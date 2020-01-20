property transfers real estate

See where houses sold for December 30, 2019, to January 3, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityStateZip
489900Arbors@Autumn Ridge1020 Alpaca DrSpring HillTN37174
43500000Greenway Centre302 Innovation DrFranklinTN37067
1380000128 Pewitt DrBrentwoodTN37027
368500Sullivan Farms506 Hollyhock WayFranklinTN37064
5500001318 Bostick StFranklinTN37064
460000Crabtree Prop2721 Owl Hollow RdFranklinTN37064
415000River Rest1704 Leaton CtFranklinTN37069
901600Belle Chase FarmsChase Point DrFranklinTN37067
275000Newport Crossing1125 Summerville CirThompsons StationTN37179
350000Riverview Park736 Riverview DrFranklinTN37064
323900Royal Oaks101 Cambridge PlFranklinTN37067
675000Fountainhead5113 Fountainhead DrBrentwoodTN37027
385000Willowsprings638 Springlake DrFranklinTN37064
874000Windstone6115 Pleasant Water LnBrentwoodTN37027
535000Fieldstone Farms2000 Harvington DrFranklinTN37069
1100000Westhaven400 Wiregrass LnFranklinTN37064
259900Candlewood2606 Matchstick PlSpring HillTN37174
300540Stream Valley3023 Oglethorpe DrFranklinTN37064
640965Clovercroft Preserve9095 Clovercroft Prsv DrFranklinTN37067
510000Petway Place418 N Petway StFranklinTN37064
795000Cool Springs East510 Brennan LnFranklinTN37067
372200Meadowlawn315 Meadowlawn DrFranklinTN37064
629900Cherry Grove1561 Bunbury DrThompsons StationTN37179
679189Farms@Clovercroft9175 Holstein DrNolensvilleTN37135
476000Burberry Glen700 Ravensdowne DrNolensvilleTN37135
616233Bushnell Farm3006 Bushnell Farm DrFranklinTN37064
400000Fieldstone Farms421 Essex Park CirFranklinTN37069
255000Cunningham Property2261 N Berrys Chapel RdFranklinTN37069
430000Belshire1043 Cantwell PlSpring HillTN37174
1632165Witherspoon9232 Lehigh DrBrentwoodTN37027
165900Westhaven533 Rowan StFranklinTN37064
599648Woods@Burberry Glen1405 Trumpet Lily PlNolensvilleTN37135
506200Cottonwood302 Cypress CtFranklinTN37069
745000Chardonnay5108 Duckhorn CtFranklinTN37067
627492Bushnell Farm2077 Bushnell Farm DrFranklinTN37064
508570Fields Of Canterbury2608 Bramblewood LnThompsons StationTN37179
389000Polston Place7138 Donald Wilson DrFairviewTN37062
579000Highlands @Ladd Park212 Rich CirFranklinTN37064
725000River Oaks115 Long Valley RdBrentwoodTN37027
599000Stags Leap6074 Stags Leap WayFranklinTN37064
560855Nolen Mill1112 Madison Mill DrNolensvilleTN37135
305000Fieldstone Farms7073 Penbrook DrFranklinTN37069
854000Westhaven5024 Donovan StFranklinTN37064
439500Forrest Crossing266 Rivermont CirFranklinTN37064
930000Montclair1713 Montclair BlvdBrentwoodTN37027
366500Wakefield2253 Dewey DrSpring HillTN37174
282500Berry Farms Town Center6051 Rural Plains CirFranklinTN37064
559330Mcdaniel7118 Blondell WayCollege GroveTN37046
730688Woods@Burberry Glen243 Burberry Glen BlvdNolensvilleTN37135
619884Stephens Valley905 Dauphine StNashvilleTN37221
