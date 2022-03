Williamson County Property Transfers February 14

See where houses sold for February 14-18, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $717,371.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 843 Novalis St Nolensville 37135 $1,140,000.00 Foxboro Est Sec 6 9216 Brushboro Dr Brentwood 37027 $199,000.00 Walker Rd Fairview 37062 $2,250,000.00 Grove Sec7 8548 Heirloom Blvd Columbia 38401 $137,250.00 Falls Grove Sec7 5013 Great Falls Ct College Grove 37046 $146,000.00 Copper Ridge Ph5 117 Clavie Crew Ln Spring Hill 37174 $518,000.00 Spencer Hall Sec 7 3108 Millbank Ln Franklin 37064 $1,150,000.00 Willowsprings Sec 3 664 Springlake Dr Franklin 37064 $1,900,000.00 Church St Commons 9000 A Church St E Brentwood 37027 $579,900.00 Village At Thompson Sta 2710 Village Dr Thompsons Station 37179 $1.00 Waggoner Annis Spanntown Rd Arrington 37014 $1,292,846.00 Annecy Ph2a 1099 Annecy Pkwy Nolensville 37135 $1,650,000.00 Derby Glen Close 6314 Ascot Close Brentwood 37027 $460,000.00 Riverview Park Sec 5-b 522 Riverview Dr Franklin 37064 $177,000.00 7621 Union Valley Rd Fairview 37062 $1,310,000.00 Westhaven Sec 38 912 Jewell Ave Franklin 37064 $950,000.00 Hillview Est Sec 1 879 Holly Tree Gap Rd Brentwood 37027 $1,250,000.00 Forest Home Farms Sec 1 1000 Barrel Spgs Hollow Rd Franklin 37069 $876,259.00 Whistle Stop Farms Sec1 2104 Burgin Dr Thompsons Station 37179 $1,700,000.00 Westhaven Sec 36 302 Fitzgerald St Franklin 37064 $880,000.00 Oakleaf Est Sec 1 2205 Oakbranch Cir Franklin 37064 $2,497,500.00 3303 Blazer Rd Franklin 37064 $1,965,000.00 Westhaven Sec 4 1700 Championship Blvd Franklin 37064 $745,000.00 Mckays Mill Sec 15 1422 Marrimans Ct Franklin 37067 $353,000.00 Spring Hill Est Ph 12 2702 Double Tree Way Spring Hill 37174 $865,000.00 Mcdaniel Estates Sec4 7252 Ludlow Dr College Grove 37046 $1,600,000.00 Shutes 152 11th Ave S Franklin 37064 $640,000.00 Benevento East Sec 1 4003 Gari Baldi Ct Spring Hill 37174 $2,900,000.00 Belle Rive 503 Granny White Pk Brentwood 37027 $2,000,000.00 Hadley Reserve 100 Hadley Reserve Pvt Ct Nolensville 37135 $960,000.00 Watkins Creek Sec 1 1020 Watkins Creek Dr Franklin 37067 $336,000.00 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #l-2 Franklin 37064 $1,550,000.00 Leipers Creek Rd Franklin 37064 $710,000.00 Belshire Ph 2 4007 Pendleton Dr Spring Hill 37174 $895,000.00 Grove Sec 2 5249 Wildings Blvd College Grove 37046 $1,616,795.00 Westhaven Sec57 3019 Conar St Franklin 37064 $630,000.00 Fields Of Canterbury Sec7b 2508 Tapestry St Thompsons Station 37179 $815,000.00 Oakleaf Est Sec 1 2223 Oakleaf Dr Franklin 37064 $650,000.00 Cannonwood Sec 2 273 Dandridge Dr Franklin 37067 $630,000.00 Fieldstone Farms Sec M 101 Cavalcade Cir