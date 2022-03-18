Williamson County Property Transfers February 22

See where houses sold for February 22-25, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$765,483.00
|Vineyard Valley Sec3
|7116 Neills Branch Dr
|College Grove
|37046
|$835,000.00
|Highlands @ Ladd Park Sec7
|146 Barlow Dr
|Franklin
|37064
|$137,250.00
|Falls Grove Sec7
|8008 Carderock Springs Dr
|College Grove
|37046
|$146,000.00
|Copper Ridge Ph5
|Finnegan Ct
|Spring Hill
|37174
|$500,000.00
|Battle Rd
|Nolensville Tn 37135
|37135
|$840,000.00
|3815 N Chapel Rd
|Franklin
|37067
|$795,000.00
|Grove Sec15
|9256 Joiner Creek Rd
|College Grove
|37046
|$450,000.00
|Hunters Chase Sec 1
|1169 Hunters Chase Dr
|Franklin
|37064
|$850,000.00
|Wallaces Sec 1
|8537 Taliaferro Rd
|Eagleville
|37060
|$800,000.00
|Fields Of Canterbury Sec4c
|2218 Chaucer Park Ln
|Thompsons Station
|37179
|$1,310,000.00
|Bridgemore Village Sec 1-a
|2819 Roddy Bridge Rd
|Thompsons Station
|37179
|$105,000.00
|Wyngate Est Ph 4
|2300 Hayward Ln
|Spring Hill
|37174
|$1,591,200.00
|Westhaven Sec57
|1824 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$699,842.00
|Lockwood Glen Sec8
|2017 Mcavoy Dr
|Franklin
|37064
|$825,000.00
|Lockwood Glen Sec8
|2017 Mcavoy Dr
|Franklin
|37064
|$565,000.00
|Franklin Green Ph 1 Sec 2
|3123 Langley Dr
|Franklin
|37064
|$875,000.00
|7135 Hill Hughes Rd
|Fairview
|37062
|$1,558,000.00
|Westhaven Sec 41
|9195 Keats St
|Franklin
|37064
|$690,000.00
|Sullivan Farms Sec A
|282 Wisteria Dr
|Franklin
|37064
|$410,000.00
|Prescott Place Ph 2 Sec 1
|302 Hanley Ln
|Franklin
|37069
|$4,125,000.00
|Haley Ind Park Ph 1
|7405 Tenn Excavating Dr
|Nolensville
|37135
|$479,000.00
|Nolen Mill Ph1
|416 Lively Way
|Nolensville
|37135
|$1,000,000.00
|Ashton Park Sec 1
|102 Ashton Park Blvd
|Franklin
|37067
|$1,500,000.00
|Arlington Heights
|6876 Walnut Hills Dr
|Brentwood
|37027
|$2,810,000.00
|Governors Club Ph 9-b
|5 Oxmoor Ct
|Brentwood
|37027
|$450,000.00
|Haynes Crossing Sec 3-a
|3710 Ivanora Dr
|Spring Hill
|37174
|$850,000.00
|Stinson Lb
|5775 Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$510,000.00
|Simmons Ridge Sec2
|3025 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$800,000.00
|Tollgate Village Sec 1
|2960 Americus Dr
|Thompsons Station
|37179
|$380,000.00
|Rolling Meadows
|204 Dabney Dr
|Franklin
|37064
|$525,207.00
|Willowvale @harvey Springs
|2004 Morton Dr
|Spring Hill
|37174
|$1,187,500.00
|Blue Grass Heights
|119 Bluegrass Dr
|Franklin
|37064
|$1,195,000.00
|Chestnut Bend Sec 8
|904 Joel Cheek Blvd
|Franklin
|37064
|$616,456.00
|Fields Of Canterbury Sec14
|3005 Whitstable Ct
|Thompsons Station
|37179
|$493,000.00
|Simmons Ridge Sec4
|5018 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$790,000.00
|Walnut Ridge Sec 1
|6825 Walnut Hills Dr
|Brentwood
|37027
|$1,573,042.00
