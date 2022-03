Williamson County Property Transfers February 22

See where houses sold for February 22-25, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $765,483.00 Vineyard Valley Sec3 7116 Neills Branch Dr College Grove 37046 $835,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec7 146 Barlow Dr Franklin 37064 $137,250.00 Falls Grove Sec7 8008 Carderock Springs Dr College Grove 37046 $146,000.00 Copper Ridge Ph5 Finnegan Ct Spring Hill 37174 $500,000.00 Battle Rd Nolensville Tn 37135 37135 $840,000.00 3815 N Chapel Rd Franklin 37067 $795,000.00 Grove Sec15 9256 Joiner Creek Rd College Grove 37046 $450,000.00 Hunters Chase Sec 1 1169 Hunters Chase Dr Franklin 37064 $850,000.00 Wallaces Sec 1 8537 Taliaferro Rd Eagleville 37060 $800,000.00 Fields Of Canterbury Sec4c 2218 Chaucer Park Ln Thompsons Station 37179 $1,310,000.00 Bridgemore Village Sec 1-a 2819 Roddy Bridge Rd Thompsons Station 37179 $105,000.00 Wyngate Est Ph 4 2300 Hayward Ln Spring Hill 37174 $1,591,200.00 Westhaven Sec57 1824 Eliot Rd Franklin 37064 $699,842.00 Lockwood Glen Sec8 2017 Mcavoy Dr Franklin 37064 $825,000.00 Lockwood Glen Sec8 2017 Mcavoy Dr Franklin 37064 $565,000.00 Franklin Green Ph 1 Sec 2 3123 Langley Dr Franklin 37064 $875,000.00 7135 Hill Hughes Rd Fairview 37062 $1,558,000.00 Westhaven Sec 41 9195 Keats St Franklin 37064 $690,000.00 Sullivan Farms Sec A 282 Wisteria Dr Franklin 37064 $410,000.00 Prescott Place Ph 2 Sec 1 302 Hanley Ln Franklin 37069 $4,125,000.00 Haley Ind Park Ph 1 7405 Tenn Excavating Dr Nolensville 37135 $479,000.00 Nolen Mill Ph1 416 Lively Way Nolensville 37135 $1,000,000.00 Ashton Park Sec 1 102 Ashton Park Blvd Franklin 37067 $1,500,000.00 Arlington Heights 6876 Walnut Hills Dr Brentwood 37027 $2,810,000.00 Governors Club Ph 9-b 5 Oxmoor Ct Brentwood 37027 $450,000.00 Haynes Crossing Sec 3-a 3710 Ivanora Dr Spring Hill 37174 $850,000.00 Stinson Lb 5775 Pinewood Rd Franklin 37064 $510,000.00 Simmons Ridge Sec2 3025 Gracious Dr Franklin 37064 $800,000.00 Tollgate Village Sec 1 2960 Americus Dr Thompsons Station 37179 $380,000.00 Rolling Meadows 204 Dabney Dr Franklin 37064 $525,207.00 Willowvale @harvey Springs 2004 Morton Dr Spring Hill 37174 $1,187,500.00 Blue Grass Heights 119 Bluegrass Dr Franklin 37064 $1,195,000.00 Chestnut Bend Sec 8 904 Joel Cheek Blvd Franklin 37064 $616,456.00 Fields Of Canterbury Sec14 3005 Whitstable Ct Thompsons Station 37179 $493,000.00 Simmons Ridge Sec4 5018 Gracious Dr Franklin 37064 $790,000.00 Walnut Ridge Sec 1 6825 Walnut Hills Dr Brentwood 37027 $1,573,042.00 Hardeman Springs Sec2 6304 Percheron Ln Arrington 37014 $428,028.00 Westhaven Sec59 931 Jasper Ave Franklin 37064 $850,265.00 Annecy Ph1 5029 Evangeline Place Nolensville 37135 $1,355,000.00 River Oaks Sec 1 212 River Oaks Rd Brentwood 37027 $526,344.00 Enclave @ Dove Lake Sec1 7094 Big Oak Ln Nolensville 37135 $215,000.00 Rolling Acres Sec 3 7118 Meadow View Dr Fairview 37062 $689,500.00 4279 Gosey Hill Rd Franklin 37064 $570,950.00 Bluebird Hollow Ph1 3018 Turnstone Tr Spring Hill 37174 $950,001.00 Riverbluff Sec2 454 River Bluff Dr Franklin 37064 $860,140.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 812 Novalis St Nolensville 37135 $636,000.00 Bent Creek Ph 5 Sec 1 4605 Sawmill Pl Nolensville 37135 $918,708.00 Stephens Valley Sec6 620 Jackson Falls Dr Nashville 37221 $850,000.00 Campbell Station Sec 15 2017 Gweneth Dr Spring Hill 37174 $30,000.00 Montpier Farms Sec 6 1104 Natchez Rd Franklin 37069 $1,100,000.00 919 Edmondson Pike 915 Edmondson Pike Brentwood 37027 $1,573,042.00 Hardeman Springs Sec2 6304 Percheron Ln Arrington 37014 $1,100,000.00 Rizer Point Sec3 5002 Viola Ln Franklin 37069 $499,000.00 Berry Farms Town Center Condos 4000 Rural Plains Cir 305 Franklin 37064 $500,000.00 Polston Place 7117 Donald Wilson Dr Fairview 37062 $649,900.00 Bluebird Hollow Ph1 3006 Turnstone Tr Spring Hill 37174 $429,900.00 Arnold Homes