See where houses sold for December 16-20, 2019, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 639900 Cherry Grove Addn 1989 Brisbane Dr Spring Hill TN 37174 1193000 Sheridan Park 5603 Saddlewood Ln Brentwood TN 37027 427000 Sullivan Farms 216 Wynbrook Ct Franklin TN 37064 300000 Aspen Grove 3201 #L3 Aspen Grove Dr Franklin TN 37067 458000 Ashton Park 1422 Burnside Dr Franklin TN 37067 445000 Winterset Woods 2048 Universe Ct Nolensville TN 37135 653000 Liberty Downs 9404 Lake Shore Dr Brentwood TN 37027 379000 Rizer Point 3012 Nine Bark Ln Franklin TN 37069 444000 Wades Grove 3036 Foust Dr Spring Hill TN 37174 686432 Scales Farmstead 640 Vickery Park Dr Nolensville TN 37135 970000 Liberty Church 873 Nialta Ln Brentwood TN 37027 505000 Waters Edge 1031 Crisp Springs Dr Franklin TN 37064 527095 Telfair 631 Dunmeyer Ct Nolensville TN 37135 750000 Natures Landing 1007 Cabell Dr Franklin TN 37064 295000 Chapmans Retreat Chapmans Retreat Dr Spring Hill TN 37174 529900 Autumn Ridge 1787 Witt Way Dr Spring Hill TN 37174 273239 Maplelawn 2820 Maple Cir Thompsons Station TN 37179 1015596 Yorktown 230 Gloucester St Franklin TN 37064 527400 Waters Edge 1019 Crisp Springs Dr Franklin TN 37064 340660 Echelon Cottages 2051 Moultrie Cir Franklin TN 37064 810000 Highland Gardens 305 Bel Aire Dr Franklin TN 37064 300000 Wakefield 2249 Dewey Dr Spring Hill TN 37174 650000 1777 New Hwy 96 W Franklin TN 37064 217000 Clearview Meadows 7205 Clearview Dr Fairview TN 37062 455000 Arbors@Autumn Ridge 8003 June Apple Ln Spring Hill TN 37174 437000 Sullivan Farms 207 Camellia Ct Franklin TN 37064 473270 Nolen Mill 1120 Madison Mill Dr Nolensville TN 37135 348000 Franklin Green 3205 Calvin Ct Franklin TN 37064 525000 Burkitt Place 8309 Parkfield Dr Nolensville TN 37135 335000 Wakefield 7000 Masonboro Dr Spring Hill TN 37174 1181114 Taramore 9538 Whitby Crest Ct Brentwood TN 37027 999900 Foxen Canyon 22416 Los Olivos Ct Franklin TN 37069 247500 (143---1.03) Harpeth-Peyt Rd Thompsons Station TN 37179 675971 Tap Root Hills 1042 Dovecrest Way Franklin TN 37067 453674 Burberry Glen 712 Ravensdowne Dr Nolensville TN 37135 990827 Bennington 246 Belgian Rd Nolensville TN 37135 690000 Fountainbrooke 2115 Fountainbrooke Ter Brentwood TN 37027 501350 Westhaven 4003 Cheever St Franklin TN 37064 327000 Newport Crossing 1403 Saybrook Trl Thompsons Station TN 37179 374300 256 Natchez St Franklin TN 37064 443000 Tollgate Village 3331 Vinemont Dr Thompsons Station TN 37179 536500 Tollgate Village 3097 Americus Dr Thompsons Station TN 37179 537140 Brixworth 1106 Brixworth Dr Spring Hill TN 37174 413000 Benevenato East 1033 Maleventumn Way Spring Hill TN 37174 383230 Echelon Cottages 2045 Moultrie Cir Franklin TN 37064 825000 6824 Arno-Allisona Rd College Grove TN 37046 2467400 Brixworth Brixworth Dr Spring Hill TN 37174 