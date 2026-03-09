Williamson County Property Transfers Feb. 17, 2026

See where houses and property sold from February 17-20, 2026, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory Realty. View previous property transfers here.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,500,000
|Cedarmont Farms Ph 5 Pb 41 Pg 61
|1102 Cedarview Ln
|Franklin
|37067
|$915,000
|Highlands @ Ladd Park Sec29 Pb 66 Pg 122
|761 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$1,390,000
|River Landing Sec 9 Pb 34 Pg 46
|652 Aylesford Ln
|Franklin
|37069
|$400,000
|4103 Arno Rd
|Franklin
|37064
|$1,075,000
|Barrington Pb 26 Pg 48
|405 Briksbury Dr
|Franklin
|37067
|$629,000
|Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28
|211 Gen J B Hood Dr
|Franklin
|37064
|$280,000
|Newport Valley Sec 1 Pb 44 Pg 53
|1028 Mckenna Dr
|Thompsons Station
|37179
|$939,748
|Bowie Meadows Ph1 Pb 85 Pg 127
|7457 Pony St
|Fairview
|37062
|$1,615,000
|Indian Point Sec 7 Pb 10 Pg 51
|9301 Arrowhead Ct
|Brentwood
|37027
|$780,000
|Cannonwood Sec 1 Pb 18 Pg 122
|399 Dandridge Dr
|Franklin
|37067
|$1,165,000
|5571 Wilkins Branch Rd
|Franklin
|37064
|$1,310,000
|Benington Sec 2 Pb 46 Pg 67
|2510 Benington Pl
|Nolensville
|37135
|$2,050,000
|Belle Rive Sec 2 Pb 20 Pg 130
|6313 Wescates Ct
|Brentwood
|37027
|$50,000
|Cross Keys Rd
|College Grove
|37046
|$730,000
|1411 Cannon St
|Franklin
|37064
|$475,000
|Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 112
|1103 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$1,437,900
|Avenue Downs Sec 2 Pb 79 Pg 136
|2915 Avenue Downs Dr
|Thompsons Station
|37179
|$1,755,000
|Morgan Farms Sec4 Pb 60 Pg 146
|1851 Barnstaple Ln
|Brentwood
|37027
|$919,281
|June Lake Ph1 Pod B Sec2 Pb 84 Pg 29
|510 Mare Alley
|Spring Hill
|37174
|$355,000
|Pipkin Hills Ph 3 Pb 28 Pg 132
|2902 Wills Ct
|Spring Hill
|37174
|$1,600,000
|Meadow Lake Sec 3 Pb 2 Pg 114
|5211 Williamsburg Rd
|Brentwood
|37027
|$300,000
|Hardison Hills Sec 3 Pb 39 Pg 141
|1101 Downs Blvd #209
|Franklin
|37064
|$820,000
|Brentwood Meadows Sec 3 Pb 3 Pg 4
|1419 Lipscomb Dr
|Brentwood
|37027
|$521,200
|Idlewood Sec 1 Pb 5 Pg 33
|205 Westfield Dr
|Franklin
|37064
|$835,000
|7655 Nolensville Rd
|Nolensville
|37135
|$1,885,000
|Kings Chapel Sec10 Pb 76 Pg 99
|4816 Torquay Ct
|Arrington
|37014
|$475,000
|Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 214
|101 Alton Park Ln
|Franklin
|37069
|$821,559
|June Lake Ph1 Pod B Sec2 Pb 84 Pg 29
|157 Salton Ln
|Thompsons Station
|37179
|$895,990
|Wilkerson Place Ph3 Pb 84 Pg 143
|648 Conifer Dr
|Spring Hill
|37174
|$840,000
|715 High Point Ridge Rd
|Franklin
|37069
|$580,000
|Newport Crossing Sec 6 Pb 36 Pg 13
|1301 Saybrook Crossing
|Thompsons Station
|37179
|$1,190,000
|Green Valley Sec 3 Pb 5 Pg 7
|109 Poplar St
|Franklin
|37064
|$1,699,000
|Whistle Stop Farms Sec1 Pb 74 Pg 81
|2211 Brakeman Ln
|Thompsons Station
|37179
|$750,000
|Ellington Park Sec 4 Pb 4 Pg 10
|107 Beechlawn Dr
|Franklin
|37064
|$720,000
|Silver Stream Farm Sec 4c Pb 58 Pg 142
|2553 Carmine St
|Nolensville
|37135
|$493,000
|Cumberland Estates Ph5 Pb 78 Pg 69
|1013 Wiseman Farm Rd
|Fairview
|37062
|$1,484,430