|Hardeman Springs Sec2
|6304 Percheron Ln
|Arrington
|37014
|$428,028.00
|Westhaven Sec59
|931 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$850,265.00
|Annecy Ph1
|5029 Evangeline Place
|Nolensville
|37135
|$1,355,000.00
|River Oaks Sec 1
|212 River Oaks Rd
|Brentwood
|37027
|$526,344.00
|Enclave @ Dove Lake Sec1
|7094 Big Oak Ln
|Nolensville
|37135
|$215,000.00
|Rolling Acres Sec 3
|7118 Meadow View Dr
|Fairview
|37062
|$689,500.00
|4279 Gosey Hill Rd
|Franklin
|37064
|$570,950.00
|Bluebird Hollow Ph1
|3018 Turnstone Tr
|Spring Hill
|37174
|$950,001.00
|Riverbluff Sec2
|454 River Bluff Dr
|Franklin
|37064
|$860,140.00
|Enclave @ Dove Lake Sec2
|812 Novalis St
|Nolensville
|37135
|$636,000.00
|Bent Creek Ph 5 Sec 1
|4605 Sawmill Pl
|Nolensville
|37135
|$918,708.00
|Stephens Valley Sec6
|620 Jackson Falls Dr
|Nashville
|37221
|$850,000.00
|Campbell Station Sec 15
|2017 Gweneth Dr
|Spring Hill
|37174
|$30,000.00
|Montpier Farms Sec 6
|1104 Natchez Rd
|Franklin
|37069
|$1,100,000.00
|919 Edmondson Pike
|915 Edmondson Pike
|Brentwood
|37027
|$1,573,042.00
|Hardeman Springs Sec2
|6304 Percheron Ln
|Arrington
|37014
|$1,100,000.00
|Rizer Point Sec3
|5002 Viola Ln
|Franklin
|37069
|$499,000.00
|Berry Farms Town Center Condos
|4000 Rural Plains Cir 305
|Franklin
|37064
|$500,000.00
|Polston Place
|7117 Donald Wilson Dr
|Fairview
|37062
|$649,900.00
|Bluebird Hollow Ph1
|3006 Turnstone Tr
|Spring Hill
|37174
|$429,900.00
|Arnold Homes Llc
|2628 Clayton Arnold Rd
|Thompsons Station
|37179
|$280,000.00
|Hill Est
|204 Walnut Dr
|Franklin
|37064
|$450,000.00
|5548 Old Hwy 96
|Franklin
|37064
|$1,010,998.00
|Telfair Ph3
|723 Delamotte Pass
|Nolensville
|37135
|$596,950.00
|Bluebird Hollow Ph1
|3020 Turnstone Tr
|Spring Hill
|37174
|$573,346.00
|Bluebird Hollow Ph1
|3014 Turnstone Tr
|Spring Hill
|37174
|$548,000.00
|Bent Creek Ph 2 Sec 5
|3397 Redmon Hill
|Nolensville
|37135
|$782,422.00
|Tap Root Hills Sec5
|3025 Nolencrest Way
|Brentwood
|37027
|$498,000.00
|Carters Glen
|103 Carters Glen Pl
|Franklin
|37064
|$4,680,000.00
|Liberty Farm
|1004 Liberty Church Trl
|Eagleville
|37060
|$420,000.00
|Sharpes Run Sec 3
|7605 English Ivy Pass
|Fairview
|37062
|$425,000.00
|Twin Creek
|7311 Sutton Pl
|Fairview
|37062
|$545,000.00
|Avalon Sec 6
|248 Pennystone Cir
|Franklin
|37067
|$510,000.00
|Pennock Place
|7314 Lakelet Cv
|Fairview
|37062
|$678,345.00
|Enclave @ Dove Lake Sec1
|7048 Big Oak Ln
|Nolensville
|37135
|$2,200,000.00
|Legends Ridge Sec 3
|501 Lake Valley Ct
|Franklin
|37069
|$545,000.00
|Newport Crossing Sec 7
|1026 Watauga Ct
|Thompsons Station
|37179
|$520,990.00
|Dartford Ph2
|3011 Posada Ct
|Spring Hill
|37174
|$699,000.00
|Russell Ridge
|6012 Russell Ridge Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$500,000.00
|Dartford Ph2
|3013 Posada Ct
|Spring Hill
|37174
|$610,000.00
|Buckingham Park Sec 2
|715 Sir Winston Pl
|Franklin
|37064
|$705,068.00
