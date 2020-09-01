Williamson County Property Transfers August 10

See where houses sold for August 10-14 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|State
|Zip
|450000
|Traditions
|1899 (2021) Traditions Cir
|Brentwood
|TN
|37027
|366150
|Simmons Ridge
|5012 Gracious Dr
|Franklin
|TN
|37064
|422900
|Wades Grove
|1007 Foust Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|325000
|Southern Woods
|7037 N Lake Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|395000
|Fields Of Canterbury
|2344 Redwood Trl
|Thompsons Station
|TN
|37179
|220000
|Newport Crossing
|1134 Summerville Cir
|Thompsons Station
|TN
|37179
|640000
|Ashton Park
|692 Pebble Springs Dr
|Franklin
|TN
|37067
|320000
|Wyngate
|2048 Prescott Way
|Spring Hill
|TN
|37174
|370545
|Nolen Mill
|837 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|360000
|Andover
|303 Ericksen Ct
|Franklin
|TN
|37067
|462000
|Arbors @ Autumn Ridge
|7007 Brindle Ridge Way
|Spring Hill
|TN
|37174
|575000
|Highlands At Ladd Park Section
|262 Irvine Ln
|Franklin
|TN
|37064
|649500
|Westhaven
|601 Cheltenham Ave
|Franklin
|TN
|37064
|340000
|Avalon
|391 Lady Of The Lake Ln
|Franklin
|TN
|37067
|548810
|Otter Creek Springs
|7412 Swindon Blvd
|Fairview
|TN
|37062
|436400
|Stonebrook
|1207 Countryside Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|130000
|Laurelwood
|1792 Harpeth River Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|770000
|Kelly Catherine
|2026 Cedarmont Dr
|Franklin
|TN
|37067
|549900
|Burkitt Village
|2186 Kirkwall Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|930000
|Beech Grove Farms
|9564 Keeneland Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|449500
|8978 Horton Hwy
|College Grove
|TN
|37046
|499900
|Arbors @ Autumn Ridge
|3015 Elkhorn Place
|Spring Hill
|TN
|37174
|844356
|Bridgemore Village
|3833 Pulpmill Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|352540
|Nolen Mill
|835 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|805000
|Brentmeade
|9195 Fox Run Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|305000
|Chapmans Retreat
|1306 Carmack Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|659900
|Autumn Ridge
|2057 Autumn Ridge Way
|Spring Hill
|TN
|37174
|269900
|Russell Ridge
|5194 Russell Rd
|Franklin
|TN
|37064
|369823
|Enclave @ Dove Lake
|7755 Thayer Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|462000
|Lockwood Glen
|507 Cobert Ln
|Franklin
|TN
|37064
|609900
|Cherry Grove
|4014 Canberra Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|514900
|Rogersshire
|532 Bancroft Way
|Franklin
|TN
|37064
|333000
|Meadowgreen Acres
|201 Derby Ln
|Franklin
|TN
|37069
|220000
|Hardison Hills
|1101 Downs Blvd #F-103
|Franklin
|TN
|37064
|160000
|Legends Ridge
|910 Sunset Ridge Dr
|Franklin
|TN
|37069
|960000
|Summer Hill
|2150 Summer Hill Cir
|Franklin
|TN
|37064
|590000
|2601 Tom Anderson Rd
|Franklin
|TN
|37064
|2225000
|First & Church
|206 Emily Ct
|Franklin
|TN
|37064
|2289843
|Witherspoon
|1523 Tellcroft Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|565000
|Mccormick Grove
|7120 Pleasant Grove Ct
|Fairview
|TN
|37062
|1000000
|5122 Old Harding Rd
|Franklin
|TN
|37064
|520000
|Otter Creek Estates
|7345 Taylor Rd
|Fairview
|TN
|37062
|515000
|Highlands At Ladd Park Section
|129 Harold Ct
|Franklin
