See where houses sold for December 30, 2019, to January 3, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|State
|Zip
|489900
|Arbors@Autumn Ridge
|1020 Alpaca Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|43500000
|Greenway Centre
|302 Innovation Dr
|Franklin
|TN
|37067
|1380000
|128 Pewitt Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|368500
|Sullivan Farms
|506 Hollyhock Way
|Franklin
|TN
|37064
|550000
|1318 Bostick St
|Franklin
|TN
|37064
|460000
|Crabtree Prop
|2721 Owl Hollow Rd
|Franklin
|TN
|37064
|415000
|River Rest
|1704 Leaton Ct
|Franklin
|TN
|37069
|901600
|Belle Chase Farms
|Chase Point Dr
|Franklin
|TN
|37067
|275000
|Newport Crossing
|1125 Summerville Cir
|Thompsons Station
|TN
|37179
|350000
|Riverview Park
|736 Riverview Dr
|Franklin
|TN
|37064
|323900
|Royal Oaks
|101 Cambridge Pl
|Franklin
|TN
|37067
|675000
|Fountainhead
|5113 Fountainhead Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|385000
|Willowsprings
|638 Springlake Dr
|Franklin
|TN
|37064
|874000
|Windstone
|6115 Pleasant Water Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|535000
|Fieldstone Farms
|2000 Harvington Dr
|Franklin
|TN
|37069
|1100000
|Westhaven
|400 Wiregrass Ln
|Franklin
|TN
|37064
|259900
|Candlewood
|2606 Matchstick Pl
|Spring Hill
|TN
|37174
|300540
|Stream Valley
|3023 Oglethorpe Dr
|Franklin
|TN
|37064
|640965
|Clovercroft Preserve
|9095 Clovercroft Prsv Dr
|Franklin
|TN
|37067
|510000
|Petway Place
|418 N Petway St
|Franklin
|TN
|37064
|795000
|Cool Springs East
|510 Brennan Ln
|Franklin
|TN
|37067
|372200
|Meadowlawn
|315 Meadowlawn Dr
|Franklin
|TN
|37064
|629900
|Cherry Grove
|1561 Bunbury Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|679189
|Farms@Clovercroft
|9175 Holstein Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|476000
|Burberry Glen
|700 Ravensdowne Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|616233
|Bushnell Farm
|3006 Bushnell Farm Dr
|Franklin
|TN
|37064
|400000
|Fieldstone Farms
|421 Essex Park Cir
|Franklin
|TN
|37069
|255000
|Cunningham Property
|2261 N Berrys Chapel Rd
|Franklin
|TN
|37069
|430000
|Belshire
|1043 Cantwell Pl
|Spring Hill
|TN
|37174
|1632165
|Witherspoon
|9232 Lehigh Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|165900
|Westhaven
|533 Rowan St
|Franklin
|TN
|37064
|599648
|Woods@Burberry Glen
|1405 Trumpet Lily Pl
|Nolensville
|TN
|37135
|506200
|Cottonwood
|302 Cypress Ct
|Franklin
|TN
|37069
|745000
|Chardonnay
|5108 Duckhorn Ct
|Franklin
|TN
|37067
|627492
|Bushnell Farm
|2077 Bushnell Farm Dr
|Franklin
|TN
|37064
|508570
|Fields Of Canterbury
|2608 Bramblewood Ln
|Thompsons Station
|TN
|37179
|389000
|Polston Place
|7138 Donald Wilson Dr
|Fairview
|TN
|37062
|579000
|Highlands @Ladd Park
|212 Rich Cir
|Franklin
|TN
|37064
|725000
|River Oaks
|115 Long Valley Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|599000
|Stags Leap
|6074 Stags Leap Way
|Franklin
|TN
|37064
|560855
|Nolen Mill
|1112 Madison Mill Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|305000
|Fieldstone Farms
|7073 Penbrook Dr
|Franklin
|TN
|37069
|854000
|Westhaven
|5024 Donovan St
|Franklin
|TN
|37064
|439500
|Forrest Crossing
|266 Rivermont Cir
|Franklin
|TN
|37064
|930000
|Montclair
|1713 Montclair Blvd
|Brentwood
|TN
|37027
|366500
|Wakefield
|2253 Dewey Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|282500
|Berry Farms Town Center
|6051 Rural Plains Cir
|Franklin
|TN
|37064
|559330
|Mcdaniel
|7118 Blondell Way
|College Grove
|TN
|37046
|730688
|Woods@Burberry Glen
|243 Burberry Glen Blvd
|Nolensville
|TN
|37135
|619884
|Stephens Valley
|905 Dauphine St
|Nashville
|TN
|37221
|624480
|Mcdaniel Farms
|6536 Windmill Dr
|College Grove
|TN
|37046
|90000
|6210 Meeks Rd
|Franklin
|TN
|37064
|1113590
|Westhaven
|659 Jasper Ave
|Franklin
|TN
|37064
|775000
|1704 W Main St
|Franklin