624480Mcdaniel Farms6536 Windmill DrCollege GroveTN37046
900006210 Meeks RdFranklinTN37064
1113590Westhaven659 Jasper AveFranklinTN37064
7750001704 W Main StFranklinTN37064
711213Mcdaniel Farms6576 Windmill DrCollege GroveTN37046
652680Mcdaniel Farms6808 Chatterton DrCollege GroveTN37046
257212Grove9208 Joiner Creek RdCollege GroveTN37046
175750Grove8832 Edgecomb DrCollege GroveTN37046
2449004088 Trinity RdFranklinTN37067
199000Newport Valley1009 Mckenna DrThompsons StationTN37179
501627Highlands@Ladd Park830 Ryecroft LnFranklinTN37064
997100WesthavenRowan StFranklinTN37064
549900Arrington Retreat326 Crescent Moon CirNolensvilleTN37135
877650Hideaway @ Arrington7341 Harlow DrCollege GroveTN37046
624370Rizer Point5021 Viola LnFranklinTN37064
359720Waters Edge @Echelon2027 Moultrie CirFranklinTN37064
334900Waters Edge @Echelon2033 Moultrie CirFranklinTN37064
449900Waters Edge @Echelon923 Scouting DrFranklinTN37064
215000Fernvale Heights7408 Helios CtFairviewTN37062
299925Petra Commons112 Mary Ann CirSpring HillTN37174
701000Montpier Farms1206 Perkins LnFranklinTN37069
100295Stream Valley1036 Oglethorpe DrFranklinTN37064
680830Clovercroft Preserve9262 Stepping Stone DrFranklinTN37067
336210Stream Valley3029 Oglethorpe DrFranklinTN37064
308524Cumberland1058 Brayden DrFairviewTN37062
1595000Grove5065 Native Pony TrlCollege GroveTN37046
310105Nolen Mill803 Cottage House LnNolensvilleTN37135
321405Nolen Mill800 Cottage House LnNolensvilleTN37135
577900Nolen Mill1140 Madison Mill DrNolensvilleTN37135
334235Nolen Mill805 Cottage House LnNolensvilleTN37135
388085Waters Edge @ Echelon2039 Moultrie CirFranklinTN37064
515235Nolen Mill1116 Madison Mill DrNolensvilleTN37135
1360000Morgan Farms1814 Morgan Farms WayBrentwoodTN37027
1055000Black Hawk7215 Prairie Falcon DrArringtonTN37014
324000Cherry Grove2602 Underhill CtThompsons StationTN37179
470000Waters Edge1026 Scouting DrFranklinTN37064
467000Jedco Prop3981 Casparis RdFranklinTN37064
934190Brooksbank680 Lawler LnNolensvilleTN37135
463545Woods @ Burberry Glen1873 Abbey Wood DrNolensvilleTN37135
603670Westhaven1073 Beckwith StFranklinTN37064
570015Woods@Burberry Glen1290 Craigleigh DrNolensvilleTN37135
440000Tidwell2977 Mccanless RdNolensvilleTN37135
985000Benington1108 Lusitano CtNolensvilleTN37135
560000Westhaven1361 Eliot RdFranklinTN37064
262500Witt Hill1812 Tanner CtSpring HillTN37174
199500The Grove9420 Thatchbay CtCollege GroveTN37046
485000Brixworth1092 Brixworth DrSpring HillTN37174
584000Willowsprings147 Gardenia WayFranklinTN37064
1110000Valle Verde1609 Valle Verde DrBrentwoodTN37027
285000Deervalley Downs7404 Holly Leaf WayFairviewTN37062
450000Brenthaven8105 Wikle Rd EBrentwoodTN37027
774458Bridgemore Village3812 Everyman WayThompsons StationTN37179
413795Wades Grove6043 Spade DrSpring HillTN37174
575000Hood Edward3910 Sparkman RdThompsons StationTN37179
407000Westhaven104 Pearl StFranklinTN37064
130540Stephens Valley253 Stephens Valley BlvdNashvilleTN37221
