Williamson County Property Transfers April 27, 2026

See where houses and property were sold from April 27 to May 1, 2026, and for how much in the most recent Williamson County property transfers.
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$400,000
|Tollgate Village Ph2B Pb 79 Pg 139
|3171 Setting Sun Dr 104
|Thompsons Station
|37179
|$793,000
|Silver Stream Farm Sec 3 Pb 50 Pg 2
|3104 Rutgers Pass
|Nolensville
|37135
|$1,295,000
|Daventry Sec1 Pb 71 Pg 129
|3242 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$2,550,000
|Baileys Cove Pb 84 Pg 48
|4021 Baileys Cove Pvt Ct
|Franklin
|37064
|$1,485,000
|Reeds Vale Sec1 Pb 80 Pg 136
|7204 Ellaby Ct
|College Grove
|37046
|$1,500,851
|Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 65
|8062 Whitcroft Dr
|College Grove
|37046
|$490,000
|Shannon Glen Sec 3 Pb 21 Pg 138
|1757 Shane Dr
|Spring Hill
|37174
|$1,681,299
|Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 65
|8009 Whitcroft Dr
|College Grove
|37046
|$1,200,000
|313 11Th Ave N
|Franklin
|37064
|$1,325,000
|Foxboro Est Sec 4 Pb 13 Pg 84
|9211 Fox Run Dr
|Brentwood
|37027
|$1,707,165
|Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 86
|7243 Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$2,124,200
|Calistoga Sec1 Pb 84 Pg 56
|1950 Napa Dr
|Brentwood
|37027
|$170,000
|5626 Old Hwy 96
|Franklin
|37064
|$1,750,000
|Brenthaven East Sec 3 Pb 6 Pg 51
|1226 Knox Valley Dr
|Brentwood
|37027
|$950,000
|June Lake Ph 1 Pb 80 Pg 143
|106 Cardiff Dr
|Spring Hill
|37174
|$795,000
|Mckays Mill Sec 6 Pb 36 Pg 125
|1310 Pickwick Park Ct
|Franklin
|37067
|$938,000
|Arrington Retreat Sec5 Pb 66 Pg 137
|212 Rock Cress Rd
|Nolensville
|37135
|$1,069,000
|Highlands @ Ladd Park Sec36 Pb 69 Pg 35
|2011 Memorial Dr
|Franklin
|37064
|$742,500
|Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 62 Pg 56
|3043 Ryecroft Ln
|Franklin
|37406
|$1,296,000
|Daventry Sec3 Pb 76 Pg 88
|3157 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$1,550,000
|Westhaven Sec 19 Pb 48 Pg 23
|1413 Westhaven Blvd
|Franklin
|37064
|$3,188,000
|Padgett Larry L Pb 78 Pg 7
|3339 Blazer Rd
|Franklin
|37064
|$2,050,000
|Benelli Park Sec2 Pb 62 Pg 70
|1023 Benelli Park Ct
|Franklin
|37064
|$1,835,000
|Telluride Ph1 Pb 82 Pg 89
|156 Watertown Dr
|Nolensville
|37135
|$580,000
|Bent Creek Ph 1 Sec 2-A Pb 40 Pg 45
|5032 Burke Trl
|Nolensville
|37135
|$53,000
|1612 Sunset Rd
|Nolensville
|37135
|$191,150
|Sunset Est
|1645 Sunset Rd
|Nolensville
|37135
|$939,000
|Mcdaniel Estates Sec4 Pb 76 Pg 9
|7240 Ludlow Dr
|College Grove
|37046
|$525,000
|Wades Grove Sec 1 Pb 41 Pg 109
|4004 Larabee Ct
|Spring Hill
|37174
|$775,000
|Aden Woods Of Castleberry Ph3 Pb 81 Pg 146
|7708 Woodford Dr
|Fairview
|37062
|$2,200,000
|Hydeaway Hills Pb 31 Pg 31
|101 Becky Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$659,900
|Wades Grove Sec 3-A Pb 45 Pg 18
|1015 Belcor Dr
|Spring Hill
|37174
|$835,000
|Stonehenge Sec 2 Pb 5 Pg 2
