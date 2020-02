See where houses sold for February 3-7, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 8300 Owl Hollow Rd Franklin TN 37064 327155 Nolen Mill 815 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 534060 Brixworth 4043 Danes Dr Spring Hill TN 37174 347500 Lynnhurst 428 Petway St Franklin TN 37064 419900 Fields Of Canterbury 2537 Westerham Way Thompsons Station TN 37179 359885 Waters Edge 2015 Moultrie Cir Franklin TN 37064 387000 Waters Edge 4057 Flatwater St Franklin TN 37064 60000 Goodrum Cole Prop 318 Hwy 96 N Fairview TN 37062 199000 5846 Davis Hollow Rd Franklin TN 37064 489900 Arbors @ Autumn Ridge 1009 Alpaca Dr Spring Hill TN 37174 755000 Westhaven 1612 Eliot Rd Franklin TN 37064 190000 Grove 8820 Edgecomb Dr College Grove TN 37046 251750 Grove 9120 Joiner Creek Ct College Grove TN 37046 166000 River Oaks 303 High Lea Rd Brentwood TN 37027 760000 Chardonnay 5029 Blackjack Dr Franklin TN 37064 569990 Stream Valley 4014 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 305000 Rev 1807 Brentwood Pointe Franklin TN 37067 679900 Scales Farmstead 1040 Lawson Ln Nolensville TN 37135 449900 Mckays Mill 1909 Kingsley Ct Franklin TN 37067 457000 9728 Concord Rd Brentwood TN 37027 527000 Courtside@ So Woods West 1511 Red Oak Dr Brentwood TN 37027 695462 Westhaven 1007 Beckwith St Franklin TN 37064 626815 Clovercroft Preserve 9266 Stepping Stone Dr Franklin TN 37067 570355 Stream Valley 4000 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 354990 Stream Valley 3059 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 101449 Stream Valley 1012 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 481640 Riverbluff 306 River Bluff Dr Franklin TN 37064 267000 Ridgeport 1921 Portway Rd Spring Hill TN 37174 569165 Stream Valley 4008 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 488000 Scales Farmstead 2308 Dugan Dr Nolensville TN 37135 462500 Broken Ridge Hollow 5521 Broken Rdg Hollow Ln Thompsons Station TN 37179 322000 Cottonwood 127 Riverwood Dr Franklin TN 37069 624327 Stephens Valley 2012 Garfield St Nashville TN 37221 408000 Millgate 200 Monks Way Franklin TN 37064 615000 Autumn Ridge 2046 Autumn Ridge Way Spring Hill TN 37174 860000 Chardonnay 9057 Chardonnay Tr Franklin TN 37067 379900 Burtonwood 2912 Burtonwood Dr Spring Hill TN 37174 665000 Farmington 2120 Hartland Rd Franklin TN 37069 412050 Nolensville Rd Nolensville TN 37135 265000 Liberty Hills 745 E Statue Ct Franklin TN 37067 525000 Whittmore 1101 Crossfield Dr Nolensville TN 37135 250000 Reserve @ Raintree Forest 1605 Eastwood Dr Brentwood TN 37027 250000 Reserve @ Raintree Forest 1597 Eastwood Dr Brentwood TN 37027 690780 Vineyard Valley 7021 Vineyard Valley Dr College Grove TN 37046 530000 Caldwell 405 Springhouse Ct Franklin TN 37067 347990 Ballenger Farms 1924 Pomegranate Place Nolensville TN 37135 769061 Mcdaniel Farms 6822 Chatterton Dr College Grove TN 37046 293000 Chapmans Retreat 4002 Gersham Ct Spring Hill TN 37174 70000 Kyles Creek 7167 Kyles Creek Dr Fairview TN 37062 629900 Cherry Grove 5015 Wallaby Dr Spring Hill TN 37174 400000 1334 Holly Tree Gap Rd Brentwood TN 37027 1500000 S Lick Creek Rd Franklin TN 37064 280000 Stonebrook 919 Timberside Dr Nolensville TN 37135 5075000 Daventry Chase Point Dr Franklin TN 37067 715500 Westhaven 1578 Westhaven Blvd Franklin TN 37064 825000 Northumberland 9520 Midlothian Dr Brentwood TN 37027 1086064 Weatherford Estates 6010 Blackwell Ln Franklin TN 37064 6700000 Robeson Gerald Old Hwy 96 Franklin TN 37064 155000 Newport Valley 1032 Mckenna Dr Thompsons Station TN 37179 399900 Silver Stream Farm 2608 Cortlandt Ct Nolensville TN 37135 775000 Highlands @ Ladd Park 187 Circuit Rd Franklin TN 37064 504226 Highlands @ Ladd Park 779 Newcomb St Franklin TN 37064 285500 Fieldstone Farms 142 Stanton Hall Ln Franklin TN 37069 253535 Witherspoon 9220 Lehigh Dr Brentwood TN 37027 264320 Falls Grove 00200 & 04200 Edgemore Drive College Grove TN 37046 3000000 Fields Of Canterbury Sassafras Ln Thompsons Station TN 37179 460000 2061 Wilson Pk Franklin TN 37067 578288 Waters