See where houses sold for December 30, 2019, to January 3, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers.

Price Subdivision Address City State Zip 489900 Arbors@Autumn Ridge 1020 Alpaca Dr Spring Hill TN 37174 43500000 Greenway Centre 302 Innovation Dr Franklin TN 37067 1380000 128 Pewitt Dr Brentwood TN 37027 368500 Sullivan Farms 506 Hollyhock Way Franklin TN 37064 550000 1318 Bostick St Franklin TN 37064 460000 Crabtree Prop 2721 Owl Hollow Rd Franklin TN 37064 415000 River Rest 1704 Leaton Ct Franklin TN 37069 901600 Belle Chase Farms Chase Point Dr Franklin TN 37067 275000 Newport Crossing 1125 Summerville Cir Thompsons Station TN 37179 350000 Riverview Park 736 Riverview Dr Franklin TN 37064 323900 Royal Oaks 101 Cambridge Pl Franklin TN 37067 675000 Fountainhead 5113 Fountainhead Dr Brentwood TN 37027 385000 Willowsprings 638 Springlake Dr Franklin TN 37064 874000 Windstone 6115 Pleasant Water Ln Brentwood TN 37027 535000 Fieldstone Farms 2000 Harvington Dr Franklin TN 37069 1100000 Westhaven 400 Wiregrass Ln Franklin TN 37064 259900 Candlewood 2606 Matchstick Pl Spring Hill TN 37174 300540 Stream Valley 3023 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 640965 Clovercroft Preserve 9095 Clovercroft Prsv Dr Franklin TN 37067 510000 Petway Place 418 N Petway St Franklin TN 37064 795000 Cool Springs East 510 Brennan Ln Franklin TN 37067 372200 Meadowlawn 315 Meadowlawn Dr Franklin TN 37064 629900 Cherry Grove 1561 Bunbury Dr Thompsons Station TN 37179 679189 Farms@Clovercroft 9175 Holstein Dr Nolensville TN 37135 476000 Burberry Glen 700 Ravensdowne Dr Nolensville TN 37135 616233 Bushnell Farm 3006 Bushnell Farm Dr Franklin TN 37064 400000 Fieldstone Farms 421 Essex Park Cir Franklin TN 37069 255000 Cunningham Property 2261 N Berrys Chapel Rd Franklin TN 37069 430000 Belshire 1043 Cantwell Pl Spring Hill TN 37174 1632165 Witherspoon 9232 Lehigh Dr Brentwood TN 37027 165900 Westhaven 533 Rowan St Franklin TN 37064 599648 Woods@Burberry Glen 1405 Trumpet Lily Pl Nolensville TN 37135 506200 Cottonwood 302 Cypress Ct Franklin TN 37069 745000 Chardonnay 5108 Duckhorn Ct Franklin TN 37067 627492 Bushnell Farm 2077 Bushnell Farm Dr Franklin TN 37064 508570 Fields Of Canterbury 2608 Bramblewood Ln Thompsons Station TN 37179 389000 Polston Place 7138 Donald Wilson Dr Fairview TN 37062 579000 Highlands @Ladd Park 212 Rich Cir Franklin TN 37064 725000 River Oaks 115 Long Valley Rd Brentwood TN 37027 599000 Stags Leap 6074 Stags Leap Way Franklin TN 37064 560855 Nolen Mill 1112 Madison Mill Dr Nolensville TN 37135 305000 Fieldstone Farms 7073 Penbrook Dr Franklin TN 37069 854000 Westhaven 5024 Donovan St Franklin TN 37064 439500 Forrest Crossing 266 Rivermont Cir Franklin TN 37064 930000 Montclair 1713 Montclair Blvd Brentwood TN 37027 366500 Wakefield 2253 Dewey Dr Spring Hill TN 37174 282500 Berry Farms Town Center 6051 Rural Plains Cir Franklin TN 37064 559330 Mcdaniel 7118 Blondell Way College Grove TN 37046 730688 Woods@Burberry Glen 243 Burberry Glen Blvd Nolensville TN 37135 619884 Stephens Valley 905 Dauphine St Nashville TN 37221 624480 Mcdaniel Farms 6536 Windmill Dr College Grove TN 37046 90000 6210 Meeks Rd Franklin TN 37064 1113590 Westhaven 659 Jasper Ave