|5125 Prince Phillip Cv
|Brentwood
|37027
|$650,000
|Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 1
|6017 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$1,350,000
|Whitehall Farms Sec 2 Pb 28 Pg 74
|528 Leanne Way
|Franklin
|37069
|$953,000
|Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19
|130 Fitzgerald St
|Franklin
|37064
|$310,000
|Taliaferro Pb 86 Pg 69
|8717 Iron Willow Pass
|Eagleville
|37060
|$310,000
|Taliaferro Pb 86 Pg 69
|8720 Iron Willow Pass
|Eagleville
|37060
|$825,000
|Elkins Wayne Pb 47 Pg 44
|2740 Mclemore Rd
|Franklin
|37064
|$1,452,000
|Brentmeade Est Sec 13 Pb 19 Pg 145
|9188 Brushboro Ct
|Brentwood
|37027
|$705,340
|Bowie Meadows Ph1 Pb 85 Pg 127
|7455 Cox Run Dr
|Fairview
|37062
|$2,950,000
|Vista Creek Pb 87 Pg 17
|2025 Vista Creek Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$1,400,385
|Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147
|8025 Southvale Blvd
|Franklin
|37064
|$695,000
|Belshire Ph 2 Pb 48 Pg 37
|4007 Pendleton Dr
|Spring Hill
|37174
|$1,560,000
|Burning Tree Farms Sec1 Pb 67 Pg 128
|8019 Burning Tree Farms Rd
|Arrington
|37014
|$525,000
|Crossing @ Wades Grove Sec4 Pb 48 Pg 16
|1028 Aenon Cir
|Spring Hill
|37174
|$995,000
|Southern Woods Sec 1 Pb 9 Pg 42
|1508 Pinkerton Rd
|Brentwood
|37027
|$2,750,000
|1301 Franklin Rd
|Brentwood
|37027
|$469,990
|Cumberland Estates Ph7 Pb 82 Pg 136
|1006 Wiseman Farm Rd
|Fairview
|37062
|$1,420,000
|Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92
|626 Band Dr
|Franklin
|37064
|$785,000
|Franklin Green Sec 8 Pb 31 Pg 33
|3135 Brimstead Dr
|Franklin
|37064
|$760,000
|Westhaven Sec 14 Pb 43 Pg 22
|604 Watermark Way
|Franklin
|37064
|$889,990
|August Park Ph2 Pb 85 Pg 12
|1939 Harmony Rd
|Spring Hill
|37174
|$1,065,000
|Wilson Run Pb 12 Pg 134
|514 Wilson Run
|Brentwood
|37027
|$1,425,000
|Mckays Mill Sec 32 Pb 54 Pg 105
|1414 Bernard Way
|Franklin
|37067
|$1,362,500
|Falls Grove Sec3 Pb 65 Pg 11
|7060 Crimson Leaf Ln
|College Grove
|37046
|$2,000,000
|Heights Pb 82 Pg 100
|1006 Heights Blvd
|Brentwood
|37027
|$450,000
|Reserve @ Raintree Forest Sec10 Pb 79 Pg 46
|9498 Grand Haven Dr
|Brentwood
|37027
|$1,350,000
|Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 36
|1037 Camley St
|Franklin
|37064
|$1,479,900
|Annecy 3B Pb 79 Pg 122
|4633 Genevieve Leigh Dr
|Nolensville
|37135
|$685,000
|1035 Tulloss Rd
|Franklin
|37067
|$795,000
|Eagles Glen Sec 1 Pb 15 Pg 80
|209 Eagles Glen Ct
|Franklin
|37067
|$2,900,000
|Chapelwood Sec 2 Pb 33 Pg 53
|224 Chapelwood Dr
|Franklin
|37069
|$423,000
|Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 425
|1946 Turning Wheel Ln
|Franklin
|37067
|$1,150,000
|Forest Of Brentwood Pb 4 Pg 28
|619 Forest Park Dr
|Brentwood
|37027
|$1,400,000
|Stephens Valley Sec4 Pb 70 Pg 114
|808 Carsten St
|Nashville
|37221
|$750,000
|Fieldstone Farms Sec G-2 Pb 23 Pg 42
|499 Essex Park Cir
|Franklin
|37069
|$350,000
|7569 Nolensville Rd
|Nolensville
|37135
|$1,990,000