|TN
|37064
|220000
|Harts Landmark
|2305 Harts Landmark Dr
|Franklin
|TN
|37069
|409000
|Fieldstone Farms
|513 Caselton Ct
|Franklin
|TN
|37069
|170000
|C&S Joint Ventures
|Lula Ln
|Franklin
|TN
|37064
|579000
|Autumn Ridge
|1921 Kittemer Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|345000
|Generals Retreat
|168 Generals Retreat Pl
|Franklin
|TN
|37064
|825000
|Stonebridge Park
|1148 Stonebridge Park Dr
|Franklin
|TN
|37069
|64900
|7213 Lake Rd
|Fairview
|TN
|37062
|130800
|Falls Grove
|7080 Sky Meadow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|103800
|Stream Valley
|3037 Fernshaw Ln
|Franklin
|TN
|37064
|749000
|Catalina
|701 Alameda Ave
|Nolensville
|TN
|37135
|589900
|Amelia Park
|1138 Amelia Park Dr
|Franklin
|TN
|37067
|640000
|Highgate
|105 Century Oak Dr
|Franklin
|TN
|37069
|411800
|Westhaven
|Cheltenham Ave
|Franklin
|TN
|37064
|657965
|Foxglove Farm
|4072 Foxglove Farm Dr
|Franklin
|TN
|37064
|460750
|Grove
|6021 Native Pony Trl
|College Grove
|TN
|37046
|1453895
|Witherspoon
|9221 Lehigh Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|497500
|Campbell Station
|4010 Kilbrian Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|552087
|Mcdaniel Estates
|7574 Delancey Dr
|College Grove
|TN
|37046
|705000
|Highlands @ Ladd Park
|144 Bertrand Dr
|Franklin
|TN
|37064
|455000
|Silver Stream Farm
|2517 Carmine St
|Nolensville
|TN
|37135
|800000
|Westhaven
|1332 Jewell Ave
|Franklin
|TN
|37064
|857148
|Westhaven
|1001 Calico St
|Franklin
|TN
|37064
|295000
|Mckays Mill
|1328 Liberty Pk
|Franklin
|TN
|37064
|640000
|Laurel Hill
|1301 Erin Ln
|Franklin
|TN
|37064
|340000
|Falcon Creek
|1002 Meandering Way
|Franklin
|TN
|37067
|869900
|Asher Downs
|144 Asher Downs Cir
|Nolensville
|TN
|37135
|184900
|Stockett Creek
|1065 Stockett Dr
|Nashville
|TN
|37221
|758500
|Mcdaniel Farms
|6599 Windmill Dr
|College Grove
|TN
|37046
|261000
|Picketts Ridge
|1505 Danville Cir
|Thompsons Station
|TN
|37179
|599925
|1862 Wilson Pk
|Franklin
|TN
|37067
|199975
|Ryan Noreen
|Wilson Pk
|Franklin
|TN
|37067
|825000
|4060 New Hwy 96 W
|Franklin
|TN
|37064
|235000
|Hardison Hills
|1101 Downs Blvd #225
|Franklin
|TN
|37064
|770000
|Brentwood Hills
|1208 Brentwood Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|279900
|2000 Newark Ln H-300
|Thompsons Station
|TN
|37179
|489900
|Arbors @ Autumn Ridge
|3009 Elkhorn Place
|Spring Hill
|TN
|37174
|332500
|Wakefield
|7007 Masonboro Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|320000
|Ridgeport
|1713 Ginger Way
|Spring Hill
|TN
|37174
|1020000
|Belle Rive
|520 Waxwood Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|402500
|Avalon
|114 Pennystone Cir
|Franklin
|TN
|37067
|525000
|Cherry Grove
|4021 Fremantle Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|408000
|Mckays Mill
|1358 Liberty Pk
|Franklin
|TN
|37067
|560000
|Highlands @ Ladd Park
|401 Avon River Rd
|Franklin
|TN
|37064
|445900
|Stream Valley
|912 Linden Isle Dr
|Franklin
|TN
|37064
|250000
|6299 Ladd Rd
|Franklin
|TN
|37067
|1419000
|Lillard
|6509 Stargazer Ln
|College Grove
|TN
|37046
|342000
|Grove
|8705 Ashbrook Ln
|College Grove
|TN
|37046
|735000
|Mclemore Farms
|2819 Cale Ct
|Franklin
|TN
|37064
|600422
|Brixworth
|1110 Brixworth Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|928652
|Westhaven
|533 Rowan St
|Franklin
|TN
|37064
|373900
|Andover
|409 Vienna Ct
|Franklin
|TN
|37067
