrThompsons Station37179

