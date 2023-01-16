Williamson County Property Transfers December 27

See where houses and property sold for December 27-30, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,180,000.00
|Watkins Creek Sec 3
|3490 Stagecoach Dr
|Franklin
|37067
|$2,262,000.00
|8232 Patterson Rd
|College Grove
|37046
|$1,802,680.00
|8240 Patterson Rd
|College Grove
|37046
|$825,934.00
|Lochridge Sec3
|4024 Rosa Dr
|Nolensville
|37135
|$1,485,000.00
|Harts Landmark
|2187 Hartland Rd
|Franklin
|37069
|$442,500.00
|Nolen Mill Ph2
|807 Cottage House Ln
|Nolensville
|37135
|$1,201,768.00
|Enclave @ Dove Lake Sec2
|831 Novalis St
|Nolensville
|37135
|$13,350,000.00
|Cool Springs East Sec 18
|741 Cool Springs Blvd
|Franklin
|37064
|$987,739.00
|St Marlo Sec1
|6012 Emma Victoria Dr
|Franklin
|37064
|$1,114,694.00
|St Marlo Sec1
|6000 Emma Victoria Dr
|Franklin
|37064
|$1,057,048.00
|Terravista Sec1
|5009 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$1,410,000.00
|Brienz Valley Add Sec 1
|2304 Lucerne Ln
|Franklin
|37064
|$1,306,629.00
|Annecy Ph1
|1132 Angela Ann Ct
|Nolensville
|37135
|$650,000.00
|Bent Creek Ph10 Sec2
|1263 Maybelle Pass
|Nolensville
|37135
|$1,048,644.00
|St Marlo Sec1
|6013 Emma Victoria Dr
|Franklin
|37064
|$2,259,000.00
|Annecy Ph2b
|1509 Esplanade Dr
|Nolensville
|37135
|$1,875,171.00
|Allens Green
|1742 Barrow Ln
|Brentwood
|37027
|$825,000.00
|Berry Farms Town Center Sec7
|3001 Rural Plains Cir
|Franklin
|37064
|$935,000.00
|Brenthaven Sec 6
|8114 Vaden Dr
|Brentwood
|37027
|$445,000.00
|Grove Sec16
|8717 Weller Ln
|Franklin
|37064
|$975,000.00
|Murray Est
|6437 Tea Rose Ter
|Brentwood
|37027
|$1,286,175.00
|Enclave @ Dove Lake Sec2
|612 Silva Ln
|Nolensville
|37135
|$690,000.00
|Fieldstone Farms Sec L
|385 Cannonade Cir
|Franklin
|37069
|$1,997,157.00
|Lookaway Farms Sec2
|6128 Open Meadow Ln
|Franklin
|37067
|$670,000.00
|Temple Hills Sec 8
|102 Collinwood Close
|Franklin
|37069
|$1,395,000.00
|Taramore Ph2b
|9508 Delamere Creek Ln
|Brentwood
|37027
|$1,218,000.00
|Brookfield Sec 19
|9966 Lodestone Dr
|Brentwood
|37027
|$739,900.00
|Bluebird Hollow Ph2
|1026 Gadwall Ln
|Spring Hill
|37174
|$2,051,145.00
|Hardeman Springs Sec2
|6305 Percheron Ln
|Arrington
|37014
|$739,900.00
|Bluebird Hollow Ph2
|1016 Gadwall Ln
|Spring Hill
|37174
|$1,501,220.00
|Daventry Sec3
|3142 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$180,000.00
|Peery Park
|7196 Drag Strip Rd
|Fairview
|37062
|$784,990.00
|Annecy Ph1
|4054 Addie Frances Dr
|Nolensville
|37135
|$650,000.00
|Brentwood Meadows Sec 3
|1419 Lipscomb Dr
|Brentwood
|37027
|$836,000.00
|Bent Creek Ph18 Sec2
