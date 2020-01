See where houses sold for December 23-27, 2019, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 331299 Petra Commons 204 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 1085767 Traditions 1940 Parade Dr Brentwood TN 37027 380500 7184 Bahne Rd Fairview TN 37062 409000 Fields Of Canterbury 2132 Ravenscourt Dr Thompsons Station TN 37179 877837 Westhaven 1237 Championship Blvd Franklin TN 37064 580000 Carriage Hills 1731 Reins Ct Brentwood TN 37027 464000 Bent Creek 6122 Christmas Dr Nolensville TN 37135 749900 Brooksbank 156 Brooksbank Dr Nolensville TN 37135 440000 Cool Springs East 410 Parish Pl Franklin TN 37067 500000 Tap Root Hills 2031 Nolencrest Way Franklin TN 37067 565141 Scales Farmstead 712 Vickery Park Dr Nolensville TN 37135 885000 Kings Chapel 4038 Kings Camp Pass Arrington TN 37014 1154900 Traditions 1931 Parade Dr Brentwood TN 37027 605000 Farms @Clovercroft 9325 Norwegian Red Dr Nolensville TN 37135 481068 Fields Of Canterbury 3000 Weeping Willow Ln Thompsons Station TN 37179 775000 Iroquois Meadows 6336 Chickering Cir Nashville TN 37215 385000 Meadowgreen Acres 221 Stable Rd Franklin TN 37069 400000 Traditions 1864 Traditions Cir Brentwood TN 37027 519000 Tollgate Village 3351 Vinemont Dr Thompsons Station TN 37179 222600 Dogwood Hills 7122 Sutton Pl Fairview TN 37062 251025 Witherspoon 9257 Berwyn Ct Brentwood TN 37027 515900 Burkitt Village 209 Trimble Ct Nolensville TN 37135 200000 Bennington 238 Belgian Rd Nolensville TN 37135 165000 Bridgemore Village 3833 Pulpmill Dr Thompsons Station TN 37179 1000000 2483 Old Natchez Tr Franklin TN 37069 499000 Polk Place 173 Polk Place Dr Franklin TN 37064 1168750 Parkside @ Brenthaven 8230 Glover Dr Brentwood TN 37027 250000 Kingwood 7407 Blue Ridge Ct Fairview TN 37062 360000 Pepper Tree Cove 7114 Pepper Tree Cir Fairview TN 37062 484900 Benevento 4009 Campania Strada Spring Hill TN 37174 108500 Rolling Acres 7108 Meadow View Dr Fairview TN 37062 258000 Andover 686 Huffine Manor Cir Franklin TN 37067 549900 Cherry Grove 7007 Kidman Ln Spring Hill TN 37174 150000 Soukup Charles W Lick Creek Rd Primm Springs TN 38476 232750 The Grove 9112 Joiner Creek Ct College Grove TN 37046 290000 Rucker Bob Rucker Ave Franklin TN 37064 426800 Breckenridge 102 Breckenridge Rd Franklin TN 37067 44105 Myles Manor 102 Myles Manor Ct Franklin TN 37064 130000 Burkitt Village 2271 Kirkwall Dr Nolensville TN 37135 130000 Burkitt Village 2275 Kirkwall Dr Nolensville TN 37135 40010 Morgan Farms Barnstaple Ln Brentwood TN 37027 420000 Tractor Supply Co 2365 Fairview Blvd Fairview TN 37062 344190 Stream Valley 3035 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 481000 Bridgeton Park 1271 Wheatley Forest Dr Brentwood TN 37027 924900 Foxen Canyon 2476 Santa Barbara Ln Franklin TN 37069 997261 Farms@Clovercroft 9201 Holstein Dr Nolensville TN 37135 505130 Highlands@Ladd Park 119 Zoe Ct Franklin TN 37064 605000 Highlands@Ladd Park 89 Truman Rd E Franklin TN 37064 532000 Highlands@Ladd Park 87 Truman Rd E Franklin TN 37064 622145 Westhaven 1025 Beckwith St Franklin TN 37064 487509 Woods@Burberry Glen 1898 Abbey Wood Dr Nolensville TN 37135 595000 Amelia Park 1132 Amelia Park Dr Franklin TN 37067 268520 Western Woods Village 7525 Nathaniel Woods Blvd Fairview TN 37062 180000 Kings Chapel 4314 Kings Camp Ct Arrington TN 37014 190000 Kings Chapel 4043 Tomrich Dr Franklin TN 37064 410000 Dallas Downs 124 Middleboro Cir Franklin TN 37064 1463000 Temple Hills 6666 Hastings Ln Franklin TN 37069 360000 Concord Forest 131 Ridgewood Ln Brentwood TN 37027 782000 Covington Cove 8254 Patterson Rd College Grove TN 37046 499900 Campbell Station 4006 Kilbrian Ct Spring Hill TN 37174 506000 Cherry Grove Addn 3005 Zeal Ct Spring Hill TN 37174 1285000 Traditions 1947 Parade Dr Brentwood TN 37027 490220 Rizer Point 5016 Viola Ln Franklin TN 37069 530745 Nolen Mill 1135 Madison Mill Dr Nolensville TN 37135 525900 Nolen Mill 1143 Madison Mill Dr Nolensville TN 37135 324900 Nolen Mill 632 Weybridge Dr Nolensville TN 37135 585480 Riverbluff 2013 Cabell Dr Franklin TN 37064 300000 Chapmans Retreat 1315 Chapman Ct Spring Hill TN 37174 677500 Mcdaniel Delancey Dr College Grove TN 37046 655137 Stephens Valley 67 Glenrock Dr Nashville TN 37221 931000 Taramore 1855 Longmore Ln Brentwood TN 37027 470277 Brixworth 1118 Brixworth Dr Spring Hill TN 37174 670000 Brentwood Hills 1208 Brentwood Ln Brentwood TN 37027 820000 Lockwood Glen Dewas Dr Franklin TN 37064 445000 Grant Park @ Cool Springs 612 Grant Park Ct Franklin TN 37067 611729 Westhaven 1013 Beckwith St Franklin TN 37064 720000 Westhaven 515 Ardmore Pl Franklin TN 37064 1380000 128 Pewitt Dr Brentwood TN 37027 570000 Lockwood Glen 339 Liebler Ln Franklin TN 37064 985000 Montclair 8354 Lochinver Park Ln Brentwood TN 37027