Williamson County Property Transfers Dec. 20

See where houses sold for December 20-22, 2021, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $655,000.00 Silver Stream Farm Sec4e 2612 Cortlandt Ct Nolensville 37135 $735,000.00 Stonehenge Sec 2 5105 Victoria Cv Brentwood 37027 $650,000.00 Stream Valley Section 03 615 Streamside Ln Franklin 37064 $190,000.00 Cumberland Rd 7653 Cumberland Rd Fairview 37062 $1,100,000.00 Marshall Place 8901 Palmer Pvt Way Brentwood 37027 $471,675.00 Audubon Cove 7305 Audubon Cv Fairview 37062 $477,113.00 Cumberland Estates Ph3 2012 Ambie Way Fairview 37062 $360,022.00 Wilkerson Place Ph1a 351 Hammock Pvt Ln Spring Hill 37174 $1,750,000.00 Governors Club The Ph 6 19 Missionary Dr Brentwood 37027 $498,179.00 Wilkerson Place Ph1a Sec2 141 Foxhall Dr Spring Hill 37174 $535,000.00 Riverview Park Sec 7-a 541 Overview Ln Franklin 37064 $484,384.00 Wilkerson Place Ph1a Sec2 103 Foxhall Dr Spring Hill 37174 $1,900,000.00 Legends Ridge Sec 6 688 Legends Crest Dr Franklin 37069 $983,500.00 Carondelet Sec 3 9120 Saddlebow Dr Brentwood 37027 $884,750.00 Kings Chapel Sec 1 1100 Meadow Bridge Ln Arrington 37014 $992,044.00 Stephens Valley Sec3 707 Webster St Nashville 37221 $725,000.00 Brenthaven Sec 7 1607 Gordon Petty Dr Brentwood 37027 $1,415,127.00 Hardeman Springs Sec2 6011 Porters Union Way Arrington 37014 $6,500,000.00 4738 Columbia Pk Thompsons Station 37179 $4,900,000.00 Hidden River 2460 Hidden River Ln Franklin 37064 $136,175.00 Falls Grove Sec7 5000 Great Falls Ct College Grove 37046 $773,540.00 Falls Grove Sec7 9020 Nestling Ridge Ct College Grove 37046 $410,000.00 Burtonwood Ph 2 2922 Burtonwood Dr Spring Hill 37174 $409,900.00 Chapmans Crossing Ph 1 2024 Fiona Way Spring Hill 37174 $1,160,000.00 909 Wilson Pk Brentwood 37027 $7,350,000.00 4620 Bethesda Rd College Grove 37046 $2,371,367.00 Splendor Ridge 155 Splendor Ridge Dr Franklin 37064 $1,430,000.00 Westhaven Sec 34 1558 Westhaven Blvd Franklin 37064 $2,100,000.00 Grove Sec 2 5000 Native Pony Trl College Grove 37046 $375,000.00 7797 Horn Tavern Rd Fairview 37062 $882,500.00 631 Beech Creek Rd S Brentwood 37027 $550,000.00 Hunters Chase Sec 2 509 Justin Dr Franklin 37064 $869,000.00 Fieldstone Farms Sec Q-3 420 Chamberlain Park Ln Franklin 37069 $685,000.00 Westhaven Sec 3 108 Pearl St Franklin 37064 $995,000.00 Carondelet Sec 5 807 Shenandoah Dr Brentwood 37027 $1,420,000.00 Cool Springs East Sec 14 407 Autumn Lake Trl Franklin 37067 $260,000.00 Warren Park Condos 514 N Petway St #203 Franklin 37067 $715,000.00 2374 Rocky Fork Rd Nolensville 37135 $395,000.00 Fieldstone Farms Sec K-1 415 Newbary Ct Franklin 37069 $676,597.