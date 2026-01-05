Williamson County Property Transfers Dec. 15, 2025

See where houses and property sold from December 15-19, 2025, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory Realty. View previous property transfers here.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$767,000
|Heath Pl Of Franklin Pb 7 Pg 104
|1121 Brandon Dr
|Franklin
|37064
|$545,000
|River Rest Est Sec 4 Pb 6 Pg 72
|1021 Boxwood Dr
|Franklin
|37069
|$375,000
|Cedarcrest Ph1 Pb 84 Pg 55
|7136 Cedarcrest Ct
|Fairview
|37062
|$778,500
|Scales Farmstead Ph1 Pb 65 Pg 77
|2308 Dugan Dr
|Nolensville
|37135
|$597,857
|Emberly Pb 82 Pg 142
|454 Buckwood Pvt Ave
|Thompsons Station
|37179
|$946,907
|June Lake Ph1 Pod B Sec2 Pb 84 Pg 29
|215 Tahoe Alley
|Spring Hill
|37174
|$1,747,600
|Reeds Vale Sec3 Pb 83 Pg 106
|8057 Atlee Ct
|College Grove
|37046
|$400,285
|1061 Mountain View Pvt Dr
|Thompsons Station
|37179
|$733,000
|Wilkerson Place Ph3 Pb 84 Pg 143
|673 Conifer Dr
|Spring Hill
|37174
|$745,000
|1219 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$1,025,000
|Caldwell Est Sec 2 Pb 21 Pg 12
|324 Springhouse Cir
|Franklin
|37067
|$595,000
|Walnut Ridge Sec 1 Pb 7 Pg 91
|104 Birchwood Ct
|Brentwood
|37027
|$1,190,000
|In-a-vale Est Sec 4 Pb 10 Pg 62
|750 Sunnybrook Ct
|Brentwood
|37027
|$939,748
|Bowie Meadows Ph1 Pb 85 Pg 127
|7473 Pony St
|Fairview
|37062
|$970,000
|Fields Of Canterbury Sec10b Pb 65 Pg 76
|2734 Paddock Park Dr
|Thompsons Station
|37179
|$974,865
|Fairington Sec1 Pb 84 Pg 108
|3009 Winterberry Dr
|Nolensville
|37135
|$490,900
|Westhaven Sec63 Pb 86 Pg 145
|2019 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$1,532,005
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|8006 Southvale Blvd
|Franklin
|37064
|$1,290,995
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|8007 Southvale Blvd
|Franklin
|37064
|$438,570
|1063 Mountain View Pvt Dr
|Spring Hill
|37174
|$1,649,900
|Sawyers Creek Pb 84 Pg 28
|1510 Lurah Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$799,900
|Campbell Station Sec 16 Pb 46 Pg 60
|3009 Burnley Ct
|Spring Hill
|37174
|$325,000
|Cherry Glen Condo Sec 1 Pb 34 Pg 71
|201 Cashmere Dr
|Thompsons Station
|37179
|$736,748
|Brush Creek Pb 84 Pg 34
|7249 Brush Creek Ln
|Fairview
|37062
|$450,100
|Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26
|821 Rebel Cir
|Franklin
|37064
|$393,000
|Fernvale Springs Condos
|7523 Fernvale Springs Pvt Way
|Fairview
|37062
|$1,190,616
|Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 65
|8232 Ashbury Ct
|College Grove
|37046
|$629,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|444 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$770,000
|Summerlyn Sec1 Pb 61 Pg 75
|1525 Halsey Dr
|Nolensville
|37135
|$649,000
|Fieldstone Farms Sec M Pb 14 Pg 131