|100 Carrick Ct
|Nolensville
|37135
|$1,020,828.00
|Terravista Sec1
|5216 Terra Ct
|Franklin
|37064
|$679,699.00
|Otter Creek Springs Ph1
|7313 Flat Rock Ct
|Fairview
|37062
|$998,900.00
|Westhaven Sec59
|831 Horizon Dr
|Franklin
|37064
|$243,800.00
|Annecy Ph3a
|Addiefrances Dr
|Nolensville
|37135
|$595,000.00
|Morningside Sec 4
|8073 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$1,260,690.00
|St Marlo Sec1
|6312 Chadderton Dr
|Franklin
|37064
|$2,100,000.00
|Westhaven Section 27
|444 Wild Elm St
|Franklin
|37064
|$1,268,428.00
|Mcdaniel Estates Sec5
|7648 Delancey Dr
|College Grove
|37046
|$759,735.00
|Lochridge Sec3
|4008 Rosa Dr
|Nolensville
|37135
|$1,195,000.00
|Temple Hills Sec 12
|314 St Andrews Dr
|Franklin
|37069
|$455,000.00
|Fields Of Canterbury Sec9b
|1643 Hampshire Place
|Thompsons Station
|37179
|$310,000.00
|Hardison Hills Sec 2 Rev 1
|1101 Downs Blvd #150
|Franklin
|37064
|$970,000.00
|Scott & Loyd
|5315 Murfreesboro Rd
|College Grove
|37046
|$2,258,173.00
|Lookaway Farms Sec2
|6153 Lookaway Cir
|Franklin
|37064
|$348,600.00
|Rosebrooke Sec2b
|1628 Rosebrooke Dr
|Brentwood
|37027
|$395,000.00
|7353 Horn Tavern Rd
|Fairview
|37062
|$1,043,418.00
|St Marlo Sec1
|6009 Emma Victoria Dr
|Franklin
|37064
|$600,000.00
|Ballenger Farms Ph4 Sec1
|1368 Creekside Dr
|Nolensville
|37135
|$555,600.00
|Ballenger Farms Ph 4 Sec 2
|1833 Looking Glass Ln
|Nolensville
|37135
|$636,000.00
|Battlewood Est Sec 1
|139 Gen J B Hood Dr
|Franklin
|37069
|$1,075,000.00
|Ashton Park Sec 1
|149 Allenhurst Cir
|Franklin
|37067
|$1,740,855.00
|Kings Chapel Sec11
|4735 Woodrow Place
|Arrington
|37014
|$1,250,000.00
|River Oaks Sec 1
|6204 Bridlewood Ln
|Brentwood
|37027
|$908,000.00
|Annecy Ph1
|5052 Evangeline Place
|Nolensville
|37135
|$180,000.00
|Crews Charles E Jr
|5916 Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$232,000.00
|Blackberry Ridge
|5001 Cobbler Ridge Rd
|Franklin
|37064
|$510,000.00
|Mill @ Bond Springs Sec2
|5216 Bond Springs Ct
|Franklin
|37064
|$750,000.00
|Lochridge Sec4
|5068 Ozment Dr
|Nolensville
|37135
|$100,000.00
|Harris & Cunningham
|7260 Horn Tavern Rd
|Fairview
|37062
|$592,080.00
|Waters Edge Sec6
|139 Calm Waters St
|Franklin
|37064
|$475,000.00
|Witt Hill Ph 1
|1813 Elizabeth Ct
|Spring Hill
|37174
|$718,932.00
|Otter Creek Springs Ph2
|7444 Swindon Blvd
|Fairivew
|37062
|$865,000.00
|Forest Home Farms Sec 7
|816 High Point Ridge Rd
|Franklin
|37069
|$2,400,000.00
|Traditions Sec1
|1925 Campfire Ct
|Brentwood
|37027
|$819,292.00
|Waters Edge Sec6
|4128 Flowing Creek Dr
|Franklin
|37064
|$610,000.00
|Benevento Ph 1
|3225 Santa Sofia Way
|Spring Hill
|37174
|$1,092,974.00
|St Marlo Sec1
|6110 St Marlo Dr
