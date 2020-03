See where houses sold for February 24-28, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 283000 Haynes Crossing 2688 Paradise Dr Spring Hill TN 37174 417000 Winterset Woods 1650 Briarcliff Dr Nolensville TN 37135 677500 Mcdaniel Estates 7518 (204, 238, 239, 242 & 245) Delancey Dr College Grove TN 37046 749900 Mckays Mill 1702 Tensaw Cir Franklin TN 37067 275000 Campbell Station 2210 Spedale Ct Spring Hill TN 37174 100000 Morgan Farms 204, 205 & 206 Barnstaple Ln Brentwood TN 37027 355000 Cherry Grove 2781 Lafayette Dr Thompsons Station TN 37179 271000 Mcdaniel Estates 202 & 205 Delancey Dr College Grove TN 37046 275000 Petway Place 504 N Petway St Franklin TN 37064 7915344 Forrest Crossing S Royal Oaks Blvd Franklin TN 37064 53320000 Commonwealth Dr Spring Hill TN 37174 488000 Spencer Hall 3138 Friars Bridge Pass Franklin TN 37064 190000 Grove 8808 Edgecomb Dr College Grove TN 37046 1360000 Ph Ii Governors Club 2 Colonel Winstead Dr Brentwood TN 37027 990000 Morgan Farms 1865 Barnstaple Ln Brentwood TN 37027 657312 Crockett Hills 8232 Frontier Ln Brentwood TN 37027 810000 Chenoweth 9479 Smithson Ln Brentwood TN 37027 180000 Cadet Homes 162 Cadet Ln Franklin TN 37064 800000 Westhaven 501 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 707450 Mcdaniel Farms 6580 Windmill Dr College Grove TN 37046 485000 Sullivan Farms 406 William Wallace Dr Franklin TN 37064 255000 Spring Hill 2272 Jo Ann Dr Spring Hill TN 37174 363000 Bent Creek 3177 Locust Hollow Nolensville TN 37135 929000 202 3Rd Ave N Franklin TN 37064 485000 Cheswicke Farm 737 Glen Oaks Dr Franklin TN 37067 471100 Oakleaf 2206 Oakleaf Ct Franklin TN 37064 349500 Cameron Farms 2823 Curacao Ln Thompsons Station TN 37179 415400 Wades Grove 6033 Spade Dr Spring Hill TN 37174 327000 Chapmans Retreat 1215 Chapmans Retreat Dr Spring Hill TN 37174 800000 Temple Hills The Links 428 Sandcastle Rd Franklin TN 37069 264200 Chester 7202 Birch Bark Dr Fairview TN 37062 559900 Stream Valley 6050 Huntmere Ave Franklin TN 37064 875000 4445 Buchanan Ln Franklin TN 37064 238000 Orleans Est Condos 604 Granville Rd Franklin TN 37064 1600000 Laurelbrooke 2500 Iron Gate Ct Franklin TN 37069 160000 Indian Springs Condos 1011 Murfreesboro Rd #E-6 Franklin TN 37064 600000 3925 Perkins Rd Thompsons Station TN 37179 415000 Dallas Downs 160 Heathersett Dr Franklin TN 37064 240900 Westhaven 4023 Hathaway St Franklin TN 37064 575000 Lake Colonial 1023 Valley Forge Dr Arrington TN 37014 327500 Riverview Park 704 Riverview Dr Franklin TN 37064 445000 Sullivan Farms 305 Braveheart Dr Franklin TN 37064 699000 Liberty Downs 9314 Navaho Dr Brentwood TN 37027 307803 Nolen Mill 807 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 3255000 Avery 6450 Penrose Dr Brentwood TN 37027 1890000 Grove 8575 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 400000 Village Of Clovercroft 332 Tippecanoe Dr Franklin TN 37067 1297647 Waters Edge 4031 Flowing Creek Dr Franklin TN 37064 77500 Fields Of Canterbury 2324 Durham Trail Dr Thompsons Station TN 37179 319900 Wyngate 1448 Bern Dr Spring Hill TN 37174 1135000 Stockett Creek 1023 Stockett Dr Nashville TN 37221 230000 Indian Springs Condos 1011 Murfreesboro Rd #H-1 Franklin TN 37064 535000 Reserve @ Bent Creek 140 Lodge Hall Rd Nolensville TN 37135 615000 8819 Horton Hwy College Grove TN 37046 750000 Garden Club 2024 Daylily Dr Franklin TN 37067 222900 Shirebrook 303 Dursley Pvt Ln Spring Hill TN 37174 330444 Burtonwood 1004 Egret Ct Spring Hill TN 37174 1810000 Laurelbrooke 