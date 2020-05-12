See where houses sold for April 20-24, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|State
|Zip
|610000
|Horseshoe Bend
|2731 Rock Wall Rd
|Nashville
|TN
|37221
|400000
|Murray
|6434 Tea Rose Ter
|Brentwood
|TN
|37027
|1650000
|Laurelbrooke
|5500 Iron Gate Dr
|Franklin
|TN
|37069
|465000
|Sunny Side
|2011 Sunnyside Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|995490
|Stephens Valley
|78 Glenrock Dr
|Nashville
|TN
|37221
|779000
|Stephens Valley
|60 Glenrock Dr
|Nashville
|TN
|37221
|673159
|Stephens Valley
|286 Stephens Valley Blvd
|Nashville
|TN
|37221
|658197
|Stephens Valley
|716 Webster St
|Nashville
|TN
|37221
|138338
|Stephens Valley
|604 Jackson Falls Dr
|Nashville
|TN
|37221
|150263
|Stephens Valley
|608 Jackson Falls Dr
|Nashville
|TN
|37221
|147340
|Stephens Valley
|612 Jackson Falls Dr
|Nashville
|TN
|37221
|410000
|Temple Hills
|405 Wexford Ct
|Franklin
|TN
|37069
|2842000
|D'Amico
|2211 Old Natchez Trace
|Franklin
|TN
|37069
|615000
|Hillview
|1012 Highland Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|1450000
|Windstone
|1013 Falling Leaf Cir
|Brentwood
|TN
|37027
|1800000
|Princeton Hills
|812 Princeton Hills Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|899900
|Oman
|851 Anna James Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|858450
|Brentmeade
|9187 Fox Run Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|1112500
|Burchfields
|901 Edmondson Pk
|Brentwood
|TN
|37027
|585000
|Williams Grove
|9417 Lillian Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|599000
|Hidden Creek
|9703 Capstone Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|590000
|Concord Forest
|6732 Quiet Ln
|Brentwood
|TN
|37027
|645400
|Willowmet
|9703 Whispering Willow Ct
|Brentwood
|TN
|37027
|720990
|Catalina
|800 Alameda Ave
|Nolensville
|TN
|37135
|940000
|The Governors Club
|7 Angel Tr
|Brentwood
|TN
|37027
|836400
|Concord Chase
|8104 Victory Trl
|Brentwood
|TN
|37027
|375000
|Hillsboro Acres
|2009 Old S Berrys Chapel
|Franklin
|TN
|37069
|760000
|Shoemaker Kathryn
|4081 New Hwy 96 W
|Franklin
|TN
|37064
|425000
|7062 City Center Way
|Fairview
|TN
|37062
|526203
|Otter Creek Springs
|7401 Swindon Blvd
|Fairview
|TN
|37062
|489825
|Otter Creek Springs
|7406 Swindon Blvd
|Fairview
|TN
|37062
|355000
|Tressie
|7116 Fernvale Rd
|Fairview
|TN
|37062
|283500
|Chester
|7202 Birch Bark Dr
|Fairview
|TN
|37062
|380000
|Hunting Creek Farms
|1116 Hunting Creek Rd
|Franklin
|TN
|37069
|610000
|Fieldstone Farms
|104 Carphilly Cir
|Franklin
|TN
|37069
|479900
|Fieldstone Farms
|142 Wheaton Hall Ln
|Franklin
|TN
|37069
|299900
|Prescott Place
|194 Stanton Hall Ln
|Franklin
|TN
|37069
|50000
|Morningside
|Sunrise Cir
|Franklin
|TN
|37064
|300000
|Brentwood Pointe
|821 Brentwood Pointe
|Brentwood
|TN
|37027
|375000
|Brentwood Pointe
|1203 Brentwood Pointe
|Brentwood
|TN
|37027
|632000
|Greenbelt Center Condos
|130 Seaboard Ln #A-6
|Franklin
|TN
|37067
|2134000
|Witherspoon
|9281 Fordham Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|729900
|Raintree Forest Reserve
|9507 Grand Haven Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|635000
|Brookfield
