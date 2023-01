Williamson County Property Transfers December 12

See where houses and property sold for December 12-16, 2022, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,055,249.00 Mcdaniel Estates Sec5 7624 Delancey Dr College Grove 37046 $785,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec29 718 Beamon Dr Franklin 37064 $766,100.00 Otter Creek Springs Ph1 7418 Swindon Blvd Fairview 37062 $1,060,000.00 Bridgemore Village Sec2b 2740 Cabin Run Bridge Rd Thompsons Station 37179 $862,500.00 Tollgate Village Sec17 2245 Maytown Cir Thompsons Station 37179 $745,000.00 Ashton Park Sec 2 1100 Frenchtown Ln Franklin 37067 $1,005,341.00 Terravista Sec1 5212 Terra Ct Franklin 37064 $994,817.00 Terravista Sec1 5017 Terravista Ln Franklin 37064 $359,700.00 Burtonwood Sec 1 1605 Appaloosa Ct Spring Hill 37174 $931,600.00 Falls Grove Sec 1 6908 Guffee Ter College Grove 37046 $1,375,000.00 7270 Old Franklin Rd Fairview 37062 $375,000.00 8646 Taliaferro Rd Eagleville 37060 $2,704,500.00 Grove Sec 14 9020 Passiflora Ct College Grove 37046 $434,900.00 Brentwood Pointe Sec 2 832 Brentwood Pointe Brentwood 37027 $1,790,000.00 Chenoweth Sec 2 9474 Chesapeake Dr Brentwood 37027 $465,000.00 Nolen Mill Ph2 803 Cottage House Ln Nolensville 37135 $998,600.00 Pine Creek Sec1 1016 Pine Creek Dr Arrington 37014 $530,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 Long Branch Cir Franklin 37064 $275,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 3085 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,725,000.00 Craigs Addn 202 5th Ave S Franklin 37064 $950,000.00 Randolph Brian 466 Grand Oaks Dr Brentwood 37027 $700,000.00 Grove Sec13 9439 Thatchbay Ct College Grove 37046 $900,000.00 Kennedy Bob & Frances 7310 Dug Hill Rd Bon Aqua 37025 $1,080,000.00 Hayley Ind Park Ph1 7200 Haley Industrial Dr Nolensville 37135 $2,100,000.00 Haley Ind Park Ph 1 7126 Nolensville Pk Nolensville 37135 $865,000.00 Waters Edge Sec6 4112 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $1,015,362.00 Mcdaniel Estates Sec5 7600 Delancey Dr College Grove 37046 $531,244.00 Cumberland Estates Ph4 1035 Wiseman Farm Rd Fairview 37062 $589,900.00 8646 Taliaferro Rd Eagleville 37060 $2,480,956.00 Grove Sec 14 9053 Passiflora Ct College Grove 37046 $988,999.00 1521 Lewisburg Pk Franklin 37064 $1,600,000.00 Tuscany Hills Sec6 1749 Umbria Dr Brentwood 37027 $749,164.00 Waters Edge Sec6 4104 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $799,990.00 Waters Edge Sec6 4098 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $550,000.00 Fieldstone Farms Sec Y 7017 Penbrook Dr Franklin 37069 $287,500.00 Brentwood Pointe Sec 2 1016 Brentwood Pointe Brentwood 37027 $813,394.00 Waters Edge Sec6 4108 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $506,000.00 Wilkerson Place Ph1a Sec2 388 Hammock Pvt Ln Spring Hill 37174 $540,000.00 Wilkerson Place Ph1a Sec2 394 Hammock Pvt Ln Spring Hill 37174 $14,000.00 7657 Crow Cut Rd Fairview 37062 $428,200.00 Woodside Ph3 Sec2 4964 Paddy Tr Spring Hill 37174 $940,000.00 1820 Burke Hollow Rd Nolensville 37135 $1,489,650.00 Annecy Ph2b 1537 Esplanade Dr Nolensville 37135 $620,000.00 Residences Of Grant Park 111 Grant Park Dr Franklin 37067 $1,148,105.00 Annecy Ph2b 2040 Bocage Cir Nolensville 37135 $248,000.00 Colony House Condo 1100 W Main St #d-5 Franklin 37064 $1,020,000.00 Holly Tree Hills 1349 Holly Tree Gap Rd Brentwood 37027 $250,000.00 1760 Fairview Blvd Fairview 