Edge 4013 Flowing Creek Dr Franklin TN 37064 344180 Water Edge Echelon Townhomes 2009 Moultrie Cir Franklin TN 37064 255000 Swansons Ridge 1719 Swansons Ridge Dr Franklin TN 37064 385000 Reid Hill Commons 406 Morrissey St Franklin TN 37064 510000 Brookfield 2069 Valleybrook Dr Brentwood TN 37027 287250 Petra Commons 161 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 495000 4657 Murfreesboro Rd Franklin TN 37067 335000 Fieldstone Farms 514 Kendall Ct Franklin TN 37069 550000 Westhaven 623 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 540312 Westhaven 1067 Beckwith St Franklin TN 37064 730000 Westhaven 9184 Keats St Franklin TN 37064 370800 Tanyard Springs 104 Cabin Creek Ct Spring Hill TN 37174 327000 Buckingham Park 1204 Buckingham Cir Franklin TN 37064 390000 Villages Of Morningside 8075 Sunrise Cir Franklin TN 37067 537945 Otter Creek Estates 7341 Taylor Rd Fairview TN 37062 549000 Brentwood So Ltd 1439 Plymouth Dr Brentwood TN 37027 516548 Tollgate Village 1901 Ridgeland Dr Thompsons Station TN 37179 390000 Kyles Creek 7148 Kyles Creek Dr Fairview TN 37062 200000 Harris Vennie L 313 Hwy 96 N Fairview TN 37062 1400000 3920 Boston-Theta Rd Columbia TN 38401 725000 Wildwood 6408 Wildwood Valley Dr Brentwood TN 37027 1190526 Westhaven 653 Jasper Ave Franklin TN 37064 530000 Indian Point 1305 Chickasaw Dr Brentwood TN 37027 80000 Walker Rd Fairview TN 37062 640000 Chenoweth 910 Woodburn Dr Brentwood TN 37027 569900 Scales Farmstead 1816 Apperley Dr Nolensville TN 37135 405000 Crossing @ Wades Grove 1005 Rudder Dr Spring Hill TN 37174 800000 Mckays Mill 1707 Tensaw Cir Franklin TN 37067 465000 Village Of Clovercroft 108 Childs Ln Franklin TN 37067 239000 Russell Ridge Russell Rd Franklin TN 37064 401850 Green Valley 301 Moss Ln Franklin TN 37064 899900 Oman 7012 Crews Ln Brentwood TN 37027 1184240 Benington 250 Belgian Rd Nolensville TN 37135 92000 Arbors@Autumn Ridge 2991 Elkhorn Place Spring Hill TN 37174 209000 Brandenburg 7305 Brandenburg Cv Fairview TN 37062 92000 Arbors @ Autumn Ridge 2993 Elkhorn Place Spring Hill TN 37174 92000 Arbors @ Autumn Ridge 2995 Elkhorn Place Spring Hill TN 37174 97000 Arbors @ Autumn Ridge 4081 Miles Johnson Pkwy Spring Hill TN 37174 95000 Arbors @ Autumn Ridge 3015 Elkhorn Place Spring Hill TN 37174 95000 Arbors @ Autumn Ridge 3009 Elkhorn Place Spring Hill TN 37174 95000 Arbors @ Autumn Ridge 2994 Elkhorn Place Spring Hill TN 37174 362295 2003 Moultrie Cir Franklin TN 37064 468000 Arbors @ Autumn Ridge Miles Johnson Pkwy Spring Hill TN 37174 285900 Wyngate 1472 Bern Dr Spring Hill TN 37174 347285 Nolen Mill 811 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 250000 1440 Lewisburg Pk Franklin TN 37064 755178 Mcdaniel Farms 6838 Chatterton Dr College Grove TN 37046 70000 Otter Creek Estates 7335 Taylor Rd Fairview TN 37062 285000 Temple Hills Country Club Estates 6677 Hastings Ln Franklin TN 37069 1525000 Grove 8559 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 620900 Brenthaven 1427 Parker Pl Brentwood TN 37027 256275 Petra Commons 229 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 397000 Wades Grove 6032 Sanmar Dr Spring Hill TN 37174 999999 Laurelbrooke 1432 Willowbrooke Cir Franklin TN 37069 469999 Highlands At Ladd Park 452 Irvine Ln Franklin TN 37064 489900 Arbors @ Autumn Ridge 4078 Miles Johnson Pkwy Spring Hill TN 37174 482500 Redwing Farms 1203 Kristen Ct Franklin TN 37064 449900 Arbors @ Autumn Ridge 7002 Brindle Ridge Way Spring Hill TN 37174 1736531 Witherspoon 9230 Lehigh Dr Brentwood TN 37027 469000 Tollgate 3834 Somers Ln Thompsons Station TN 37179 2712500 Hincheyville 611 Fair St Franklin TN 37064 570000 River Oaks 6108 Bryan Pl Brentwood TN 37027 3150000 Brixworth Lantana Drive Spring Hill TN 37174 644130 Catalina 933 Los Lomas Way Nolensville TN 37135 2500000 Deerfield 111 Deerfield Ct Franklin TN 37069 827500 203 2Nd Ave S Franklin TN 37064 37000000 Synergy Bank Addition 722 Columbia Ave Franklin TN 37064 97000 Arbors @ Autumn Ridge 4088 Miles Johnson Pkwy Spring Hill TN 37174 850000 Westhaven 607 Stonewater Blvd Franklin TN 37064 97000 Arbors @ Autumn Ridge 4084 Miles Johnson Pkwy Spring Hill TN 37174