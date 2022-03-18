Williamson County Property Transfers February 22

By
Michael Carpenter
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property transfers real estate

See where houses sold for February 22-25, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$765,483.00Vineyard Valley Sec37116 Neills Branch DrCollege Grove37046
$835,000.00Highlands @ Ladd Park Sec7146 Barlow DrFranklin37064
$137,250.00Falls Grove Sec78008 Carderock Springs DrCollege Grove37046
$146,000.00Copper Ridge Ph5Finnegan CtSpring Hill37174
$500,000.00Battle RdNolensville Tn 3713537135
$840,000.003815 N Chapel RdFranklin37067
$795,000.00Grove Sec159256 Joiner Creek RdCollege Grove37046
$450,000.00Hunters Chase Sec 11169 Hunters Chase DrFranklin37064
$850,000.00Wallaces Sec 18537 Taliaferro RdEagleville37060
$800,000.00Fields Of Canterbury Sec4c2218 Chaucer Park LnThompsons Station37179
$1,310,000.00Bridgemore Village Sec 1-a2819 Roddy Bridge RdThompsons Station37179
$105,000.00Wyngate Est Ph 42300 Hayward LnSpring Hill37174
$1,591,200.00Westhaven Sec571824 Eliot RdFranklin37064
$699,842.00Lockwood Glen Sec82017 Mcavoy DrFranklin37064
$825,000.00Lockwood Glen Sec82017 Mcavoy DrFranklin37064
$565,000.00Franklin Green Ph 1 Sec 23123 Langley DrFranklin37064
$875,000.007135 Hill Hughes RdFairview37062
$1,558,000.00Westhaven Sec 419195 Keats StFranklin37064
$690,000.00Sullivan Farms Sec A282 Wisteria DrFranklin37064
$410,000.00Prescott Place Ph 2 Sec 1302 Hanley LnFranklin37069
$4,125,000.00Haley Ind Park Ph 17405 Tenn Excavating DrNolensville37135
$479,000.00Nolen Mill Ph1416 Lively WayNolensville37135
$1,000,000.00Ashton Park Sec 1102 Ashton Park BlvdFranklin37067
$1,500,000.00Arlington Heights6876 Walnut Hills DrBrentwood37027
$2,810,000.00Governors Club Ph 9-b5 Oxmoor CtBrentwood37027
$450,000.00Haynes Crossing Sec 3-a3710 Ivanora DrSpring Hill37174
$850,000.00Stinson Lb5775 Pinewood RdFranklin37064
$510,000.00Simmons Ridge Sec23025 Gracious DrFranklin37064
$800,000.00Tollgate Village Sec 12960 Americus DrThompsons Station37179
$380,000.00Rolling Meadows204 Dabney DrFranklin37064
$525,207.00Willowvale @harvey Springs2004 Morton DrSpring Hill37174
$1,187,500.00Blue Grass Heights119 Bluegrass DrFranklin37064
$1,195,000.00Chestnut Bend Sec 8904 Joel Cheek BlvdFranklin37064
$616,456.00Fields Of Canterbury Sec143005 Whitstable CtThompsons Station37179
$493,000.00Simmons Ridge Sec45018 Gracious DrFranklin37064
$790,000.00Walnut Ridge Sec 16825 Walnut Hills DrBrentwood37027
$1,573,042.00Hardeman Springs Sec26304 Percheron LnArrington37014
$428,028.00Westhaven Sec59931 Jasper AveFranklin37064
$850,265.00Annecy Ph15029 Evangeline PlaceNolensville37135
$1,355,000.00River Oaks Sec 1212 River Oaks RdBrentwood37027
$526,344.00Enclave @ Dove Lake Sec17094 Big Oak LnNolensville37135
$215,000.00Rolling Acres Sec 37118 Meadow View DrFairview37062
$689,500.004279 Gosey Hill RdFranklin37064
$570,950.00Bluebird Hollow Ph13018 Turnstone TrSpring Hill37174
$950,001.00Riverbluff Sec2454 River Bluff DrFranklin37064
$860,140.00Enclave @ Dove Lake Sec2812 Novalis StNolensville37135
$636,000.00Bent Creek Ph 5 Sec 14605 Sawmill PlNolensville37135
$918,708.00Stephens Valley Sec6620 Jackson Falls DrNashville37221
$850,000.00Campbell Station Sec 152017 Gweneth DrSpring Hill37174
$30,000.00Montpier Farms Sec 61104 Natchez RdFranklin37069
$1,100,000.00919 Edmondson Pike915 Edmondson PikeBrentwood37027
$1,573,042.00Hardeman Springs Sec26304 Percheron LnArrington37014
$1,100,000.00Rizer Point Sec35002 Viola LnFranklin37069
$499,000.00Berry Farms Town Center Condos4000 Rural Plains Cir 305Franklin37064
$500,000.00Polston Place7117 Donald Wilson DrFairview37062
$649,900.00Bluebird Hollow Ph13006 Turnstone TrSpring Hill37174
