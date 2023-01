Williamson County Property Transfers December 27

See where houses and property sold for December 27-30, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,180,000.00 Watkins Creek Sec 3 3490 Stagecoach Dr Franklin 37067 $2,262,000.00 8232 Patterson Rd College Grove 37046 $1,802,680.00 8240 Patterson Rd College Grove 37046 $825,934.00 Lochridge Sec3 4024 Rosa Dr Nolensville 37135 $1,485,000.00 Harts Landmark 2187 Hartland Rd Franklin 37069 $442,500.00 Nolen Mill Ph2 807 Cottage House Ln Nolensville 37135 $1,201,768.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 831 Novalis St Nolensville 37135 $13,350,000.00 Cool Springs East Sec 18 741 Cool Springs Blvd Franklin 37064 $987,739.00 St Marlo Sec1 6012 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $1,114,694.00 St Marlo Sec1 6000 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $1,057,048.00 Terravista Sec1 5009 Terravista Ln Franklin 37064 $1,410,000.00 Brienz Valley Add Sec 1 2304 Lucerne Ln Franklin 37064 $1,306,629.00 Annecy Ph1 1132 Angela Ann Ct Nolensville 37135 $650,000.00 Bent Creek Ph10 Sec2 1263 Maybelle Pass Nolensville 37135 $1,048,644.00 St Marlo Sec1 6013 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $2,259,000.00 Annecy Ph2b 1509 Esplanade Dr Nolensville 37135 $1,875,171.00 Allens Green 1742 Barrow Ln Brentwood 37027 $825,000.00 Berry Farms Town Center Sec7 3001 Rural Plains Cir Franklin 37064 $935,000.00 Brenthaven Sec 6 8114 Vaden Dr Brentwood 37027 $445,000.00 Grove Sec16 8717 Weller Ln Franklin 37064 $975,000.00 Murray Est 6437 Tea Rose Ter Brentwood 37027 $1,286,175.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 612 Silva Ln Nolensville 37135 $690,000.00 Fieldstone Farms Sec L 385 Cannonade Cir Franklin 37069 $1,997,157.00 Lookaway Farms Sec2 6128 Open Meadow Ln Franklin 37067 $670,000.00 Temple Hills Sec 8 102 Collinwood Close Franklin 37069 $1,395,000.00 Taramore Ph2b 9508 Delamere Creek Ln Brentwood 37027 $1,218,000.00 Brookfield Sec 19 9966 Lodestone Dr Brentwood 37027 $739,900.00 Bluebird Hollow Ph2 1026 Gadwall Ln Spring Hill 37174 $2,051,145.00 Hardeman Springs Sec2 6305 Percheron Ln Arrington 37014 $739,900.00 Bluebird Hollow Ph2 1016 Gadwall Ln Spring Hill 37174 $1,501,220.00 Daventry Sec3 3142 Chase Point Dr Franklin 37067 $180,000.00 Peery Park 7196 Drag Strip Rd Fairview 37062 $784,990.00 Annecy Ph1 4054 Addie Frances Dr Nolensville 37135 $650,000.00 Brentwood Meadows Sec 3 1419 Lipscomb Dr Brentwood 37027 $836,000.00 Bent Creek Ph18 Sec2 100 Carrick Ct Nolensville 37135 $1,020,828.00 Terravista Sec1 5216 Terra Ct Franklin 37064 $679,699.00 Otter Creek Springs Ph1 7313 Flat Rock Ct Fairview 37062 $998,900.00 Westhaven Sec59 831 Horizon Dr Franklin 37064 $243,800.00 Annecy Ph3a Addiefrances Dr Nolensville 37135 $595,000.00 Morningside Sec 4 8073 Sunrise Cir Franklin 37067 $1,260,690.00 St Marlo Sec1 6312 Chadderton Dr Franklin 37064 $2,100,000.00 Westhaven Section 27 444 Wild Elm St Franklin 37064 $1,268,428.00 Mcdaniel Estates Sec5 7648 Delancey Dr College Grove 37046 $759,735.00 Lochridge Sec3 4008 Rosa Dr Nolensville 37135 $1,195,000.00 Temple Hills Sec 12 314 St Andrews Dr Franklin 37069 $455,000.00 Fields Of Canterbury Sec9b 1643 Hampshire Place Thompsons Station 37179 $310,000.00 Hardison Hills Sec 2 Rev 1 1101 Downs Blvd #150 Franklin 37064 $970,000.00 Scott & Loyd 5315 Murfreesboro Rd College Grove 37046 $2,258,173.00 Lookaway Farms Sec2 6153 Lookaway Cir Franklin 37064 $348,600.00 Rosebrooke Sec2b 1628 Rosebrooke Dr Brentwood 37027 $395,000.00 7353 Horn Tavern Rd Fairview 37062 $1,043,418.00 St Marlo Sec1 6009 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $600,000.00 Ballenger Farms Ph4 Sec1 1368 Creekside Dr Nolensville 