|120 Cavalcade Dr
|Franklin
|37069
|$572,000
|Wades Grove Sec 3-a Pb 45 Pg 18
|2010 Katach Ct
|Spring Hill
|37174
|$590,000
|6914 Pulltight Hill Rd
|College Grove
|37046
|$282,000
|1942 Burke Hollow Rd
|Nolensville
|37135
|$629,000
|Downs Blvd Prop Pb 42 Pg 44
|490 Downs Blvd
|Franklin
|37064
|$490,000
|Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 60
|5048 Birchcroft Ln
|Franklin
|37064
|$2,124,960
|Stephens Valley Sec11 Pb 80 Pg 3
|1316 Mcquiddy Rd
|Nashville
|37221
|$8,000,000
|Maryland Farms South Pb 28 Pg 50
|5129 Virginia Way
|Brentwood
|37027
|$955,500
|Cheswicke Farm Sec 5 Pb 25 Pg 83
|334 Logans Cir
|Franklin
|37067
|$1,359,000
|Avenue Downs Sec 2 Pb 79 Pg 136
|2935 Avenue Downs Dr
|Thompsons Station
|37179
|$106,000,000
|Standard @ Cool Springs Pb 71 Pg 6
|1222 Liberty Pk
|Franklin
|37067
|$850,000
|Wilkerson Place Ph3 Pb 84 Pg 143
|652 Conifer Dr
|Spring Hill
|37174
|$439,100
|1059 Mountain View Pvt Dr
|Spring Hill
|37174
|$505,000
|Fieldstone Farms Sec J-2 Pb 15 Pg 26
|411 Reigh Ct
|Franklin
|37069
|$675,000
|4212 Pate Rd
|Franklin
|37064
|$1,225,465
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|5031 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,484,225
|Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 65
|7540 Sutcliff Dr
|Franklin
|37067
|$800,000
|Cool Springs East Sec 12 Pb 26 Pg 42
|446 Savannah Way
|Franklin
|37067
|$470,000
|314 Hwy 96 N
|Fairview
|37062
|$830,000
|Highlands @ Ladd Park Sec15 Pb 61 Pg 11
|230 Fowler Cir
|Franklin
|37064
|$765,000
|Bridgeton Park Sec 2 Pb 37 Pg 115
|1259 Wheatley Forest Dr
|Brentwood
|37027
|$1,600,000
|Mcdaniel Farms Sec2 Pb 69 Pg 137
|6579 Windmill Dr
|College Grove
|37046
|$610,000
|Franklin Green Sec 5 Pb 27 Pg 100
|3239 Gardendale Dr
|Franklin
|37064
|$675,000
|Baker Scot Pb 86 Pg 96
|Johnson Hollow Rd
|Thompsons Station
|37179
|$899,900
|Farmington South Pb 6 Pg 104
|1006 Malvern Rd
|Franklin
|37069
|$725,000
|Cottonwood Est Pb 5 Pg 68
|1203 Gillette Ct
|Franklin
|37069
|$3,850,000
|Cotton Hatcher Pb 87 Pg 18
|5000 Merchant Pvt Ln
|Thompsons Station
|37179
|$515,000
|Forrest Crossing Sec 3-d Pb 19 Pg 140
|2073 Roderick Cir
|Franklin
|37064
|$328,000
|Wyngate Est Ph 10-b Pb 34 Pg 30
|2073 Dinan Ct
|Spring Hill
|37174
|$674,900
|Richvale Ph4 Pb 83 Pg 137
|7516 Shoal Mill Pt
|Fairview
|37062
|$47,500
|Hard Bargain Pb 1 Pg 122
|968 Glass St
|Franklin
|37064
|$850,000
|352 9th Ave N
|Franklin
|37064
|$394,810
|Cedarcrest Ph1 Pb 84 Pg 55
|7145 Cedarcrest Ln
|Fairview
|37062
|$625,000
|Belshire Ph 1 Pb 45 Pg 44
|2040 Belshire Way
|Spring Hill
|37174
|$400,440
|1057 Mountain View Pvt Dr
|Spring Hill
|37174
|$907,800
|June Lake Ph1 Pod B Sec2 Pb 84 Pg 29
|319 Deep Creek Dr
|Spring Hill
|37174
|$850,000
|Ellington Park Sec 3 Pb 3 Pg 32
|107 Ellington Dr
|Franklin
|37064
|$355,000
|Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264