|205900
|Westhaven
|931 Cheltenham Ave
|Franklin
|TN
|37064
|146310
|Falls Grove
|6739 Edgemore Dr
|College Grove
|TN
|37046
|575810
|Falls Grove
|7009 Farm Field Dr
|College Grove
|TN
|37046
|650000
|Witherspoon
|9256 Lehigh Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|1159000
|Westhaven
|1529 Fleetwood Dr
|Franklin
|TN
|37064
|1639900
|Grove
|8178 Heirloom Blvd
|College Grove
|TN
|37046
|655000
|Kings Chapel
|4021 Old Light Cir
|Arrington
|TN
|37014
|310000
|River Rest
|113 Boxwood Dr
|Franklin
|TN
|37069
|589900
|Campbell Station
|2024 Gweneth Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|382860
|Nolen Mill
|833 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|570570
|Tollgate Village
|3461 Milford Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|428700
|Temple Hills
|116 N Berwick Ln
|Franklin
|TN
|37069
|790000
|Benington
|2712 Bering Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|460000
|5431 Old Hwy 96
|Franklin
|TN
|37064
|200000
|Cumberland Dr
|Fairview
|TN
|37062
|349262
|Cumberland Estates
|1070 Brayden Dr
|Fairview
|TN
|37062
|422086
|Sweetbriar Springs
|7112 Sweetbriar Cir
|Fairview
|TN
|37062
|835000
|Brentmeade
|1020 Jones Pkwy
|Brentwood
|TN
|37027
|1560000
|2200 Lone Star Lane
|2200 Lone Star Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|339900
|Fieldstone Farms
|912 Idlewild Ct
|Franklin
|TN
|37069
|442500
|Ph
|7159 Chessington Dr
|Fairview
|TN
|37062
|476113
|Tollgate Village
|2233 Maytown Cir
|Thompsons Station
|TN
|37179
|262000
|Mcfarlin Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|380000
|Fieldstone Farms
|308 Cannonade Cir
|Franklin
|TN
|37069
|355000
|Newport Crossing
|1310 Saybrook Crossing
|Thompsons Station
|TN
|37179
|494700
|Cherry Grove Add
|4024 Fremantle Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|376000
|Dakota Pointe
|3039 Sakari Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|330000
|Cherry Grove Add
|6006 Wallaby Ct
|Spring Hill
|TN
|37174
|825000
|Burning Tree Farms
|8004 Burning Tree Farms Rd
|Arrington
|TN
|37014
|275000
|Fieldstone Farms
|207 Montrose Ct
|Franklin
|TN
|37069
|140000
|Durham James A
|Barnhill Rd
|Primm Springs
|TN
|38476
|636500
|Lockwood Glen
|214 Moray Ct
|Franklin
|TN
|37064
|420000
|Berry Farms Town Center
|2003 Rural Plains Cir
|Franklin
|TN
|37064
|692800
|Autumn Ridge
|6022 Trout Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|160000
|Poplar Ridge
|8012 Poplar Ridge Pvt Ln
|Primm Springs
|TN
|38476
|538000
|1407 Cannon St
|Franklin
|TN
|37064
|650000
|Brookfield
|2317 Tinney Pl
|Brentwood
|TN
|37027
|437000
|5617 A Pinewood Rd
|Franklin
|TN
|37064
|640000
|Arrington Retreat
|1104 Waterbridge Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|160000
|Vineyard Valley
|7209 Neills Branch Dr
|College Grove
|TN
|37046
|956262
|Westhaven
|6001 Donovan St
|Franklin
|TN
|37064
|1900000
|Windstone
|1103 Sleeping Valley Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|985000
|Brenthaven East
|1400 Knox Valley Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|365000
|2601 Baugh Rd
|Thompsons Station
|TN
|37179
|354000
|Wakefield
|3057 Romain Trl
|Spring Hill
|TN
|37174
|700500
|River Oaks
|6216 Bridlewood Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|554900
|2299 N Berrys Chapel Rd
|Franklin
|TN
|37069
|500000
|Brenthaven
|1507 Puryear Pl
|Brentwood
|TN
|37027
|1740000
|Princeton Hills