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 949 Tynan Way Nolensville 37135 $457,969.00 Wilkerson Place Ph1a Sec2 224 Southmen Pvt Ln Spring Hill 37174 $914,945.00 Whistle Stop Farms Sec1 2232 Brakeman Ln Thompsons Station 37179 $655,000.00 Heartland Reserve Sec 1 7111 Triple Crown Ln Fairview 37062 $559,000.00 Forrest Crossing Sec 7-a 515 Forrest Park Cir Franklin 37064 $21,600,000.00 Chapmans Retreat Ph4 Sec10 Briggs Ln Spring Hill 37174 $295,000.00 Meadowgreen Acres 225 Derby Ln Franklin 37069 $750,000.00 Sullivan Farms Sec B 404 William Wallace Dr Franklin 37064 $940,000.00 Fieldstone Farms Sec Q-5 608 Pendlebury Park Pl Franklin 37069 $435,000.00 Hunters Chase Sec 1 1188 Hunters Chase Dr Franklin 37064 $100.00 Lojac Materials 415 Downs Blvd Franklin 37064 $1,100,000.00 Goose Creek Est Sec 1 200 Eiderdown Dr Franklin 37064 $730,000.00 Tollgate Village Sec14b 2739 Americus Dr Thompsons Station 37179 $667,689.00 Brixworth Ph7c 6059 Kidman Ln Spring Hill 37174 $637,022.00 Lockwood Glen Sec8 249 Moray Ct Franklin 37064 $478,500.00 Mcdaniel Estates Sec4 Ludlow Dr College Grove 37046 $478,500.00 Mcdaniel Estates Sec4 Bussing Pass College Grove 37046 $1,442,500.00 Legends Ridge Sec 5 353 Lake Valley Dr Franklin 37069 $711,741.00 Mcdaniel Estates Sec4 7608 Bussing Pass College Grove 37046 $620,000.00 Franklin Green Sec 13 3106 Tristan Dr Franklin 37064 $883,306.00 Stephens Valley Sec4 930 Dauphine St Nashville 37221 $915,056.00 Highlands @ Ladd Park Sec37 307 Tripp Crescent Dr Franklin 37064 $575,900.00 Westhaven Sec56 567 Bonaire Ln Franklin 37064 $1,422,075.00 Westhaven Sec57 1812 Eliot Rd Franklin 37064 $740,000.00 Stone Creek Park Sec 4 7021 Stone Run Dr Brentwood 37027 $929,900.00 Chestnut Bend Sec 11 562 Ploughmans Bend Dr Franklin 37064 $1,250,000.00 Twin Lakes Sec 1 2724 Buckner Ln Thompsons Station 37179 $1,450,000.00 Clouston Park Addition 507 S Margin St Franklin 37064 $320,000.00 Berry Farms Town Center Sec 1 303 Levisa Ln Franklin 37064 $1,600,000.00 Governors Club The Ph 3 152 Governors Way Brentwood 37027 $601,000.00 Idlewood Sec 1 217 Oxford Dr Franklin 37064 $400,000.00 Mill @ Bond Springs Sec2 5205 Bond Springs Ct Thompsons Station 37179 $745,000.00 Temple Hills Sec 3 101 Doral Dr Franklin 37069 $674,243.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 936 Tynan Way Nolensville 37135 $809,900.00 Fieldstone Farms Sec Q-5 620 Pendlebury Park Pl Franklin 37069 $429,000.00 Churchill Farms Ph 2-a 2900 Churchill Ln Thompsons Station 37179 $560,000.00 Crossing @ Wades Grove Sec4 1014 Aenon Cir Spring Hill 37174 $652,000.00 4253 Pate Rd Franklin 37064 $200,000.00 Cool Springs Rd Thompsons Station 37179 $710,000.00 Campbell Station Sec 3 3040 Havasu Dr Spring Hill 37174 $350,000.00 Ash Hill Rd Spring Hill 37174 $700,000.00 Bent Creek Ph10 Sec1 6223 Christmas Dr Nolensville 37135 $1,515,000.00 Twelve Oaks 9541 O'hara Dr Brentwood 37027 $407,000.00 6151 Rural Plains Cir 201 Franklin 37064 $707,720.00 Brixworth Ph7c 6080 Kidman Ln