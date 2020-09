Williamson County Property Transfers August 10

See where houses sold for August 10-14 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 450000 Traditions 1899 (2021) Traditions Cir Brentwood TN 37027 366150 Simmons Ridge 5012 Gracious Dr Franklin TN 37064 422900 Wades Grove 1007 Foust Ct Spring Hill TN 37174 325000 Southern Woods 7037 N Lake Dr Brentwood TN 37027 395000 Fields Of Canterbury 2344 Redwood Trl Thompsons Station TN 37179 220000 Newport Crossing 1134 Summerville Cir Thompsons Station TN 37179 640000 Ashton Park 692 Pebble Springs Dr Franklin TN 37067 320000 Wyngate 2048 Prescott Way Spring Hill TN 37174 370545 Nolen Mill 837 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 360000 Andover 303 Ericksen Ct Franklin TN 37067 462000 Arbors @ Autumn Ridge 7007 Brindle Ridge Way Spring Hill TN 37174 575000 Highlands At Ladd Park Section 262 Irvine Ln Franklin TN 37064 649500 Westhaven 601 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 340000 Avalon 391 Lady Of The Lake Ln Franklin TN 37067 548810 Otter Creek Springs 7412 Swindon Blvd Fairview TN 37062 436400 Stonebrook 1207 Countryside Rd Nolensville TN 37135 130000 Laurelwood 1792 Harpeth River Dr Brentwood TN 37027 770000 Kelly Catherine 2026 Cedarmont Dr Franklin TN 37067 549900 Burkitt Village 2186 Kirkwall Dr Nolensville TN 37135 930000 Beech Grove Farms 9564 Keeneland Dr Brentwood TN 37027 449500 8978 Horton Hwy College Grove TN 37046 499900 Arbors @ Autumn Ridge 3015 Elkhorn Place Spring Hill TN 37174 844356 Bridgemore Village 3833 Pulpmill Dr Thompsons Station TN 37179 352540 Nolen Mill 835 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 805000 Brentmeade 9195 Fox Run Dr Brentwood TN 37027 305000 Chapmans Retreat 1306 Carmack Ct Spring Hill TN 37174 659900 Autumn Ridge 2057 Autumn Ridge Way Spring Hill TN 37174 269900 Russell Ridge 5194 Russell Rd Franklin TN 37064 369823 Enclave @ Dove Lake 7755 Thayer Rd Nolensville TN 37135 462000 Lockwood Glen 507 Cobert Ln Franklin TN 37064 609900 Cherry Grove 4014 Canberra Dr Spring Hill TN 37174 514900 Rogersshire 532 Bancroft Way Franklin TN 37064 333000 Meadowgreen Acres 201 Derby Ln Franklin TN 37069 220000 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #F-103 Franklin TN 37064 160000 Legends Ridge 910 Sunset Ridge Dr Franklin TN 37069 960000 Summer Hill 2150 Summer Hill Cir Franklin TN 37064 590000 2601 Tom Anderson Rd Franklin TN 37064 2225000 First & Church 206 Emily Ct Franklin TN 37064 2289843 Witherspoon 1523 Tellcroft Dr Brentwood TN 37027 565000 Mccormick Grove 7120 Pleasant Grove Ct Fairview TN 37062 1000000 5122 Old Harding Rd Franklin TN 37064 520000 Otter Creek Estates 7345 Taylor Rd Fairview TN 37062 515000 Highlands At Ladd Park Section 129 Harold Ct Franklin TN 37064 220000 Harts Landmark 2305 Harts Landmark Dr Franklin TN 37069 409000 Fieldstone Farms 513 Caselton Ct Franklin TN 37069 170000 C&S Joint Ventures Lula Ln Franklin TN 37064 579000 Autumn Ridge 1921 Kittemer Ln Spring Hill TN 37174 345000 Generals Retreat 168 Generals Retreat Pl Franklin TN 37064 825000 Stonebridge Park 1148 Stonebridge Park Dr Franklin TN 37069 64900 7213 Lake Rd Fairview TN 37062 130800 Falls Grove 7080 Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 103800 Stream Valley 3037 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 749000 Catalina 701 Alameda Ave Nolensville TN 37135 589900 Amelia Park 1138 Amelia Park Dr Franklin TN 37067 640000 Highgate 105 Century Oak Dr Franklin TN 37069 411800 Westhaven Cheltenham Ave Franklin TN 37064 657965 Foxglove Farm 4072 Foxglove Farm Dr Franklin TN 37064 460750 Grove 6021 Native Pony Trl College Grove TN 37046 1453895 Witherspoon 