|5110 Yale Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|945000
|The Gardens At Old Natchez
|214 Gardenridge Dr
|Franklin
|TN
|37069
|962500
|Walker Tony
|6626 Arno-College Grove Rd
|College Grove
|TN
|37046
|625000
|Arrington Retreat
|133 Sedona Woods Trl
|Nolensville
|TN
|37135
|480000
|Falls Grove
|6757 Pleasant Gate Ln
|College Grove
|TN
|37046
|862500
|Keystone
|1300 Keystone Ct
|Franklin
|TN
|37064
|179000
|Meadows At Fairview
|7405 Rice Ct
|Fairview
|TN
|37062
|1440000
|Troubadour
|8229 (2021) Jolene Dr
|College Grove
|TN
|37046
|595000
|Polk Place
|120 Sontag Dr
|Franklin
|TN
|37064
|925000
|The Gardens At Old Natchez
|107 Gardengate Dr
|Franklin
|TN
|37069
|595000
|Fields Of Canterbury
|2663 Dunstan Place Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|750000
|Green Pastures
|6018 Mercy Pvt Ln
|Franklin
|TN
|37064
|407000
|Burtonwood
|2709 Foxtrot Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|542500
|Moores Landing
|415 Meadowcrest Cir
|Franklin
|TN
|37064
|483000
|Spencer Hall
|3140 Bishops Way
|Franklin
|TN
|37064
|499900
|Tollgate Village
|3295 Vinemont Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|642500
|Carriage Hills
|1728 Coachmans Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|380000
|Wades Grove
|2079 Lequire Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|538000
|Founders Pointe
|403 Mcphail Ct
|Franklin
|TN
|37064
|610000
|Williams Grove
|9418 Cave Springs Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|885000
|Fountainhead
|5119 Woodland Hills Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|400000
|Churchill Farms
|2641 Buckner Rd
|Thompsons Station
|TN
|37179
|150000
|7045 Flat Creek Rd
|College Grove
|TN
|37046
|534900
|Bent Creek
|1299 Maybelle Pass
|Nolensville
|TN
|37135
|350000
|Old Hillsboro Rd
|Franklin
|TN
|37064
|500000
|Arrington Retreat
|409 Sweet Fern Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|525001
|Jamison Station Condos
|324 Liberty Pk #226
|Franklin
|TN
|37064
|574300
|Nolenmeade
|856 Nolenmeade Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|1255000
|Carolina Close
|123 Patricia Lee Ct
|Franklin
|TN
|37069
|527580
|Stream Valley
|2006 Fernshaw Ln
|Franklin
|TN
|37064
|67000
|Copper Ridge
|3046 Boxbury Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|103800
|Stream Valley
|1030 Oglethorpe Dr
|Franklin
|TN
|37064
|261600
|Falls Grove
|7021 Sky Meadow Dr
|College Grove
|TN
|37046
|625000
|Cherry Grove Add
|4016 Canberra Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|272000
|Mckays Mill
|1213 Park Run Dr
|Franklin
|TN
|37067
|185000
|Grove
|8633 Belladonna Dr
|College Grove
|TN
|37046
|617000
|Westhaven
|1614 Townsend Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|809000
|Tollgate Village
|3120 Natoma Cir
|Thompsons Station
|TN
|37179
|415000
|Silver Stream Farm
|2604 Cortlandt Ct
|Nolensville
|TN
|37135
|585000
|Tollgate Village
|3448 Colebrook Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|1298378
|Traditions
|1912 Parade Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|578182
|Mcdaniel Estates
|7530 Delancey Dr
|College Grove
|TN
|37046
|1620000
|Legends Ridge
|409 Lake Valley Dr
|Franklin
|TN
|37069
|360000
|Nolensville Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|502023
|6827 Edwards Grove Rd
|College Grove
|TN
|37046
|415000
|Tollgate
|3866 Somers Ln
|Thompsons Station
|TN
|37179