|Concord Hunt Sec 3 Pb 32 Pg 5
|9111 Concord Hunt Cir
|Brentwood
|37027
|$2,975,000
|Legends Ridge Add Sec 2 Pb 40 Pg 4
|412 Legends Park Cir
|Franklin
|37069
|$1,600,000
|Annecy Ph1 Pb 76 Pg 70
|1125 Angela Ann Ct
|Nolensville
|37135
|$1,500,000
|Enclave @ Dove Lake Sec2 Pb 76 Pg 31
|708 Sedley Rd
|Nolensville
|37135
|$1,140,000
|Horseshoe Bend Ph 3-A Pb 20 Pg 28
|1119 Osprey Ln
|Nashville
|37221
|$938,000
|Highlands @ Ladd Park Sec41 Pb 69 Pg 32
|600 Beamon Dr
|Franklin
|37064
|$1,410,000
|Westhaven Sec 26 Rev 1 Pb 53 Pg 53
|1359 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$1,700,000
|Sinatra Pb 80 Pg 12
|1012 Sinatra Dr
|Nolensville
|37135
|$1,000,000
|Berry Farms Town Center Sec 1 Pb 55 Pg 123
|1019 Rural Plains Cir
|Franklin
|37064
|$407,000
|Haynes Crossing Sec 3-C Pb 42 Pg 3
|4002 Strata Dr
|Spring Hill
|37174
|$485,000
|Wyngate Est Ph 14 Pb 33 Pg 70
|2643 Danbury Cir
|Spring Hill
|37174
|$849,990
|August Park Ph2 Pb 85 Pg 12
|7003 Thunderhead Way
|Spring Hill
|37174
|$992,660
|Fairington Sec1 Pb 84 Pg 108
|3013 Winterberry Dr
|Nolensville
|37135
|$1,250,000
|Bonbrook On Concord Pb 35 Pg 8
|1195 Retreat Ln
|Brentwood
|37027
|$568,000
|Idlewood Sec 1 Pb 5 Pg 33
|205 Westfield Dr
|Franklin
|37064
|$3,250,000
|Grove Sec16 Pb 79 Pg 23
|8729 Weller Ln
|College Grove
|37046
|$1,113,000
|Raintree Forest Reserve Pb 29 Pg 43
|1527 Boreal Ct
|Brentwood
|37027
|$300,000
|7368 Overbey Rd
|Fairview
|37062
|$1,775,000
|Mcgavock Farms Sec 3 Pb 17 Pg 6
|676 Old Orchard Dr
|Brentwood
|37027
|$961,000
|Fieldstone Farms Sec O Pb 21 Pg 113
|492 Sadler Way
|Franklin
|37069
|$350,000
|Carriage Park Condos Pb 19 Pg 96 Block Ca
|1275 Carriage Park Dr
|Franklin
|37064
|$715,000
|Castleberry Farm Ph 5 Pb 32 Pg 15
|7201 Keynsham Dr
|Fairview
|37062
|$2,000,000
|Lookaway Farms Sec1 Pb 66 Pg 34
|6000 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$607,000
|Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 136
|2106 Melody Dr
|Franklin
|37067
|$440,000
|Brentwood Pointe Sec 3 Pb 12 Pg 94
|1206 Brentwood Pointe
|Brentwood
|37027
|$5,250,000
|Primm Farm Pb 81 Pg 82
|8100 Turning Point Dr
|Brentwood
|37027
|$700,000
|Cleburne Addn Pb 55 Pg 32
|201 Jennings St
|Franklin
|37064
|$845,150
|June Lake Ph1 Pod B Sec2 Pb 84 Pg 29
|209 Tahoe Alley
|Spring Hill
|37174
|$870,000
|Stream Valley Sec 4 Pb 57 Pg 96
|3014 Narrow Ford Ln
|Franklin
|37064
|$1,795,000
|Leipers Creek Rd
|Franklin
|37064
|$133,000
|June Lake Ph1 Pod A Pb 87 Pg 54
|2543 Buckner Ln
|Spring Hill
|37174
|$2,393,671
|Stephens Valley Sec7 Pb 77 Pg 35
|384 Stephens Valley Blvd
|Nashville
|37221
|$1,000,000
|Kenaum Jimmy Prop Pb 40 Pg 12
|1764 Warren Hollow Rd
|Nolensville
|37135
|$3,300,000
|Primm Farm Pb 81 Pg 82
|8122 Boiling Springs Place
|Brentwood
|37027
|$498,000
|Colletta Park Sec1 Pb 87 Pg 10
|3000 Copley Rd
|Franklin
|37064
|$1,444,570
|High Park Hill Sec4 Rev1 Pb 86 Pg 13
|5912 Luke Pvt Ct
|Arrington
|37014
|$375,000
|Wilkerson Place Ph1A Sec2 Pb 75 Pg 107
