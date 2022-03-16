Williamson County Property Transfers February 14

See where houses sold for February 14-18, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$717,371.00
|Enclave @ Dove Lake Sec2
|843 Novalis St
|Nolensville
|37135
|$1,140,000.00
|Foxboro Est Sec 6
|9216 Brushboro Dr
|Brentwood
|37027
|$199,000.00
|Walker Rd
|Fairview
|37062
|$2,250,000.00
|Grove Sec7
|8548 Heirloom Blvd
|Columbia
|38401
|$137,250.00
|Falls Grove Sec7
|5013 Great Falls Ct
|College Grove
|37046
|$146,000.00
|Copper Ridge Ph5
|117 Clavie Crew Ln
|Spring Hill
|37174
|$518,000.00
|Spencer Hall Sec 7
|3108 Millbank Ln
|Franklin
|37064
|$1,150,000.00
|Willowsprings Sec 3
|664 Springlake Dr
|Franklin
|37064
|$1,900,000.00
|Church St Commons
|9000 A Church St E
|Brentwood
|37027
|$579,900.00
|Village At Thompson Sta
|2710 Village Dr
|Thompsons Station
|37179
|$1.00
|Waggoner Annis
|Spanntown Rd
|Arrington
|37014
|$1,292,846.00
|Annecy Ph2a
|1099 Annecy Pkwy
|Nolensville
|37135
|$1,650,000.00
|Derby Glen Close
|6314 Ascot Close
|Brentwood
|37027
|$460,000.00
|Riverview Park Sec 5-b
|522 Riverview Dr
|Franklin
|37064
|$177,000.00
|7621 Union Valley Rd
|Fairview
|37062
|$1,310,000.00
|Westhaven Sec 38
|912 Jewell Ave
|Franklin
|37064
|$950,000.00
|Hillview Est Sec 1
|879 Holly Tree Gap Rd
|Brentwood
|37027
|$1,250,000.00
|Forest Home Farms Sec 1
|1000 Barrel Spgs Hollow Rd
|Franklin
|37069
|$876,259.00
|Whistle Stop Farms Sec1
|2104 Burgin Dr
|Thompsons Station
|37179
|$1,700,000.00
|Westhaven Sec 36
|302 Fitzgerald St
|Franklin
|37064
|$880,000.00
|Oakleaf Est Sec 1
|2205 Oakbranch Cir
|Franklin
|37064
|$2,497,500.00
|3303 Blazer Rd
|Franklin
|37064
|$1,965,000.00
|Westhaven Sec 4
|1700 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$745,000.00
|Mckays Mill Sec 15
|1422 Marrimans Ct
|Franklin
|37067
|$353,000.00
|Spring Hill Est Ph 12
|2702 Double Tree Way
|Spring Hill
|37174
|$865,000.00
|Mcdaniel Estates Sec4
|7252 Ludlow Dr
|College Grove
|37046
|$1,600,000.00
|Shutes
|152 11th Ave S
|Franklin
|37064
|$640,000.00
|Benevento East Sec 1
|4003 Gari Baldi Ct
|Spring Hill
|37174
|$2,900,000.00
|Belle Rive
|503 Granny White Pk
|Brentwood
|37027
|$2,000,000.00
|Hadley Reserve
|100 Hadley Reserve Pvt Ct
|Nolensville
|37135
|$960,000.00
|Watkins Creek Sec 1
|1020 Watkins Creek Dr
|Franklin
|37067
|$336,000.00
|Laurelwood
|601 Boyd Mill Ave #l-2
|Franklin
|37064
|$1,550,000.00
|Leipers Creek Rd
|Franklin
|37064
|$710,000.00
|Belshire Ph 2
|4007 Pendleton Dr
|Spring Hill
|37174
|$895,000.00
|Grove Sec 2
|5249 Wildings Blvd
|College Grove
|37046
|$1,616,795.00
|Westhaven Sec57
|3019 Conar St
|Franklin
|37064
|$630,000.00
|Fields Of Canterbury Sec7b
|2508 Tapestry St
|Thompsons Station
|37179
|$815,000.00
|Oakleaf Est Sec 1
|2223 Oakleaf Dr
|Franklin
|37064
|$650,000.00
|Cannonwood Sec 2
|273 Dandridge Dr
|Franklin
|37067
|$630,000.00
|Fieldstone Farms Sec M
|101 Cavalcade Cir
|Franklin
|37069
|$7,950,000.00