132601Stephens Valley254 Stephens Valley BlvdNashvilleTN37221
180502Stephens Valley931 Dauphine StNashvilleTN37221
500000Sherwood Green3272 Burris DrNolensvilleTN37135
528769Mcdaniel7212 Ludlow DrCollege GroveTN37046
723030Mcdaniel Farms6817 Chatterton DrCollege GroveTN37046
141567Stephens Valley261 Stephens Valley BlvdNashvilleTN37221
279900Hill Est Block F200 Cedar DrFranklinTN37064
148000Chester7104 Shady Oak CtFairviewTN37062
800000Franklin Industrial Park1909 Columbia AveFranklinTN37064
312000Cadet Homes123 Cadet LnFranklinTN37064
309000Berry Farms Town Center4000 #302 Rural Plains CirFranklinTN37064
1890000The Governors Club29 Colonel Winstead DrBrentwoodTN37027
605000Highland Gardens112 Carolyn AveFranklinTN37064
235000Twin Oaks1560 Birchwood CirFranklinTN37064
1350004109 Arno RdFranklinTN37064
286000Parkside @ Aspen Grove3201 #E-2 Aspen Grove DrFranklinTN37067
3775156Witherspoon1472 Witherspoon DrBrentwoodTN37027
550000Hunterwood2173 Key DrBrentwoodTN37027
2238980Avery757 Steadman CtBrentwoodTN37027
737500Bridgemore Village3597 Robbins Nest RdThompsons StationTN37179
930000921 Fair StFranklinTN37064
638729Nolen Mill1123 Madison Mill DrNolensvilleTN37135
347400Nolen Mill638 Weybridge DrNolensvilleTN37135
299900Arbor Lakes2713 Learcrest CtThompsons StationTN37179
270750Grove9413 Thatchbay CtCollege GroveTN37046
270750Grove9216 Joiner Creek RdCollege GroveTN37046
270750Grove9108 Joiner Creek RdCollege GroveTN37046
250000Green Acres Block C1419 W Main StFranklinTN37064
904137Foxen Canyon2412 Los Olivos CtFranklinTN37069
155000Scales Farmstead1032 Lawson LnNolensvilleTN37135
299967Cumberland1081 Brayden DrFairviewTN37062
292000Spring Hill2308 Skilman WaySpring HillTN37174
576865Falls Grove6905 Fence Post LnCollege GroveTN37046
477000Tollgate3842 Somers LnThompsons StationTN37179
433500Campbell Station1168 Mccoury LnSpring HillTN37174
2865407515 & 710 Evans Church StFranklinTN37064
1510700Williamson Square1117 Murfreesboro RdFranklinTN37064
317100Simmons Ridge2097 Organery DrFranklinTN37064
483000Brixworth1095 Brixworth DrSpring HillTN37174
6800000Scales Farmstead2004 (227-250, 282-291 & 296-301) Autry DrNolensvilleTN37135
389000Campbell Station3041 O'Hallorn DrSpring HillTN37174
404400Wades Grove2017 Lequire LnSpring HillTN37174
590000Highlands @Ladd Park141 Barlow DrFranklinTN37064
562900Westhaven5013 Donovan StFranklinTN37064
2370007481 Deer Ridge RdPrimm SpringsTN38476
319823Simmons Ridge2085 Orangery DrFranklinTN37064
207500Highlands @ Campbell912 Cashmere DrThompsons StationTN37179
465000Arbors @Autumn Ridge7040 Salmon RunSpring HillTN37174
370000Clairmonte1112 Clairmonte DrFranklinTN37064
500000Temple Hills125 N Berwick LnFranklinTN37069
530000Sullivan Farms514 Cairnview DrFranklinTN37064
275000Shannon Glen1702 Shetland LnSpring HillTN37174
329505Nolen Mill801 Cottage House LnNolensvilleTN37135
335890Nolen Mill802 Cottage House LnNolensvilleTN37135
370940Waters Edge Echelon2021 Moultrie CirFranklinTN37064
