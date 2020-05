See where houses sold for April 27 to May 1, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 750000 Concord Chase 1514 Crockett Hills Blvd Brentwood TN 37027 675000 Chatfield 325 Chatfield Ct Brentwood TN 37027 813000 Mcdaniel Estates Delancey Dr College Grove TN 37046 280000 Boyd Mill 1309 Twin Oaks Dr Franklin TN 37064 250000 Fields Of Canterbury Sassafras Ln Thompsons Station TN 37179 899900 Oman 7007 Crews Ln Brentwood TN 37027 461000 Mckays Mill 1029 Dunrobin Dr Franklin TN 37067 270000 Mckays Mill 1972 Turning Wheel Ln Franklin TN 37067 644102 Falls Grove 6901 Fence Post Ln College Grove TN 37046 429900 Willowvale @Harvey Springs 1057 Harvey Springs Dr Spring Hill TN 37174 1800000 Sloan George A Prop (103---011.17) Carters Creek Pike Franklin TN 37064 1425000 5390 Parker Branch Rd Franklin TN 37064 530560 Riverbluff 1037 Cabell Dr Franklin TN 37064 260000 Highlands @ Campbell 3037 Auld Tatty Dr Spring Hill TN 37174 535000 Jamison Station Condos 324 Liberty Pk #234 Franklin TN 37064 585900 Waters Edge 4012 Flowing Creek Dr Franklin TN 37064 550000 Fields Of Canterbury Sassafras Ln Thompsons Station TN 37179 507918 Mcdaniel Estates 7538 Delancey Dr College Grove TN 37046 451000 Arbors @ Autumn Ridge 8037 Fenwick Ln Spring Hill TN 37174 425000 Bent Creek 5009 Maxwell Landing Dr Nolensville TN 37135 680000 Richards Glen 147 Richards Glen Dr Franklin TN 37067 531575 Waters Edge 1061 Crisp Springs Dr Franklin TN 37064 368000 Wades Grove 3061 Foust Dr Spring Hill TN 37174 12500 Peyt-Trinity Rd Arrington TN 37014 300000 9000 Yates Pvt Ct Nolensville TN 37135 386000 Rogersshire 705 Amhearst Ct Franklin TN 37064 446200 Gateway Village 1000 Cumberland Park Dr Franklin TN 37069 589999 Cheswicke Farm 712 Sedgewick Pl Franklin TN 37067 570000 Westhaven 1375 Eliot Rd Franklin TN 37064 157200 Batey Farm 2752 Critz Ln Thompsons Station TN 37179 519350 Ivy Glen 208 Chester Stephens Rd Franklin TN 37067 260000 4426 S Carothers Rd Franklin TN 37064 675000 Eulas Glen 1992 Eulas Way Nolensville TN 37135 570566 Foxglove Farm Moss Prop 4024 Foxglove Farm Dr Franklin TN 37064 495461 Woods @ Burberry Glen 1877 Abbey Wood Dr Nolensville TN 37135 136250 Falls Grove 7022 Farm Field Dr College Grove TN 37046 1100000 Heathrow Hills 5205 Heathrow Hills Dr Brentwood TN 37027 300000 Mooreland 1615 Amanda Ct Brentwood TN 37027 159000 7816 Oscar Green Rd Primm Springs TN 38476 437325 Brixworth 7017 Whisperwood Ave Spring Hill TN 37174 500000 Wildwood 6332 Wildwood Valley Dr Brentwood TN 37027 675000 Highlands @ Ladd Park 843 Fontwell Ln Franklin TN 37064 948500 Mcdaniel Estates Balcolm Ct College Grove TN 37046 591000 Fields Of Canterbury 2650 Dunstan Place Dr Thompsons Station TN 37179 305000 Aspen Grove 3201 Aspen Grove Dr #K-4 Franklin TN 37067 263750 Lexington Farms 106 Coolmore Ct Spring Hill TN 37174 421900 Wades Grove 2018 Lequire Ln Spring Hill TN 37174 537360 Scales Farmstead 245 Broadgreen Ln Nolensville TN 37135 323167 Fieldstone Farms 820 Brandyleigh Ct Franklin TN 37069 650000 