Williamson County Property Transfers Feb. 17, 2026

Michael Carpenter
See where houses and property sold from February 17-20, 2026, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory Realty. View previous property transfers here.

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,500,000Cedarmont Farms Ph 5 Pb 41 Pg 611102 Cedarview LnFranklin37067
$915,000Highlands @ Ladd Park Sec29 Pb 66 Pg 122761 Beamon DrFranklin37064
$1,390,000River Landing Sec 9 Pb 34 Pg 46652 Aylesford LnFranklin37069
$400,0004103 Arno RdFranklin37064
$1,075,000Barrington Pb 26 Pg 48405 Briksbury DrFranklin37067
$629,000Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28211 Gen J B Hood DrFranklin37064
$280,000Newport Valley Sec 1 Pb 44 Pg 531028 Mckenna DrThompsons Station37179
$939,748Bowie Meadows Ph1 Pb 85 Pg 1277457 Pony StFairview37062
$1,615,000Indian Point Sec 7 Pb 10 Pg 519301 Arrowhead CtBrentwood37027
$780,000Cannonwood Sec 1 Pb 18 Pg 122399 Dandridge DrFranklin37067
$1,165,0005571 Wilkins Branch RdFranklin37064
$1,310,000Benington Sec 2 Pb 46 Pg 672510 Benington PlNolensville37135
$2,050,000Belle Rive Sec 2 Pb 20 Pg 1306313 Wescates CtBrentwood37027
$50,000Cross Keys RdCollege Grove37046
$730,0001411 Cannon StFranklin37064
$475,000Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 1121103 Sweetleaf DrFranklin37064
$1,437,900Avenue Downs Sec 2 Pb 79 Pg 1362915 Avenue Downs DrThompsons Station37179
$1,755,000Morgan Farms Sec4 Pb 60 Pg 1461851 Barnstaple LnBrentwood37027
$919,281June Lake Ph1 Pod B Sec2 Pb 84 Pg 29510 Mare AlleySpring Hill37174
$355,000Pipkin Hills Ph 3 Pb 28 Pg 1322902 Wills CtSpring Hill37174
$1,600,000Meadow Lake Sec 3 Pb 2 Pg 1145211 Williamsburg RdBrentwood37027
$300,000Hardison Hills Sec 3 Pb 39 Pg 1411101 Downs Blvd #209Franklin37064
$820,000Brentwood Meadows Sec 3 Pb 3 Pg 41419 Lipscomb DrBrentwood37027
$521,200Idlewood Sec 1 Pb 5 Pg 33205 Westfield DrFranklin37064
$835,0007655 Nolensville RdNolensville37135
$1,885,000Kings Chapel Sec10 Pb 76 Pg 994816 Torquay CtArrington37014
$475,000Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 214101 Alton Park LnFranklin37069
$821,559June Lake Ph1 Pod B Sec2 Pb 84 Pg 29157 Salton LnThompsons Station37179
$895,990Wilkerson Place Ph3 Pb 84 Pg 143648 Conifer DrSpring Hill37174
$840,000715 High Point Ridge RdFranklin37069
$580,000Newport Crossing Sec 6 Pb 36 Pg 131301 Saybrook CrossingThompsons Station37179
$1,190,000Green Valley Sec 3 Pb 5 Pg 7109 Poplar StFranklin37064
$1,699,000Whistle Stop Farms Sec1 Pb 74 Pg 812211 Brakeman LnThompsons Station37179
$750,000Ellington Park Sec 4 Pb 4 Pg 10107 Beechlawn DrFranklin37064
$720,000Silver Stream Farm Sec 4c Pb 58 Pg 1422553 Carmine StNolensville37135
$493,000Cumberland Estates Ph5 Pb 78 Pg 691013 Wiseman Farm RdFairview37062
$1,484,430Reserves On Chester Ph1 Pb 84 Pg 447238 Florim CtFairview37062
$1,782,000Pasadena Pb 81 Pg 734067 San Gabriel LnBrentwood37027
$2,187,786Fairhaven Pb 82 Pg 685009 Fairhaven Pvt CirThompsons Station37179
$730,000Cottonwood Est Pb 5 Pg 68167 Cottonwood DrFranklin37069
$18,250,000Wells Mike3385 Bailey RdFranklin37064
$1,784,483Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131907 Championship BlvdFranklin37064
$7,200,0001565 Thompsons Sta Rd WThompsons Station37179
$1,350,000Whitehall Farms Sec 1 Pb 25 Pg 105100 Jonathan CtFranklin37069
$700,000Hill Est Pb 2 Pg 42 Block B217 Maple DrFranklin37064
$1,421,430Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131930 Championship BlvdFranklin37064
$570,000Reserve @ Raintree Forest Sec7 Pb 86 Pg 31688 Geralds DrBrentwood37027
$819,900Brush Creek Pb 84 Pg 347266 Fairlawn DrFairview37062
$1,575,000Montclair Sec 5 Pb 37 Pg 651735 Richbourg Park DrBrentwood37027
$1,304,054Westhaven Sec67 Pb 86 Pg 792020 Stonewater BlvdFranklin37064
$690,000Wilkerson Place Ph1a Pb 75 Pg 106218 Southmen Pvt LnSpring Hill37174
$48,850Sunset Est1636 Sunset RdNolensville37135
$950,000Eulas Glen Ph2 Pb 64 Pg 82149 Newnham Bridge DrNolensville37135
$765,0004259 Old Hillsboro RdFranklin37064
$355,000Phelan John6612 New Town RdCollege Grove37046
$1,415,654Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131913 Championship BlvdFranklin37064
$479,500Simmons Ridge Sec9 Pb 75 Pg 1121061 Sweetleaf DrFranklin37064
$50,0007284 Brush Creek RdFairview37062
$8,000,000Maryland Farms Sec 22 Pb 9 Pg 695314 Maryland WayBrentwood37027
$800,000Wilkerson Place Ph3 Pb 84 Pg 143650 Conifer DrSpring Hill37174
$570,000Keegans Glen Pb 31 Pg 113423 Knob CtFranklin37064
$250,850Sunset Est1631 Sunset RdNolensville37135
$870,000Ralston Glen Sec 3 Pb 11 Pg 22635 Bonnie PlFranklin37064
$578,000Berry Farms Town Center201 Swain Cir 202Franklin37064
$345,000Rucker Park Pb 69 Pg 41113 Velena StFranklin37064
$290,000Glenhaven 100 Sec 1 Pb 6 Pg 347210 White Oak DrFairview37062
$900,000Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 1379031 Berry Farms CrossingFranklin37064
$1,343,800Kings Chapel Sec 2-a Pb 48 Pg 331504 Registry Row LnArrington37014
$1,275,000Stonehenge Sec 2 Pb 5 Pg 25113 Albert DrBrentwood37027
$455,000Fieldstone Farms Sec K-2 Pb 19 Pg 122913 Idlewild CtFranklin37069
$330,000Brentwood Pointe Sec 1 Pb 8 Pg 76 Block C125617 Brentwood PointeBrentwood37027
$455,000Cumberland Estates Ph2 Pb 69 Pg 1351047 Brayden DrFairview37062
$250,0002000 Newark Ln G-203Thompsons Station37179
$1,083,860Orrinshire Pb 83 Pg 1007289 Orrinshire DrFairview37062
$2,400,000Saddle Springs Est Ph 2a Pb 46 Pg 1361201 Saddle Springs DrThompsons Sta37179
$1,820,000Indian Point Sec 6 Pb 9 Pg 1111210 Choctaw TrlBrentwood37027

