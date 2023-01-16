Williamson County Property Transfers December 27

By
Michael Carpenter
-
property transfers real estate

See where houses and property sold for December 27-30, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,180,000.00Watkins Creek Sec 33490 Stagecoach DrFranklin37067
$2,262,000.008232 Patterson RdCollege Grove37046
$1,802,680.008240 Patterson RdCollege Grove37046
$825,934.00Lochridge Sec34024 Rosa DrNolensville37135
$1,485,000.00Harts Landmark2187 Hartland RdFranklin37069
$442,500.00Nolen Mill Ph2807 Cottage House LnNolensville37135
$1,201,768.00Enclave @ Dove Lake Sec2831 Novalis StNolensville37135
$13,350,000.00Cool Springs East Sec 18741 Cool Springs BlvdFranklin37064
$987,739.00St Marlo Sec16012 Emma Victoria DrFranklin37064
$1,114,694.00St Marlo Sec16000 Emma Victoria DrFranklin37064
$1,057,048.00Terravista Sec15009 Terravista LnFranklin37064
$1,410,000.00Brienz Valley Add Sec 12304 Lucerne LnFranklin37064
$1,306,629.00Annecy Ph11132 Angela Ann CtNolensville37135
$650,000.00Bent Creek Ph10 Sec21263 Maybelle PassNolensville37135
$1,048,644.00St Marlo Sec16013 Emma Victoria DrFranklin37064
$2,259,000.00Annecy Ph2b1509 Esplanade DrNolensville37135
$1,875,171.00Allens Green1742 Barrow LnBrentwood37027
$825,000.00Berry Farms Town Center Sec73001 Rural Plains CirFranklin37064
$935,000.00Brenthaven Sec 68114 Vaden DrBrentwood37027
$445,000.00Grove Sec168717 Weller LnFranklin37064
$975,000.00Murray Est6437 Tea Rose TerBrentwood37027
$1,286,175.00Enclave @ Dove Lake Sec2612 Silva LnNolensville37135
$690,000.00Fieldstone Farms Sec L385 Cannonade CirFranklin37069
$1,997,157.00Lookaway Farms Sec26128 Open Meadow LnFranklin37067
$670,000.00Temple Hills Sec 8102 Collinwood CloseFranklin37069
$1,395,000.00Taramore Ph2b9508 Delamere Creek LnBrentwood37027
$1,218,000.00Brookfield Sec 199966 Lodestone DrBrentwood37027
$739,900.00Bluebird Hollow Ph21026 Gadwall LnSpring Hill37174
$2,051,145.00Hardeman Springs Sec26305 Percheron LnArrington37014
$739,900.00Bluebird Hollow Ph21016 Gadwall LnSpring Hill37174
$1,501,220.00Daventry Sec33142 Chase Point DrFranklin37067
$180,000.00Peery Park7196 Drag Strip RdFairview37062
$784,990.00Annecy Ph14054 Addie Frances DrNolensville37135
$650,000.00Brentwood Meadows Sec 31419 Lipscomb DrBrentwood37027
$836,000.00Bent Creek Ph18 Sec2100 Carrick CtNolensville37135
$1,020,828.00Terravista Sec15216 Terra CtFranklin37064
$679,699.00Otter Creek Springs Ph17313 Flat Rock CtFairview37062
$998,900.00Westhaven Sec59831 Horizon DrFranklin37064
$243,800.00Annecy Ph3aAddiefrances DrNolensville37135
$595,000.00Morningside Sec 48073 Sunrise CirFranklin37067
$1,260,690.00St Marlo Sec16312 Chadderton DrFranklin37064
$2,100,000.00Westhaven Section 27444 Wild Elm StFranklin37064
$1,268,428.00Mcdaniel Estates Sec57648 Delancey DrCollege Grove37046
$759,735.00Lochridge Sec34008 Rosa DrNolensville37135
$1,195,000.00Temple Hills Sec 12314 St Andrews DrFranklin37069
$455,000.00Fields Of Canterbury Sec9b1643 Hampshire PlaceThompsons Station37179
$310,000.00Hardison Hills Sec 2 Rev 11101 Downs Blvd #150Franklin37064
$970,000.00Scott & Loyd5315 Murfreesboro RdCollege Grove37046
$2,258,173.00Lookaway Farms Sec26153 Lookaway CirFranklin37064
$348,600.00Rosebrooke Sec2b1628 Rosebrooke DrBrentwood37027
$395,000.007353 Horn Tavern RdFairview37062
$1,043,418.00St Marlo Sec16009 Emma Victoria DrFranklin37064
$600,000.00Ballenger Farms Ph4 Sec11368 Creekside DrNolensville37135