Franklin 37069 $7,950,000.00 Avalon Sec 3 512 King Richards Ct Franklin 37067 $700,000.00 Brentwood Lights 6338 Wildwood Dr Brentwood 37027 $2,400,000.00 Swansons Ridge 1801 Gunnerson Ln Franklin 37064 $679,900.00 Bluebird Hollow Ph1 1711 Sorrell Park Dr Spring Hill 37174 $777,000.00 Cherry Grove Addition Sec1 Ph4 3005 Zeal Ct Spring Hill 37174 $3,550,000.00 7050 Wikle Rd W Brentwood 37027 $549,000.00 Windsor Park Ph 1 @ Ff 124 Alton Park Ln Franklin 37069 $755,000.00 Moores Landing Sec 2 313 Meadowglade Ln Franklin 37064 $550,000.00 Gateway Village Sec 1 1018 Cumberland Park Dr Franklin 37069 $860,000.00 Benevento Ph 2 4013 Campania Strada Spring Hill 37174 $581,000.00 Franklin Green Sec 10 3148 Langley Dr Franklin 37064 $313,000.00 7363 Deer Ridge Rd Fairview 37062 $480,000.00 Newport Crossing Sec 5 1803 Tellico Ct Thompsons Station 37179 $550,000.00 Newport Crossing Sec 6 1001 Watauga Ct Thompsons Station 37179 $1,725,000.00 Mcgavock Farms Sec 3 688 Old Orchard Dr Brentwood 37027 $1,150,000.00 1692 Sunset Rd Brentwood 37027 $1,550,000.00 Westhaven Sec49 4007 Hathaway St Franklin 37064 $1,400,000.00 Temple Hills Country Club Estates Sec 16 Ph B 6617 Hastings Ln Franklin 37069 $750,000.00 Moores Landing Sec 1 205 Schoolpath Ln Franklin 37064 $525,000.00 White Melvin B Family Farm 6899 Choctaw Rd College Grove 37046 $1,150,000.00 Sneed Forest Sec 1 2421 Foxhaven Dr Franklin 37069 $964,695.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 627 Silva Ln Nolensville 37135 $980,000.00 Scales Farmstead Ph1 1821 Apperley Dr Nolensville 37135 $600,000.00 Crossing @ Wades Grove Sec4 1014 Aenon Cir Spring Hill 37174 $495,000.00 Fieldstone Farms Sec K-2 902 Idlewild Ct Franklin 37064 $1,699,322.00 Natures Landing 3031 Natures Landing Dr Franklin 37064 $280,000.00 Hill Est 208 Cherry Dr Franklin 37064 $1,700,000.00 Brentwood Country Club 5223 Country Club Dr Brentwood 37027 $586,000.00 Wades Grove Sec8 3061 Foust Dr Spring Hill 37174 $907,000.00 Westhaven Sec49 3099 Hathaway St Franklin 37064 $3,685,000.00 Harlinsdale Manor 135 Harlinsdale Ct Franklin 37069 $343,422.00 Wilkerson Place Ph1a Sec2 404 Ringo Ln Spring Hill 37174 $840,000.00 Temple Hills Sec 10 238 St Andrews Dr Franklin 37069 $4,200,000.00 Dodson Harlan Iii Tr 3701 Panorama Valley Pvt Ln Franklin 37064 $950,000.00 7511 Kingston Ln Fairview 37062 $597,511.00 Wynwood Park Ph1 7108 Frances St Fairview 37062 $1,100,000.00 Polk Place Sec 10 256 Sontag Dr Franklin 37064 $1,300,000.00 Avalon Sec 7 630 Patriot Ln Franklin 37067 $1,020,000.00 Willowsprings Sec 3 205 Panther Ct Franklin 37064 $728,334.00 Brixworth Ph7c 6071 Kidman Ln Spring Hill 37174 $3,096,000.00 Franklin Commons So Sec 5 4201 Franklin Commons Ct Franklin 37067 $2,991,579.00 4009 Carters Creek Pk Franklin 37064 $10,000,000.00 Hidden River Kinnie Rd Franklin 