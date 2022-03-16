Williamson County Property Transfers February 14

By
Michael Carpenter
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property transfers real estate

See where houses sold for February 14-18, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$717,371.00Enclave @ Dove Lake Sec2843 Novalis StNolensville37135
$1,140,000.00Foxboro Est Sec 69216 Brushboro DrBrentwood37027
$199,000.00Walker RdFairview37062
$2,250,000.00Grove Sec78548 Heirloom BlvdColumbia38401
$137,250.00Falls Grove Sec75013 Great Falls CtCollege Grove37046
$146,000.00Copper Ridge Ph5117 Clavie Crew LnSpring Hill37174
$518,000.00Spencer Hall Sec 73108 Millbank LnFranklin37064
$1,150,000.00Willowsprings Sec 3664 Springlake DrFranklin37064
$1,900,000.00Church St Commons9000 A Church St EBrentwood37027
$579,900.00Village At Thompson Sta2710 Village DrThompsons Station37179
$1.00Waggoner AnnisSpanntown RdArrington37014
$1,292,846.00Annecy Ph2a1099 Annecy PkwyNolensville37135
$1,650,000.00Derby Glen Close6314 Ascot CloseBrentwood37027
$460,000.00Riverview Park Sec 5-b522 Riverview DrFranklin37064
$177,000.007621 Union Valley RdFairview37062
$1,310,000.00Westhaven Sec 38912 Jewell AveFranklin37064
$950,000.00Hillview Est Sec 1879 Holly Tree Gap RdBrentwood37027
$1,250,000.00Forest Home Farms Sec 11000 Barrel Spgs Hollow RdFranklin37069
$876,259.00Whistle Stop Farms Sec12104 Burgin DrThompsons Station37179
$1,700,000.00Westhaven Sec 36302 Fitzgerald StFranklin37064
$880,000.00Oakleaf Est Sec 12205 Oakbranch CirFranklin37064
$2,497,500.003303 Blazer RdFranklin37064
$1,965,000.00Westhaven Sec 41700 Championship BlvdFranklin37064
$745,000.00Mckays Mill Sec 151422 Marrimans CtFranklin37067
$353,000.00Spring Hill Est Ph 122702 Double Tree WaySpring Hill37174
$865,000.00Mcdaniel Estates Sec47252 Ludlow DrCollege Grove37046
$1,600,000.00Shutes152 11th Ave SFranklin37064
$640,000.00Benevento East Sec 14003 Gari Baldi CtSpring Hill37174
$2,900,000.00Belle Rive503 Granny White PkBrentwood37027
$2,000,000.00Hadley Reserve100 Hadley Reserve Pvt CtNolensville37135
$960,000.00Watkins Creek Sec 11020 Watkins Creek DrFranklin37067
$336,000.00Laurelwood601 Boyd Mill Ave #l-2Franklin37064
$1,550,000.00Leipers Creek RdFranklin37064
$710,000.00Belshire Ph 24007 Pendleton DrSpring Hill37174
$895,000.00Grove Sec 25249 Wildings BlvdCollege Grove37046
$1,616,795.00Westhaven Sec573019 Conar StFranklin37064
$630,000.00Fields Of Canterbury Sec7b2508 Tapestry StThompsons Station37179
$815,000.00Oakleaf Est Sec 12223 Oakleaf DrFranklin37064
$650,000.00Cannonwood Sec 2273 Dandridge DrFranklin37067
$630,000.00Fieldstone Farms Sec M101 Cavalcade CirFranklin37069
$7,950,000.00Avalon Sec 3512 King Richards CtFranklin37067
$700,000.00Brentwood Lights6338 Wildwood DrBrentwood37027
$2,400,000.00Swansons Ridge1801 Gunnerson LnFranklin37064
$679,900.00Bluebird Hollow Ph11711 Sorrell Park DrSpring Hill37174
$777,000.00Cherry Grove Addition Sec1 Ph43005 Zeal CtSpring Hill37174
$3,550,000.007050 Wikle Rd WBrentwood37027
$549,000.00Windsor Park Ph 1 @ Ff124 Alton Park LnFranklin37069
$755,000.00Moores Landing Sec 2313 Meadowglade LnFranklin37064
$550,000.00Gateway Village Sec 11018 Cumberland Park DrFranklin37069
$860,000.00Benevento Ph 24013 Campania StradaSpring Hill37174
$581,000.00Franklin Green Sec 103148 Langley DrFranklin37064
$313,000.007363 Deer Ridge RdFairview37062
$480,000.00Newport Crossing Sec 51803 Tellico CtThompsons Station37179
$550,000.00Newport Crossing Sec 61001 Watauga CtThompsons Station37179
$1,725,000.00Mcgavock Farms Sec 3688 Old Orchard DrBrentwood37027
$1,150,000.001692 Sunset RdBrentwood37027
$1,550,000.00Westhaven Sec494007 Hathaway StFranklin37064
$1,400,000.00Temple Hills Country Club Estates Sec 16 Ph B6617 Hastings LnFranklin37069
$750,000.00Moores Landing Sec 1205 Schoolpath LnFranklin37064
$525,000.00White Melvin B Family Farm6899 Choctaw RdCollege Grove37046