|2433 Kennedy Ct
|Franklin
|37064
|$834,990
|Goodwin Farms Pb 82 Pg 17
|7496 Atwater Cir
|Fairview
|37062
|$799,900
|Aden Woods Of Castleberry Ph2 Pb 78 Pg 35
|7402 Black Fox Dr
|Fairview
|37062
|$447,500
|Woodside Ph 2b Pb 55 Pg 129
|1039 Hemlock Dr
|Spring Hill
|37174
|$1,550,000
|Delta Springs Pb 50 Pg 76
|4514 Hyannis Ct
|Franklin
|37064
|$1,555,000
|Fieldstone Farms Sec V Pb 26 Pg 84
|109 Hampsted Ln
|Franklin
|37069
|$1,150,000
|Westhaven Sec 6 Pb 40 Pg 127
|200 Addison Ave
|Franklin
|37064
|$300,000
|Avenue Downs Sec 2 Pb 79 Pg 136
|2920 Avenue Downs Dr
|Thompsons Station
|37179
|$399,990
|1055 Mountain View Pvt Dr
|Spring Hill
|37174
|$467,500
|Catalina Ph5 Pb 63 Pg 102
|517 Clemente Ave
|Nolensville
|37135
|$349,200
|Grove Sec17 Pb 81 Pg 52
|8345 Solstice Dr
|College Grove
|37046
|$892,000
|Tollgate Village Sec17 Pb 70 Pg 12
|2265 Maytown Cir
|Thompsons Station
|37179
|$8,000,000
|Maryland Farms Sec 42
|206 Ward Cir
|Brentwood
|37027
|$442,500
|Belvoir Ph1b Pb 85 Pg 109
|7802 Dice Lampley Rd
|Fairview
|37062
|$1,550,000
|1095 Waller Rd
|Brentwood
|37027
|$745,000
|Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84
|206 Camellia Ct
|Franklin
|37064
|$875,000
|Miles Crossing
|9313 Old Smyrna Rd
|Brentwood
|37027
|$1,075,000
|Ambergate Est Sec 2 Pb 43 Pg 56
|4310 Ambergate Ct
|Franklin
|37064
|$1,729,000
|1515 Wilson Pk
|Brentwood
|37027
|$1,200,000
|Kings Chapel Sec6 Pb 61 Pg 14
|4136 Banner Square Ln
|Arrington
|37014
|$970,000
|Fields Of Canterbury Sec20 Pb 77 Pg 122
|3321 Longport Ln
|Thompsons Station
|37179
|$19,500,000
|Galleria Commercial Complx Pb 59 Pg 27
|7153 South Springs Dr
|Franklin
|37067
|$350,000
|Brentwood Hills Sec 2 Pb 2 Pg 103
|1305 Robert E Lee Ln
|Brentwood
|37027
|$1,675,000
|Legends Ridge Sec 2 Pb 23 Pg 47
|216 Lake Ridge Ct
|Franklin
|37069
|$1,050,000
|Fountain View Sec1 Pb 81 Pg 78
|4034 Kathie Dr
|Thompsons Station
|37179
|$755,000
|Wilkerson Place Ph3 Pb 84 Pg 143
|665 Conifer Dr
|Spring Hill
|37174
|$564,000
|Grove Sec17 Pb 81 Pg 52
|8420 Solstice Dr
|College Grove
|37046
|$1,100,000
|Avalon Sec 4 Pb 41 Pg 40
|323 Wandering Cir
|Franklin
|37067
|$875,000
|Highlands At Ladd Park Section 01 Pb 50 Pg 99
|110 Curry Ct
|Franklin
|37064
|$720,000
|Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143
|909 Braidwood Ln
|Franklin
|37064
|$346,000
|Morris Joseph W Pb 68 Pg 98
|7309 A Cox Pk
|Fairview
|37062
|$762,990
|Goodwin Farms Pb 82 Pg 17
|7511 Old Nashville Rd
|Fairview
|37062
|$9,600,000
|Troubadour Sec9 Pb 83 Pg 26
|7569 Trident Ridge Pvt Rd
|College Grove
|37046
|$1,173,550
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|7181 Bolton St
|Franklin
|37064
|$606,679
|Emberly Pb 82 Pg 142
|459 Buckwood Pvt Ave
|Spring Hill
|37174
|$769,900
|Tollgate Village Sec14b Pb 61 Pg 32
|2771 Americus Dr
|Thompsons Station
|37179
|$650,000
|Rolling Meadows Pb 2 Pg 29 Block B
|101 Dabney Dr
