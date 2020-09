Williamson County Property Transfers August 24

See where houses sold for August 24-28 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 1259000 Mcgavock Farms 5218 Apple Mill Ct Brentwood TN 37027 415000 Riverview Park 930 Lawnview Ln Franklin TN 37064 867000 Bridgemore Village 3800 Robbins Nest Ct Thompsons Station TN 37179 795000 Vaughn George W Estate 5358 Waddell Hollow Rd Franklin TN 37064 335000 Deervalley Downs 7508 Beechnut Way Fairview TN 37062 800000 Fountainbrooke 370 Childe Harolds Cir Brentwood TN 37027 255000 Newport Crossing 1375 Saybrook Crossing Thompsons Station TN 37179 699900 Avalon 522 Pennystone Dr Franklin TN 37067 655000 Lockwood Glen 2097 Mcavoy Dr Franklin TN 37064 539900 Brentwood Meadows 1515 Lipscomb Dr Brentwood TN 37027 562500 Sherwood Green Estates 1125 Millshed Dr Nolensville TN 37135 285000 Lexington Farms 1009 Lexington Farms Dr Spring Hill TN 37174 425000 Willowvale @ Harvey Springs 2020 Morton Dr Spring Hill TN 37174 433000 Bent Creek 6120 Christmas Dr Nolensville TN 37135 2150000 River Oaks 6219 Tupper Pl Brentwood TN 37027 326975 Stream Valley 1073 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 349420 Stream Valley 1049 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 130800 Falls Grove 7050 (2021) Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 130800 Falls Grove 7084 (2021) Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 103800 Stream Valley 3024 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 337000 Beard F L 4913 Bethesda-Duplex Rd College Grove TN 37046 450000 Amber Glen 2016 Bratton Place Dr Franklin TN 37067 390000 Edenbrook Estates 9512 Edenbrook Ct Brentwood TN 37027 549900 Burkitt Village 2239 Kirkwall Dr Nolensville TN 37135 475000 2498 N Berrys Chapel Rd Brentwood TN 37027 824900 Raintree Forest 1674 Kindra Ct Brentwood TN 37027 420163 Otter Creek Springs 7192 Winfrey Dr Fairview TN 37062 145000 Highlands @ Ladd Park 301 Circuit Rd Franklin TN 37064 803689 Highlands @ Ladd Park 4014 Kentucky Ct Franklin TN 37064 330500 Burtonwood Add 2906 Wind Dance Rd Spring Hill TN 37174 820000 Inglehame Farms 9043 Lochmere Ct Brentwood TN 37027 495000 Arbors @ Autumn Ridge 4111 Miles Johnson Pkwy Spring Hill TN 37174 495000 Forehand J H Prop 5875 Green Chapel Rd Franklin TN 37064 369990 Nolen Mill 816 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 390000 Wakefield 6009 Romain Ct Spring Hill TN 37174 380900 Pepper Tree Cove 7146 Pepper Tree Cir Fairview TN 37062 479000 Franklin Green 3115 Traviston Dr Franklin TN 37064 542000 Campbell Station 1019 St Hubbins Dr Spring Hill TN 37174 633328 Bridgemore Village 3675 Martins Mill Rd Thompsons Station TN 37179 355000 Oakwood 2208 Morriswood Dr Franklin TN 37064 489900 Redwing Meadows 1317 Ascot Ln Franklin TN 37064 1750 Murfreesboro Rd Franklin TN 37067 515000 Creekstone Commons 147 Creekstone Blvd Franklin TN 37064 1848900 Country Club 6, 7 Franklin Rd Brentwood TN 37027 779000 Laurelwood 1815 Harpeth River Dr Brentwood TN 37027 414900 Wades