Williamson County Property Transfers August 10

By
Michael Carpenter
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property transfers real estate

See where houses sold for August 10-14 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityStateZip
450000Traditions1899 (2021) Traditions CirBrentwoodTN37027
366150Simmons Ridge5012 Gracious DrFranklinTN37064
422900Wades Grove1007 Foust CtSpring HillTN37174
325000Southern Woods7037 N Lake DrBrentwoodTN37027
395000Fields Of Canterbury2344 Redwood TrlThompsons StationTN37179
220000Newport Crossing1134 Summerville CirThompsons StationTN37179
640000Ashton Park692 Pebble Springs DrFranklinTN37067
320000Wyngate2048 Prescott WaySpring HillTN37174
370545Nolen Mill837 Cottage House LnNolensvilleTN37135
360000Andover303 Ericksen CtFranklinTN37067
462000Arbors @ Autumn Ridge7007 Brindle Ridge WaySpring HillTN37174
575000Highlands At Ladd Park Section262 Irvine LnFranklinTN37064
649500Westhaven601 Cheltenham AveFranklinTN37064
340000Avalon391 Lady Of The Lake LnFranklinTN37067
548810Otter Creek Springs7412 Swindon BlvdFairviewTN37062
436400Stonebrook1207 Countryside RdNolensvilleTN37135
130000Laurelwood1792 Harpeth River DrBrentwoodTN37027
770000Kelly Catherine2026 Cedarmont DrFranklinTN37067
549900Burkitt Village2186 Kirkwall DrNolensvilleTN37135
930000Beech Grove Farms9564 Keeneland DrBrentwoodTN37027
4495008978 Horton HwyCollege GroveTN37046
499900Arbors @ Autumn Ridge3015 Elkhorn PlaceSpring HillTN37174
844356Bridgemore Village3833 Pulpmill DrThompsons StationTN37179
352540Nolen Mill835 Cottage House LnNolensvilleTN37135
805000Brentmeade9195 Fox Run DrBrentwoodTN37027
305000Chapmans Retreat1306 Carmack CtSpring HillTN37174
659900Autumn Ridge2057 Autumn Ridge WaySpring HillTN37174
269900Russell Ridge5194 Russell RdFranklinTN37064
369823Enclave @ Dove Lake7755 Thayer RdNolensvilleTN37135
462000Lockwood Glen507 Cobert LnFranklinTN37064
609900Cherry Grove4014 Canberra DrSpring HillTN37174
514900Rogersshire532 Bancroft WayFranklinTN37064
333000Meadowgreen Acres201 Derby LnFranklinTN37069
220000Hardison Hills1101 Downs Blvd #F-103FranklinTN37064
160000Legends Ridge910 Sunset Ridge DrFranklinTN37069
960000Summer Hill2150 Summer Hill CirFranklinTN37064
5900002601 Tom Anderson RdFranklinTN37064
2225000First & Church206 Emily CtFranklinTN37064
2289843Witherspoon1523 Tellcroft DrBrentwoodTN37027
565000Mccormick Grove7120 Pleasant Grove CtFairviewTN37062
10000005122 Old Harding RdFranklinTN37064
520000Otter Creek Estates7345 Taylor RdFairviewTN37062
515000Highlands At Ladd Park Section129 Harold CtFranklinTN37064
220000Harts Landmark2305 Harts Landmark DrFranklinTN37069
409000Fieldstone Farms513 Caselton CtFranklinTN37069
170000C&S Joint VenturesLula LnFranklinTN37064
579000Autumn Ridge1921 Kittemer LnSpring HillTN37174
345000Generals Retreat168 Generals Retreat PlFranklinTN37064
825000Stonebridge Park1148 Stonebridge Park DrFranklinTN37069
649007213 Lake RdFairviewTN37062
130800Falls Grove7080 Sky Meadow DrCollege GroveTN37046
103800Stream Valley3037 Fernshaw LnFranklinTN37064
749000Catalina701 Alameda AveNolensvilleTN37135
589900Amelia Park1138 Amelia Park DrFranklinTN37067
640000Highgate105 Century Oak DrFranklinTN37069
411800WesthavenCheltenham AveFranklinTN37064
657965Foxglove Farm4072 Foxglove Farm DrFranklinTN37064
460750Grove6021 Native Pony TrlCollege GroveTN37046
1453895Witherspoon9221 Lehigh DrBrentwoodTN37027
