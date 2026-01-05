Williamson County Property Transfers Dec. 15, 2025

By
Michael Carpenter
-

See where houses and property sold from December 15-19, 2025, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory Realty. View previous property transfers here.

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$767,000Heath Pl Of Franklin Pb 7 Pg 1041121 Brandon DrFranklin37064
$545,000River Rest Est Sec 4 Pb 6 Pg 721021 Boxwood DrFranklin37069
$375,000Cedarcrest Ph1 Pb 84 Pg 557136 Cedarcrest CtFairview37062
$778,500Scales Farmstead Ph1 Pb 65 Pg 772308 Dugan DrNolensville37135
$597,857Emberly Pb 82 Pg 142454 Buckwood Pvt AveThompsons Station37179
$946,907June Lake Ph1 Pod B Sec2 Pb 84 Pg 29215 Tahoe AlleySpring Hill37174
$1,747,600Reeds Vale Sec3 Pb 83 Pg 1068057 Atlee CtCollege Grove37046
$400,2851061 Mountain View Pvt DrThompsons Station37179
$733,000Wilkerson Place Ph3 Pb 84 Pg 143673 Conifer DrSpring Hill37174
$745,0001219 Lewisburg PkFranklin37064
$1,025,000Caldwell Est Sec 2 Pb 21 Pg 12324 Springhouse CirFranklin37067
$595,000Walnut Ridge Sec 1 Pb 7 Pg 91104 Birchwood CtBrentwood37027
$1,190,000In-a-vale Est Sec 4 Pb 10 Pg 62750 Sunnybrook CtBrentwood37027
$939,748Bowie Meadows Ph1 Pb 85 Pg 1277473 Pony StFairview37062
$970,000Fields Of Canterbury Sec10b Pb 65 Pg 762734 Paddock Park DrThompsons Station37179
$974,865Fairington Sec1 Pb 84 Pg 1083009 Winterberry DrNolensville37135
$490,900Westhaven Sec63 Pb 86 Pg 1452019 Eliot RdFranklin37064
$1,532,005Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1478006 Southvale BlvdFranklin37064
$1,290,995Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1478007 Southvale BlvdFranklin37064
$438,5701063 Mountain View Pvt DrSpring Hill37174
$1,649,900Sawyers Creek Pb 84 Pg 281510 Lurah Pvt LnFranklin37064
$799,900Campbell Station Sec 16 Pb 46 Pg 603009 Burnley CtSpring Hill37174
$325,000Cherry Glen Condo Sec 1 Pb 34 Pg 71201 Cashmere DrThompsons Station37179
$736,748Brush Creek Pb 84 Pg 347249 Brush Creek LnFairview37062
$450,100Rebel Meadows Sec 4 Pb 5 Pg 26821 Rebel CirFranklin37064
$393,000Fernvale Springs Condos7523 Fernvale Springs Pvt WayFairview37062
$1,190,616Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 658232 Ashbury CtCollege Grove37046
$629,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128444 Herringbone CtFranklin37064
$770,000Summerlyn Sec1 Pb 61 Pg 751525 Halsey DrNolensville37135
$649,000Fieldstone Farms Sec M Pb 14 Pg 131120 Cavalcade DrFranklin37069
$572,000Wades Grove Sec 3-a Pb 45 Pg 182010 Katach CtSpring Hill37174
$590,0006914 Pulltight Hill RdCollege Grove37046
$282,0001942 Burke Hollow RdNolensville37135
$629,000Downs Blvd Prop Pb 42 Pg 44490 Downs BlvdFranklin37064
$490,000Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 605048 Birchcroft LnFranklin37064
$2,124,960Stephens Valley Sec11 Pb 80 Pg 31316 Mcquiddy RdNashville37221
$8,000,000Maryland Farms South Pb 28 Pg 505129 Virginia WayBrentwood37027
$955,500Cheswicke Farm Sec 5 Pb 25 Pg 83334 Logans CirFranklin37067
$1,359,000Avenue Downs Sec 2 Pb 79 Pg 1362935 Avenue Downs DrThompsons Station37179
$106,000,000Standard @ Cool Springs Pb 71 Pg 61222 Liberty PkFranklin37067
$850,000Wilkerson Place Ph3 Pb 84 Pg 143652 Conifer DrSpring Hill37174
$439,1001059 Mountain View Pvt DrSpring Hill37174