|TN
|37064
|711213
|Mcdaniel Farms
|6576 Windmill Dr
|College Grove
|TN
|37046
|652680
|Mcdaniel Farms
|6808 Chatterton Dr
|College Grove
|TN
|37046
|257212
|Grove
|9208 Joiner Creek Rd
|College Grove
|TN
|37046
|175750
|Grove
|8832 Edgecomb Dr
|College Grove
|TN
|37046
|244900
|4088 Trinity Rd
|Franklin
|TN
|37067
|199000
|Newport Valley
|1009 Mckenna Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|501627
|Highlands@Ladd Park
|830 Ryecroft Ln
|Franklin
|TN
|37064
|997100
|Westhaven
|Rowan St
|Franklin
|TN
|37064
|549900
|Arrington Retreat
|326 Crescent Moon Cir
|Nolensville
|TN
|37135
|877650
|Hideaway @ Arrington
|7341 Harlow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|624370
|Rizer Point
|5021 Viola Ln
|Franklin
|TN
|37064
|359720
|Waters Edge @Echelon
|2027 Moultrie Cir
|Franklin
|TN
|37064
|334900
|Waters Edge @Echelon
|2033 Moultrie Cir
|Franklin
|TN
|37064
|449900
|Waters Edge @Echelon
|923 Scouting Dr
|Franklin
|TN
|37064
|215000
|Fernvale Heights
|7408 Helios Ct
|Fairview
|TN
|37062
|299925
|Petra Commons
|112 Mary Ann Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|701000
|Montpier Farms
|1206 Perkins Ln
|Franklin
|TN
|37069
|100295
|Stream Valley
|1036 Oglethorpe Dr
|Franklin
|TN
|37064
|680830
|Clovercroft Preserve
|9262 Stepping Stone Dr
|Franklin
|TN
|37067
|336210
|Stream Valley
|3029 Oglethorpe Dr
|Franklin
|TN
|37064
|308524
|Cumberland
|1058 Brayden Dr
|Fairview
|TN
|37062
|1595000
|Grove
|5065 Native Pony Trl
|College Grove
|TN
|37046
|310105
|Nolen Mill
|803 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|321405
|Nolen Mill
|800 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|577900
|Nolen Mill
|1140 Madison Mill Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|334235
|Nolen Mill
|805 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|388085
|Waters Edge @ Echelon
|2039 Moultrie Cir
|Franklin
|TN
|37064
|515235
|Nolen Mill
|1116 Madison Mill Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|1360000
|Morgan Farms
|1814 Morgan Farms Way
|Brentwood
|TN
|37027
|1055000
|Black Hawk
|7215 Prairie Falcon Dr
|Arrington
|TN
|37014
|324000
|Cherry Grove
|2602 Underhill Ct
|Thompsons Station
|TN
|37179
|470000
|Waters Edge
|1026 Scouting Dr
|Franklin
|TN
|37064
|467000
|Jedco Prop
|3981 Casparis Rd
|Franklin
|TN
|37064
|934190
|Brooksbank
|680 Lawler Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|463545
|Woods @ Burberry Glen
|1873 Abbey Wood Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|603670
|Westhaven
|1073 Beckwith St
|Franklin
|TN
|37064
|570015
|Woods@Burberry Glen
|1290 Craigleigh Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|440000
|Tidwell
|2977 Mccanless Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|985000
|Benington
|1108 Lusitano Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|560000
|Westhaven
|1361 Eliot Rd
|Franklin
|TN
|37064
|262500
|Witt Hill
|1812 Tanner Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|199500
|The Grove
|9420 Thatchbay Ct
|College Grove
|TN
|37046
|485000
|Brixworth
|1092 Brixworth Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|584000
|Willowsprings
|147 Gardenia Way
|Franklin
|TN
|37064
|1110000
|Valle Verde
|1609 Valle Verde Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|285000
|Deervalley Downs
|7404 Holly Leaf Way
|Fairview
|TN
|37062
|450000
|Brenthaven
|8105 Wikle Rd E
|Brentwood
|TN
|37027
|774458
|Bridgemore Village
|3812 Everyman Way
|Thompsons Station
|TN
|37179
|413795
|Wades Grove
|6043 Spade Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|575000
|Hood Edward
|3910 Sparkman Rd
|Thompsons Station
|TN
|37179
|407000
|Westhaven
|104 Pearl St
|Franklin
|TN
|37064
|130540
|Stephens Valley
|253 Stephens Valley Blvd
|Nashville
|TN
|37221
|132601
|Stephens Valley
|254 Stephens Valley Blvd
|Nashville
|TN
|37221