9221 Lehigh Dr Brentwood TN 37027 497500 Campbell Station 4010 Kilbrian Ct Spring Hill TN 37174 552087 Mcdaniel Estates 7574 Delancey Dr College Grove TN 37046 705000 Highlands @ Ladd Park 144 Bertrand Dr Franklin TN 37064 455000 Silver Stream Farm 2517 Carmine St Nolensville TN 37135 800000 Westhaven 1332 Jewell Ave Franklin TN 37064 857148 Westhaven 1001 Calico St Franklin TN 37064 295000 Mckays Mill 1328 Liberty Pk Franklin TN 37064 640000 Laurel Hill 1301 Erin Ln Franklin TN 37064 340000 Falcon Creek 1002 Meandering Way Franklin TN 37067 869900 Asher Downs 144 Asher Downs Cir Nolensville TN 37135 184900 Stockett Creek 1065 Stockett Dr Nashville TN 37221 758500 Mcdaniel Farms 6599 Windmill Dr College Grove TN 37046 261000 Picketts Ridge 1505 Danville Cir Thompsons Station TN 37179 599925 1862 Wilson Pk Franklin TN 37067 199975 Ryan Noreen Wilson Pk Franklin TN 37067 825000 4060 New Hwy 96 W Franklin TN 37064 235000 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #225 Franklin TN 37064 770000 Brentwood Hills 1208 Brentwood Ln Brentwood TN 37027 279900 2000 Newark Ln H-300 Thompsons Station TN 37179 489900 Arbors @ Autumn Ridge 3009 Elkhorn Place Spring Hill TN 37174 332500 Wakefield 7007 Masonboro Dr Spring Hill TN 37174 320000 Ridgeport 1713 Ginger Way Spring Hill TN 37174 1020000 Belle Rive 520 Waxwood Dr Brentwood TN 37027 402500 Avalon 114 Pennystone Cir Franklin TN 37067 525000 Cherry Grove 4021 Fremantle Cir Spring Hill TN 37174 408000 Mckays Mill 1358 Liberty Pk Franklin TN 37067 560000 Highlands @ Ladd Park 401 Avon River Rd Franklin TN 37064 445900 Stream Valley 912 Linden Isle Dr Franklin TN 37064 250000 6299 Ladd Rd Franklin TN 37067 1419000 Lillard 6509 Stargazer Ln College Grove TN 37046 342000 Grove 8705 Ashbrook Ln College Grove TN 37046 735000 Mclemore Farms 2819 Cale Ct Franklin TN 37064 600422 Brixworth 1110 Brixworth Dr Thompsons Station TN 37179 928652 Westhaven 533 Rowan St Franklin TN 37064 373900 Andover 409 Vienna Ct Franklin TN 37067 205900 Westhaven 931 Cheltenham Ave Franklin TN 37064 146310 Falls Grove 6739 Edgemore Dr College Grove TN 37046 575810 Falls Grove 7009 Farm Field Dr College Grove TN 37046 650000 Witherspoon 9256 Lehigh Dr Brentwood TN 37027 1159000 Westhaven 1529 Fleetwood Dr Franklin TN 37064 1639900 Grove 8178 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 655000 Kings Chapel 4021 Old Light Cir Arrington TN 37014 310000 River Rest 113 Boxwood Dr Franklin TN 37069 589900 Campbell Station 2024 Gweneth Dr Spring Hill TN 37174 382860 Nolen Mill 833 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 570570 Tollgate Village 3461 Milford Dr Thompsons Station TN 37179 428700 Temple Hills 116 N Berwick Ln Franklin TN 37069 790000 Benington 2712 Bering Ct Nolensville TN 37135 460000 5431 Old Hwy 96 Franklin TN 37064 200000 Cumberland Dr Fairview TN 37062 349262 Cumberland Estates 1070 Brayden Dr Fairview TN 37062 422086 Sweetbriar Springs 7112 Sweetbriar Cir Fairview TN 37062 835000 Brentmeade 1020 Jones Pkwy Brentwood TN 37027 1560000 2200 Lone Star Lane 2200 Lone Star Ln Nolensville TN 37135 339900 Fieldstone Farms 912 Idlewild Ct Franklin TN 37069 442500 Ph 7159 Chessington Dr Fairview TN 37062 476113 Tollgate Village 2233 Maytown Cir Thompsons Station TN 37179 262000 Mcfarlin Rd Nolensville TN 37135 380000 Fieldstone Farms 308 Cannonade Cir Franklin TN 37069 355000 Newport Crossing 1310 Saybrook Crossing Thompsons Station TN 37179 494700 Cherry Grove Add 4024 Fremantle Cir Spring Hill TN 37174 376000 Dakota Pointe 3039 Sakari Cir Spring Hill TN 37174 330000 Cherry Grove Add 6006 Wallaby Ct Spring Hill TN 37174 825000 Burning Tree Farms 8004 Burning Tree Farms Rd Arrington TN 37014 275000 Fieldstone Farms 207 Montrose Ct Franklin TN 37069 140000 Durham