$429,900.00Arnold Homes Llc2628 Clayton Arnold RdThompsons Station37179
$280,000.00Hill Est204 Walnut DrFranklin37064
$450,000.005548 Old Hwy 96Franklin37064
$1,010,998.00Telfair Ph3723 Delamotte PassNolensville37135
$596,950.00Bluebird Hollow Ph13020 Turnstone TrSpring Hill37174
$573,346.00Bluebird Hollow Ph13014 Turnstone TrSpring Hill37174
$548,000.00Bent Creek Ph 2 Sec 53397 Redmon HillNolensville37135
$782,422.00Tap Root Hills Sec53025 Nolencrest WayBrentwood37027
$498,000.00Carters Glen103 Carters Glen PlFranklin37064
$4,680,000.00Liberty Farm1004 Liberty Church TrlEagleville37060
$420,000.00Sharpes Run Sec 37605 English Ivy PassFairview37062
$425,000.00Twin Creek7311 Sutton PlFairview37062
$545,000.00Avalon Sec 6248 Pennystone CirFranklin37067
$510,000.00Pennock Place7314 Lakelet CvFairview37062
$678,345.00Enclave @ Dove Lake Sec17048 Big Oak LnNolensville37135
$2,200,000.00Legends Ridge Sec 3501 Lake Valley CtFranklin37069
$545,000.00Newport Crossing Sec 71026 Watauga CtThompsons Station37179
$520,990.00Dartford Ph23011 Posada CtSpring Hill37174
$699,000.00Russell Ridge6012 Russell Ridge Pvt LnFranklin37064
$500,000.00Dartford Ph23013 Posada CtSpring Hill37174
$610,000.00Buckingham Park Sec 2715 Sir Winston PlFranklin37064
$705,068.00Brixworth Ph7a8027 Brightwater WaySpring Hill37174
$990,000.00Givins Minnie Jane7865 Barnhill RdPrimm Springs38476
$651,783.00Enclave @ Dove Lake Sec2921 Tynan WayNolensville37135
$925,000.00Temple Hills Sec 12381 St Andrews DrFranklin37069
$615,000.00227 Fairground StFranklin37064
$61,000.007645 Crow Cut RdFairview37062
$812,000.00Sullivan Farms Sec C238 Stonehaven CirFranklin37064
$465,000.00Burtonwood Ph 53104 Thornberry CirSpring Hill37174
$340,000.00Tohrner & Cannon Addn308 Natchez StFranklin37064
$3,400,000.00Avery6452 Penrose DrBrentwood37027
$80,000.001724 Barker RdThompsons Station37179
$710,000.00Franklin Green Ph 1 Sec 23173 Brimstead DrFranklin37064
$1,290,000.002958 Fairview BlvdFairview37062
$285,000.00Stonebrook Sec 4107 Mill Creek LnNolensville37135
$735,072.00Vineyard Valley Sec17045 Vineyard Valley DrCollege Grove37046
$530,000.00Burtonwood Ph 52909 Buckner LnSpring Hill37174
$295,000.00Fernvale Springs7125 Fernvale Springs WayFairview37062
$672,731.00Fields Of Canterbury Sec144025 Lioncrest LnThompsons Station37179
$560,660.00Fields Of Canterbury Sec143009 Whitstable CtThompsons Station37179
$2,149,000.00Harpeth School Rd4510 Harpeth School RdFranklin37064
$200,000.007908 Daugherty-capley RdPrimm Springs38476
$516,000.00Petra Commons236 Mary Ann CirSpring Hill37174
$498,764.00Shadow Green Sec11707 Shadow Green DrFranklin37064
$749,000.00Fields Of Canterbury Sec4e3010 Callaway Park PlaceThompsons Station37179
$855,000.00Burkitt Village Add Ph1924 Redstone LnNolensville37135
$515,000.00Fields Of Canterbury Sec12a2577 Wellesley Square DrThompsons Station37179
$315,000.00Brentwood Pointe Sec 1516 Brentwood PointeBrentwood37027
$1,400,000.00Taylor Ridge Est5912 Shelby LnFranklin37064
$987,000.00Stonehenge Sec 25111 Stoneleigh CirBrentwood37027
$650,000.00Warchus2193 N Berrys Chapel RdFranklin37069
$400,000.00Owen Hill FarmOwen Hill RdCollege Grove37046
$390,000.00Shadow Green Condos Sec1900 Vintage Green Ln 204Franklin37064
$370,000.00Brentwood Pointe Sec 2911 Brentwood PointeBrentwood37027
$1,140,000.00Littlebury Sec13208 Cherry Jack LnThompsons Station37179
$1,235,000.00Littlebury Sec13017 Littlebury Park DrThompsons Station37179
$1,016,425.00Littlebury Sec13020 Littlebury Park DrThompsons Station37179
$1,130,000.00Westhaven Sec 11120 Addison AveFranklin37064
$3,800,000.001850 Lewisburg Pike1850 Lewisburg PkFranklin37064
$516,000.00Through The Green Sec21632 Shadow Green DrArrington37014
$1,150,000.00Hillsboro ManorOld Hillsboro RdFranklin37069

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