Grove 1020 Rudder Dr Spring Hill TN 37174 830000 Highlands @ Ladd Park 189 Rich Cir Franklin TN 37064 759900 Bridgemore Village 3182 Pleasantville Brdg Rd Thompsons Station TN 37179 1800000 Troubadour 8413 Six String Dr College Grove TN 37046 139709 Stream Valley 125 Stream Valley Blvd Franklin TN 37064 527340 Stream Valley 3019 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 499900 Oakwood 2205 Creekside Ln Franklin TN 37064 745000 Bridgemore Village 3525 Creamery Bridge Rd Thompsons Station TN 37179 472000 Residences Of Grant Park 112 Grant Park Dr Franklin TN 37067 899900 Burning Tree Farms 8119 Schweitzer Place Arrington TN 37014 485000 Mckays Mill 1616 Longmont Ct Franklin TN 37067 435000 Arbors @ Autumn Ridge 8013 Fenwick Ln Spring Hill TN 37174 238900 Brentwood Pointe 810 Brentwood Pointe Brentwood TN 37027 247500 Brentwood Pointe 1227 Brentwood Pointe Brentwood TN 37027 649900 Autumn Ridge 2059 Autumn Ridge Way Spring Hill TN 37174 468000 Amelia Park 1314 Fairbanks St Franklin TN 37067 345000 Fieldstone Farms 907 Idlewild Ct Franklin TN 37069 908356 Hardeman Springs 5842 Wagonvale Dr Arrington TN 37014 1152149 Foxen Canyon 2467 Santa Barbara Ln Franklin TN 37069 582500 Mckays Mill 1706 Players Mill Rd Franklin TN 37067 118000 Arrington Retreat 269 Rock Cress Rd Nolensville TN 37135 1119900 Firestone @ Cool Springs 1043 Firestone Dr Franklin TN 37067 1200000 Breithorn 507 Breithorn Cv Brentwood TN 37027 480500 Rev 151 Pennystone Cir Franklin TN 37067 600000 Raintree Forest 9425 Elmhurst Ct Brentwood TN 37027 990000 Westhaven 1624 Championship Blvd Franklin TN 37064 359900 Wades Grove 1044 Belcor Dr Spring Hill TN 37174 400000 2663 Sanford Rd Nolensville TN 37135 815000 Cloverland Acres 5749 Cloverhill Dr Brentwood TN 37027 623000 Ivy Glen 420 Doe Ridge Franklin TN 37067 1395023 Traditions 1917 Parade Dr Brentwood TN 37027 790000 Westhaven 200 Morning Mist Ln Franklin TN 37064 787251 Bridgemore Village 3554 Creamery Bridge Rd Thompsons Station TN 37179 779900 Bridgemore Village 3178 Pleasantville Brdg Rd Thompsons Station TN 37179 50000 7300 Brush Creek Rd Fairview TN 37062 40000 Wison Dan 7279 Brush Creek Rd Fairview TN 37062 274600 Green Acres 438 Green Acres Dr Franklin TN 37064 429500 Gateway Village 1343 Moher Blvd Franklin TN 37069 410000 Mckays Mill 1504 Decatur Cir Franklin TN 37067 750000 Westhaven 1001 Howland St Franklin TN 37064 435000 Sanctuary 6030 Vesper Way Franklin TN 37064 558222 Mcdaniel Estates 7570 Delancey Dr College Grove TN 37046 436000 Fieldstone Farms 2035 Glastonbury Dr Franklin TN 37069 315000 Newport Crossing 1038 Watauga Ct Thompsons Station TN 37179 668330 Willowmet 9720 Mountain Ash Ct Brentwood TN 37027 3000000 Two Rivers 4200 Two Rivers Ln Franklin TN 37069 617568 Mcdaniel Estates 7522 Delancey Dr College Grove TN 37046 1250000 Westhaven 116 Glass Springs Ln Franklin TN 37064 383000 Wyngate 2112 Ieper Dr Spring Hill TN 37174 1350000 Tuscany Hills 1751 Umbria Dr Brentwood TN 37027 633000 Highlands @ Ladd Park 407 Snowden St W Franklin TN 37064 235000 Fernvale Springs 7111 Fernvale Springs Way Fairview TN 37062 150000 