497500Campbell Station4010 Kilbrian CtSpring HillTN37174
552087Mcdaniel Estates7574 Delancey DrCollege GroveTN37046
705000Highlands @ Ladd Park144 Bertrand DrFranklinTN37064
455000Silver Stream Farm2517 Carmine StNolensvilleTN37135
800000Westhaven1332 Jewell AveFranklinTN37064
857148Westhaven1001 Calico StFranklinTN37064
295000Mckays Mill1328 Liberty PkFranklinTN37064
640000Laurel Hill1301 Erin LnFranklinTN37064
340000Falcon Creek1002 Meandering WayFranklinTN37067
869900Asher Downs144 Asher Downs CirNolensvilleTN37135
184900Stockett Creek1065 Stockett DrNashvilleTN37221
758500Mcdaniel Farms6599 Windmill DrCollege GroveTN37046
261000Picketts Ridge1505 Danville CirThompsons StationTN37179
5999251862 Wilson PkFranklinTN37067
199975Ryan NoreenWilson PkFranklinTN37067
8250004060 New Hwy 96 WFranklinTN37064
235000Hardison Hills1101 Downs Blvd #225FranklinTN37064
770000Brentwood Hills1208 Brentwood LnBrentwoodTN37027
2799002000 Newark Ln H-300Thompsons StationTN37179
489900Arbors @ Autumn Ridge3009 Elkhorn PlaceSpring HillTN37174
332500Wakefield7007 Masonboro DrSpring HillTN37174
320000Ridgeport1713 Ginger WaySpring HillTN37174
1020000Belle Rive520 Waxwood DrBrentwoodTN37027
402500Avalon114 Pennystone CirFranklinTN37067
525000Cherry Grove4021 Fremantle CirSpring HillTN37174
408000Mckays Mill1358 Liberty PkFranklinTN37067
560000Highlands @ Ladd Park401 Avon River RdFranklinTN37064
445900Stream Valley912 Linden Isle DrFranklinTN37064
2500006299 Ladd RdFranklinTN37067
1419000Lillard6509 Stargazer LnCollege GroveTN37046
342000Grove8705 Ashbrook LnCollege GroveTN37046
735000Mclemore Farms2819 Cale CtFranklinTN37064
600422Brixworth1110 Brixworth DrThompsons StationTN37179
928652Westhaven533 Rowan StFranklinTN37064
373900Andover409 Vienna CtFranklinTN37067
205900Westhaven931 Cheltenham AveFranklinTN37064
146310Falls Grove6739 Edgemore DrCollege GroveTN37046
575810Falls Grove7009 Farm Field DrCollege GroveTN37046
650000Witherspoon9256 Lehigh DrBrentwoodTN37027
1159000Westhaven1529 Fleetwood DrFranklinTN37064
1639900Grove8178 Heirloom BlvdCollege GroveTN37046
655000Kings Chapel4021 Old Light CirArringtonTN37014
310000River Rest113 Boxwood DrFranklinTN37069
589900Campbell Station2024 Gweneth DrSpring HillTN37174
382860Nolen Mill833 Cottage House LnNolensvilleTN37135
570570Tollgate Village3461 Milford DrThompsons StationTN37179
428700Temple Hills116 N Berwick LnFranklinTN37069
790000Benington2712 Bering CtNolensvilleTN37135
4600005431 Old Hwy 96FranklinTN37064
200000Cumberland DrFairviewTN37062
349262Cumberland Estates1070 Brayden DrFairviewTN37062
422086Sweetbriar Springs7112 Sweetbriar CirFairviewTN37062
835000Brentmeade1020 Jones PkwyBrentwoodTN37027
15600002200 Lone Star Lane2200 Lone Star LnNolensvilleTN37135
339900Fieldstone Farms912 Idlewild CtFranklinTN37069
442500Ph7159 Chessington DrFairviewTN37062
476113Tollgate Village2233 Maytown CirThompsons StationTN37179
262000Mcfarlin RdNolensvilleTN37135
380000Fieldstone Farms308 Cannonade CirFranklinTN37069
355000Newport Crossing1310 Saybrook CrossingThompsons StationTN37179
494700Cherry Grove Add4024 Fremantle CirSpring HillTN37174
376000Dakota Pointe3039 Sakari CirSpring HillTN37174
330000Cherry Grove Add6006 Wallaby CtSpring HillTN37174
825000Burning Tree Farms8004 Burning Tree Farms RdArringtonTN37014
275000Fieldstone Farms207 Montrose CtFranklinTN37069
140000Durham James ABarnhill RdPrimm SpringsTN38476
