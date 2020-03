See where houses sold for February 18-21, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 231000 Orleans Est Condos 501 Granville Rd Franklin TN 37064 1065000 Foxen Canyon 2480 Santa Barbara Ln Franklin TN 37069 336000 Wyngate 2110 Ieper Dr Spring Hill TN 37174 406500 Falcon Creek 202 Golden Leaf Ct Franklin TN 37067 541371 Westhaven 2031 Erwin St Franklin TN 37064 520000 Highlands @ Ladd Park 436 Wise Rd Franklin TN 37064 496785 Falls Grove 7188 Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 616155 Clovercroft Preserve 9236 Stepping Stone Dr Franklin TN 37067 950000 The Governors Club 86 Governors Way Brentwood TN 37027 541000 Rizer Point 5014 Rizer Point Dr Franklin TN 37069 520000 Fieldstone Farms 2404 Manderly Trl Franklin TN 37069 440000 Sullivan Farms 106 Buttercup Cv Franklin TN 37064 159900 Morgan Farms 207, 208 & 209 Barnstaple Ln Brentwood TN 37027 1556369 Mcewen John 1112 Adams St Franklin TN 37064 460000 Mckays Mill 1011 Dunrobin Dr Franklin TN 37067 252000 Carriage Park Condos 1301 Carriage Park Dr Franklin TN 37064 350000 Liberty Hills 129 E Lake Ct Franklin TN 37067 342000 Chapmans Crossing 4021 Locerbie Cir Spring Hill TN 37174 812857 Westhaven 1238 Championship Blvd Franklin TN 37064 437500 Stonebrook 1207 Creekside Dr Nolensville TN 37135 599820 Foxglove Farm 4054 Foxglove Farm Dr Franklin TN 37064 550000 Cross Creek 1120 Cross Creek Dr Franklin TN 37067 530000 Highlands @ Ladd Park 1030 Beamon Dr Franklin TN 37064 372500 Newport Crossing 1035 Watauga Ct Thompsons Station TN 37179 270000 Shirebrook 301 Oldbury Pvt Ln Spring Hill TN 37174 300000 Rucker Park 117 Rucker Ave Franklin TN 37064 290000 Mooreland 7026 Tartan Dr Brentwood TN 37027 720000 Glenellen 9504 Wicklow Rd Brentwood TN 37027 813000 Chardonnay 5004 Montelena Dr Franklin TN 37067 82849900 Standard @ Cool Springs (079---04012 & 079D-A02900) Knoll Top Ln Franklin TN 37067 100 Standard @ Cool Springs Southstar Pvt Dr Franklin TN 37067 757500 Crockett Cove 8327 Alamo Rd Brentwood TN 37027 616650 Scales Farmstead 1824 Apperley Dr Nolensville TN 37135 550000 Sullivan Farms 309 Inwood Way Franklin TN 37064 415000 Fields Of Canterbury 2029 Devonwood Ln Thompsons Station TN 37179 707500 Farms @ Clovercroft 9236 Holstein Dr Nolensville TN 37135 1477100 Croop 2654 Mclemore Rd Franklin TN 37064 506905 Nolen Mill 1111 Madison Mill Dr Nolensville TN 37135 135000 136 Trinity Rd Franklin TN 37067 480000 Lockwood Glen 611 Cobert Ln Franklin TN 37064 774933 Mcdaniel Farms 6560 Windmill Dr College Grove TN 37046 413000 Crowne Pointe 3102 Shropshire Ct Thompsons Station TN 37179 496488 Tollgate Village 2201 Maytown Cir Thompsons Station TN 37179 489900 Mckays Mill 1525 Braden Cir Franklin TN 37067 540000 Sunnyside 1986 Sunnyside Dr Brentwood TN 37027 689900 Hunterwood 2151 Key Dr Brentwood TN 37027 1187500 4280 Warren Rd Franklin TN 37067 299900 Wyngate 1535 Halifax Dr Spring Hill