Llc 2628 Clayton Arnold Rd Thompsons Station 37179 $280,000.00 Hill Est 204 Walnut Dr Franklin 37064 $450,000.00 5548 Old Hwy 96 Franklin 37064 $1,010,998.00 Telfair Ph3 723 Delamotte Pass Nolensville 37135 $596,950.00 Bluebird Hollow Ph1 3020 Turnstone Tr Spring Hill 37174 $573,346.00 Bluebird Hollow Ph1 3014 Turnstone Tr Spring Hill 37174 $548,000.00 Bent Creek Ph 2 Sec 5 3397 Redmon Hill Nolensville 37135 $782,422.00 Tap Root Hills Sec5 3025 Nolencrest Way Brentwood 37027 $498,000.00 Carters Glen 103 Carters Glen Pl Franklin 37064 $4,680,000.00 Liberty Farm 1004 Liberty Church Trl Eagleville 37060 $420,000.00 Sharpes Run Sec 3 7605 English Ivy Pass Fairview 37062 $425,000.00 Twin Creek 7311 Sutton Pl Fairview 37062 $545,000.00 Avalon Sec 6 248 Pennystone Cir Franklin 37067 $510,000.00 Pennock Place 7314 Lakelet Cv Fairview 37062 $678,345.00 Enclave @ Dove Lake Sec1 7048 Big Oak Ln Nolensville 37135 $2,200,000.00 Legends Ridge Sec 3 501 Lake Valley Ct Franklin 37069 $545,000.00 Newport Crossing Sec 7 1026 Watauga Ct Thompsons Station 37179 $520,990.00 Dartford Ph2 3011 Posada Ct Spring Hill 37174 $699,000.00 Russell Ridge 6012 Russell Ridge Pvt Ln Franklin 37064 $500,000.00 Dartford Ph2 3013 Posada Ct Spring Hill 37174 $610,000.00 Buckingham Park Sec 2 715 Sir Winston Pl Franklin 37064 $705,068.00 Brixworth Ph7a 8027 Brightwater Way Spring Hill 37174 $990,000.00 Givins Minnie Jane 7865 Barnhill Rd Primm Springs 38476 $651,783.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 921 Tynan Way Nolensville 37135 $925,000.00 Temple Hills Sec 12 381 St Andrews Dr Franklin 37069 $615,000.00 227 Fairground St Franklin 37064 $61,000.00 7645 Crow Cut Rd Fairview 37062 $812,000.00 Sullivan Farms Sec C 238 Stonehaven Cir Franklin 37064 $465,000.00 Burtonwood Ph 5 3104 Thornberry Cir Spring Hill 37174 $340,000.00 Tohrner & Cannon Addn 308 Natchez St Franklin 37064 $3,400,000.00 Avery 6452 Penrose Dr Brentwood 37027 $80,000.00 1724 Barker Rd Thompsons Station 37179 $710,000.00 Franklin Green Ph 1 Sec 2 3173 Brimstead Dr Franklin 37064 $1,290,000.00 2958 Fairview Blvd Fairview 37062 $285,000.00 Stonebrook Sec 4 107 Mill Creek Ln Nolensville 37135 $735,072.00 Vineyard Valley Sec1 7045 Vineyard Valley Dr College Grove 37046 $530,000.00 Burtonwood Ph 5 2909 Buckner Ln Spring Hill 37174 $295,000.00 Fernvale Springs 7125 Fernvale Springs Way Fairview 37062 $672,731.00 Fields Of Canterbury Sec14 4025 Lioncrest Ln Thompsons Station 37179 $560,660.00 Fields Of Canterbury Sec14 3009 Whitstable Ct Thompsons Station 37179 $2,149,000.00 Harpeth School Rd 4510 Harpeth School Rd Franklin 37064 $200,000.00 7908 Daugherty-capley Rd Primm Springs 38476 $516,000.00 Petra Commons 236 Mary Ann Cir Spring Hill 37174 $498,764.00 Shadow Green Sec1 1707 Shadow Green Dr Franklin 37064 $749,000.00 Fields Of Canterbury Sec4e 3010 Callaway Park Place Thompsons Station 37179 $855,000.00 Burkitt Village Add Ph1 924 Redstone Ln Nolensville 37135 $515,000.00 Fields Of Canterbury Sec12a 2577 Wellesley Square Dr Thompsons Station 37179 $315,000.00 Brentwood Pointe Sec 1 516 Brentwood Pointe Brentwood 37027 $1,400,000.00 Taylor Ridge Est 5912 Shelby Ln Franklin 37064 $987,000.00 Stonehenge Sec 2 5111 Stoneleigh Cir Brentwood 37027 $650,000.00 Warchus 2193 N Berrys Chapel Rd Franklin 37069 $400,000.00 Owen Hill Farm Owen Hill Rd College Grove 37046 $390,000.00 Shadow Green Condos Sec1 900 Vintage Green Ln 204 Franklin 37064 $370,000.00 Brentwood Pointe Sec 2 911 Brentwood Pointe Brentwood 37027 $1,140,000.00 Littlebury Sec1 3208 Cherry Jack Ln Thompsons Station 37179 $1,235,000.00 Littlebury Sec1 3017 Littlebury Park Dr Thompsons Station 37179 $1,016,425.00 Littlebury Sec1 3020 Littlebury Park Dr Thompsons Station 37179 $1,130,000.00 Westhaven Sec 11 120 Addison Ave Franklin 37064 $3,800,000.00 1850 Lewisburg Pike 1850 Lewisburg Pk Franklin 37064 $516,000.00 Through The Green Sec2 1632 Shadow Green Dr Arrington 37014 $1,150,000.00 Hillsboro Manor Old Hillsboro Rd Franklin 37069