|Franklin
|37064
|$393,970
|Cedarcrest Ph1 Pb 84 Pg 55
|7161 Cedarcrest Ln
|Fairview
|37062
|$2,151,025
|Kings Chapel Sec15 Rev 1 Pb 85 Pg 150
|5720 Nola Pvt Dr
|Arrington
|37014
|$275,000
|Fairview Community Church
|500 Hwy 96 N
|Fairview
|37062
|$739,990
|Goodwin Farms Pb 82 Pg 17
|7505 Old Nashville Rd
|Fairview
|37062
|$6,000,000
|Cox Pk
|Fairview
|37062
|$1,725,000
|Durham Manor Pb 54 Pg 142
|2433 Durham Manor Dr
|Franklin
|37064
|$2,825,565
|Telluride Ph2 Pb 83 Pg 43
|9901 Elland Rd
|Brentwood
|37027
|$657,000
|601 West Meade Blvd
|Franklin
|37064
|$1,317,000
|Vineyard Valley Sec1 Pb 87 Pg 24
|7020 Vineyard Valley Dr
|College Grove
|37046
|$1,265,000
|Westhaven Sec 9 Pb 38 Pg 55
|119 Addison Ave
|Franklin
|37064
|$760,000
|Otter Creek Estates Pb 70 Pg 70
|7345 Taylor Rd
|Fairview
|37062
|$2,572,541
|Arcadia Sec1 Pb 84 Pg 37
|1840 Dartmouth Dr
|Brentwood
|37027
|$730,000
|Dallas Downs Sec 9 Pb 15 Pg 4
|232 Heathersett Dr
|Franklin
|37064
|$1,249,900
|Equity Tr Co Custodian Pb 69 Pg 3
|7103 A Kyles Creek Rd
|Fairview
|37062
|$463,500
|Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 114
|1151 Sweetleaf Dr
|Franklin
|37064
|$1,180,000
|Bridgemore Village Sec8b Pb 66 Pg 150
|3670 Martins Mill Rd
|Thompsons Station
|37179
|$2,175,000
|Blackberry Ridge Pb 60 Pg 14
|5015 Cobbler Ridge Rd
|Franklin
|37064
|$1,600,000
|Garden Club Sec 1 Pb 38 Pg 73
|2025 Daylily Dr
|Franklin
|37067
|$559,900
|Copper Ridge Ph3 Sec1 Pb 64 Pg 28
|2088 Morton Dr
|Spring Hill
|37174
|$3,200,000
|Troubadour Sec14 Pb 85 Pg 147
|9220 Troubadour Pvt Dr
|College Grove
|37046
|$1,040,000
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|8031 Headwaters Dr
|Franklin
|37064
|$438,795
|1051 Mountain View Pvt Dr
|Spring Hill
|37174
|$1,750,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4101 Welham Square Pvt
|Franklin
|37069
|$1,515,000
|Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 139
|4004 Southrop Pvt Rd
|Franklin
|37069
|$724,999
|Avondale Cottages Pb 70 Pg 128
|405 Herringbone Ct
|Franklin
|37064
|$412,815
|1053 Mountain View Pvt Dr
|Thompsons Station
|37179
|$2,169,474
|Telluride Ph2 Pb 83 Pg 43
|9910 Elland Rd
|Brentwood
|37027
|$1,400,000
|Kings Chapel Sec8 Pb 69 Pg 95
|4618 Majestic Meadows Dr
|Arrington
|37014
|$980,000
|Tate James O
|7064 -66 Nolensville Rd
|Brentwood
|37027
|$2,625,946
|Sunset Manor Add
|422 Battle Ave
|Franklin
|37064
|$1,235,000
|St Marlo Sec2 Pb 79 Pg 22
|5628 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$4,644,585
|Reed
|Fly Ln
|Nolensville
|37135
|$3,335,000
|Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 146
|1937 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$2,762,111
|Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32
|6060 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$570,000
|Williamson Square Pb 81 Pg 58
|1027 Harmony Hills Pvt Dr
|Franklin
|37064
