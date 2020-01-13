See where houses sold for December 23-27, 2019, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|State
|Zip
|331299
|Petra Commons
|204 Mary Ann Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|1085767
|Traditions
|1940 Parade Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|380500
|7184 Bahne Rd
|Fairview
|TN
|37062
|409000
|Fields Of Canterbury
|2132 Ravenscourt Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|877837
|Westhaven
|1237 Championship Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|580000
|Carriage Hills
|1731 Reins Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|464000
|Bent Creek
|6122 Christmas Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|749900
|Brooksbank
|156 Brooksbank Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|440000
|Cool Springs East
|410 Parish Pl
|Franklin
|TN
|37067
|500000
|Tap Root Hills
|2031 Nolencrest Way
|Franklin
|TN
|37067
|565141
|Scales Farmstead
|712 Vickery Park Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|885000
|Kings Chapel
|4038 Kings Camp Pass
|Arrington
|TN
|37014
|1154900
|Traditions
|1931 Parade Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|605000
|Farms @Clovercroft
|9325 Norwegian Red Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|481068
|Fields Of Canterbury
|3000 Weeping Willow Ln
|Thompsons Station
|TN
|37179
|775000
|Iroquois Meadows
|6336 Chickering Cir
|Nashville
|TN
|37215
|385000
|Meadowgreen Acres
|221 Stable Rd
|Franklin
|TN
|37069
|400000
|Traditions
|1864 Traditions Cir
|Brentwood
|TN
|37027
|519000
|Tollgate Village
|3351 Vinemont Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|222600
|Dogwood Hills
|7122 Sutton Pl
|Fairview
|TN
|37062
|251025
|Witherspoon
|9257 Berwyn Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|515900
|Burkitt Village
|209 Trimble Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|200000
|Bennington
|238 Belgian Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|165000
|Bridgemore Village
|3833 Pulpmill Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|1000000
|2483 Old Natchez Tr
|Franklin
|TN
|37069
|499000
|Polk Place
|173 Polk Place Dr
|Franklin
|TN
|37064
|1168750
|Parkside @ Brenthaven
|8230 Glover Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|250000
|Kingwood
|7407 Blue Ridge Ct
|Fairview
|TN
|37062
|360000
|Pepper Tree Cove
|7114 Pepper Tree Cir
|Fairview
|TN
|37062
|484900
|Benevento
|4009 Campania Strada
|Spring Hill
|TN
|37174
|108500
|Rolling Acres
|7108 Meadow View Dr
|Fairview
|TN
|37062
|258000
|Andover
|686 Huffine Manor Cir
|Franklin
|TN
|37067
|549900
|Cherry Grove
|7007 Kidman Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|150000
|Soukup Charles
|W Lick Creek Rd
|Primm Springs
|TN
|38476
|232750
|The Grove
|9112 Joiner Creek Ct
|College Grove
|TN
|37046
|290000
|Rucker Bob
|Rucker Ave
|Franklin
|TN
|37064
|426800
|Breckenridge
|102 Breckenridge Rd
|Franklin
|TN
|37067
|44105
|Myles Manor
|102 Myles Manor Ct
|Franklin
|TN
|37064
|130000
|Burkitt Village
|2271 Kirkwall Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|130000
|Burkitt Village
|2275 Kirkwall Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|40010
|Morgan Farms
|Barnstaple Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|420000
|Tractor Supply Co
|2365 Fairview Blvd
|Fairview
|TN
|37062
|344190
|Stream Valley
|3035 Oglethorpe Dr
|Franklin
|TN
|37064
|481000
|Bridgeton Park
|1271 Wheatley Forest Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|924900
|Foxen Canyon
|2476 Santa Barbara Ln
|Franklin
|TN
|37069
|997261
|Farms@Clovercroft
|9201 Holstein Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|505130
|Highlands@Ladd Park
|119 Zoe Ct
|Franklin
|TN
|37064
|605000
|Highlands@Ladd Park
|89 Truman Rd E
|Franklin
|TN
|37064
|532000
|Highlands@Ladd Park
|87 Truman Rd E
|Franklin
|TN
|37064
|622145
|Westhaven
|1025 Beckwith St
|Franklin
|TN
|37064
|487509
|Woods@Burberry Glen
|1898 Abbey Wood Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|595000
|Amelia Park
|1132 Amelia Park Dr
|Franklin
|TN
|37067
|268520
|Western Woods Village
|7525 Nathaniel Woods Blvd
|Fairview
|TN
|37062
|180000
|Kings Chapel
|4314 Kings Camp Ct
|Arrington
|TN
|37014
|190000
|Kings Chapel
|4043 Tomrich Dr
|Franklin
|TN
|37064
|410000
|Dallas Downs
|124 Middleboro Cir
|Franklin
|TN
|37064
|1463000
|Temple Hills
|6666 Hastings Ln
|Franklin
|TN
|37069
|360000
|Concord Forest
|131 Ridgewood Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|782000
|Covington Cove
|8254 Patterson Rd
|College Grove
|TN
|37046
|499900
|Campbell Station
|4006 Kilbrian Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|506000
|Cherry Grove Addn
|3005 Zeal Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|1285000
|Traditions
|1947 Parade Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|490220
|Rizer Point
|5016 Viola Ln
|Franklin
|TN
|37069
|530745
|Nolen Mill
|1135 Madison Mill Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|525900
|Nolen Mill
|1143 Madison Mill Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|324900
|Nolen Mill
|632 Weybridge Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|585480
|Riverbluff
|2013 Cabell Dr
|Franklin
|TN
|37064
|300000
|Chapmans Retreat
|1315 Chapman Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|677500
|Mcdaniel
|Delancey Dr
|College Grove
|TN
|37046
|655137
|Stephens Valley
|67 Glenrock Dr
|Nashville
|TN
|37221
|931000
|Taramore
|1855 Longmore Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|470277
|Brixworth
|1118 Brixworth Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|670000
|Brentwood Hills
|1208 Brentwood Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|820000
|Lockwood Glen
|Dewas Dr
|Franklin
|TN
|37064
|445000
|Grant Park @ Cool Springs
|612 Grant Park Ct
|Franklin
|TN
|37067
|611729
|Westhaven
|1013 Beckwith St
|Franklin
|TN
|37064
|720000
|Westhaven
|515 Ardmore Pl
|Franklin
|TN
|37064
|1380000
|128 Pewitt Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|570000
|Lockwood Glen
|339 Liebler Ln
|Franklin
|TN
|37064
|985000
|Montclair
|8354 Lochinver Park Ln
|Brentwood
|TN
|37027
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