1472 Willowbrooke Cir Franklin TN 37069 245000 Carnton Square Condo 1115 Carnton Ln #B-5 Franklin TN 37064 222345 Stream Valley Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 146940 Falls Grove 6714 Edgemore Dr College Grove TN 37046 585005 Clovercroft Preserve 9281 Stepping Stone Dr Franklin TN 37067 328000 Thompson Robert Harry 2709 Owl Hollow Rd Franklin TN 37064 478000 Mckays Mill 1217 Bonnhaven Dr Franklin TN 37067 275000 Brentwood Pointe 1209 Brentwood Pointe Brentwood TN 37027 445000 Westhaven 5062 Donovan St Franklin TN 37064 617830 Tap Root Hills 1036 Dovecrest Way Franklin TN 37067 379900 Wades Grove 5022 Speight St Spring Hill TN 37174 454900 Cobblestone Court 220 Pebble Glen Dr Franklin TN 37064 599900 Westhaven 1217 Eliot Rd Franklin TN 37064 220000 Brentwood Pointe 516 Brentwood Pointe Brentwood TN 37027 255000 Waller Rd Brentwood TN 37027 389000 Willowsprings 409 Verandah Ln Franklin TN 37064 355000 Traditions 1923 Parade Dr Brentwood TN 37027 365000 Prescott Place 101 Somerton Park Franklin TN 37069 477990 Tollgate Village 2285 Maytown Cir Thompsons Station TN 37179 470000 Oakwood 2203 Springdale Dr Franklin TN 37064 1000000 Avalon 463 Canterbury Rise Franklin TN 37067 495000 Concord Country 1107 Gen Macarthur Dr Brentwood TN 37027 132900 Westhaven 1019 Calico St Franklin TN 37064 132900 Westhaven 1013 Calico St Franklin TN 37064 162900 Westhaven 1001 Calico St Franklin TN 37064 144900 Westhaven 1007 Calico St Franklin TN 37064 144900 Westhaven 1008 Calico St Franklin TN 37064 144900 Westhaven 1014 Calico St Franklin TN 37064 669900 Cherry Grove 1575 Bunbury Dr Thompsons Station TN 37179 267000 Brentwood Pointe 906 Brentwood Pointe Brentwood TN 37027 120000 Enclave @ Dove Lake 7743 Thayer Rd Nolensville TN 37135 292000 Wakefield 3070 Romain Trl Spring Hill TN 37174 744750 Brienz Valley 2216 Brienz Valley Dr Franklin TN 37064 570000 West 1551 Red Oak Ln Brentwood TN 37027 455005 Fields Of Canterbury 2776 Cloister Ln Thompsons Station TN 37179 55000 5976 Davis Hollow Rd Franklin TN 37064 580000 Shadow Creek 412 Enclave Ct Brentwood TN 37027 249900 Westhaven 800 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 729000 Abington Ridge 6500 Arklow Ct Franklin TN 37067 315000 Fields Of Canterbury 1489 Channing Dr Thompsons Station TN 37179 1265000 Oman 7002 Crews Ln Brentwood TN 37027 661340 Scales Farmstead 253 Broadgreen Ln Nolensville TN 37135 342000 Twin Oaks 1539 Birchwood Cir Franklin TN 37064 300700 Bent Creek 2008 Hebron Trace Pvt Dr Nolensville TN 37135 953125 Brentwood Country Club 5115 Country Club Dr Brentwood TN 37027 1140000 Morgan Farms 1824 Barnstaple Ln Brentwood TN 37027 287000 6294 Meeks Rd Franklin TN 37064 2799000 Rev 1606 Whispering Hills Dr Franklin TN 37069 433980 Otter Creek Springs 7180 Winfrey Dr Fairview TN 37062 309000 Wyngate 2315 Baldwin Ct Spring Hill TN 37174 350000 Hill 223 Oak Dr Franklin TN 37064 1175000 Avalon 504 Excalibur Ct Franklin TN 37067 599900 Lockwood Glen 232 Moray Ct Franklin TN 37064 787499 Westhaven 1232 Championship Blvd Franklin TN 37064 601000 Arrington Retreat 728 French River Rd Nolensville TN 37135 758000 Falls Grove 7017 Farm Field Dr College Grove TN 37046 552020 Telfair 627 Dunmeyer Ct Nolensville TN 37135 50365000 Park Center Properties Virginia Way Brentwood TN 37027 30000000 Maryland Farms 5500 Maryland Way Brentwood TN 37027 544900 Nolen Mill 1124 Madison Mill Dr Nolensville TN 37135 436000 Westhaven Section 21 Revision 350 Byron Way Franklin TN 37064 365000 Wakefield 3009 Romain Trl Spring Hill TN 37174 432900 Wades Grove 7001 Minor Hill Dr Spring Hill TN 37174