$555,600.00Ballenger Farms Ph 4 Sec 21833 Looking Glass LnNolensville37135
$636,000.00Battlewood Est Sec 1139 Gen J B Hood DrFranklin37069
$1,075,000.00Ashton Park Sec 1149 Allenhurst CirFranklin37067
$1,740,855.00Kings Chapel Sec114735 Woodrow PlaceArrington37014
$1,250,000.00River Oaks Sec 16204 Bridlewood LnBrentwood 37027
$908,000.00Annecy Ph15052 Evangeline PlaceNolensville37135
$180,000.00Crews Charles E Jr5916 Pinewood RdFranklin37064
$232,000.00Blackberry Ridge5001 Cobbler Ridge RdFranklin37064
$510,000.00Mill @ Bond Springs Sec25216 Bond Springs CtFranklin37064
$750,000.00Lochridge Sec45068 Ozment DrNolensville37135
$100,000.00Harris & Cunningham7260 Horn Tavern RdFairview37062
$592,080.00Waters Edge Sec6139 Calm Waters StFranklin37064
$475,000.00Witt Hill Ph 11813 Elizabeth CtSpring Hill37174
$718,932.00Otter Creek Springs Ph27444 Swindon BlvdFairivew37062
$865,000.00Forest Home Farms Sec 7816 High Point Ridge RdFranklin37069
$2,400,000.00Traditions Sec11925 Campfire CtBrentwood37027
$819,292.00Waters Edge Sec64128 Flowing Creek DrFranklin37064
$610,000.00Benevento Ph 13225 Santa Sofia WaySpring Hill37174
$1,092,974.00St Marlo Sec16110 St Marlo DrFranklin37064
$1,214,927.00Mcdaniel Estates Sec57636 Delancey DrCollege Grove37046
$310,000.00Hardison Hills Sec 11101 Downs Blvd #d-102Franklin37064
$1,252,261.00St Marlo Sec16308 Chadderton DrFranklin37064
$1,203,253.00Mcdaniel Estates Sec57620 Delancey DrFranklin37064
$1,106,850.00St Marlo Sec16125 St Marlo DrFranklin37064
$262,625.004454 Columbia PkThompsons Station37179
$192,725.00Columbia PkThompsons Station37179
$94,900.00Critz LnThompsons Station37179
$395,000.00Ridgeport Sec 41909 Lawndale DrSpring Hill37174
$459,800.00Belshire Ph 24003 Pendleton DrSpring Hill37174
$701,610.00Lochridge Sce33018 Ozment DrNolensville37135
$430,000.00Western Woods Village Sec47514 Spicer CtFairview37062
$1,229,780.00Highlands @ Ladd Park Sec42137 Alfred Ladd RdFranklin37064
$1,038,130.00St Marlo Sec16055 Emma Victoria DrFranklin37064
$1,302,592.00St Marlo Sec16030 Emma Victoria DrFranklin37064
$625,000.00Bouchard Donald5556 Boy Scout RdFranklin37064
$1,250,000.002550 Snowbird Hollow RdFranklin37064
$1,335,000.00Eulas Glen Ph2204 Milner CtNolensville37135
$590,000.00Mckays Mill Sec 171377 Liberty PkFranklin37067
$442,500.00Fieldstone Farms Sec K-12008 Trent Park DrFranklin37069
$798,500.00Villages @ Southbrooke Sec11013 Southbrooke BlvdFranklin37064
$310,000.00Hardison Hills Sec 11101 Downs Blvd #d-103Franklin37064
$545,000.00Stream Valley Sec171037 Oglethorpe DrFranklin37064
$629,000.00Burtonwood Add Ph 22960 Burtonwood DrSpring Hill37174
$1,049,000.00Grove Sec 46021 Native Pony TrlCollege Grove37046
$1,524,600.00Annecy 3bGenevieve Leigh DrNolensville37135
$624,569.00Waters Edge Sec62133 Gunwale StFranklin37064
$984,900.00Westhaven Sec59826 Horizon DrFranklin37064
$1,089,511.00Terravista Sec15208 Terra CtFranklin37064
$1,474,890.00Westhaven Sec59801 Horizon DrFranklin37064
$2,195,000.00Westhaven Sec522025 Kathryn AveFranklin37064
$747,000.00Bridgeton Park Sec 21264 Wheatley Forest DrBrentwood37027
$456,752.00Fields Of Canterbury Sec141508 Nickelby PlaceFranklin37067
$799,365.00Enclave @ Dove Lake Sec17072 Big Oak LnNolensville37135
$1,750,000.00Grove Sec78528 Heirloom BlvdCollege Grove37046
$1,225,000.00Westhaven Sec 13612 Pearre Springs WayFranklin37064
$809,990.00Lochridge Sec45004 Ozment DrNolensville37135
$556,823.00Waters Edge Sec6108 Calm Waters StFranklin37064

facebookShare on Facebook
TwitterTweet

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here