|Avalon Sec 3
|512 King Richards Ct
|Franklin
|37067
|$700,000.00
|Brentwood Lights
|6338 Wildwood Dr
|Brentwood
|37027
|$2,400,000.00
|Swansons Ridge
|1801 Gunnerson Ln
|Franklin
|37064
|$679,900.00
|Bluebird Hollow Ph1
|1711 Sorrell Park Dr
|Spring Hill
|37174
|$777,000.00
|Cherry Grove Addition Sec1 Ph4
|3005 Zeal Ct
|Spring Hill
|37174
|$3,550,000.00
|7050 Wikle Rd W
|Brentwood
|37027
|$549,000.00
|Windsor Park Ph 1 @ Ff
|124 Alton Park Ln
|Franklin
|37069
|$755,000.00
|Moores Landing Sec 2
|313 Meadowglade Ln
|Franklin
|37064
|$550,000.00
|Gateway Village Sec 1
|1018 Cumberland Park Dr
|Franklin
|37069
|$860,000.00
|Benevento Ph 2
|4013 Campania Strada
|Spring Hill
|37174
|$581,000.00
|Franklin Green Sec 10
|3148 Langley Dr
|Franklin
|37064
|$313,000.00
|7363 Deer Ridge Rd
|Fairview
|37062
|$480,000.00
|Newport Crossing Sec 5
|1803 Tellico Ct
|Thompsons Station
|37179
|$550,000.00
|Newport Crossing Sec 6
|1001 Watauga Ct
|Thompsons Station
|37179
|$1,725,000.00
|Mcgavock Farms Sec 3
|688 Old Orchard Dr
|Brentwood
|37027
|$1,150,000.00
|1692 Sunset Rd
|Brentwood
|37027
|$1,550,000.00
|Westhaven Sec49
|4007 Hathaway St
|Franklin
|37064
|$1,400,000.00
|Temple Hills Country Club Estates Sec 16 Ph B
|6617 Hastings Ln
|Franklin
|37069
|$750,000.00
|Moores Landing Sec 1
|205 Schoolpath Ln
|Franklin
|37064
|$525,000.00
|White Melvin B Family Farm
|6899 Choctaw Rd
|College Grove
|37046
|$1,150,000.00
|Sneed Forest Sec 1
|2421 Foxhaven Dr
|Franklin
|37069
|$964,695.00
|Enclave @ Dove Lake Sec2
|627 Silva Ln
|Nolensville
|37135
|$980,000.00
|Scales Farmstead Ph1
|1821 Apperley Dr
|Nolensville
|37135
|$600,000.00
|Crossing @ Wades Grove Sec4
|1014 Aenon Cir
|Spring Hill
|37174
|$495,000.00
|Fieldstone Farms Sec K-2
|902 Idlewild Ct
|Franklin
|37064
|$1,699,322.00
|Natures Landing
|3031 Natures Landing Dr
|Franklin
|37064
|$280,000.00
|Hill Est
|208 Cherry Dr
|Franklin
|37064
|$1,700,000.00
|Brentwood Country Club
|5223 Country Club Dr
|Brentwood
|37027
|$586,000.00
|Wades Grove Sec8
|3061 Foust Dr
|Spring Hill
|37174
|$907,000.00
|Westhaven Sec49
|3099 Hathaway St
|Franklin
|37064
|$3,685,000.00
|Harlinsdale Manor
|135 Harlinsdale Ct
|Franklin
|37069
|$343,422.00
|Wilkerson Place Ph1a Sec2
|404 Ringo Ln
|Spring Hill
|37174
|$840,000.00
|Temple Hills Sec 10
|238 St Andrews Dr
|Franklin
|37069
|$4,200,000.00
|Dodson Harlan Iii Tr
|3701 Panorama Valley Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$950,000.00
|7511 Kingston Ln
|Fairview
|37062
|$597,511.00
|Wynwood Park Ph1
|7108 Frances St
|Fairview
|37062
|$1,100,000.00
|Polk Place Sec 10
|256 Sontag Dr
|Franklin
|37064
|$1,300,000.00
|Avalon Sec 7
|630 Patriot Ln
|Franklin
|37067
|$1,020,000.00
|Willowsprings Sec 3
|205 Panther Ct
|Franklin
|37064
|$728,334.00
|Brixworth Ph7c
|6071 Kidman Ln
|Spring Hill
|37174
|$3,096,000.00
|Franklin Commons So Sec 5
|4201 Franklin Commons Ct
|Franklin
|37067
|$2,991,579.00
|4009 Carters Creek Pk
|Franklin
|37064
|$10,000,000.00
|Hidden River
|Kinnie Rd
|Franklin
|37064