Franklin TN 37064 775000 1704 W Main St Franklin TN 37064 711213 Mcdaniel Farms 6576 Windmill Dr College Grove TN 37046 652680 Mcdaniel Farms 6808 Chatterton Dr College Grove TN 37046 257212 Grove 9208 Joiner Creek Rd College Grove TN 37046 175750 Grove 8832 Edgecomb Dr College Grove TN 37046 244900 4088 Trinity Rd Franklin TN 37067 199000 Newport Valley 1009 Mckenna Dr Thompsons Station TN 37179 501627 Highlands@Ladd Park 830 Ryecroft Ln Franklin TN 37064 997100 Westhaven Rowan St Franklin TN 37064 549900 Arrington Retreat 326 Crescent Moon Cir Nolensville TN 37135 877650 Hideaway @ Arrington 7341 Harlow Dr College Grove TN 37046 624370 Rizer Point 5021 Viola Ln Franklin TN 37064 359720 Waters Edge @Echelon 2027 Moultrie Cir Franklin TN 37064 334900 Waters Edge @Echelon 2033 Moultrie Cir Franklin TN 37064 449900 Waters Edge @Echelon 923 Scouting Dr Franklin TN 37064 215000 Fernvale Heights 7408 Helios Ct Fairview TN 37062 299925 Petra Commons 112 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 701000 Montpier Farms 1206 Perkins Ln Franklin TN 37069 100295 Stream Valley 1036 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 680830 Clovercroft Preserve 9262 Stepping Stone Dr Franklin TN 37067 336210 Stream Valley 3029 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 308524 Cumberland 1058 Brayden Dr Fairview TN 37062 1595000 Grove 5065 Native Pony Trl College Grove TN 37046 310105 Nolen Mill 803 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 321405 Nolen Mill 800 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 577900 Nolen Mill 1140 Madison Mill Dr Nolensville TN 37135 334235 Nolen Mill 805 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 388085 Waters Edge @ Echelon 2039 Moultrie Cir Franklin TN 37064 515235 Nolen Mill 1116 Madison Mill Dr Nolensville TN 37135 1360000 Morgan Farms 1814 Morgan Farms Way Brentwood TN 37027 1055000 Black Hawk 7215 Prairie Falcon Dr Arrington TN 37014 324000 Cherry Grove 2602 Underhill Ct Thompsons Station TN 37179 470000 Waters Edge 1026 Scouting Dr Franklin TN 37064 467000 Jedco Prop 3981 Casparis Rd Franklin TN 37064 934190 Brooksbank 680 Lawler Ln Nolensville TN 37135 463545 Woods @ Burberry Glen 1873 Abbey Wood Dr Nolensville TN 37135 603670 Westhaven 1073 Beckwith St Franklin TN 37064 570015 Woods@Burberry Glen 1290 Craigleigh Dr Nolensville TN 37135 440000 Tidwell 2977 Mccanless Rd Nolensville TN 37135 985000 Benington 1108 Lusitano Ct Nolensville TN 37135 560000 Westhaven 1361 Eliot Rd Franklin TN 37064 262500 Witt Hill 1812 Tanner Ct Spring Hill TN 37174 199500 The Grove 9420 Thatchbay Ct College Grove TN 37046 485000 Brixworth 1092 Brixworth Dr Spring Hill TN 37174 584000 Willowsprings 147 Gardenia Way Franklin TN 37064 1110000 Valle Verde 1609 Valle Verde Dr Brentwood TN 37027 285000 Deervalley Downs 7404 Holly Leaf Way Fairview TN 37062 450000 Brenthaven 8105 Wikle Rd E Brentwood TN 37027 774458 Bridgemore Village 3812 Everyman Way Thompsons Station TN 37179 413795 Wades Grove 6043 Spade Dr Spring Hill TN 37174 575000 Hood Edward 3910 Sparkman Rd Thompsons Station TN 37179 407000 Westhaven 104 Pearl St Franklin TN 37064 130540 Stephens Valley 253 Stephens Valley Blvd Nashville TN 37221 132601 Stephens Valley 