37062 $424,216.00 Boyd Mill Est Sec 1 1304 Mallard Dr Franklin 37064 $420,000.00 Wilkerson Place Ph1a Sec2 392 Hammock Pvt Ln Spring Hill 37174 $4,500,000.00 Head John H Jr Tr 3580 Gray Ln Thompsons Station 37179 $260,000.00 Chester Est Sec 1 7111 Red Maple Ct Fairview 37062 $440,000.00 Chapmans Crossing Ph 1 4013 Locerbie Cir Spring Hill 37174 $1,631,353.00 Annecy Ph2b 1517 Esplanade Dr Nolensville 37135 $250,000.00 Coursey Brent 4512 Gosey Hill Rd Franklin 37064 $530,000.00 Cherry Grove Ph 1 1521 Bunbury Dr Thompsons Station 37179 $901,600.00 Westhaven Sec60 Conar St Franklin 37064 $425,000.00 Concord Forest Sec 1 6729 Quiet Ln Brentwood 37027 $753,900.00 Cherry Grove Add Sec 1 Ph1 1024 Fitzroy Cir Spring Hill 37174 $957,000.00 Raintree Forest Sec 5-e 1500 Woodward Ct Brentwood 37027 $355,350.00 Orleans Est Condos 1407 Granville Rd Franklin 37064 $645,000.00 Dallas Downs Sec 21 2272 Winder Cir Franklin 37064 $1,004,620.00 Scales Farmstead Ph3b 2084 Autry Dr Nolensville 37135 $925,500.00 Temple Ridge Est Sec 4 1248 Temple Ridge Dr Nashville 37221 $1,025,000.00 Pine Creek Sec1 3021 Lilybelle Ct Arrington 37014 $1,465,460.00 Daventry Sec3 3154 Chase Point Dr Franklin 37067 $1,150,000.00 Kings Chapel Sec 1 1216 Old Spring Trl Arrington 37014 $1,800,000.00 Troubadour Sec6 8413 Six String Dr College Grove 37046 $2,600,000.00 Troubadour Sec6 8413 Six String Dr College Grove 37046 $850,000.00 Carondelet Sec 4 722 Wilson Pk Brentwood 37027 $869,000.00 Clovercroft Preserve Sec1 9046 Clovercroft Prsv Dr Franklin 37067 $1,839,000.00 Stephens Valley Sec6 358 Stephens Valley Blvd Nashville 37221 $875,000.00 Carriage Hills Sec 3 8347 Carriage Hills Dr Brentwood 37027 $693,750.00 Burkitt Place Ph 2h 8248 Middlewick Ln Nolensville 37135 $510,000.00 Franklin Green Sec 15 3209 Peyton Ct Franklin 37064 $1,350,000.00 Stonehenge Sec 2 5127 Prince Phillip Cv Brentwood 37027 $1,335,000.00 Durham Manor 2404 Durham Manor Dr Franklin 37064 $1,350,000.00 Myles Manor 111 Winslow Rd Franklin 37064 $1,425,000.00 Bonbrook The Est Of Ph 4 9614 Deer Track Ct Brentwood 37027 $630,000.00 Royal Oaks Sec 8 519 O'neil Ln Franklin 37067 $1,391,898.00 Avenue Downs Sec1 2720 Otterham Dr Thompsons Station 37179 $640,000.00 6242 Ladd Rd Franklin 37067 $3,000,000.00 4231 Murfreesboro Rd Franklin 37064 $7,100,000.00 Carothers Crossing West 5041 Carothers Pkwy Franklin 37064 $490,000.00 Wyngate Est Ph 17 1715 Freiburg Dr Spring Hill 37174 $1,500,000.00 Berry Farms Town Center Sec2 3060 General Martin Ln Franklin 37064 $1,450,000.00 Beech Grove Farms 9571 Jockey Club Ln Brentwood 37027 $1,031,329.00 Terravista Sec1 5013 Terravista Ln Franklin 37064 $1,410,000.00 Kings Chapel Sec11 4742 Woodrow Place Arrington 37014 $4,401,231.00 Farmstead 4713 Farmstead Pvt Ln Franklin 37064 $1,056,539.00 St Marlo Sec1 6005 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $1,195,411.00 St Marlo Sec1 6300 Chadderton Dr Franklin 37064 $620,000.00 Franklin Green Sec 11 3255 Dark Woods Dr Franklin 37064 $1,600,000.00 Traditions Sec3 1905 Parade Dr Brentwood 37027 $3,500,000.00 Laurelbrooke Sec 11e 1205 Talon Way Franklin 37069 $410,000.00 Wilkerson Place Ph1a Sec2 390 Hammock Pvt Ln Spring Hill 37174 $723,445.00 Wilkerson Place Ph1b 2106 Lequire Ln Spring Hill 37174 $523,000.00 Kings Chapel Sec 12 Woodrow Place Arrington 37014 $4,330,000.00 Van Slyke Dennis 4729 Bennett Hollow Rd Thompsons Station 37179 $7,700,000.00 Rosebrooke Sec 1 1549 Sunset Rd Brentwood 37027 $2,213,918.00 Lookaway Farms Sec2 6156 Lookaway Cir Franklin 37067