|Franklin
|37064
|$1,214,927.00
|Mcdaniel Estates Sec5
|7636 Delancey Dr
|College Grove
|37046
|$310,000.00
|Hardison Hills Sec 1
|1101 Downs Blvd #d-102
|Franklin
|37064
|$1,252,261.00
|St Marlo Sec1
|6308 Chadderton Dr
|Franklin
|37064
|$1,203,253.00
|Mcdaniel Estates Sec5
|7620 Delancey Dr
|Franklin
|37064
|$1,106,850.00
|St Marlo Sec1
|6125 St Marlo Dr
|Franklin
|37064
|$262,625.00
|4454 Columbia Pk
|Thompsons Station
|37179
|$192,725.00
|Columbia Pk
|Thompsons Station
|37179
|$94,900.00
|Critz Ln
|Thompsons Station
|37179
|$395,000.00
|Ridgeport Sec 4
|1909 Lawndale Dr
|Spring Hill
|37174
|$459,800.00
|Belshire Ph 2
|4003 Pendleton Dr
|Spring Hill
|37174
|$701,610.00
|Lochridge Sce3
|3018 Ozment Dr
|Nolensville
|37135
|$430,000.00
|Western Woods Village Sec4
|7514 Spicer Ct
|Fairview
|37062
|$1,229,780.00
|Highlands @ Ladd Park Sec42
|137 Alfred Ladd Rd
|Franklin
|37064
|$1,038,130.00
|St Marlo Sec1
|6055 Emma Victoria Dr
|Franklin
|37064
|$1,302,592.00
|St Marlo Sec1
|6030 Emma Victoria Dr
|Franklin
|37064
|$625,000.00
|Bouchard Donald
|5556 Boy Scout Rd
|Franklin
|37064
|$1,250,000.00
|2550 Snowbird Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$1,335,000.00
|Eulas Glen Ph2
|204 Milner Ct
|Nolensville
|37135
|$590,000.00
|Mckays Mill Sec 17
|1377 Liberty Pk
|Franklin
|37067
|$442,500.00
|Fieldstone Farms Sec K-1
|2008 Trent Park Dr
|Franklin
|37069
|$798,500.00
|Villages @ Southbrooke Sec1
|1013 Southbrooke Blvd
|Franklin
|37064
|$310,000.00
|Hardison Hills Sec 1
|1101 Downs Blvd #d-103
|Franklin
|37064
|$545,000.00
|Stream Valley Sec17
|1037 Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064
|$629,000.00
|Burtonwood Add Ph 2
|2960 Burtonwood Dr
|Spring Hill
|37174
|$1,049,000.00
|Grove Sec 4
|6021 Native Pony Trl
|College Grove
|37046
|$1,524,600.00
|Annecy 3b
|Genevieve Leigh Dr
|Nolensville
|37135
|$624,569.00
|Waters Edge Sec6
|2133 Gunwale St
|Franklin
|37064
|$984,900.00
|Westhaven Sec59
|826 Horizon Dr
|Franklin
|37064
|$1,089,511.00
|Terravista Sec1
|5208 Terra Ct
|Franklin
|37064
|$1,474,890.00
|Westhaven Sec59
|801 Horizon Dr
|Franklin
|37064
|$2,195,000.00
|Westhaven Sec52
|2025 Kathryn Ave
|Franklin
|37064
|$747,000.00
|Bridgeton Park Sec 2
|1264 Wheatley Forest Dr
|Brentwood
|37027
|$456,752.00
|Fields Of Canterbury Sec14
|1508 Nickelby Place
|Franklin
|37067
|$799,365.00
|Enclave @ Dove Lake Sec1
|7072 Big Oak Ln
|Nolensville
|37135
|$1,750,000.00
|Grove Sec7
|8528 Heirloom Blvd
|College Grove
|37046
|$1,225,000.00
|Westhaven Sec 13
|612 Pearre Springs Way
|Franklin
|37064
|$809,990.00
|Lochridge Sec4
|5004 Ozment Dr
|Nolensville
|37135
|$556,823.00
|Waters Edge Sec6
|108 Calm Waters St
|Franklin
|37064