254 Stephens Valley Blvd Nashville TN 37221 180502 Stephens Valley 931 Dauphine St Nashville TN 37221 500000 Sherwood Green 3272 Burris Dr Nolensville TN 37135 528769 Mcdaniel 7212 Ludlow Dr College Grove TN 37046 723030 Mcdaniel Farms 6817 Chatterton Dr College Grove TN 37046 141567 Stephens Valley 261 Stephens Valley Blvd Nashville TN 37221 279900 Hill Est Block F 200 Cedar Dr Franklin TN 37064 148000 Chester 7104 Shady Oak Ct Fairview TN 37062 800000 Franklin Industrial Park 1909 Columbia Ave Franklin TN 37064 312000 Cadet Homes 123 Cadet Ln Franklin TN 37064 309000 Berry Farms Town Center 4000 #302 Rural Plains Cir Franklin TN 37064 1890000 The Governors Club 29 Colonel Winstead Dr Brentwood TN 37027 605000 Highland Gardens 112 Carolyn Ave Franklin TN 37064 235000 Twin Oaks 1560 Birchwood Cir Franklin TN 37064 135000 4109 Arno Rd Franklin TN 37064 286000 Parkside @ Aspen Grove 3201 #E-2 Aspen Grove Dr Franklin TN 37067 3775156 Witherspoon 1472 Witherspoon Dr Brentwood TN 37027 550000 Hunterwood 2173 Key Dr Brentwood TN 37027 2238980 Avery 757 Steadman Ct Brentwood TN 37027 737500 Bridgemore Village 3597 Robbins Nest Rd Thompsons Station TN 37179 930000 921 Fair St Franklin TN 37064 638729 Nolen Mill 1123 Madison Mill Dr Nolensville TN 37135 347400 Nolen Mill 638 Weybridge Dr Nolensville TN 37135 299900 Arbor Lakes 2713 Learcrest Ct Thompsons Station TN 37179 270750 Grove 9413 Thatchbay Ct College Grove TN 37046 270750 Grove 9216 Joiner Creek Rd College Grove TN 37046 270750 Grove 9108 Joiner Creek Rd College Grove TN 37046 250000 Green Acres Block C 1419 W Main St Franklin TN 37064 904137 Foxen Canyon 2412 Los Olivos Ct Franklin TN 37069 155000 Scales Farmstead 1032 Lawson Ln Nolensville TN 37135 299967 Cumberland 1081 Brayden Dr Fairview TN 37062 292000 Spring Hill 2308 Skilman Way Spring Hill TN 37174 576865 Falls Grove 6905 Fence Post Ln College Grove TN 37046 477000 Tollgate 3842 Somers Ln Thompsons Station TN 37179 433500 Campbell Station 1168 Mccoury Ln Spring Hill TN 37174 2865407 515 & 710 Evans Church St Franklin TN 37064 1510700 Williamson Square 1117 Murfreesboro Rd Franklin TN 37064 317100 Simmons Ridge 2097 Organery Dr Franklin TN 37064 483000 Brixworth 1095 Brixworth Dr Spring Hill TN 37174 6800000 Scales Farmstead 2004 (227-250, 282-291 & 296-301) Autry Dr Nolensville TN 37135 389000 Campbell Station 3041 O'Hallorn Dr Spring Hill TN 37174 404400 Wades Grove 2017 Lequire Ln Spring Hill TN 37174 590000 Highlands @Ladd Park 141 Barlow Dr Franklin TN 37064 562900 Westhaven 5013 Donovan St Franklin TN 37064 237000 7481 Deer Ridge Rd Primm Springs TN 38476 319823 Simmons Ridge 2085 Orangery Dr Franklin TN 37064 207500 Highlands @ Campbell 912 Cashmere Dr Thompsons Station TN 37179 465000 Arbors @Autumn Ridge 7040 Salmon Run Spring Hill TN 37174 370000 Clairmonte 1112 Clairmonte Dr Franklin TN 37064 500000 Temple Hills 125 N Berwick Ln Franklin TN 37069 530000 Sullivan Farms 514 Cairnview Dr Franklin TN 37064 275000 Shannon Glen 1702 Shetland Ln Spring Hill TN 37174 329505 Nolen Mill 801 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 335890 Nolen Mill 802 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 370940 Waters Edge Echelon 2021 Moultrie Cir Franklin TN 