581699 Waters Edge 1013 Crisp Springs Dr Franklin TN 37064 341000 Cottonwood 306 Heather Ct Franklin TN 37069 368000 Royal Oaks 212 London Ln Franklin TN 37067 515000 Westhaven 122 Jasper Ave Franklin TN 37064 585000 Highlands @ Ladd Park 179 Clyde Cir Franklin TN 37064 860000 October Park 2004 Orange Leaf Cir Franklin TN 37064 669990 Woods@Burberry Glen 259 Burberry Glen Blvd Nolensville TN 37135 735000 Telfair 1125 Mcclellan Ln Nolensville TN 37135 503000 Fields Of Canterbury 2665 Paddock Park Dr Thompsons Station TN 37179 434990 Burberry Glen 611 Riverdene Dr Nolensville TN 37135 775000 2435 Douglass Glen Ln Franklin TN 37064 1005215 Witherspoon 1513 Beckham Dr Brentwood TN 37027 437000 Grove 13007 & 13016 Joiner Creek Ct College Grove TN 37046 553820 Clovercroft Preserve 9244 Stepping Stone Dr Franklin TN 37064 385000 Clovercroft Preserve 3197 Vera Valley Rd Franklin TN 37064 7573750 Chapmans Retreat Carmack Ct Spring Hill TN 37174 37270250 Creekstone Commons Wooden Gate Dr Franklin TN 37064 611323 Westhaven 1031 Beckwith St Franklin TN 37064 753205 Westhaven 1244 Championship Blvd Franklin TN 37064 1310000 Heathrow Hills 914 Calloway Dr Brentwood TN 37027 470000 Highlands @Ladd Park 1031 Beamon Dr Franklin TN 37064 1515168 Westhaven 813 Stonewater Blvd Franklin TN 37064 834350 Grove 13005, 13014, 13047 & 13048 Joiner Creek Rd College Grove TN 37046 595049 Winstead Manor 998 Spruce Ridge Ln Spring Hill TN 37174 752000 River Landing 276 Gillette Dr Franklin TN 37069 369000 Cherry Grove 2421 Adelaide Dr Thompsons Station TN 37179 599900 Westhaven 1037 Beckwith St Franklin TN 37064 373500 Forrest Crossing 1115 Culpepper Cir Franklin TN 37064 599000 Two Rivers 4220 Two Rivers Ln Franklin TN 37069 650000 Owen Hill Farm 1, 2, 3, 4 & 5 Owen Hill Rd College Grove TN 37046 959612 Asher Downs 139 Asher Downs Nolensville TN 37135 851850 Asher Downs 131 Asher Downs Cir Nolensville TN 37135 610000 Falls Grove 6677 Edgemore Dr College Grove TN 37046 877900 Benington 2671 Benington Pl Nolensville TN 37135 3600000 134 4Th Ave N Franklin TN 37064 343000 Fieldstone Farms 355 Cannonade Cir Franklin TN 37069 500000 Ralston Glen 631 Bonnie Pl Franklin TN 37064 402000 Clairmonte 1231 Kelly Ct Franklin TN 37064 330000 Riverview Park 541 Hopewood Ct Franklin TN 37064 880000 Westhaven 1106 State Blvd Franklin TN 37064 669900 Mckays Mill 1103 Kirkwood Dr Franklin TN 37067 373000 Petra Commons 224 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 492490 Burberry Glen 137 Burberry Glen Blvd Nolensville TN 37135 503209 Scales Farmstead 55, 69, 98 & 122 Underwood Dr Nolensville TN 37135 475900 Brixworth 6088 Kidman Ln Spring Hill TN 37174 580000 Highlands @ Ladd Park 454 Truman Rd Franklin TN 37064 330600 Grove 13042-13043 Joiner Creek Rd College Grove TN 37046 335000 Farmstead 4704 Farmstead Pvt Ln