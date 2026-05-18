Williamson County Property Transfers April 27, 2026

See where houses and property were sold from April 27 to May 1, 2026, and for how much in the most recent Williamson County property transfers.

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$400,000Tollgate Village Ph2B Pb 79 Pg 1393171 Setting Sun Dr 104Thompsons Station37179
$793,000Silver Stream Farm Sec 3 Pb 50 Pg 23104 Rutgers PassNolensville37135
$1,295,000Daventry Sec1 Pb 71 Pg 1293242 Chase Point DrFranklin37067
$2,550,000Baileys Cove Pb 84 Pg 484021 Baileys Cove Pvt CtFranklin37064
$1,485,000Reeds Vale Sec1 Pb 80 Pg 1367204 Ellaby CtCollege Grove37046
$1,500,851Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 658062 Whitcroft DrCollege Grove37046
$490,000Shannon Glen Sec 3 Pb 21 Pg 1381757 Shane DrSpring Hill37174
$1,681,299Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 658009 Whitcroft DrCollege Grove37046
$1,200,000313 11Th Ave NFranklin37064
$1,325,000Foxboro Est Sec 4 Pb 13 Pg 849211 Fox Run DrBrentwood37027
$1,707,165Starnes Creek Sec4 Pb 84 Pg 867243 Murrel DrFranklin37064
$2,124,200Calistoga Sec1 Pb 84 Pg 561950 Napa DrBrentwood37027
$170,0005626 Old Hwy 96Franklin37064
$1,750,000Brenthaven East Sec 3 Pb 6 Pg 511226 Knox Valley DrBrentwood37027
$950,000June Lake Ph 1 Pb 80 Pg 143106 Cardiff DrSpring Hill37174
$795,000Mckays Mill Sec 6 Pb 36 Pg 1251310 Pickwick Park CtFranklin37067
$938,000Arrington Retreat Sec5 Pb 66 Pg 137212 Rock Cress RdNolensville37135
$1,069,000Highlands @ Ladd Park Sec36 Pb 69 Pg 352011 Memorial DrFranklin37064
$742,500Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 62 Pg 563043 Ryecroft LnFranklin37406
$1,296,000Daventry Sec3 Pb 76 Pg 883157 Chase Point DrFranklin37067
$1,550,000Westhaven Sec 19 Pb 48 Pg 231413 Westhaven BlvdFranklin37064
$3,188,000Padgett Larry L Pb 78 Pg 73339 Blazer RdFranklin37064
$2,050,000Benelli Park Sec2 Pb 62 Pg 701023 Benelli Park CtFranklin37064
$1,835,000Telluride Ph1 Pb 82 Pg 89156 Watertown DrNolensville37135
$580,000Bent Creek Ph 1 Sec 2-A Pb 40 Pg 455032 Burke TrlNolensville37135
$53,0001612 Sunset RdNolensville37135
$191,150Sunset Est1645 Sunset RdNolensville37135
$939,000Mcdaniel Estates Sec4 Pb 76 Pg 97240 Ludlow DrCollege Grove37046
$525,000Wades Grove Sec 1 Pb 41 Pg 1094004 Larabee CtSpring Hill37174
$775,000Aden Woods Of Castleberry Ph3 Pb 81 Pg 1467708 Woodford DrFairview37062
$2,200,000Hydeaway Hills Pb 31 Pg 31101 Becky Pvt LnFranklin37064
$659,900Wades Grove Sec 3-A Pb 45 Pg 181015 Belcor DrSpring Hill37174
$835,000Stonehenge Sec 2 Pb 5 Pg 25125 Prince Phillip CvBrentwood37027
$650,000Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 16017 Sunrise CirFranklin37067
$1,350,000Whitehall Farms Sec 2 Pb 28 Pg 74528 Leanne WayFranklin37069
$953,000Westhaven Sec 24 Pb 50 Pg 19130 Fitzgerald StFranklin37064
$310,000Taliaferro Pb 86 Pg 698717 Iron Willow PassEagleville37060
$310,000Taliaferro Pb 86 Pg 698720 Iron Willow PassEagleville37060
$825,000Elkins Wayne Pb 47 Pg 442740 Mclemore RdFranklin37064
$1,452,000Brentmeade Est Sec 13 Pb 19 Pg 1459188 Brushboro CtBrentwood37027
$705,340Bowie Meadows Ph1 Pb 85 Pg 1277455 Cox Run DrFairview37062
$2,950,000Vista Creek Pb 87 Pg 172025 Vista Creek Pvt LnFranklin37064
$1,400,385Southvale Sec1 Pb 82 Pg 1478025 Southvale BlvdFranklin37064
$695,000Belshire Ph 2 Pb 48 Pg 374007 Pendleton DrSpring Hill37174