636500Lockwood Glen214 Moray CtFranklinTN37064
420000Berry Farms Town Center2003 Rural Plains CirFranklinTN37064
692800Autumn Ridge6022 Trout LnSpring HillTN37174
160000Poplar Ridge8012 Poplar Ridge Pvt LnPrimm SpringsTN38476
5380001407 Cannon StFranklinTN37064
650000Brookfield2317 Tinney PlBrentwoodTN37027
4370005617 A Pinewood RdFranklinTN37064
640000Arrington Retreat1104 Waterbridge DrNolensvilleTN37135
160000Vineyard Valley7209 Neills Branch DrCollege GroveTN37046
956262Westhaven6001 Donovan StFranklinTN37064
1900000Windstone1103 Sleeping Valley CtBrentwoodTN37027
985000Brenthaven East1400 Knox Valley DrBrentwoodTN37027
3650002601 Baugh RdThompsons StationTN37179
354000Wakefield3057 Romain TrlSpring HillTN37174
700500River Oaks6216 Bridlewood LnBrentwoodTN37027
5549002299 N Berrys Chapel RdFranklinTN37069
500000Brenthaven1507 Puryear PlBrentwoodTN37027
1740000Princeton Hills5110 Yale CtBrentwoodTN37027
945000The Gardens At Old Natchez214 Gardenridge DrFranklinTN37069
962500Walker Tony6626 Arno-College Grove RdCollege GroveTN37046
625000Arrington Retreat133 Sedona Woods TrlNolensvilleTN37135
480000Falls Grove6757 Pleasant Gate LnCollege GroveTN37046
862500Keystone1300 Keystone CtFranklinTN37064
179000Meadows At Fairview7405 Rice CtFairviewTN37062
1440000Troubadour8229 (2021) Jolene DrCollege GroveTN37046
595000Polk Place120 Sontag DrFranklinTN37064
925000The Gardens At Old Natchez107 Gardengate DrFranklinTN37069
595000Fields Of Canterbury2663 Dunstan Place DrThompsons StationTN37179
750000Green Pastures6018 Mercy Pvt LnFranklinTN37064
407000Burtonwood2709 Foxtrot LnSpring HillTN37174
542500Moores Landing415 Meadowcrest CirFranklinTN37064
483000Spencer Hall3140 Bishops WayFranklinTN37064
499900Tollgate Village3295 Vinemont DrThompsons StationTN37179
642500Carriage Hills1728 Coachmans CtBrentwoodTN37027
380000Wades Grove2079 Lequire LnSpring HillTN37174
538000Founders Pointe403 Mcphail CtFranklinTN37064
610000Williams Grove9418 Cave Springs DrBrentwoodTN37027
885000Fountainhead5119 Woodland Hills DrBrentwoodTN37027
400000Churchill Farms2641 Buckner RdThompsons StationTN37179
1500007045 Flat Creek RdCollege GroveTN37046
534900Bent Creek1299 Maybelle PassNolensvilleTN37135
350000Old Hillsboro RdFranklinTN37064
500000Arrington Retreat409 Sweet Fern DrNolensvilleTN37135
525001Jamison Station Condos324 Liberty Pk #226FranklinTN37064
574300Nolenmeade856 Nolenmeade CtNolensvilleTN37135
1255000Carolina Close123 Patricia Lee CtFranklinTN37069
527580Stream Valley2006 Fernshaw LnFranklinTN37064
67000Copper Ridge3046 Boxbury LnSpring HillTN37174
103800Stream Valley1030 Oglethorpe DrFranklinTN37064
261600Falls Grove7021 Sky Meadow DrCollege GroveTN37046
625000Cherry Grove Add4016 Canberra DrSpring HillTN37174
272000Mckays Mill1213 Park Run DrFranklinTN37067
185000Grove8633 Belladonna DrCollege GroveTN37046
617000Westhaven1614 Townsend BlvdFranklinTN37064
809000Tollgate Village3120 Natoma CirThompsons StationTN37179
415000Silver Stream Farm2604 Cortlandt CtNolensvilleTN37135
585000Tollgate Village3448 Colebrook DrThompsons StationTN37179
1298378Traditions1912 Parade DrBrentwoodTN37027
578182Mcdaniel Estates7530 Delancey DrCollege GroveTN37046
1620000Legends Ridge409 Lake Valley DrFranklinTN37069
360000Nolensville RdNolensvilleTN37135
5020236827 Edwards Grove RdCollege GroveTN37046
415000Tollgate3866 Somers LnThompsons StationTN37179

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