37064 349990 Stream Valley 3017 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 452400 Waters Edge 1037 Crisp Springs Dr Franklin TN 37064 343725 Nolen Mill 804 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 399999 Grove 8524 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 653500 Brookfield 2201 Helens Way Brentwood TN 37027 398400 Wades Grove 6035 Spade Dr Spring Hill TN 37174 175000 Natchez Valley 1125 Natchez Valley Ln Franklin TN 37064 2450000 4404 Peytonsville Rd Franklin TN 37067 300000 4416 Gosey Hill Rd Franklin TN 37064 495000 Raintree Forest 9430 Timber Ridge Cir Brentwood TN 37027 950000 Cardel Village 8, 17, 18, 19 & 20 Cardel Ln Franklin TN 37064 973606 Benington 456 Oldenburg Rd Nolensville TN 37135 300000 Temple Hills Country Club 6500 Stableford Ln Franklin TN 37069 444125 Gateway Village 1027 Cumberland Park Dr Franklin TN 37069 1016298 Foxen Canyon 2487 Santa Barbara Ln Franklin TN 37069 814433 Arrington Retreat 220 Rock Cress Rd Nolensville TN 37135 1242311 Foxen Canyon 2705 Eglington Ter Franklin TN 37069 979900 Foxen Canyon 2472 Santa Barbara Ln Franklin TN 37069 166250 Grove 9221 Joiner Creek Rd College Grove TN 37046 675000 Country Club 502 Franklin Rd Brentwood TN 37027 540000 Berry Farms Town Center 9031 Berry Farms Crossing Franklin TN 37064 405000 Avalon 212 Pennystone Cir Franklin TN 37067 315000 Parkside @ Aspen Grove 3201 #K-10 Aspen Grove Dr Franklin TN 37067 650000 328 11Th Ave N Franklin TN 37064 271000 Mcdaniel 230 & 234 Delancey Dr College Grove TN 37046 886670 Mcdaniel Farms 6809 Chatterton Dr College Grove TN 37046 345900 Franklin Green 3219 Gardendale Dr Franklin TN 37064 786000 Westhaven 606 Stonewater Blvd Franklin TN 37064 266000 Grove 9220 Joiner Creek Ct College Grove TN 37046 351000 Grove 8709 Ashbrook Ln College Grove TN 37046 900000 Westhaven 305 Starling Ln Franklin TN 37064 499900 Battle Ground Park 111 Battle Ave Franklin TN 37064 223250 The Grove 9117 Joiner Creek Rd College Grove TN 37046 520000 Highlands@Ladd Park 824 Ryecroft Ln Franklin TN 37064 530335 Highlands@Ladd Park 131 Snowden St E Franklin TN 37064 385000 Dallas Downs 113 Heathersett Dr Franklin TN 37064 711000 Whetstone 708 Tyneside Cir Brentwood TN 37027 119780 S Lick Creek Rd Franklin TN 37064 1299999 Beechwood Plantation 3815 Mistico Ln Franklin TN 37064 862200 Natures Landing 3012 Natures Landing Dr Franklin TN 37064 670000 Farmington South 2000 Berrys Chapel Rd Franklin TN 37069 345200 Sneed Forest 1000 Moran Rd Franklin TN 37069 729000 Watkins Creek 3011 Cecil Lewis Dr Franklin TN 37067 1149900 Firestone@Cool Springs 1031 Firestone Dr Franklin TN 37067 473490 Burberry Glen 185 Burberry Glen Blvd Nolensville TN 37135 245000 Horn Tavern 7316 Horn Tavern Ct Fairview TN 37062 1488000 Tollgate Village Vinemont Dr Thompsons Station TN 37179 100000 Tollgate Village 2901 Americus Dr Thompsons Station TN 37179 507500 Courtside @ Southern Woods 1473 Red Oak Dr Brentwood TN 37027 758000 Chardonnay 1001 Cakebread Ct Franklin TN 37067 5574500 Elliston Way Thompsons Station TN 37179 445000 Temple Hills 158 Baltusrol Rd Franklin TN 37069 388000 Village At Thompson 2729 Village Dr Thompsons Station TN 37179 450000 1783 Thompson Sta Rd W Thompsons Station TN 37179