|180502
|Stephens Valley
|931 Dauphine St
|Nashville
|TN
|37221
|500000
|Sherwood Green
|3272 Burris Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|528769
|Mcdaniel
|7212 Ludlow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|723030
|Mcdaniel Farms
|6817 Chatterton Dr
|College Grove
|TN
|37046
|141567
|Stephens Valley
|261 Stephens Valley Blvd
|Nashville
|TN
|37221
|279900
|Hill Est Block F
|200 Cedar Dr
|Franklin
|TN
|37064
|148000
|Chester
|7104 Shady Oak Ct
|Fairview
|TN
|37062
|800000
|Franklin Industrial Park
|1909 Columbia Ave
|Franklin
|TN
|37064
|312000
|Cadet Homes
|123 Cadet Ln
|Franklin
|TN
|37064
|309000
|Berry Farms Town Center
|4000 #302 Rural Plains Cir
|Franklin
|TN
|37064
|1890000
|The Governors Club
|29 Colonel Winstead Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|605000
|Highland Gardens
|112 Carolyn Ave
|Franklin
|TN
|37064
|235000
|Twin Oaks
|1560 Birchwood Cir
|Franklin
|TN
|37064
|135000
|4109 Arno Rd
|Franklin
|TN
|37064
|286000
|Parkside @ Aspen Grove
|3201 #E-2 Aspen Grove Dr
|Franklin
|TN
|37067
|3775156
|Witherspoon
|1472 Witherspoon Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|550000
|Hunterwood
|2173 Key Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|2238980
|Avery
|757 Steadman Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|737500
|Bridgemore Village
|3597 Robbins Nest Rd
|Thompsons Station
|TN
|37179
|930000
|921 Fair St
|Franklin
|TN
|37064
|638729
|Nolen Mill
|1123 Madison Mill Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|347400
|Nolen Mill
|638 Weybridge Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|299900
|Arbor Lakes
|2713 Learcrest Ct
|Thompsons Station
|TN
|37179
|270750
|Grove
|9413 Thatchbay Ct
|College Grove
|TN
|37046
|270750
|Grove
|9216 Joiner Creek Rd
|College Grove
|TN
|37046
|270750
|Grove
|9108 Joiner Creek Rd
|College Grove
|TN
|37046
|250000
|Green Acres Block C
|1419 W Main St
|Franklin
|TN
|37064
|904137
|Foxen Canyon
|2412 Los Olivos Ct
|Franklin
|TN
|37069
|155000
|Scales Farmstead
|1032 Lawson Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|299967
|Cumberland
|1081 Brayden Dr
|Fairview
|TN
|37062
|292000
|Spring Hill
|2308 Skilman Way
|Spring Hill
|TN
|37174
|576865
|Falls Grove
|6905 Fence Post Ln
|College Grove
|TN
|37046
|477000
|Tollgate
|3842 Somers Ln
|Thompsons Station
|TN
|37179
|433500
|Campbell Station
|1168 Mccoury Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|2865407
|515 & 710 Evans Church St
|Franklin
|TN
|37064
|1510700
|Williamson Square
|1117 Murfreesboro Rd
|Franklin
|TN
|37064
|317100
|Simmons Ridge
|2097 Organery Dr
|Franklin
|TN
|37064
|483000
|Brixworth
|1095 Brixworth Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|6800000
|Scales Farmstead
|2004 (227-250, 282-291 & 296-301) Autry Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|389000
|Campbell Station
|3041 O'Hallorn Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|404400
|Wades Grove
|2017 Lequire Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|590000
|Highlands @Ladd Park
|141 Barlow Dr
|Franklin
|TN
|37064
|562900
|Westhaven
|5013 Donovan St
|Franklin
|TN
|37064
|237000
|7481 Deer Ridge Rd
|Primm Springs
|TN
|38476
|319823
|Simmons Ridge
|2085 Orangery Dr
|Franklin
|TN
|37064
|207500
|Highlands @ Campbell
|912 Cashmere Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|465000
|Arbors @Autumn Ridge
|7040 Salmon Run
|Spring Hill
|TN
|37174
|370000
|Clairmonte
|1112 Clairmonte Dr
|Franklin
|TN
|37064
|500000
|Temple Hills
|125 N Berwick Ln
|Franklin
|TN
|37069
|530000
|Sullivan Farms
|514 Cairnview Dr
|Franklin
|TN
|37064
|275000
|Shannon Glen
|1702 Shetland Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|329505
|Nolen Mill
|801 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|335890
|Nolen Mill
|802 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|370940