$1,150,000.00Sneed Forest Sec 12421 Foxhaven DrFranklin37069
$964,695.00Enclave @ Dove Lake Sec2627 Silva LnNolensville37135
$980,000.00Scales Farmstead Ph11821 Apperley DrNolensville37135
$600,000.00Crossing @ Wades Grove Sec41014 Aenon CirSpring Hill37174
$495,000.00Fieldstone Farms Sec K-2902 Idlewild CtFranklin37064
$1,699,322.00Natures Landing3031 Natures Landing DrFranklin37064
$280,000.00Hill Est208 Cherry DrFranklin37064
$1,700,000.00Brentwood Country Club5223 Country Club DrBrentwood37027
$586,000.00Wades Grove Sec83061 Foust DrSpring Hill37174
$907,000.00Westhaven Sec493099 Hathaway StFranklin37064
$3,685,000.00Harlinsdale Manor135 Harlinsdale CtFranklin37069
$343,422.00Wilkerson Place Ph1a Sec2404 Ringo LnSpring Hill37174
$840,000.00Temple Hills Sec 10238 St Andrews DrFranklin37069
$4,200,000.00Dodson Harlan Iii Tr3701 Panorama Valley Pvt LnFranklin37064
$950,000.007511 Kingston LnFairview37062
$597,511.00Wynwood Park Ph17108 Frances StFairview37062
$1,100,000.00Polk Place Sec 10256 Sontag DrFranklin37064
$1,300,000.00Avalon Sec 7630 Patriot LnFranklin37067
$1,020,000.00Willowsprings Sec 3205 Panther CtFranklin37064
$728,334.00Brixworth Ph7c6071 Kidman LnSpring Hill37174
$3,096,000.00Franklin Commons So Sec 54201 Franklin Commons CtFranklin37067
$2,991,579.004009 Carters Creek PkFranklin37064
$10,000,000.00Hidden RiverKinnie RdFranklin37064
$1,645,000.00Rosemont4213 Carrolton DrFranklin37064
$978,000.00Summerlyn Sec2735 Eldon LnNolensville37135
$855,000.00Temple Hills Sec 10238 St Andrews DrFranklin37069
$357,000.00Orleans Est Condos101 Granville RdFranklin37064
$625,000.00Mckays Mill Sec 291709 Decatur CirFranklin37067
$900,000.00Bent Creek Ph18 Sec25136 Falling Water RdNolensville37135
$927,000.00Avalon Sec 6417 Wandering TrlFranklin37067
$918,101.00Temple Hills Sec 4101 Troon CtFranklin37069
$425,000.00Cherokee Hills Ph 27587 Cherokee Hills RdFairview37062
$21,800.00Mathews3713 E Mcewen DrFranklin37067
$476,674.00Wyngate Est Ph 201467 Bern DrSpring Hill37174
$780,000.00Arbors @ Autumn Ridge Ph104112 Miles Johnson PkwySpring Hill37174
$690,154.00Waters Edge Sec44074 Flowing Creek DrFranklin37064
$2,024,000.00Westhaven Sec522007 Kathryn AveFranklin37064
$890,000.00Brentmeade Est Sec 1906 Wilson PkBrentwood37027
$1,600,000.00Kaye Subdivision9840 Sam Donald RdNolensville37135
$1,600,000.00Laurelbrooke Sec 12006 Waterstone DrFranklin37069
$575,000.00Mooreland Est Sec 11622 Vineland DrBrentwood37027
$558,500.00Crossing At Wades Grove Sec5a4008 Elsie StSpring Hill37174
$809,990.00Enclave @ Dove Lake Sec2823 Novalis StNolensville37135
$915,000.00Scales Farmstead Ph1613 Vickery Park DrNolensville37135
$930,000.00Autumn Ridge Ph8 Sec12039 Autumn Ridge WaySpring Hill37174
$1,250,000.00Kings Chapel Sec84556 Majestic Meadows DrArrington37014
$736,500.00Creekstone Commons Sec 1 Rev 2806 Wadestone TrlFranklin37064
$799,000.00Westhaven Sec463097 Cheever StFranklin37064
$1,395,000.00Belle Vista Sec 1704 Azalea CtFranklin37064
$1,325,000.00Bridgemore Village Sec 1-b2631 Sporting Hill Brdg RdThompsons Station37179
$820,000.00Belshire Ph31075 Cantwell PlaceSpring Hill37174
$1,150,000.00Governors Club The Ph 3158 Governors WayBrentwood37027
$577,312.00Willowvale @ Harvey Springs Sec3 Ph12062 Morton DrSpring Hill37174
$480,000.00Baker Springs Sec 21024 Lowrey PlSpring Hill37174
$1,408,000.00Mcdaniel Estates Sec5Ludlow DrCollege Grove37046
$420,000.00Dallas Downs Sec 16114 Generals Way CtFranklin37064
$849,900.00Tollgate Village Sec 43448 Colebrook DrThompsons Station37179
$760,000.00Brenthaven Sec 48110 Patrice AveBrentwood37027
$1,505,000.00Benington Sec 72624 Benington PlaceNolensville37135
$400,000.00Chapmans Crossing Ph 12023 Fiona WaySpring Hill37174
$675,000.00Liberty Hills Sec 1433 S Cardinal CtFranklin37067
$7,500,000.00Aspen Grove Sec O151 Cool Springs BlvdFranklin37067
$925,000.00Forest Home Farms Sec 7827 High Point Ridge RdFranklin37069
$605,000.00Tollgate Village Sec 51045 Rochelle AveThompsons Station37179

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