Byrd Thomas Mccanless Rd Nolensville TN 37135 522000 Heath Place 1640 Kinnard Dr Franklin TN 37064 577500 Riverbluff 472 River Bluff Dr Franklin TN 37064 220000 Orleans Est Condos 405 Granville Rd Franklin TN 37064 200000 Hill 212 Walnut Dr Franklin TN 37064 427794 Stephens Valley 20 & Jackson Falls Dr Nashville TN 37221 925000 Westhaven 306 Morning Mist Ln Franklin TN 37064 337000 Through The Green 542 Vintage Green Ln Franklin TN 37064 525461 Tollgate Village 2158 Maytown Cir Thompsons Station TN 37179 465000 Brentwood Meadows 1207 Lipscomb Dr Brentwood TN 37027 1300000 Croop 2656 Mclemore Rd Franklin TN 37064 149900 Westhaven 1061 Calico St Franklin TN 37064 1212000 Temple Hills Country Club 6653 Hastings Ln Franklin TN 37069 522689 Ivy Glen 256 Chester Stephens Rd Franklin TN 37067 175000 Hardeman Springs 5846 Wagonvale Dr Arrington TN 37014 1341180 Westhaven 4018 Hathaway St Franklin TN 37064 1750000 1304 Lewisburg Pk Franklin TN 37064 416900 Wades Grove 7002 Minor Hill Dr Spring Hill TN 37174 450000 Silver Stream Farm 3068 Canal St Nolensville TN 37135 439990 Tollgate Village 2229 Maytown Cir Thompsons Station TN 37179 429900 Fields Of Canterbury 2021 Firtree Way Thompsons Station TN 37179 473700 Rogersshire 222 Bancroft Cv Franklin TN 37064 612000 Summerlyn 701 Eldon Ln Nolensville TN 37135 1400955 Lookaway Farms 6314 Turkey Foot Ct Franklin TN 37067 590000 Sneed Glen 1200 Sneed Glen Dr Franklin TN 37069 509940 Stream Valley 1040 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 102617 Stream Valley 3030 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 102617 Stream Valley 3019 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 779782 Highlands @ Ladd Park 3002 Portland Ct Franklin TN 37064 459990 Tollgate Village 3408 Milford Dr Thompsons Station TN 37179 395000 Liberty Hills 520 Dale Ct Franklin TN 37067 615000 Bridgemore Village 3619 Martins Mill Rd Thompsons Station TN 37179 403000 Fieldstone Farms 124 Ben Brush Cir Franklin TN 37069 460000 Fields Of Canterbury 2752 Cloister Ln Thompsons Station TN 37179 527000 Waters Edge 4055 Flowing Creek Dr Franklin TN 37064 395000 Bent Creek 509 Dante Ranch Ln Nolensville TN 37135 292800 Hill 225 Ash Dr Franklin TN 37064 665000 Bridgemore Village 2627 Sporting Hill Brdg Rd Thompsons Station TN 37179 60000 3080 Fairview Blvd Fairview TN 37062 548117 Mcdaniel Estates 7533 Delancey Dr College Grove TN 37046 1060288 Foxen Canyon 2494 Santa Barbara Ln Franklin TN 37069 255000 Woodlands 2809 Kennedy Ct Franklin TN 37064 221676 Stephens Valley 633 Jackson Falls Dr Nashville TN 37221 576365 Mcdaniel Estate 7537 Delancey Dr College Grove TN 37046 306250 West Lick Creek 7829 W Lick Creek Rd Primm Springs TN 38476 457195 Brixworth 1107 Brixworth Dr Spring Hill TN 37174 415900 Waters Edge 5013 Flatwater St Franklin TN 37064 307900 Wakefield 3011 Farmville Cir Spring Hill TN 37174 286500 Andover 685 Huffine Manor Cir Franklin TN 37067 512365 Mcdaniel Estates 7416 Flatbush Dr College Grove TN 37046 804000 Kings Chapel 4596 Majestic Meadows Dr Arrington TN 37014 265000 Rolling Meadows 205 Scruggs Ave Franklin TN 37064