$1,560,000Burning Tree Farms Sec1 Pb 67 Pg 1288019 Burning Tree Farms RdArrington37014
$525,000Crossing @ Wades Grove Sec4 Pb 48 Pg 161028 Aenon CirSpring Hill37174
$995,000Southern Woods Sec 1 Pb 9 Pg 421508 Pinkerton RdBrentwood37027
$2,750,0001301 Franklin RdBrentwood37027
$469,990Cumberland Estates Ph7 Pb 82 Pg 1361006 Wiseman Farm RdFairview37062
$1,420,000Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92626 Band DrFranklin37064
$785,000Franklin Green Sec 8 Pb 31 Pg 333135 Brimstead DrFranklin37064
$760,000Westhaven Sec 14 Pb 43 Pg 22604 Watermark WayFranklin37064
$889,990August Park Ph2 Pb 85 Pg 121939 Harmony RdSpring Hill37174
$1,065,000Wilson Run Pb 12 Pg 134514 Wilson RunBrentwood37027
$1,425,000Mckays Mill Sec 32 Pb 54 Pg 1051414 Bernard WayFranklin37067
$1,362,500Falls Grove Sec3 Pb 65 Pg 117060 Crimson Leaf LnCollege Grove37046
$2,000,000Heights Pb 82 Pg 1001006 Heights BlvdBrentwood37027
$450,000Reserve @ Raintree Forest Sec10 Pb 79 Pg 469498 Grand Haven DrBrentwood37027
$1,350,000Westhaven Sec Jewell 1 Pb 81 Pg 361037 Camley StFranklin37064
$1,479,900Annecy 3B Pb 79 Pg 1224633 Genevieve Leigh DrNolensville37135
$685,0001035 Tulloss RdFranklin37067
$795,000Eagles Glen Sec 1 Pb 15 Pg 80209 Eagles Glen CtFranklin37067
$2,900,000Chapelwood Sec 2 Pb 33 Pg 53224 Chapelwood DrFranklin37069
$423,000Mckays Mill Sec 34 Pb 4137 Pg 4251946 Turning Wheel LnFranklin37067
$1,150,000Forest Of Brentwood Pb 4 Pg 28619 Forest Park DrBrentwood37027
$1,400,000Stephens Valley Sec4 Pb 70 Pg 114808 Carsten StNashville37221
$750,000Fieldstone Farms Sec G-2 Pb 23 Pg 42499 Essex Park CirFranklin37069
$350,0007569 Nolensville RdNolensville37135
$1,990,000Concord Hunt Sec 3 Pb 32 Pg 59111 Concord Hunt CirBrentwood37027
$2,975,000Legends Ridge Add Sec 2 Pb 40 Pg 4412 Legends Park CirFranklin37069
$1,600,000Annecy Ph1 Pb 76 Pg 701125 Angela Ann CtNolensville37135
$1,500,000Enclave @ Dove Lake Sec2 Pb 76 Pg 31708 Sedley RdNolensville37135
$1,140,000Horseshoe Bend Ph 3-A Pb 20 Pg 281119 Osprey LnNashville37221
$938,000Highlands @ Ladd Park Sec41 Pb 69 Pg 32600 Beamon DrFranklin37064
$1,410,000Westhaven Sec 26 Rev 1 Pb 53 Pg 531359 Eliot RdFranklin37064
$1,700,000Sinatra Pb 80 Pg 121012 Sinatra DrNolensville37135
$1,000,000Berry Farms Town Center Sec 1 Pb 55 Pg 1231019 Rural Plains CirFranklin37064
$407,000Haynes Crossing Sec 3-C Pb 42 Pg 34002 Strata DrSpring Hill37174
$485,000Wyngate Est Ph 14 Pb 33 Pg 702643 Danbury CirSpring Hill37174
$849,990August Park Ph2 Pb 85 Pg 127003 Thunderhead WaySpring Hill37174
$992,660Fairington Sec1 Pb 84 Pg 1083013 Winterberry DrNolensville37135
$1,250,000Bonbrook On Concord Pb 35 Pg 81195 Retreat LnBrentwood37027
$568,000Idlewood Sec 1 Pb 5 Pg 33205 Westfield DrFranklin37064
$3,250,000Grove Sec16 Pb 79 Pg 238729 Weller LnCollege Grove37046
$1,113,000Raintree Forest Reserve Pb 29 Pg 431527 Boreal CtBrentwood37027
$300,0007368 Overbey RdFairview37062
$1,775,000Mcgavock Farms Sec 3 Pb 17 Pg 6676 Old Orchard DrBrentwood37027
$961,000Fieldstone Farms Sec O Pb 21 Pg 113492 Sadler WayFranklin37069
$350,000Carriage Park Condos Pb 19 Pg 96 Block Ca1275 Carriage Park DrFranklin37064
$715,000Castleberry Farm Ph 5 Pb 32 Pg 157201 Keynsham DrFairview37062
$2,000,000Lookaway Farms Sec1 Pb 66 Pg 346000 Lookaway CirFranklin37067
$607,000Falcon Creek Sec 2 Pb 19 Pg 1362106 Melody DrFranklin37067
$440,000Brentwood Pointe Sec 3 Pb 12 Pg 941206 Brentwood PointeBrentwood37027
