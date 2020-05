See where houses sold for April 20-24, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 610000 Horseshoe Bend 2731 Rock Wall Rd Nashville TN 37221 400000 Murray 6434 Tea Rose Ter Brentwood TN 37027 1650000 Laurelbrooke 5500 Iron Gate Dr Franklin TN 37069 465000 Sunny Side 2011 Sunnyside Dr Brentwood TN 37027 995490 Stephens Valley 78 Glenrock Dr Nashville TN 37221 779000 Stephens Valley 60 Glenrock Dr Nashville TN 37221 673159 Stephens Valley 286 Stephens Valley Blvd Nashville TN 37221 658197 Stephens Valley 716 Webster St Nashville TN 37221 138338 Stephens Valley 604 Jackson Falls Dr Nashville TN 37221 150263 Stephens Valley 608 Jackson Falls Dr Nashville TN 37221 147340 Stephens Valley 612 Jackson Falls Dr Nashville TN 37221 410000 Temple Hills 405 Wexford Ct Franklin TN 37069 2842000 D'Amico 2211 Old Natchez Trace Franklin TN 37069 615000 Hillview 1012 Highland Rd Brentwood TN 37027 1450000 Windstone 1013 Falling Leaf Cir Brentwood TN 37027 1800000 Princeton Hills 812 Princeton Hills Dr Brentwood TN 37027 899900 Oman 851 Anna James Ct Brentwood TN 37027 858450 Brentmeade 9187 Fox Run Dr Brentwood TN 37027 1112500 Burchfields 901 Edmondson Pk Brentwood TN 37027 585000 Williams Grove 9417 Lillian Ln Brentwood TN 37027 599000 Hidden Creek 9703 Capstone Ct Brentwood TN 37027 590000 Concord Forest 6732 Quiet Ln Brentwood TN 37027 645400 Willowmet 9703 Whispering Willow Ct Brentwood TN 37027 720990 Catalina 800 Alameda Ave Nolensville TN 37135 940000 The Governors Club 7 Angel Tr Brentwood TN 37027 836400 Concord Chase 8104 Victory Trl Brentwood TN 37027 375000 Hillsboro Acres 2009 Old S Berrys Chapel Franklin TN 37069 760000 Shoemaker Kathryn 4081 New Hwy 96 W Franklin TN 37064 425000 7062 City Center Way Fairview TN 37062 526203 Otter Creek Springs 7401 Swindon Blvd Fairview TN 37062 489825 Otter Creek Springs 7406 Swindon Blvd Fairview TN 37062 355000 Tressie 7116 Fernvale Rd Fairview TN 37062 283500 Chester 7202 Birch Bark Dr Fairview TN 37062 380000 Hunting Creek Farms 1116 Hunting Creek Rd Franklin TN 37069 610000 Fieldstone Farms 104 Carphilly Cir Franklin TN 37069 479900 Fieldstone Farms 142 Wheaton Hall Ln Franklin TN 37069 299900 Prescott Place 194 Stanton Hall Ln Franklin TN 37069 50000 Morningside Sunrise Cir Franklin TN 37064 300000 Brentwood Pointe 821 Brentwood Pointe Brentwood TN 37027 375000 Brentwood Pointe 1203 Brentwood Pointe Brentwood TN 37027 632000 Greenbelt Center Condos 130 Seaboard Ln #A-6 Franklin TN 37067 2134000 Witherspoon 9281 Fordham Dr Brentwood TN 37027 729900 Raintree Forest Reserve 9507 Grand Haven Dr Brentwood TN 37027 635000 Brookfield 2044 Valleybrook Dr Brentwood TN 37027 320580 Nolen Mill 820 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 330580 Nolen Mill 822 Cottage House Ln Nolensville TN 37135 847128 Brooksbank Estates 130 Brooksbank Dr Nolensville TN 37135 559812 Burberry Glen 809 Ravensdowne Dr Nolensville TN 37135 477470 Burberry Glen 800 Ravensdowne Dr Nolensville TN 37135 554570 Summerlyn 3182 Bradfield Dr Nolensville TN 37135 459900 Silver Stream Farm 2333 Orchard St Nolensville TN 37135 904328 Telfair 2662 Sanford Rd Nolensville TN 37135 1132857 Sam Donald Rd Nolensville TN 37135 415600 Bent Creek 1421 Jersey Farm Rd Nolensville TN 37135 337500 Bent Creek Active Adult 216 Siegert Place Pvt Nolensville TN 37135 649900 Scales Farmstead 1805 Apperley Dr Nolensville TN 37135 850000 Farms @ Clovercroft 9105 Holstein Dr Nolensville TN 37135 850000 Traditions 34 & 40 Traditions Cir Brentwood TN 37027 1199900 Traditions 9014 Carnival Dr Brentwood TN 37027 1163782 Firestone @ Cool Springs 1025 Firestone Dr Franklin TN 37067 480000 Cheswicke Farm 612 Grange Hill Ct Franklin TN 37067 225000 Cadet Homes 709 Liberty Pk Franklin TN 37064 295000 Cadet Homes 113 Grenadier Dr Franklin TN 37064 500000 Magnolia Place 405 Alexander Dr Franklin TN 37064 430900 Founders Pointe 314 Devonshire Dr Franklin TN 37064 450000 Spencer Hall 3178 Evelyn Ct Franklin TN 37064 618000 Westhaven 464 Wire Grass Ln Franklin TN 37064 823517 Westhaven 131 Front St Franklin TN 37064 890000 