$505,000Fieldstone Farms Sec J-2 Pb 15 Pg 26411 Reigh CtFranklin37069
$675,0004212 Pate RdFranklin37064
$1,225,465Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1255031 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,484,225Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 657540 Sutcliff DrFranklin37067
$800,000Cool Springs East Sec 12 Pb 26 Pg 42446 Savannah WayFranklin37067
$470,000314 Hwy 96 NFairview37062
$830,000Highlands @ Ladd Park Sec15 Pb 61 Pg 11230 Fowler CirFranklin37064
$765,000Bridgeton Park Sec 2 Pb 37 Pg 1151259 Wheatley Forest DrBrentwood37027
$1,600,000Mcdaniel Farms Sec2 Pb 69 Pg 1376579 Windmill DrCollege Grove37046
$610,000Franklin Green Sec 5 Pb 27 Pg 1003239 Gardendale DrFranklin37064
$675,000Baker Scot Pb 86 Pg 96Johnson Hollow RdThompsons Station37179
$899,900Farmington South Pb 6 Pg 1041006 Malvern RdFranklin37069
$725,000Cottonwood Est Pb 5 Pg 681203 Gillette CtFranklin37069
$3,850,000Cotton Hatcher Pb 87 Pg 185000 Merchant Pvt LnThompsons Station37179
$515,000Forrest Crossing Sec 3-d Pb 19 Pg 1402073 Roderick CirFranklin37064
$328,000Wyngate Est Ph 10-b Pb 34 Pg 302073 Dinan CtSpring Hill37174
$674,900Richvale Ph4 Pb 83 Pg 1377516 Shoal Mill PtFairview37062
$47,500Hard Bargain Pb 1 Pg 122968 Glass StFranklin37064
$850,000352 9th Ave NFranklin37064
$394,810Cedarcrest Ph1 Pb 84 Pg 557145 Cedarcrest LnFairview37062
$625,000Belshire Ph 1 Pb 45 Pg 442040 Belshire WaySpring Hill37174
$400,4401057 Mountain View Pvt DrSpring Hill37174
$907,800June Lake Ph1 Pod B Sec2 Pb 84 Pg 29319 Deep Creek DrSpring Hill37174
$850,000Ellington Park Sec 3 Pb 3 Pg 32107 Ellington DrFranklin37064
$355,000Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 2642433 Kennedy CtFranklin37064
$834,990Goodwin Farms Pb 82 Pg 177496 Atwater CirFairview37062
$799,900Aden Woods Of Castleberry Ph2 Pb 78 Pg 357402 Black Fox DrFairview37062
$447,500Woodside Ph 2b Pb 55 Pg 1291039 Hemlock DrSpring Hill37174
$1,550,000Delta Springs Pb 50 Pg 764514 Hyannis CtFranklin37064
$1,555,000Fieldstone Farms Sec V Pb 26 Pg 84109 Hampsted LnFranklin37069
$1,150,000Westhaven Sec 6 Pb 40 Pg 127200 Addison AveFranklin37064
$300,000Avenue Downs Sec 2 Pb 79 Pg 1362920 Avenue Downs DrThompsons Station37179
$399,9901055 Mountain View Pvt DrSpring Hill37174
$467,500Catalina Ph5 Pb 63 Pg 102517 Clemente AveNolensville37135
$349,200Grove Sec17 Pb 81 Pg 528345 Solstice DrCollege Grove37046
$892,000Tollgate Village Sec17 Pb 70 Pg 122265 Maytown CirThompsons Station37179
$8,000,000Maryland Farms Sec 42206 Ward CirBrentwood37027
$442,500Belvoir Ph1b Pb 85 Pg 1097802 Dice Lampley RdFairview37062
$1,550,0001095 Waller RdBrentwood37027
$745,000Sullivan Farms Sec A Pb 30 Pg 84206 Camellia CtFranklin37064
$875,000Miles Crossing9313 Old Smyrna RdBrentwood37027
$1,075,000Ambergate Est Sec 2 Pb 43 Pg 564310 Ambergate CtFranklin37064
$1,729,0001515 Wilson PkBrentwood37027
$1,200,000Kings Chapel Sec6 Pb 61 Pg 144136 Banner Square LnArrington37014
$970,000Fields Of Canterbury Sec20 Pb 77 Pg 1223321 Longport LnThompsons Station37179
$19,500,000Galleria Commercial Complx Pb 59 Pg 277153 South Springs DrFranklin37067
$350,000Brentwood Hills Sec 2 Pb 2 Pg 1031305 Robert E Lee LnBrentwood37027
$1,675,000Legends Ridge Sec 2 Pb 23 Pg 47216 Lake Ridge CtFranklin37069
$1,050,000Fountain View Sec1 Pb 81 Pg 784034 Kathie DrThompsons Station37179