|2044 Valleybrook Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|320580
|Nolen Mill
|820 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|330580
|Nolen Mill
|822 Cottage House Ln
|Nolensville
|TN
|37135
|847128
|Brooksbank Estates
|130 Brooksbank Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|559812
|Burberry Glen
|809 Ravensdowne Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|477470
|Burberry Glen
|800 Ravensdowne Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|554570
|Summerlyn
|3182 Bradfield Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|459900
|Silver Stream Farm
|2333 Orchard St
|Nolensville
|TN
|37135
|904328
|Telfair
|2662 Sanford Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|1132857
|Sam Donald Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|415600
|Bent Creek
|1421 Jersey Farm Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|337500
|Bent Creek Active Adult
|216 Siegert Place Pvt
|Nolensville
|TN
|37135
|649900
|Scales Farmstead
|1805 Apperley Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|850000
|Farms @ Clovercroft
|9105 Holstein Dr
|Nolensville
|TN
|37135
|850000
|Traditions
|34 & 40 Traditions Cir
|Brentwood
|TN
|37027
|1199900
|Traditions
|9014 Carnival Dr
|Brentwood
|TN
|37027
|1163782
|Firestone @ Cool Springs
|1025 Firestone Dr
|Franklin
|TN
|37067
|480000
|Cheswicke Farm
|612 Grange Hill Ct
|Franklin
|TN
|37067
|225000
|Cadet Homes
|709 Liberty Pk
|Franklin
|TN
|37064
|295000
|Cadet Homes
|113 Grenadier Dr
|Franklin
|TN
|37064
|500000
|Magnolia Place
|405 Alexander Dr
|Franklin
|TN
|37064
|430900
|Founders Pointe
|314 Devonshire Dr
|Franklin
|TN
|37064
|450000
|Spencer Hall
|3178 Evelyn Ct
|Franklin
|TN
|37064
|618000
|Westhaven
|464 Wire Grass Ln
|Franklin
|TN
|37064
|823517
|Westhaven
|131 Front St
|Franklin
|TN
|37064
|890000
|Westhaven
|1547 Fleetwood Dr
|Franklin
|TN
|37064
|271000
|Braxton Bend
|7309 Braxton Bend Ct
|Fairview
|TN
|37062
|650000
|Multi
|7504 (073-14.06&14.07) Pewitt Rd
|Franklin
|TN
|37064
|583320
|Westhaven
|3072 Hathaway St
|Franklin
|TN
|37064
|15750000
|Downs Boulevard Prop
|500 Downs Blvd
|Franklin
|TN
|37064
|421000
|Ewingville
|115 Ewingville Dr
|Franklin
|TN
|37064
|335000
|Boyd Mill
|1208 Mallard Dr
|Franklin
|TN
|37064
|519000
|Joslin
|308 Stewart St
|Franklin
|TN
|37064
|300000
|Rucker Park
|163 Velena St
|Franklin
|TN
|37064
|235000
|Hardison Hills
|1101 Downs Blvd #189
|Franklin
|TN
|37064
|218000
|Hardison Hills
|1101 Downs Blvd #153
|Franklin
|TN
|37064
|645000
|Ralston Row
|416 Dragonfly Ct
|Franklin
|TN
|37064
|362500
|Liberty Hills
|229 S Clematis Ct
|Franklin
|TN
|37067
|385000
|Rev
|205 Jennette Pl
|Franklin
|TN
|37064
|575300
|Franklin East
|1112 Ridgeway Dr
|Franklin
|TN
|37067
|474900
|Forrest Crossing
|488 Ridgestone Dr
|Franklin
|TN
|37064
|475000
|Forrest Crossing
|492 Forrest Park Cir
|Franklin
|TN
|37064
|197900
|Natures Landing
|3031 Natures Landing Dr
|Thompsons Station
|TN
|37179
|435500
|Lockwood Glen
|518 Sydenham Dr
|Franklin
|TN
|37064
|380000
|Hunters Chase
|1140 Hunters Chase Dr
|Franklin
|TN
|37064
|880000
|Franklin Industrial Park
|1909 Columbia Ave
|Franklin
|TN
|37064
|700000
|Dallas Downs
|118 Medford Place
|Franklin
|TN
|37064
|360000
|Trace View
|5329 Trace View Dr
|Franklin
|TN
|37064
|365000
|Trace View
|5329 Trace View Dr