Spring Hill 37174 $667,500.00 Benevento East Ph2 Sec4 6002 San Giovanni Ct Spring Hill 37174 $1,480,000.00 River Landing Sec 2 404 Coburn Ln Franklin 37069 $5,500,000.00 Laurelbrooke Sec 8 Flagstone Ct Franklin 37069 $1,728,363.00 Grove Sec13 8841 Edgecomb Dr College Grove 37046 $1,050,000.00 Harts Landmark Hartland Rd Franklin 37069 $572,000.00 Meadowgreen Acres 139 Meadowgreen Dr Franklin 37069 $100,000.00 Forrest Glenn Rd Fairview 37062 $498,863.00 Audubon Cove 7405 Hemen Way Fairview 37062 $489,630.00 Fields Of Canterbury Sec17 1572 Nickelby Place Thompsons Station 37179 $170,000.00 Lake Road 7203 Lake Rd Fairview 37062 $170,000.00 Lake Road Lake Rd Fairview 37062 $200,000.00 Lake Road Lake Rd Fairview 37062 $439,000.00 Kings Chapel Sec11 4761 Woodrow Place Arrington 37014 $705,000.00 Ewingville 113 Ewingville Dr Franklin 37064 $365,512.00 Grove Arno Rd College Grove 37046 $775,274.00 Stephens Valley Sec6 1034 Apple Orchard Cir Nashville 37221 $3,000,000.00 1687 Sunset Rd Nolensville 37135 $792,685.00 Scales Farmstead Ph3b 3004 Palladian Ln Nolensville 37135 $1,418,935.00 Lookaway Farms Sec1 6011 Lookaway Cir Franklin 37067 $2,165,879.00 Witherspoon Sec6 9261 Berwyn Ct Brentwood 37027 $650,000.00 Buckingham Park Sec 2 1370 Buckingham Cir Franklin 37064 $499,900.00 Stonebrook Sec 5 1228 Countryside Rd Nolensville 37135 $1,400,000.00 Whetstone Ph 3 781 Bathwick Dr Brentwood 37027 $830,451.00 Stephens Valley Sec6 1042 Apple Orchard Cir Nashville 37221 $600,000.00 Hwy 96 N Fairview 37062 $1,165,000.00 Taylor Ridge Est 5904 Shelby Ln Franklin 37064 $540,000.00 Wades Grove Sec 2 2072 Lequire Ln Spring Hill 37174 $1,697,548.00 Grove Sec13 9100 Joiner Creek Ct College Grove 37046 $537,350.00 Lochridge Sec2 1057 Kirkpark Ct Nolensville 37135 $1,200,000.00 Ashton Park Sec 1 170 Allenhurst Cir Franklin 37067 $860,000.00 Brooksbank Estates Ph1 691 Lawler Ln Nolensville 37135 $1,210,000.00 Hunterwood Sec 3-c 1016 Lucas Ct Brentwood 37027 $450,000.00 Riverview Park Sec 10-a 217 Turnbrook Ln Franklin 37064 $372,100.00 Western Woods Village Sec2 Ph2 & Sec3 7521 Nathaniel Woods Blvd Fairview 37062 $2,125,000.00 1416 Lewisburg Pk Franklin 37064 $1,250,000.00 Westhaven Sec 40 410 Ripley Ln Franklin 37064 $2,800,000.00 Tyner Darrell 5629 Pinewood Rd Franklin 37064 $750,000.00 Lasater 1804 Warren Hollow Rd Nolensville 37135 $310,000.00 Paddock Office Condo 1 229 Ward Cir #b-12 Brentwood 37027 $2,500,000.00 Hideaway @ Arrington Ph1 Sec2 7081 Lanceleaf Dr Arrington 37014 $1,225,000.00 Mckays Mill Sec 31 1325 Cottingham Dr Franklin 37067 $2,000,000.00 Berry Farms Town Center Sec4 204 Lathram Pvt Ln Franklin 37064 $500,000.00 Paddock Office Condo 1 229 Ward Cir #b-11 Brentwood 37027 $1,600,000.00 945 Hickory Hills Dr Franklin 37067 $440,000.00 New Montgomery Place Ph 2 7212 Mary Susan Ln Fairview 37062