$755,000Wilkerson Place Ph3 Pb 84 Pg 143665 Conifer DrSpring Hill37174
$564,000Grove Sec17 Pb 81 Pg 528420 Solstice DrCollege Grove37046
$1,100,000Avalon Sec 4 Pb 41 Pg 40323 Wandering CirFranklin37067
$875,000Highlands At Ladd Park Section 01 Pb 50 Pg 99110 Curry CtFranklin37064
$720,000Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143909 Braidwood LnFranklin37064
$346,000Morris Joseph W Pb 68 Pg 987309 A Cox PkFairview37062
$762,990Goodwin Farms Pb 82 Pg 177511 Old Nashville RdFairview37062
$9,600,000Troubadour Sec9 Pb 83 Pg 267569 Trident Ridge Pvt RdCollege Grove37046
$1,173,550Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 117181 Bolton StFranklin37064
$606,679Emberly Pb 82 Pg 142459 Buckwood Pvt AveSpring Hill37174
$769,900Tollgate Village Sec14b Pb 61 Pg 322771 Americus DrThompsons Station37179
$650,000Rolling Meadows Pb 2 Pg 29 Block B101 Dabney DrFranklin37064
$393,970Cedarcrest Ph1 Pb 84 Pg 557161 Cedarcrest LnFairview37062
$2,151,025Kings Chapel Sec15 Rev 1 Pb 85 Pg 1505720 Nola Pvt DrArrington37014
$275,000Fairview Community Church500 Hwy 96 NFairview37062
$739,990Goodwin Farms Pb 82 Pg 177505 Old Nashville RdFairview37062
$6,000,000Cox PkFairview37062
$1,725,000Durham Manor Pb 54 Pg 1422433 Durham Manor DrFranklin37064
$2,825,565Telluride Ph2 Pb 83 Pg 439901 Elland RdBrentwood37027
$657,000601 West Meade BlvdFranklin37064
$1,317,000Vineyard Valley Sec1 Pb 87 Pg 247020 Vineyard Valley DrCollege Grove37046
$1,265,000Westhaven Sec 9 Pb 38 Pg 55119 Addison AveFranklin37064
$760,000Otter Creek Estates Pb 70 Pg 707345 Taylor RdFairview37062
$2,572,541Arcadia Sec1 Pb 84 Pg 371840 Dartmouth DrBrentwood37027
$730,000Dallas Downs Sec 9 Pb 15 Pg 4232 Heathersett DrFranklin37064
$1,249,900Equity Tr Co Custodian Pb 69 Pg 37103 A Kyles Creek RdFairview37062
$463,500Simmons Ridge Sec11 Pb 75 Pg 1141151 Sweetleaf DrFranklin37064
$1,180,000Bridgemore Village Sec8b Pb 66 Pg 1503670 Martins Mill RdThompsons Station37179
$2,175,000Blackberry Ridge Pb 60 Pg 145015 Cobbler Ridge RdFranklin37064
$1,600,000Garden Club Sec 1 Pb 38 Pg 732025 Daylily DrFranklin37067
$559,900Copper Ridge Ph3 Sec1 Pb 64 Pg 282088 Morton DrSpring Hill37174
$3,200,000Troubadour Sec14 Pb 85 Pg 1479220 Troubadour Pvt DrCollege Grove37046
$1,040,000Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 78031 Headwaters DrFranklin37064
$438,7951051 Mountain View Pvt DrSpring Hill37174
$1,750,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394101 Welham Square PvtFranklin37069
$1,515,000Wyelea Farms Sec2 Pb 86 Pg 1394004 Southrop Pvt RdFranklin37069
$724,999Avondale Cottages Pb 70 Pg 128405 Herringbone CtFranklin37064
$412,8151053 Mountain View Pvt DrThompsons Station37179
$2,169,474Telluride Ph2 Pb 83 Pg 439910 Elland RdBrentwood37027
$1,400,000Kings Chapel Sec8 Pb 69 Pg 954618 Majestic Meadows DrArrington37014
$980,000Tate James O7064 -66 Nolensville RdBrentwood37027
$2,625,946Sunset Manor Add422 Battle AveFranklin37064
$1,235,000St Marlo Sec2 Pb 79 Pg 225628 Winslet DrFranklin37064
$4,644,585ReedFly LnNolensville37135
$3,335,000Westhaven Sec60 Pb 80 Pg 1461937 Eliot RdFranklin37064
$2,762,111Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 326060 Lookaway CirFranklin37067
$570,000Williamson Square Pb 81 Pg 581027 Harmony Hills Pvt DrFranklin37064

facebookShare on Facebook
TwitterTweet

Please join our FREE Newsletter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here