37135 $555,600.00 Ballenger Farms Ph 4 Sec 2 1833 Looking Glass Ln Nolensville 37135 $636,000.00 Battlewood Est Sec 1 139 Gen J B Hood Dr Franklin 37069 $1,075,000.00 Ashton Park Sec 1 149 Allenhurst Cir Franklin 37067 $1,740,855.00 Kings Chapel Sec11 4735 Woodrow Place Arrington 37014 $1,250,000.00 River Oaks Sec 1 6204 Bridlewood Ln Brentwood 37027 $908,000.00 Annecy Ph1 5052 Evangeline Place Nolensville 37135 $180,000.00 Crews Charles E Jr 5916 Pinewood Rd Franklin 37064 $232,000.00 Blackberry Ridge 5001 Cobbler Ridge Rd Franklin 37064 $510,000.00 Mill @ Bond Springs Sec2 5216 Bond Springs Ct Franklin 37064 $750,000.00 Lochridge Sec4 5068 Ozment Dr Nolensville 37135 $100,000.00 Harris & Cunningham 7260 Horn Tavern Rd Fairview 37062 $592,080.00 Waters Edge Sec6 139 Calm Waters St Franklin 37064 $475,000.00 Witt Hill Ph 1 1813 Elizabeth Ct Spring Hill 37174 $718,932.00 Otter Creek Springs Ph2 7444 Swindon Blvd Fairivew 37062 $865,000.00 Forest Home Farms Sec 7 816 High Point Ridge Rd Franklin 37069 $2,400,000.00 Traditions Sec1 1925 Campfire Ct Brentwood 37027 $819,292.00 Waters Edge Sec6 4128 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $610,000.00 Benevento Ph 1 3225 Santa Sofia Way Spring Hill 37174 $1,092,974.00 St Marlo Sec1 6110 St Marlo Dr Franklin 37064 $1,214,927.00 Mcdaniel Estates Sec5 7636 Delancey Dr College Grove 37046 $310,000.00 Hardison Hills Sec 1 1101 Downs Blvd #d-102 Franklin 37064 $1,252,261.00 St Marlo Sec1 6308 Chadderton Dr Franklin 37064 $1,203,253.00 Mcdaniel Estates Sec5 7620 Delancey Dr Franklin 37064 $1,106,850.00 St Marlo Sec1 6125 St Marlo Dr Franklin 37064 $262,625.00 4454 Columbia Pk Thompsons Station 37179 $192,725.00 Columbia Pk Thompsons Station 37179 $94,900.00 Critz Ln Thompsons Station 37179 $395,000.00 Ridgeport Sec 4 1909 Lawndale Dr Spring Hill 37174 $459,800.00 Belshire Ph 2 4003 Pendleton Dr Spring Hill 37174 $701,610.00 Lochridge Sce3 3018 Ozment Dr Nolensville 37135 $430,000.00 Western Woods Village Sec4 7514 Spicer Ct Fairview 37062 $1,229,780.00 Highlands @ Ladd Park Sec42 137 Alfred Ladd Rd Franklin 37064 $1,038,130.00 St Marlo Sec1 6055 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $1,302,592.00 St Marlo Sec1 6030 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $625,000.00 Bouchard Donald 5556 Boy Scout Rd Franklin 37064 $1,250,000.00 2550 Snowbird Hollow Rd Franklin 37064 $1,335,000.00 Eulas Glen Ph2 204 Milner Ct Nolensville 37135 $590,000.00 Mckays Mill Sec 17 1377 Liberty Pk Franklin 37067 $442,500.00 Fieldstone Farms Sec K-1 2008 Trent Park Dr Franklin 37069 $798,500.00 Villages @ Southbrooke Sec1 1013 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $310,000.00 Hardison Hills Sec 1 1101 Downs Blvd #d-103 Franklin 37064 $545,000.00 Stream Valley Sec17 1037 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $629,000.00 Burtonwood Add Ph 2 2960 Burtonwood Dr Spring Hill 37174 $1,049,000.00 Grove Sec 4 6021 Native Pony Trl College Grove 37046 $1,524,600.00 Annecy 3b Genevieve Leigh Dr Nolensville 37135 $624,569.00 Waters Edge Sec6 2133 Gunwale St Franklin 37064 $984,900.00 Westhaven Sec59 826 Horizon Dr Franklin 37064 $1,089,511.00 Terravista Sec1 5208 Terra Ct Franklin 37064 $1,474,890.00 Westhaven Sec59 801 Horizon Dr Franklin 37064 $2,195,000.00 Westhaven Sec52 2025 Kathryn Ave Franklin 37064 $747,000.00 Bridgeton Park Sec 2 1264 Wheatley Forest Dr Brentwood 37027 $456,752.00 Fields Of Canterbury Sec14 1508 Nickelby Place Franklin 37067 $799,365.00 Enclave @ Dove Lake Sec1 7072 Big Oak Ln Nolensville 37135 $1,750,000.00 Grove Sec7 8528 Heirloom Blvd College Grove 37046 $1,225,000.00 Westhaven Sec 13 612 Pearre Springs Way Franklin 37064 $809,990.00 Lochridge Sec4 5004 Ozment Dr Nolensville 37135 $556,823.00 Waters Edge Sec6 108 Calm Waters St Franklin 37064