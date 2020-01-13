property transfers real estate

See where houses sold for December 23-27, 2019, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityStateZip
331299Petra Commons204 Mary Ann CirSpring HillTN37174
1085767Traditions1940 Parade DrBrentwoodTN37027
3805007184 Bahne RdFairviewTN37062
409000Fields Of Canterbury2132 Ravenscourt DrThompsons StationTN37179
877837Westhaven1237 Championship BlvdFranklinTN37064
580000Carriage Hills1731 Reins CtBrentwoodTN37027
464000Bent Creek6122 Christmas DrNolensvilleTN37135
749900Brooksbank156 Brooksbank DrNolensvilleTN37135
440000Cool Springs East410 Parish PlFranklinTN37067
500000Tap Root Hills2031 Nolencrest WayFranklinTN37067
565141Scales Farmstead712 Vickery Park DrNolensvilleTN37135
885000Kings Chapel4038 Kings Camp PassArringtonTN37014
1154900Traditions1931 Parade DrBrentwoodTN37027
605000Farms @Clovercroft9325 Norwegian Red DrNolensvilleTN37135
481068Fields Of Canterbury3000 Weeping Willow LnThompsons StationTN37179
775000Iroquois Meadows6336 Chickering CirNashvilleTN37215
385000Meadowgreen Acres221 Stable RdFranklinTN37069
400000Traditions1864 Traditions CirBrentwoodTN37027
519000Tollgate Village3351 Vinemont DrThompsons StationTN37179
222600Dogwood Hills7122 Sutton PlFairviewTN37062
251025Witherspoon9257 Berwyn CtBrentwoodTN37027
515900Burkitt Village209 Trimble CtNolensvilleTN37135
200000Bennington238 Belgian RdNolensvilleTN37135
165000Bridgemore Village3833 Pulpmill DrThompsons StationTN37179
10000002483 Old Natchez TrFranklinTN37069
499000Polk Place173 Polk Place DrFranklinTN37064
1168750Parkside @ Brenthaven8230 Glover DrBrentwoodTN37027
250000Kingwood7407 Blue Ridge CtFairviewTN37062
360000Pepper Tree Cove7114 Pepper Tree CirFairviewTN37062
484900Benevento4009 Campania StradaSpring HillTN37174
108500Rolling Acres7108 Meadow View DrFairviewTN37062
258000Andover686 Huffine Manor CirFranklinTN37067
549900Cherry Grove7007 Kidman LnSpring HillTN37174
150000Soukup CharlesW Lick Creek RdPrimm SpringsTN38476
232750The Grove9112 Joiner Creek CtCollege GroveTN37046
290000Rucker BobRucker AveFranklinTN37064
426800Breckenridge102 Breckenridge RdFranklinTN37067
44105Myles Manor102 Myles Manor CtFranklinTN37064
130000Burkitt Village2271 Kirkwall DrNolensvilleTN37135
130000Burkitt Village2275 Kirkwall DrNolensvilleTN37135
40010Morgan FarmsBarnstaple LnBrentwoodTN37027
420000Tractor Supply Co2365 Fairview BlvdFairviewTN37062
344190Stream Valley3035 Oglethorpe DrFranklinTN37064
481000Bridgeton Park1271 Wheatley Forest DrBrentwoodTN37027
924900Foxen Canyon2476 Santa Barbara LnFranklinTN37069
997261Farms@Clovercroft9201 Holstein DrNolensvilleTN37135
505130Highlands@Ladd Park119 Zoe CtFranklinTN37064
605000Highlands@Ladd Park89 Truman Rd EFranklinTN37064
532000Highlands@Ladd Park87 Truman Rd EFranklinTN37064
622145Westhaven1025 Beckwith StFranklinTN37064
487509Woods@Burberry Glen1898 Abbey Wood DrNolensvilleTN37135
595000Amelia Park1132 Amelia Park DrFranklinTN37067
268520Western Woods Village7525 Nathaniel Woods BlvdFairviewTN37062
180000Kings Chapel4314 Kings Camp CtArringtonTN37014
190000Kings Chapel4043 Tomrich DrFranklinTN37064
410000Dallas Downs124 Middleboro CirFranklinTN37064
1463000Temple Hills6666 Hastings LnFranklinTN37069
360000Concord Forest131 Ridgewood LnBrentwoodTN37027
782000Covington Cove8254 Patterson RdCollege GroveTN37046
499900Campbell Station4006 Kilbrian CtSpring HillTN37174
506000Cherry Grove Addn3005 Zeal CtSpring HillTN37174
1285000Traditions1947 Parade DrBrentwoodTN37027
490220Rizer Point5016 Viola LnFranklinTN37069
530745Nolen Mill1135 Madison Mill DrNolensvilleTN37135
525900Nolen Mill1143 Madison Mill DrNolensvilleTN37135
324900Nolen Mill632 Weybridge DrNolensvilleTN37135
585480Riverbluff2013 Cabell DrFranklinTN37064
300000Chapmans Retreat1315 Chapman CtSpring HillTN37174
677500McdanielDelancey DrCollege GroveTN37046
655137Stephens Valley67 Glenrock DrNashvilleTN37221
931000Taramore1855 Longmore LnBrentwoodTN37027
470277Brixworth1118 Brixworth DrSpring HillTN37174
670000Brentwood Hills1208 Brentwood LnBrentwoodTN37027
820000Lockwood GlenDewas DrFranklinTN37064
445000Grant Park @ Cool Springs612 Grant Park CtFranklinTN37067
611729Westhaven1013 Beckwith StFranklinTN37064
720000Westhaven515 Ardmore PlFranklinTN37064
1380000128 Pewitt DrBrentwoodTN37027
570000Lockwood Glen339 Liebler LnFranklinTN37064
985000Montclair8354 Lochinver Park LnBrentwoodTN37027

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