4793 Ash Hill Rd Spring Hill TN 37174 675000 Highlands @ Ladd Park 636 Finnhorse Ln Franklin TN 37064 543990 Tollgate Village 2277 Maytown Cir Thompsons Station TN 37179 550182 Bushnell Farm 2095 Bushnell Farm Dr Franklin TN 37064 415000 Crowne Pointe 2124 Parliament Dr Thompsons Station TN 37179 749999 Vineyard Valley 7000 Vineyard Valley Dr College Grove TN 37046 551730 Woods @ Burberry Glen 1005 Wadeslea Ln Nolensville TN 37135 478000 Mckays Mill 1308 Pemberton Heights Dr Franklin TN 37067 686017 Westhaven 1007 Calico St Franklin TN 37064 465000 Heath Pl Of Franklin 1100 Brandon Dr Franklin TN 37064 760860 Westhaven 101 Front St Franklin TN 37064 858642 Westhaven 3048 Hathaway St Franklin TN 37064 750000 Cartwright Close 1212 Round Grove Ct Brentwood TN 37027 631465 Foxglove Farm 607 Central Dr Franklin TN 37064 650000 919 Edmondson Pk Brentwood TN 37027 1422000 Hidden Valley 1039 Deep Woods Trl Brentwood TN 37027 393000 Forrest Crossing 2034 Roderick Cir Franklin TN 37064 1262000 Parkside @ Brenthaven 8250 Cavendish Ct Brentwood TN 37027 272000 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #235 Franklin TN 37064 1300000 Brentmeade 1013 Jones Pkwy Brentwood TN 37027 729900 Mclemore Farms Add 2988 Mclemore Cir Franklin TN 37064 334000 Brentwood Pointe 1868 Brentwood Pointe Franklin TN 37067 308500 7110 Taylor Rd Fairview TN 37062 560000 Bridgemore Village 3149 Pleasantville Brdg Rd Thompsons Station TN 37179 265000 Tune Paul Battle Rd Nolensville TN 37135 910000 Bridgemore Village 3826 Pulpmill Dr Thompsons Station TN 37179 383400 Riverview Park 103 Kings Gate Ln Franklin TN 37064 223000 Fernvale Springs Fernvale Springs Way 7128 Fairview TN 37062 814000 Wildwood 6430 Panorama Dr Brentwood TN 37027 700000 Owl Creek 1208 Boxthorn Dr Brentwood TN 37027 551850 Stream Valley 3030 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 470000 Highgate 114 Century Oak Dr Franklin TN 37069 771170 Highlands @ Ladd Park 326 Circuit Rd Franklin TN 37064 514000 Otter Creek Estates 7329 Taylor Rd Fairview TN 37062 566500 Fields Of Canterbury 2916 Hadley Close Ln Thompsons Station TN 37179 459990 Tollgate Village 2250 Maytown Cir Thompsons Station TN 37179 651362 Bridgemore Village 3173 Pleasantville Brdg Rd Thompsons Station TN 37179 485000 Brixworth 707 Rain Meadow Ct Spring Hill TN 37174 425000 Wades Grove 3000 Yellow Brick Ct Spring Hill TN 37174 482000 Bent Creek 5047 Aunt Nannies Place Nolensville TN 37135 710000 Westhaven 9080 Keats St Franklin TN 37064 130800 Falls Grove 7072 Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 513335 Stream Valley 3007 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 610000 Berry Farms Town Center 90 Poplar St Franklin TN 37064 294000 9821 Concord Rd Brentwood TN 37027 390000 Spencer Hall 3127 Millbank Ln Franklin TN 37064 440000 Dallas Downs 2512 Winder Dr Franklin TN 37064 522900 Carondelet 9020 Carondelet Pl Brentwood TN 37027 1025000 The Governors Club 1 Torrey Pines Way Brentwood TN 37027 162500 Riverbluff 1045 Wetzel Dr Franklin TN 37064 162500 Riverbluff 1039 Wetzel Dr Franklin TN 37064 770000 Westhaven 1048 Clifton