James A Barnhill Rd Primm Springs TN 38476 636500 Lockwood Glen 214 Moray Ct Franklin TN 37064 420000 Berry Farms Town Center 2003 Rural Plains Cir Franklin TN 37064 692800 Autumn Ridge 6022 Trout Ln Spring Hill TN 37174 160000 Poplar Ridge 8012 Poplar Ridge Pvt Ln Primm Springs TN 38476 538000 1407 Cannon St Franklin TN 37064 650000 Brookfield 2317 Tinney Pl Brentwood TN 37027 437000 5617 A Pinewood Rd Franklin TN 37064 640000 Arrington Retreat 1104 Waterbridge Dr Nolensville TN 37135 160000 Vineyard Valley 7209 Neills Branch Dr College Grove TN 37046 956262 Westhaven 6001 Donovan St Franklin TN 37064 1900000 Windstone 1103 Sleeping Valley Ct Brentwood TN 37027 985000 Brenthaven East 1400 Knox Valley Dr Brentwood TN 37027 365000 2601 Baugh Rd Thompsons Station TN 37179 354000 Wakefield 3057 Romain Trl Spring Hill TN 37174 700500 River Oaks 6216 Bridlewood Ln Brentwood TN 37027 554900 2299 N Berrys Chapel Rd Franklin TN 37069 500000 Brenthaven 1507 Puryear Pl Brentwood TN 37027 1740000 Princeton Hills 5110 Yale Ct Brentwood TN 37027 945000 The Gardens At Old Natchez 214 Gardenridge Dr Franklin TN 37069 962500 Walker Tony 6626 Arno-College Grove Rd College Grove TN 37046 625000 Arrington Retreat 133 Sedona Woods Trl Nolensville TN 37135 480000 Falls Grove 6757 Pleasant Gate Ln College Grove TN 37046 862500 Keystone 1300 Keystone Ct Franklin TN 37064 179000 Meadows At Fairview 7405 Rice Ct Fairview TN 37062 1440000 Troubadour 8229 (2021) Jolene Dr College Grove TN 37046 595000 Polk Place 120 Sontag Dr Franklin TN 37064 925000 The Gardens At Old Natchez 107 Gardengate Dr Franklin TN 37069 595000 Fields Of Canterbury 2663 Dunstan Place Dr Thompsons Station TN 37179 750000 Green Pastures 6018 Mercy Pvt Ln Franklin TN 37064 407000 Burtonwood 2709 Foxtrot Ln Spring Hill TN 37174 542500 Moores Landing 415 Meadowcrest Cir Franklin TN 37064 483000 Spencer Hall 3140 Bishops Way Franklin TN 37064 499900 Tollgate Village 3295 Vinemont Dr Thompsons Station TN 37179 642500 Carriage Hills 1728 Coachmans Ct Brentwood TN 37027 380000 Wades Grove 2079 Lequire Ln Spring Hill TN 37174 538000 Founders Pointe 403 Mcphail Ct Franklin TN 37064 610000 Williams Grove 9418 Cave Springs Dr Brentwood TN 37027 885000 Fountainhead 5119 Woodland Hills Dr Brentwood TN 37027 400000 Churchill Farms 2641 Buckner Rd Thompsons Station TN 37179 150000 7045 Flat Creek Rd College Grove TN 37046 534900 Bent Creek 1299 Maybelle Pass Nolensville TN 37135 350000 Old Hillsboro Rd Franklin TN 37064 500000 Arrington Retreat 409 Sweet Fern Dr Nolensville TN 37135 525001 Jamison Station Condos 324 Liberty Pk #226 Franklin TN 37064 574300 Nolenmeade 856 Nolenmeade Ct Nolensville TN 37135 1255000 Carolina Close 123 Patricia Lee Ct Franklin TN 37069 527580 Stream Valley 2006 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 67000 Copper Ridge 3046 Boxbury Ln Spring Hill TN 37174 103800 Stream Valley 1030 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 261600 Falls Grove 7021 Sky Meadow Dr College Grove TN 37046 625000 Cherry Grove Add 4016 Canberra Dr Spring Hill TN 37174 272000 Mckays Mill 1213 Park Run Dr Franklin TN 37067 185000 Grove 8633 Belladonna Dr College Grove TN 37046 617000 Westhaven 1614 Townsend Blvd Franklin TN 37064 809000 Tollgate Village 3120 Natoma Cir Thompsons Station TN 37179 415000 Silver Stream Farm 2604 Cortlandt Ct Nolensville TN 37135 585000 Tollgate Village 3448 Colebrook Dr Thompsons Station TN 37179 1298378 Traditions 1912 Parade Dr Brentwood TN 37027 578182 Mcdaniel Estates 7530 Delancey Dr College Grove TN 37046 1620000 Legends Ridge 409 Lake Valley Dr Franklin TN 37069 360000 Nolensville Rd Nolensville TN 37135 502023 6827 Edwards Grove Rd College Grove TN 37046 415000 Tollgate 3866 Somers Ln Thompsons Station TN 37179