|Franklin
|TN
|37064
|481500
|2515 Meacham Ln
|Franklin
|TN
|37064
|479830
|Waters Edge
|4043 Flowing Creek Dr
|Franklin
|TN
|37064
|490000
|Highlands @ Ladd Park
|3054 Ryecroft Ln
|Franklin
|TN
|37064
|775000
|Berry Farms Town Center
|2090 General Martin Ln
|Franklin
|TN
|37064
|310000
|4000 Rural Plains Cir 303
|Franklin
|TN
|37064
|659900
|Arrington Retreat
|217 Rock Cress Rd
|Nolensville
|TN
|37135
|1120000
|Kings Chapel
|4047 Old Light Cir
|Arrington
|TN
|37014
|775000
|Kings Chapel
|4058 Old Light Cir
|Arrington
|TN
|37014
|829900
|Hardeman Springs
|5508 Hardeman Springs Blvd
|Arrington
|TN
|37014
|759442
|Highlands @ Ladd Park
|1024 Cumberland Valley Dr
|Franklin
|TN
|37064
|620000
|Stream Valley
|5004 Rockport Ave
|Franklin
|TN
|37064
|492335
|Stream Valley
|1036 Oglethorpe Dr
|Franklin
|TN
|37064
|583525
|Bushnell Farm
|2078 Bushnell Farm Dr
|Franklin
|TN
|37064
|433000
|Green Valley
|119 Ridgewood Rd
|Franklin
|TN
|37064
|1275000
|Bear Creek Rd
|Thompsons Station
|TN
|37179
|129900
|5920 Fox Branch Rd
|Brentwood
|TN
|37027
|15000
|2625 Mclemore Rd
|Franklin
|TN
|37064
|455933
|Tollgate Village
|2101 Maytown Cir
|Thompsons Station
|TN
|37179
|459633
|Tollgate Village
|2297 Maytown Cir
|Thompsons Station
|TN
|37179
|2175000
|4317 Peyt-Trinity Rd
|Franklin
|TN
|37064
|1400000
|Grove
|5250 Wildings Blvd
|College Grove
|TN
|37046
|1649900
|Grove
|8621 Belladonna Dr
|College Grove
|TN
|37046
|390000
|Grove
|8712 Ashbrook Ln
|College Grove
|TN
|37046
|659900
|Bridgemore Village
|3232 Pleasantville Brdg Rd
|Thompsons Station
|TN
|37179
|860000
|Bridgemore Village
|3565 Creamery Bridge Rd
|Thompsons Station
|TN
|37179
|791938
|Bridgemore Village
|3620 Ronstadt Rd
|Thompsons Station
|TN
|37179
|260000
|Rains Elliott L
|2025 Skyview Pvt Ln
|Thompsons Station
|TN
|37179
|250000
|Spring Hill
|2158 Spring Hill Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|885000
|Vale Creek
|5000 Toll Road Ct
|Thompsons Station
|TN
|37179
|390000
|6635 Arno-College Grove Rd
|College Grove
|TN
|37046
|710000
|Spring Hill Place
|7003 Silver Cloud Way
|Spring Hill
|TN
|37174
|481520
|Brixworth
|2092 Parliament Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|425055
|Brixworth
|1695 Lantana Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|350000
|Crossing @ Wades Grove
|1044 Aenon Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|389900
|Wades Grove
|1017 Claymill Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|322000
|Chapmans Crossing
|4062 Locerbie Cir
|Spring Hill
|TN
|37174
|459900
|Benevento East
|1013 Via Francesco Way
|Spring Hill
|TN
|37174
|467400
|Arbors @ Autumn Ridge
|1018 Alpaca Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|469900
|Arbors @ Autumn Ridge
|1016 Alpaca Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|230700
|Woodside
|2112 Hemlock Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|399900
|Copper Ridge
|1965 Allerton Way
|Spring Hill
|TN
|37174
|609000
|Autumn Ridge
|2054 Autumn Ridge Wa
|Spring Hill
|TN
|37174
|328200
|Wyngate
|2240 Hayward Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|552000
|2545 Plainview Pvt Ln
|Spring Hill
|TN
|37174
|219000
|Rev
|2865 Cochran Trace Dr
|Spring Hill
|TN
|37174
|300000
|Chapmans Retreat
|5013 Saunders Ter
|Spring Hill
|TN
|37174