349990Stream Valley3017 Oglethorpe DrFranklinTN37064
452400Waters Edge1037 Crisp Springs DrFranklinTN37064
343725Nolen Mill804 Cottage House LnNolensvilleTN37135
399999Grove8524 Heirloom BlvdCollege GroveTN37046
653500Brookfield2201 Helens WayBrentwoodTN37027
398400Wades Grove6035 Spade DrSpring HillTN37174
175000Natchez Valley1125 Natchez Valley LnFranklinTN37064
24500004404 Peytonsville RdFranklinTN37067
3000004416 Gosey Hill RdFranklinTN37064
495000Raintree Forest9430 Timber Ridge CirBrentwoodTN37027
950000Cardel Village8, 17, 18, 19 & 20 Cardel LnFranklinTN37064
973606Benington456 Oldenburg RdNolensvilleTN37135
300000Temple Hills Country Club6500 Stableford LnFranklinTN37069
444125Gateway Village1027 Cumberland Park DrFranklinTN37069
1016298Foxen Canyon2487 Santa Barbara LnFranklinTN37069
814433Arrington Retreat220 Rock Cress RdNolensvilleTN37135
1242311Foxen Canyon2705 Eglington TerFranklinTN37069
979900Foxen Canyon2472 Santa Barbara LnFranklinTN37069
166250Grove9221 Joiner Creek RdCollege GroveTN37046
675000Country Club502 Franklin RdBrentwoodTN37027
540000Berry Farms Town Center9031 Berry Farms CrossingFranklinTN37064
405000Avalon212 Pennystone CirFranklinTN37067
315000Parkside @ Aspen Grove3201 #K-10 Aspen Grove DrFranklinTN37067
650000328 11Th Ave NFranklinTN37064
271000Mcdaniel230 & 234 Delancey DrCollege GroveTN37046
886670Mcdaniel Farms6809 Chatterton DrCollege GroveTN37046
345900Franklin Green3219 Gardendale DrFranklinTN37064
786000Westhaven606 Stonewater BlvdFranklinTN37064
266000Grove9220 Joiner Creek CtCollege GroveTN37046
351000Grove8709 Ashbrook LnCollege GroveTN37046
900000Westhaven305 Starling LnFranklinTN37064
499900Battle Ground Park111 Battle AveFranklinTN37064
223250The Grove9117 Joiner Creek RdCollege GroveTN37046
520000Highlands@Ladd Park824 Ryecroft LnFranklinTN37064
530335Highlands@Ladd Park131 Snowden St EFranklinTN37064
385000Dallas Downs113 Heathersett DrFranklinTN37064
711000Whetstone708 Tyneside CirBrentwoodTN37027
119780S Lick Creek RdFranklinTN37064
1299999Beechwood Plantation3815 Mistico LnFranklinTN37064
862200Natures Landing3012 Natures Landing DrFranklinTN37064
670000Farmington South2000 Berrys Chapel RdFranklinTN37069
345200Sneed Forest1000 Moran RdFranklinTN37069
729000Watkins Creek3011 Cecil Lewis DrFranklinTN37067
1149900Firestone@Cool Springs1031 Firestone DrFranklinTN37067
473490Burberry Glen185 Burberry Glen BlvdNolensvilleTN37135
245000Horn Tavern7316 Horn Tavern CtFairviewTN37062
1488000Tollgate VillageVinemont DrThompsons StationTN37179
100000Tollgate Village2901 Americus DrThompsons StationTN37179
507500Courtside @ Southern Woods1473 Red Oak DrBrentwoodTN37027
758000Chardonnay1001 Cakebread CtFranklinTN37067
5574500Elliston WayThompsons StationTN37179
445000Temple Hills158 Baltusrol RdFranklinTN37069
388000Village At Thompson2729 Village DrThompsons StationTN37179
4500001783 Thompson Sta Rd WThompsons StationTN37179

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