Franklin TN 37064 1150000 Westhaven 722 Stonewater Blvd Franklin TN 37064 985250 Morgan Farms 1830 Barnstaple Ln Brentwood TN 37027 680000 Eulas Glen 1985 Eulas Way Nolensville TN 37135 587500 Meadow Lake 5313 Williamsburg Rd Brentwood TN 37027 587896 Mcdaniel 7000 Balcolm Ct College Grove TN 37046 458610 Fields Of Canterbury 2612 Bramblewood Ln Thompsons Station TN 37179 773713 Mcdaniel Farms 6837 Chatterton Dr College Grove TN 37046 729000 Fieldstone Farms 306 Wendron Ct Franklin TN 37069 555000 Highlands @Ladd Park 706 Beamon Dr Franklin TN 37064 394900 Crossing @ Wades Grove 3081 Foust Dr Spring Hill TN 37174 395000 Campbell Station 5007 Paddy Trace Spring Hill TN 37174 725000 Oakhampton 6404 Westbourne Dr Brentwood TN 37027 855000 Cambridge Hills 710 Ashley Run Brentwood TN 37027 7000000 Aspen Grove 119, 120 & 121 Mcewen Dr Franklin TN 37067 635000 Cedarmont Farms 405 Ridge View Ct Franklin TN 37067 688972 Bridgemore Village 3667 Martins Mill Rd Thompsons Station TN 37179 204250 Grove 9405 Thatchbay Ct College Grove TN 37046 698000 Battle Ground Park 109 Battle Ave Franklin TN 37064 218500 Grove 9421 Thatchbay Ct College Grove TN 37046 275500 Grove 9212 Joiner Creek Rd College Grove TN 37046 72500 Fields Of Canterbury Bramblewood Ln 260 Thompsons Station TN 37179 675000 Chenoweth 9457 Chenoweth Pl Brentwood TN 37027 635000 Taylor Ridge 5905 Shelby Ln Franklin TN 37064 788000 Farms @Clovercroft 9324 Norwegian Red Dr Nolensville TN 37135 541900 Burkitt Village 909 Redstone Ln Nolensville TN 37135 691582 Scales Farmstead 185 Broadgreen Ln Nolensville TN 37135 579900 Tywater Crossing 229 Messanger Ln Franklin TN 37064 275000 Tuscany Hills 1760 Umbra Dr Brentwood TN 37027 300000 Breithorn 503 Breithorn Cove Brentwood TN 37027 389900 Bent Creek 3128 Locust Hollow Nolensville TN 37135 258500 Rolling Rivers 127 Daniels Dr Franklin TN 37064 393480 Cooper Ridge 3083 Boxbury Ln Spring Hill TN 37174 758000 Horseshoe Bend 532 Sandpiper Cir Nashville TN 37221 475000 Carriage Hills 8320 Carriage Hills Dr Brentwood TN 37027 368000 Rogersshire 320 Astor Way Franklin TN 37064 245000 1761 Fairview Blvd Fairview TN 37062 457325 Highlands@Ladd Park 143 Snowden St E Franklin TN 37064 430000 Witherspoon 9245 Leigh Dr Brentwood TN 37027 579000 Lockwood Glen 336 Rafferty Ct Franklin TN 37064 580000 Brookfield 2400 Deerbourne Dr Brentwood TN 37027 420000 Cannonwood 324 Dandridge Dr Franklin TN 37067 479900 Highland Gardens Blk G 1406 Sunset Dr Franklin TN 37064 74250 Harpeth-Peyt Rd Thompsons Station TN 37179 594883 Tap Root Hills 1024 Dovecrest Way Franklin TN 37067 508858 Scales Farmstead 2424 Marco St Nolensville TN 37135 875000 Hardeman Springs Hardeman Springs Blvd Arrington TN 37014 569577 Highlands@Ladd Park 112 Zoe Ct Franklin TN 37064 340000 Franklin Green 3121 Winberry Dr Franklin TN 37064