St Franklin TN 37064 2400000 Reserve At Sonoma 1830 Stryker Place Brentwood TN 37027 650000 Hideaway @ Arrington 7310 Harlow Dr College Grove TN 37046 465000 Echelon 9008 Wenlock Ln Franklin TN 37064 25000 7136 Kingston Rd Fairview TN 37062 857000 Carondelet 720 Shenandoah Dr Brentwood TN 37027 445000 Southern Woods 1516 Pinkerton Rd Brentwood TN 37027 565900 Rev 703 Braemere Dr Franklin TN 37064 1250000 Westhaven 1622 Championship Blvd Franklin TN 37064 430000 Green Valley 305 Hickory Ln Franklin TN 37064 687500 Stonebridge Park 804 Aldwych Cir Franklin TN 37069 255000 Shirebrook 507 Shirebrook Cir Spring Hill TN 37174 385000 Golden Meadows 109 Golden Meadow Ln Franklin TN 37067 140000 6210 (116---04201-000 & 002) Meeks Rd Franklin TN 37064 410000 Berry Farms Town Center 1027 Rural Plains Cir Franklin TN 37064 574900 Concord Green 8013 Warner Rd Brentwood TN 37027 317980 Picketts Ridge 5003 Hancock Cir Thompsons Station TN 37179 190000 Meadows At Fairview 7111 Wheat Rd Fairview TN 37062 559000 Winterset Woods 1666 Briarcliff Dr Nolensville TN 37135 835900 Watkins Creek 1040 Watkins Creek Dr Franklin TN 37064 420000 Avalon 105 Pennystone Cir Franklin TN 37067 1090000 Weatherford Estates 5001 Weatherford Pass Franklin TN 37064 560000 Fields Of Canterbury 2727 Paddock Park Dr Thompsons Station TN 37179 474990 Tollgate Village 1905 Ridgeland Dr Thompsons Station TN 37179 105000 4109 Arno Rd Franklin TN 37064 389584 Sweetbriar Springs 7114 Sweetbriar Cir Fairview TN 37062 325000 Riverbluff 12 & 13 Wetzel Dr Franklin TN 37064 464800 Westhaven (077G I 10 & 30) Calico St Franklin TN 37064 359000 Cameron Farms 2933 Iroquois Dr Thompsons Station TN 37179 850823 Hardeman Springs 5824 Wagonvale Dr Arrington TN 37014 680000 Brentwood Hills 5111 Longstreet Dr Brentwood TN 37027 579900 Windstead Manor 997 Spruce Ridge Ln Spring Hill TN 37174 759000 Fountainbrooke 602 Fountainbrooke Ct Brentwood TN 37027 585000 Highlands @ Ladd Park 119 Irvine Ln Franklin TN 37064 310000 Spring Meadow 2034 Spring Meadow Cir Spring Hill TN 37174 625000 Berry Farms Town Center 3042 General Martin Ln Franklin TN 37064 608000 Polk Place 225 Sontag Dr Franklin TN 37064 675000 Troubadour 7286 Harlow Dr College Grove TN 37046 159093 Stephens Valley 290 Stephens Valley Blvd Nashville TN 37221 1974900 Grove 8614 Belladonna Dr College Grove TN 37046 1200000 Farnsworth 1011 Buckworth Ave Franklin TN 37064 150138 Stephens Valley 278 Stephens Valley Blvd Nashville TN 37221 464900 Stream Valley 8013 Brookpark Ave Franklin TN 37064 462500 Bent Creek 4700 Jobe Trl Nolensville TN 37135 620000 Autumn Ridge 2029 Autumn Ridge Way Spring Hill TN 37174 1475000 Rev 1438 Willowbrooke Cir Franklin TN 37069 470000 Brixworth 1073 Brixworth Dr Thompsons Station TN 37179 1100000 Demonbreun 6537 Arno-College Grove Rd College Grove TN 37046 499490 Burberry Glen 1822 Abbey Wood Dr Nolensville TN 37135 627200 Hideaway @ Arrington 7513 Trident Ridge Rd College Grove TN 37046 265000 Tune Paul H Battle Rd Nolensville TN 37135 435000 Rev 161 Crestfield Pl Franklin TN 37069 454900 Wades Grove 6001 Spade Dr Spring Hill TN 37174