|203 Southmen Pvt Ln
|Spring Hill
|37174
|$1,280,000
|6656 Cool Springs Rd
|Thompsons Station
|37179
|$945,000
|Fields Of Canterbury Sec11 Pb 64 Pg 140
|2604 Bramblewood Ln
|Thompsons Station
|37179
|$1,055,000
|Oakleaf Est Sec 1 Pb 44 Pg 73
|2246 Oakleaf Dr
|Franklin
|37064
|$1,260,000
|Breckston Park Sec 2 Pb 42 Pg 85
|51 Timberline Dr
|Nashville
|37221
|$780,000
|Annecy Ph1 Pb 76 Pg 70
|5024 Evangeline Place
|Nolensville
|37135
|$885,000
|Summerlyn Sec2 Pb 63 Pg 128
|2713 Hargate Dr
|Nolensville
|37135
|$299,900
|Newport Cove Condos Pb 34 Pg 133
|209 Newport Cove Ct
|Thompsons Station
|37179
|$525,000
|Shea Park Pb 10 Pg 90 Block C015
|105 Southeast Pkwy #115
|Franklin
|37064
|$1,445,000
|Concord Chase Est Pb 14 Pg 74
|1525 Gordon Petty Dr
|Brentwood
|37027
|$715,000
|Bluebird Hollow Ph2 Pb 78 Pg 3
|1026 Gadwall Ln
|Spring Hill
|37174
|$510,000
|Bent Creek Ph 1 Sec 2-A Pb 40 Pg 45
|5001 Burke Trl
|Nolensville
|37135
|$545,000
|Emberly Pb 82 Pg 142
|440 Buckwood Pvt Ave
|Spring Hill
|37174
|$2,500,000
|Demonbreun
|6537 Arno-College Grove Rd
|College Grove
|37046
|$559,990
|Emberly Pb 82 Pg 142
|317 Buckwood Pvt Ln
|Spring Hill
|37174
|$2,199,990
|Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32
|6056 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$3,050,000
|202 Bridge St
|Franklin
|37064
|$849,900
|Aden Woods Of Castleberry Ph2 Pb 78 Pg 35
|7208 Adenborough Dr
|Fairview
|37062
|$2,310,000
|Taramore Ph2B Pb 50 Pg 38
|1803 Lowndes Ln
|Brentwood
|37027
|$9,250,000
|Bella Collina Pb 80 Pg 41
|9634 Concord Rd
|Brentwood
|37027
|$530,000
|Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 86
|3201 Aspen Grove Dr #G-1
|Franklin
|37067
|$1,948,225
|Kings Chapel Sec15 Rev 1 Pb 85 Pg 150
|5713 Nola Pvt Dr
|Arrington
|37014
|$980,000
|Falls Grove Sec7 Pb 75 Pg 13
|9004 Nestling Ridge Ct
|College Grove
|37046
|$450,000
|Pinewood Rd
|Primm Springs
|38476
|$500,000
|Mooreland Est Sec 2 Ph 2 Pb 10 Pg 73 Block C049
|1608 Clearview Dr
|Brentwood
|37027
|$269,000
|Gables @ Wakefield Ph 1 Pb 40 Pg 124
|201 Dakota Dr
|Spring Hill
|37174
|$464,600
|Lynhurst Pb 1 Pg 123 Block F
|1164 Brookwood Ave
|Franklin
|37064
|$1,537,500
|1365 Kittrell Rd
|Franklin
|37064
|$10,500,000
|Stonebrook Sec 3 Pb 40 Pg 73
|2008 Johnson Ind Blvd
|Nolensville
|37135
|$435,000
|Chapmans Retreat Ph 1 Pb 32 Pg 28
|1312 Chapman Ct
|Spring Hill
|37174
|$325,000
|Hardison Hills Sec 4 Pb 39 Pg 142
|1101 Downs Blvd #259
|Franklin
|37064
|$630,000
|Franklin Green Sec 11 Pb 29 Pg 146
|3235 Dark Woods Dr
|Franklin
|37064
|$1,395,000
|Stream Valley Sec 1 Pb 46 Pg 101
|119 Stream Valley Blvd
|Franklin
|37064
|$231,000
|Village @ W Main St
|1319 W Main St 105
|Franklin
|37064
|$889,990
|August Park Ph2 Pb 85 Pg 12
|7007 Thunderhead Way
|Spring Hill
|37174
|$507,000
|Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 214
|18 Holland Park Ln
|Franklin
|37069
|$285,000
|Rolling Acres Sec 3 Pb 7 Pg 20
|7122 Meadow View Dr
|Fairview
|37062