$5,250,000Primm Farm Pb 81 Pg 828100 Turning Point DrBrentwood37027
$700,000Cleburne Addn Pb 55 Pg 32201 Jennings StFranklin37064
$845,150June Lake Ph1 Pod B Sec2 Pb 84 Pg 29209 Tahoe AlleySpring Hill37174
$870,000Stream Valley Sec 4 Pb 57 Pg 963014 Narrow Ford LnFranklin37064
$1,795,000Leipers Creek RdFranklin37064
$133,000June Lake Ph1 Pod A Pb 87 Pg 542543 Buckner LnSpring Hill37174
$2,393,671Stephens Valley Sec7 Pb 77 Pg 35384 Stephens Valley BlvdNashville37221
$1,000,000Kenaum Jimmy Prop Pb 40 Pg 121764 Warren Hollow RdNolensville37135
$3,300,000Primm Farm Pb 81 Pg 828122 Boiling Springs PlaceBrentwood37027
$498,000Colletta Park Sec1 Pb 87 Pg 103000 Copley RdFranklin37064
$1,444,570High Park Hill Sec4 Rev1 Pb 86 Pg 135912 Luke Pvt CtArrington37014
$375,000Wilkerson Place Ph1A Sec2 Pb 75 Pg 107203 Southmen Pvt LnSpring Hill37174
$1,280,0006656 Cool Springs RdThompsons Station37179
$945,000Fields Of Canterbury Sec11 Pb 64 Pg 1402604 Bramblewood LnThompsons Station37179
$1,055,000Oakleaf Est Sec 1 Pb 44 Pg 732246 Oakleaf DrFranklin37064
$1,260,000Breckston Park Sec 2 Pb 42 Pg 8551 Timberline DrNashville37221
$780,000Annecy Ph1 Pb 76 Pg 705024 Evangeline PlaceNolensville37135
$885,000Summerlyn Sec2 Pb 63 Pg 1282713 Hargate DrNolensville37135
$299,900Newport Cove Condos Pb 34 Pg 133209 Newport Cove CtThompsons Station37179
$525,000Shea Park Pb 10 Pg 90 Block C015105 Southeast Pkwy #115Franklin37064
$1,445,000Concord Chase Est Pb 14 Pg 741525 Gordon Petty DrBrentwood37027
$715,000Bluebird Hollow Ph2 Pb 78 Pg 31026 Gadwall LnSpring Hill37174
$510,000Bent Creek Ph 1 Sec 2-A Pb 40 Pg 455001 Burke TrlNolensville37135
$545,000Emberly Pb 82 Pg 142440 Buckwood Pvt AveSpring Hill37174
$2,500,000Demonbreun6537 Arno-College Grove RdCollege Grove37046
$559,990Emberly Pb 82 Pg 142317 Buckwood Pvt LnSpring Hill37174
$2,199,990Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 326056 Lookaway CirFranklin37067
$3,050,000202 Bridge StFranklin37064
$849,900Aden Woods Of Castleberry Ph2 Pb 78 Pg 357208 Adenborough DrFairview37062
$2,310,000Taramore Ph2B Pb 50 Pg 381803 Lowndes LnBrentwood37027
$9,250,000Bella Collina Pb 80 Pg 419634 Concord RdBrentwood37027
$530,000Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 863201 Aspen Grove Dr #G-1Franklin37067
$1,948,225Kings Chapel Sec15 Rev 1 Pb 85 Pg 1505713 Nola Pvt DrArrington37014
$980,000Falls Grove Sec7 Pb 75 Pg 139004 Nestling Ridge CtCollege Grove37046
$450,000Pinewood RdPrimm Springs38476
$500,000Mooreland Est Sec 2 Ph 2 Pb 10 Pg 73 Block C0491608 Clearview DrBrentwood37027
$269,000Gables @ Wakefield Ph 1 Pb 40 Pg 124201 Dakota DrSpring Hill37174
$464,600Lynhurst Pb 1 Pg 123 Block F1164 Brookwood AveFranklin37064
$1,537,5001365 Kittrell RdFranklin37064
$10,500,000Stonebrook Sec 3 Pb 40 Pg 732008 Johnson Ind BlvdNolensville37135
$435,000Chapmans Retreat Ph 1 Pb 32 Pg 281312 Chapman CtSpring Hill37174
$325,000Hardison Hills Sec 4 Pb 39 Pg 1421101 Downs Blvd #259Franklin37064
$630,000Franklin Green Sec 11 Pb 29 Pg 1463235 Dark Woods DrFranklin37064
$1,395,000Stream Valley Sec 1 Pb 46 Pg 101119 Stream Valley BlvdFranklin37064
$231,000Village @ W Main St1319 W Main St 105Franklin37064
$889,990August Park Ph2 Pb 85 Pg 127007 Thunderhead WaySpring Hill37174
$507,000Windsor Park Ph 1 @ Ff Pb 1514 Pg 21418 Holland Park LnFranklin37069
$285,000Rolling Acres Sec 3 Pb 7 Pg 207122 Meadow View DrFairview37062