37064 $1,645,000.00 Rosemont 4213 Carrolton Dr Franklin 37064 $978,000.00 Summerlyn Sec2 735 Eldon Ln Nolensville 37135 $855,000.00 Temple Hills Sec 10 238 St Andrews Dr Franklin 37069 $357,000.00 Orleans Est Condos 101 Granville Rd Franklin 37064 $625,000.00 Mckays Mill Sec 29 1709 Decatur Cir Franklin 37067 $900,000.00 Bent Creek Ph18 Sec2 5136 Falling Water Rd Nolensville 37135 $927,000.00 Avalon Sec 6 417 Wandering Trl Franklin 37067 $918,101.00 Temple Hills Sec 4 101 Troon Ct Franklin 37069 $425,000.00 Cherokee Hills Ph 2 7587 Cherokee Hills Rd Fairview 37062 $21,800.00 Mathews 3713 E Mcewen Dr Franklin 37067 $476,674.00 Wyngate Est Ph 20 1467 Bern Dr Spring Hill 37174 $780,000.00 Arbors @ Autumn Ridge Ph10 4112 Miles Johnson Pkwy Spring Hill 37174 $690,154.00 Waters Edge Sec4 4074 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $2,024,000.00 Westhaven Sec52 2007 Kathryn Ave Franklin 37064 $890,000.00 Brentmeade Est Sec 1 906 Wilson Pk Brentwood 37027 $1,600,000.00 Kaye Subdivision 9840 Sam Donald Rd Nolensville 37135 $1,600,000.00 Laurelbrooke Sec 1 2006 Waterstone Dr Franklin 37069 $575,000.00 Mooreland Est Sec 1 1622 Vineland Dr Brentwood 37027 $558,500.00 Crossing At Wades Grove Sec5a 4008 Elsie St Spring Hill 37174 $809,990.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 823 Novalis St Nolensville 37135 $915,000.00 Scales Farmstead Ph1 613 Vickery Park Dr Nolensville 37135 $930,000.00 Autumn Ridge Ph8 Sec1 2039 Autumn Ridge Way Spring Hill 37174 $1,250,000.00 Kings Chapel Sec8 4556 Majestic Meadows Dr Arrington 37014 $736,500.00 Creekstone Commons Sec 1 Rev 2 806 Wadestone Trl Franklin 37064 $799,000.00 Westhaven Sec46 3097 Cheever St Franklin 37064 $1,395,000.00 Belle Vista Sec 1 704 Azalea Ct Franklin 37064 $1,325,000.00 Bridgemore Village Sec 1-b 2631 Sporting Hill Brdg Rd Thompsons Station 37179 $820,000.00 Belshire Ph3 1075 Cantwell Place Spring Hill 37174 $1,150,000.00 Governors Club The Ph 3 158 Governors Way Brentwood 37027 $577,312.00 Willowvale @ Harvey Springs Sec3 Ph1 2062 Morton Dr Spring Hill 37174 $480,000.00 Baker Springs Sec 2 1024 Lowrey Pl Spring Hill 37174 $1,408,000.00 Mcdaniel Estates Sec5 Ludlow Dr College Grove 37046 $420,000.00 Dallas Downs Sec 16 114 Generals Way Ct Franklin 37064 $849,900.00 Tollgate Village Sec 4 3448 Colebrook Dr Thompsons Station 37179 $760,000.00 Brenthaven Sec 4 8110 Patrice Ave Brentwood 37027 $1,505,000.00 Benington Sec 7 2624 Benington Place Nolensville 37135 $400,000.00 Chapmans Crossing Ph 1 2023 Fiona Way Spring Hill 37174 $675,000.00 Liberty Hills Sec 1 433 S Cardinal Ct Franklin 37067 $7,500,000.00 Aspen Grove Sec O 151 Cool Springs Blvd Franklin 37067 $925,000.00 Forest Home Farms Sec 7 827 High Point Ridge Rd Franklin 37069 $605,000.00 Tollgate Village Sec 5 1045 Rochelle Ave Thompsons Station 37179