TN 37174 205000 Twin Creek 7210 Sutton Pl Fairview TN 37062 292000 Kingwood 7137 Kingwood Blvd Fairview TN 37062 177000 Gables @ Wakefield 2271 Dewey Dr #D-2 Spring Hill TN 37174 305000 Fields Of Canterbury 1427 Channing Dr Thompsons Station TN 37179 715000 Horseshoe Bend 910 Riverbend Rd Nashville TN 37221 530000 Mcdaniel Estates 7024 Balcolm Ct College Grove TN 37046 388000 Waters Edge 2020 Mainstream Dr Franklin TN 37064 610000 Jackson Lake 116 Jackson Lake Dr Franklin TN 37069 713155 Highlands @ Ladd Park 100 Whiteside Ct Franklin TN 37064 285000 Buckner Place 2838 Pedigo Pl Thompsons Station TN 37179 643500 Highlands @ Ladd Park 506 Beamon Dr Franklin TN 37064 478500 Courtside @ Southern Woods 1459 Crimson Clover Ct Brentwood TN 37027 945000 Brentmeade 9104 Brentmeade Blvd Brentwood TN 37027 32500 Harris Ramona N Berrys Chapel Rd Franklin TN 37069 524600 Nolenmeade 838 Nolenmeade Place Nolensville TN 37135 446000 Stream Valley 6038 Huntmere Ave Franklin TN 37064 1375000 Craigs Addn 202 5Th Ave S Franklin TN 37064 659900 Berry Farms Town Center 2084 General Martin Ln Franklin TN 37064 684053 Westhaven 3060 Hathaway St Franklin TN 37064 706190 Falls Grove 7064 Crimson Leaf Ln College Grove TN 37046 704605 Falls Grove 6806 Flower Hill Dr College Grove TN 37046 270750 Grove 9417 Thatchbay Ct College Grove TN 37046 494900 Arbors @ Autumn Ridge 1011 Alpaca Dr Spring Hill TN 37174 269900 Tract Russell Rd Franklin TN 37064 825000 4805 Bethesda Rd Thompsons Station TN 37179 652000 Taramore 9556 Dresden Sq Brentwood TN 37027 500000 Polk Place 209 Jaclyn Ct Franklin TN 37064 320000 River Rest 1609 Blue Springs Rd Franklin TN 37069 365000 Pepper Tree Cove 7112 Pepper Tree Cir Fairview TN 37062 199500 Grove 8816 Edgecomb Dr College Grove TN 37046 175750 Grove 8812 Edgecomb Dr College Grove TN 37046 245889 Stephens Valley 140 Glenrock Dr Nashville TN 37221 70000 Wyngate 1521 Halifax Dr Spring Hill TN 37174 336000 Chapmans Retrea 1274 Chapmans Retreat Dr Spring Hill TN 37174 385000 Morningside 6061 Sunrise Cir Franklin TN 37067 349900 Cherry Grove 2444 Adelaide Dr Thompsons Station TN 37179 483140 Waters Edge 4019 Flowing Creek Dr Franklin TN 37064 135160 Falls Grove 6685 Edgemore Dr College Grove TN 37046 874000 Westhaven 1720 Championship Blvd Franklin TN 37064 1825000 River Oaks 6219 Bridlewood Ln Brentwood TN 37027 220000 Grove 7200 Shagbark Ln College Grove TN 37046 240200 Dogwood Hills 7122 Sutton Pl Fairview TN 37062 961614 Kings Chapel 4569 Majestic Meadows Dr Arrington TN 37014 450000 Beasley Wj 245 Strahl St Franklin TN 37064 590000 Westhaven 720 Shelley Ln Franklin TN 37064 1275000 Brentwood Country Club 513 Midway Cir Franklin TN 37067 373600 Willowvale @Harvey Springs 3004 Langston Place Spring Hill TN 37174 369500 Wades Grove 5020 Speight St Spring Hill TN 37174 591000 Fields Of Canterbury 2686 Paddock Park Dr Thompsons Station TN 37179 725000 Stonebridge Park 1015 Stonebridge Park Dr Franklin TN 37069 650000 935 Edmondson Pk Brentwood TN 37027