|Reserves On Chester Ph1 Pb 84 Pg 44
|7238 Florim Ct
|Fairview
|37062
|$1,782,000
|Pasadena Pb 81 Pg 73
|4067 San Gabriel Ln
|Brentwood
|37027
|$2,187,786
|Fairhaven Pb 82 Pg 68
|5009 Fairhaven Pvt Cir
|Thompsons Station
|37179
|$730,000
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|167 Cottonwood Dr
|Franklin
|37069
|$18,250,000
|Wells Mike
|3385 Bailey Rd
|Franklin
|37064
|$1,784,483
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|907 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$7,200,000
|1565 Thompsons Sta Rd W
|Thompsons Station
|37179
|$1,350,000
|Whitehall Farms Sec 1 Pb 25 Pg 105
|100 Jonathan Ct
|Franklin
|37069
|$700,000
|Hill Est Pb 2 Pg 42 Block B
|217 Maple Dr
|Franklin
|37064
|$1,421,430
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|930 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$570,000
|Reserve @ Raintree Forest Sec7 Pb 86 Pg 3
|1688 Geralds Dr
|Brentwood
|37027
|$819,900
|Brush Creek Pb 84 Pg 34
|7266 Fairlawn Dr
|Fairview
|37062
|$1,575,000
|Montclair Sec 5 Pb 37 Pg 65
|1735 Richbourg Park Dr
|Brentwood
|37027
|$1,304,054
|Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 79
|2020 Stonewater Blvd
|Franklin
|37064
|$690,000
|Wilkerson Place Ph1a Pb 75 Pg 106
|218 Southmen Pvt Ln
|Spring Hill
|37174
|$48,850
|Sunset Est
|1636 Sunset Rd
|Nolensville
|37135
|$950,000
|Eulas Glen Ph2 Pb 64 Pg 82
|149 Newnham Bridge Dr
|Nolensville
|37135
|$765,000
|4259 Old Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|$355,000
|Phelan John
|6612 New Town Rd
|College Grove
|37046
|$1,415,654
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|913 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$479,500
|Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 112
|1061 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$50,000
|7284 Brush Creek Rd
|Fairview
|37062
|$8,000,000
|Maryland Farms Sec 22 Pb 9 Pg 69
|5314 Maryland Way
|Brentwood
|37027
|$800,000
|Wilkerson Place Ph3 Pb 84 Pg 143
|650 Conifer Dr
|Spring Hill
|37174
|$570,000
|Keegans Glen Pb 31 Pg 113
|423 Knob Ct
|Franklin
|37064
|$250,850
|Sunset Est
|1631 Sunset Rd
|Nolensville
|37135
|$870,000
|Ralston Glen Sec 3 Pb 11 Pg 22
|635 Bonnie Pl
|Franklin
|37064
|$578,000
|Berry Farms Town Center
|201 Swain Cir 202
|Franklin
|37064
|$345,000
|Rucker Park Pb 69 Pg 41
|113 Velena St
|Franklin
|37064
|$290,000
|Glenhaven 100 Sec 1 Pb 6 Pg 34
|7210 White Oak Dr
|Fairview
|37062
|$900,000
|Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137
|9031 Berry Farms Crossing
|Franklin
|37064
|$1,343,800
|Kings Chapel Sec 2-a Pb 48 Pg 33
|1504 Registry Row Ln
|Arrington
|37014
|$1,275,000
|Stonehenge Sec 2 Pb 5 Pg 2
|5113 Albert Dr
|Brentwood
|37027
|$455,000
|Fieldstone Farms Sec K-2 Pb 19 Pg 122
|913 Idlewild Ct
|Franklin
|37069
|$330,000
|Brentwood Pointe Sec 1 Pb 8 Pg 76 Block C125
|617 Brentwood Pointe
|Brentwood
|37027
|$455,000
|Cumberland Estates Ph2 Pb 69 Pg 135
|1047 Brayden Dr
|Fairview
|37062
|$250,000
|2000 Newark Ln G-203
|Thompsons Station
|37179
|$1,083,860
|Orrinshire Pb 83 Pg 100
|7289 Orrinshire Dr
|Fairview
|37062
|$2,400,000
|Saddle Springs Est Ph 2a Pb 46 Pg 136
|1201 Saddle Springs Dr
|Thompsons Sta
|37179
|$1,820,000
|Indian Point Sec 6 Pb 9 Pg 111
|1210 Choctaw Trl
|Brentwood
|37027