|Waters Edge Echelon
|2021 Moultrie Cir
|Franklin
|TN
|37064
|349990
|Stream Valley
|3017 Oglethorpe Dr
|Franklin
|TN
|37064
|452400
|Waters Edge
|1037 Crisp Springs Dr
|Franklin
|TN
|37064
|343725
|Nolen Mill
|804 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|399999
|Grove
|8524 Heirloom Blvd
|College Grove
|TN
|37046
|653500
|Brookfield
|2201 Helens Way
|Brentwood
|TN
|37027
|398400
|Wades Grove
|6035 Spade Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|175000
|Natchez Valley
|1125 Natchez Valley Ln
|Franklin
|TN
|37064
|2450000
|4404 Peytonsville Rd
|Franklin
|TN
|37067
|300000
|4416 Gosey Hill Rd
|Franklin
|TN
|37064
|495000
|Raintree Forest
|9430 Timber Ridge Cir
|Brentwood
|TN
|37027
|950000
|Cardel Village
|8, 17, 18, 19 & 20 Cardel Ln
|Franklin
|TN
|37064
|973606
|Benington
|456 Oldenburg Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|300000
|Temple Hills Country Club
|6500 Stableford Ln
|Franklin
|TN
|37069
|444125
|Gateway Village
|1027 Cumberland Park Dr
|Franklin
|TN
|37069
|1016298
|Foxen Canyon
|2487 Santa Barbara Ln
|Franklin
|TN
|37069
|814433
|Arrington Retreat
|220 Rock Cress Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|1242311
|Foxen Canyon
|2705 Eglington Ter
|Franklin
|TN
|37069
|979900
|Foxen Canyon
|2472 Santa Barbara Ln
|Franklin
|TN
|37069
|166250
|Grove
|9221 Joiner Creek Rd
|College Grove
|TN
|37046
|675000
|Country Club
|502 Franklin Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|540000
|Berry Farms Town Center
|9031 Berry Farms Crossing
|Franklin
|TN
|37064
|405000
|Avalon
|212 Pennystone Cir
|Franklin
|TN
|37067
|315000
|Parkside @ Aspen Grove
|3201 #K-10 Aspen Grove Dr
|Franklin
|TN
|37067
|650000
|328 11Th Ave N
|Franklin
|TN
|37064
|271000
|Mcdaniel
|230 & 234 Delancey Dr
|College Grove
|TN
|37046
|886670
|Mcdaniel Farms
|6809 Chatterton Dr
|College Grove
|TN
|37046
|345900
|Franklin Green
|3219 Gardendale Dr
|Franklin
|TN
|37064
|786000
|Westhaven
|606 Stonewater Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|266000
|Grove
|9220 Joiner Creek Ct
|College Grove
|TN
|37046
|351000
|Grove
|8709 Ashbrook Ln
|College Grove
|TN
|37046
|900000
|Westhaven
|305 Starling Ln
|Franklin
|TN
|37064
|499900
|Battle Ground Park
|111 Battle Ave
|Franklin
|TN
|37064
|223250
|The Grove
|9117 Joiner Creek Rd
|College Grove
|TN
|37046
|520000
|Highlands@Ladd Park
|824 Ryecroft Ln
|Franklin
|TN
|37064
|530335
|Highlands@Ladd Park
|131 Snowden St E
|Franklin
|TN
|37064
|385000
|Dallas Downs
|113 Heathersett Dr
|Franklin
|TN
|37064
|711000
|Whetstone
|708 Tyneside Cir
|Brentwood
|TN
|37027
|119780
|S Lick Creek Rd
|Franklin
|TN
|37064
|1299999
|Beechwood Plantation
|3815 Mistico Ln
|Franklin
|TN
|37064
|862200
|Natures Landing
|3012 Natures Landing Dr
|Franklin
|TN
|37064
|670000
|Farmington South
|2000 Berrys Chapel Rd
|Franklin
|TN
|37069
|345200
|Sneed Forest
|1000 Moran Rd
|Franklin
|TN
|37069
|729000
|Watkins Creek
|3011 Cecil Lewis Dr
|Franklin
|TN
|37067
|1149900
|Firestone@Cool Springs
|1031 Firestone Dr
|Franklin
|TN
|37067
|473490
|Burberry Glen
|185 Burberry Glen Blvd
|Nolensville
|TN
|37135
|245000
|Horn Tavern
|7316 Horn Tavern Ct
|Fairview
|TN
|37062
|1488000
|Tollgate Village
|Vinemont Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|100000
|Tollgate Village
|2901 Americus Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|507500
|Courtside @ Southern Woods
|1473 Red Oak Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|758000
|Chardonnay
|1001 Cakebread Ct
|Franklin
|TN
|37067
|5574500
|Elliston Way
|Thompsons Station
|TN
|37179
|445000
|Temple Hills
|158 Baltusrol Rd
|Franklin
|TN
|37069
|388000
|Village At Thompson
|2729 Village Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|450000
|1783 Thompson Sta Rd W
|Thompsons Station
|TN
|37179
Advertisement