Westhaven 1547 Fleetwood Dr Franklin TN 37064 271000 Braxton Bend 7309 Braxton Bend Ct Fairview TN 37062 650000 Multi 7504 (073-14.06&14.07) Pewitt Rd Franklin TN 37064 583320 Westhaven 3072 Hathaway St Franklin TN 37064 15750000 Downs Boulevard Prop 500 Downs Blvd Franklin TN 37064 421000 Ewingville 115 Ewingville Dr Franklin TN 37064 335000 Boyd Mill 1208 Mallard Dr Franklin TN 37064 519000 Joslin 308 Stewart St Franklin TN 37064 300000 Rucker Park 163 Velena St Franklin TN 37064 235000 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #189 Franklin TN 37064 218000 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #153 Franklin TN 37064 645000 Ralston Row 416 Dragonfly Ct Franklin TN 37064 362500 Liberty Hills 229 S Clematis Ct Franklin TN 37067 385000 Rev 205 Jennette Pl Franklin TN 37064 575300 Franklin East 1112 Ridgeway Dr Franklin TN 37067 474900 Forrest Crossing 488 Ridgestone Dr Franklin TN 37064 475000 Forrest Crossing 492 Forrest Park Cir Franklin TN 37064 197900 Natures Landing 3031 Natures Landing Dr Thompsons Station TN 37179 435500 Lockwood Glen 518 Sydenham Dr Franklin TN 37064 380000 Hunters Chase 1140 Hunters Chase Dr Franklin TN 37064 880000 Franklin Industrial Park 1909 Columbia Ave Franklin TN 37064 700000 Dallas Downs 118 Medford Place Franklin TN 37064 360000 Trace View 5329 Trace View Dr Franklin TN 37064 365000 Trace View 5329 Trace View Dr Franklin TN 37064 481500 2515 Meacham Ln Franklin TN 37064 479830 Waters Edge 4043 Flowing Creek Dr Franklin TN 37064 490000 Highlands @ Ladd Park 3054 Ryecroft Ln Franklin TN 37064 775000 Berry Farms Town Center 2090 General Martin Ln Franklin TN 37064 310000 4000 Rural Plains Cir 303 Franklin TN 37064 659900 Arrington Retreat 217 Rock Cress Rd Nolensville TN 37135 1120000 Kings Chapel 4047 Old Light Cir Arrington TN 37014 775000 Kings Chapel 4058 Old Light Cir Arrington TN 37014 829900 Hardeman Springs 5508 Hardeman Springs Blvd Arrington TN 37014 759442 Highlands @ Ladd Park 1024 Cumberland Valley Dr Franklin TN 37064 620000 Stream Valley 5004 Rockport Ave Franklin TN 37064 492335 Stream Valley 1036 Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 583525 Bushnell Farm 2078 Bushnell Farm Dr Franklin TN 37064 433000 Green Valley 119 Ridgewood Rd Franklin TN 37064 1275000 Bear Creek Rd Thompsons Station TN 37179 129900 5920 Fox Branch Rd Brentwood TN 37027 15000 2625 Mclemore Rd Franklin TN 37064 455933 Tollgate Village 2101 Maytown Cir Thompsons Station TN 37179 459633 Tollgate Village 2297 Maytown Cir Thompsons Station TN 37179 2175000 4317 Peyt-Trinity Rd Franklin TN 37064 1400000 Grove 5250 Wildings Blvd College Grove TN 37046 1649900 Grove 8621 Belladonna Dr College Grove TN 37046 390000 Grove 8712 Ashbrook Ln College Grove TN 37046 659900 Bridgemore Village 3232 Pleasantville Brdg Rd Thompsons Station TN 37179 860000 Bridgemore Village 3565 Creamery Bridge Rd Thompsons Station TN 37179 791938 Bridgemore Village 3620 Ronstadt Rd Thompsons Station TN 37179 260000 Rains Elliott L 2025 Skyview Pvt Ln Thompsons Station TN 37179 250000 Spring Hill 2158 Spring Hill Cir Spring Hill TN 37174 885000 Vale Creek 5000 Toll Road Ct Thompsons Station TN 37179 390000 6635 Arno-College Grove Rd College Grove TN 37046 710000 Spring Hill Place 7003 Silver Cloud Way Spring Hill TN 37174 481520 Brixworth 2092 Parliament Dr Spring Hill TN 37174 425055 Brixworth 1695 Lantana Dr Spring Hill TN 37174 350000 Crossing @ Wades Grove 1044 Aenon Cir Spring Hill TN 37174 389900 Wades Grove 1017 Claymill Dr Spring Hill TN 37174 322000 Chapmans Crossing 4062 Locerbie Cir Spring Hill TN 37174 459900 Benevento East 1013 Via Francesco Way Spring Hill TN 37174 467400 Arbors @ Autumn Ridge 1018 Alpaca Dr Spring Hill TN 37174 469900 Arbors @ Autumn Ridge 1016 Alpaca Dr Spring Hill TN 37174 230700 Woodside 2112 Hemlock Dr Spring Hill TN 37174 399900 Copper Ridge 1965 Allerton Way Spring Hill TN 37174 609000 Autumn Ridge 2054 Autumn Ridge Wa Spring Hill TN 37174 328200 Wyngate 2240 Hayward Ln Spring Hill TN 37174 552000 2545 Plainview Pvt Ln Spring Hill TN 37174 219000 Rev 2865 Cochran Trace Dr Spring Hill TN 37174 300000 Chapmans Retreat 5013 Saunders Ter Spring Hill TN 37174