|Brixworth Ph7a
|8027 Brightwater Way
|Spring Hill
|37174
|$990,000.00
|Givins Minnie Jane
|7865 Barnhill Rd
|Primm Springs
|38476
|$651,783.00
|Enclave @ Dove Lake Sec2
|921 Tynan Way
|Nolensville
|37135
|$925,000.00
|Temple Hills Sec 12
|381 St Andrews Dr
|Franklin
|37069
|$615,000.00
|227 Fairground St
|Franklin
|37064
|$61,000.00
|7645 Crow Cut Rd
|Fairview
|37062
|$812,000.00
|Sullivan Farms Sec C
|238 Stonehaven Cir
|Franklin
|37064
|$465,000.00
|Burtonwood Ph 5
|3104 Thornberry Cir
|Spring Hill
|37174
|$340,000.00
|Tohrner & Cannon Addn
|308 Natchez St
|Franklin
|37064
|$3,400,000.00
|Avery
|6452 Penrose Dr
|Brentwood
|37027
|$80,000.00
|1724 Barker Rd
|Thompsons Station
|37179
|$710,000.00
|Franklin Green Ph 1 Sec 2
|3173 Brimstead Dr
|Franklin
|37064
|$1,290,000.00
|2958 Fairview Blvd
|Fairview
|37062
|$285,000.00
|Stonebrook Sec 4
|107 Mill Creek Ln
|Nolensville
|37135
|$735,072.00
|Vineyard Valley Sec1
|7045 Vineyard Valley Dr
|College Grove
|37046
|$530,000.00
|Burtonwood Ph 5
|2909 Buckner Ln
|Spring Hill
|37174
|$295,000.00
|Fernvale Springs
|7125 Fernvale Springs Way
|Fairview
|37062
|$672,731.00
|Fields Of Canterbury Sec14
|4025 Lioncrest Ln
|Thompsons Station
|37179
|$560,660.00
|Fields Of Canterbury Sec14
|3009 Whitstable Ct
|Thompsons Station
|37179
|$2,149,000.00
|Harpeth School Rd
|4510 Harpeth School Rd
|Franklin
|37064
|$200,000.00
|7908 Daugherty-capley Rd
|Primm Springs
|38476
|$516,000.00
|Petra Commons
|236 Mary Ann Cir
|Spring Hill
|37174
|$498,764.00
|Shadow Green Sec1
|1707 Shadow Green Dr
|Franklin
|37064
|$749,000.00
|Fields Of Canterbury Sec4e
|3010 Callaway Park Place
|Thompsons Station
|37179
|$855,000.00
|Burkitt Village Add Ph1
|924 Redstone Ln
|Nolensville
|37135
|$515,000.00
|Fields Of Canterbury Sec12a
|2577 Wellesley Square Dr
|Thompsons Station
|37179
|$315,000.00
|Brentwood Pointe Sec 1
|516 Brentwood Pointe
|Brentwood
|37027
|$1,400,000.00
|Taylor Ridge Est
|5912 Shelby Ln
|Franklin
|37064
|$987,000.00
|Stonehenge Sec 2
|5111 Stoneleigh Cir
|Brentwood
|37027
|$650,000.00
|Warchus
|2193 N Berrys Chapel Rd
|Franklin
|37069
|$400,000.00
|Owen Hill Farm
|Owen Hill Rd
|College Grove
|37046
|$390,000.00
|Shadow Green Condos Sec1
|900 Vintage Green Ln 204
|Franklin
|37064
|$370,000.00
|Brentwood Pointe Sec 2
|911 Brentwood Pointe
|Brentwood
|37027
|$1,140,000.00
|Littlebury Sec1
|3208 Cherry Jack Ln
|Thompsons Station
|37179
|$1,235,000.00
|Littlebury Sec1
|3017 Littlebury Park Dr
|Thompsons Station
|37179
|$1,016,425.00
|Littlebury Sec1
|3020 Littlebury Park Dr
|Thompsons Station
|37179
|$1,130,000.00
|Westhaven Sec 11
|120 Addison Ave
|Franklin
|37064
|$3,800,000.00
|1850 Lewisburg Pike
|1850 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$516,000.00
|Through The Green Sec2
|1632 Shadow Green Dr
|Arrington
|37014
|$1,150,000.00
|Hillsboro Manor
|Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37069