|$1,645,000.00
|Rosemont
|4213 Carrolton Dr
|Franklin
|37064
|$978,000.00
|Summerlyn Sec2
|735 Eldon Ln
|Nolensville
|37135
|$855,000.00
|Temple Hills Sec 10
|238 St Andrews Dr
|Franklin
|37069
|$357,000.00
|Orleans Est Condos
|101 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$625,000.00
|Mckays Mill Sec 29
|1709 Decatur Cir
|Franklin
|37067
|$900,000.00
|Bent Creek Ph18 Sec2
|5136 Falling Water Rd
|Nolensville
|37135
|$927,000.00
|Avalon Sec 6
|417 Wandering Trl
|Franklin
|37067
|$918,101.00
|Temple Hills Sec 4
|101 Troon Ct
|Franklin
|37069
|$425,000.00
|Cherokee Hills Ph 2
|7587 Cherokee Hills Rd
|Fairview
|37062
|$21,800.00
|Mathews
|3713 E Mcewen Dr
|Franklin
|37067
|$476,674.00
|Wyngate Est Ph 20
|1467 Bern Dr
|Spring Hill
|37174
|$780,000.00
|Arbors @ Autumn Ridge Ph10
|4112 Miles Johnson Pkwy
|Spring Hill
|37174
|$690,154.00
|Waters Edge Sec4
|4074 Flowing Creek Dr
|Franklin
|37064
|$2,024,000.00
|Westhaven Sec52
|2007 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$890,000.00
|Brentmeade Est Sec 1
|906 Wilson Pk
|Brentwood
|37027
|$1,600,000.00
|Kaye Subdivision
|9840 Sam Donald Rd
|Nolensville
|37135
|$1,600,000.00
|Laurelbrooke Sec 1
|2006 Waterstone Dr
|Franklin
|37069
|$575,000.00
|Mooreland Est Sec 1
|1622 Vineland Dr
|Brentwood
|37027
|$558,500.00
|Crossing At Wades Grove Sec5a
|4008 Elsie St
|Spring Hill
|37174
|$809,990.00
|Enclave @ Dove Lake Sec2
|823 Novalis St
|Nolensville
|37135
|$915,000.00
|Scales Farmstead Ph1
|613 Vickery Park Dr
|Nolensville
|37135
|$930,000.00
|Autumn Ridge Ph8 Sec1
|2039 Autumn Ridge Way
|Spring Hill
|37174
|$1,250,000.00
|Kings Chapel Sec8
|4556 Majestic Meadows Dr
|Arrington
|37014
|$736,500.00
|Creekstone Commons Sec 1 Rev 2
|806 Wadestone Trl
|Franklin
|37064
|$799,000.00
|Westhaven Sec46
|3097 Cheever St
|Franklin
|37064
|$1,395,000.00
|Belle Vista Sec 1
|704 Azalea Ct
|Franklin
|37064
|$1,325,000.00
|Bridgemore Village Sec 1-b
|2631 Sporting Hill Brdg Rd
|Thompsons Station
|37179
|$820,000.00
|Belshire Ph3
|1075 Cantwell Place
|Spring Hill
|37174
|$1,150,000.00
|Governors Club The Ph 3
|158 Governors Way
|Brentwood
|37027
|$577,312.00
|Willowvale @ Harvey Springs Sec3 Ph1
|2062 Morton Dr
|Spring Hill
|37174
|$480,000.00
|Baker Springs Sec 2
|1024 Lowrey Pl
|Spring Hill
|37174
|$1,408,000.00
|Mcdaniel Estates Sec5
|Ludlow Dr
|College Grove
|37046
|$420,000.00
|Dallas Downs Sec 16
|114 Generals Way Ct
|Franklin
|37064
|$849,900.00
|Tollgate Village Sec 4
|3448 Colebrook Dr
|Thompsons Station
|37179
|$760,000.00
|Brenthaven Sec 4
|8110 Patrice Ave
|Brentwood
|37027
|$1,505,000.00
|Benington Sec 7
|2624 Benington Place
|Nolensville
|37135
|$400,000.00
|Chapmans Crossing Ph 1
|2023 Fiona Way
|Spring Hill
|37174
|$675,000.00
|Liberty Hills Sec 1
|433 S Cardinal Ct
|Franklin
|37067
|$7,500,000.00
|Aspen Grove Sec O
|151 Cool Springs Blvd
|Franklin
|37067
|$925,000.00
|Forest Home Farms Sec 7
|827 High Point Ridge Rd
|Franklin
|37069
|$605,000.00
|Tollgate Village Sec 5
|1045 Rochelle Ave
|Thompsons Station
|37179