property transfers real estate

See where houses sold for April 20-24, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityStateZip
610000Horseshoe Bend2731 Rock Wall RdNashvilleTN37221
400000Murray6434 Tea Rose TerBrentwoodTN37027
1650000Laurelbrooke5500 Iron Gate DrFranklinTN37069
465000Sunny Side2011 Sunnyside DrBrentwoodTN37027
995490Stephens Valley78 Glenrock DrNashvilleTN37221
779000Stephens Valley60 Glenrock DrNashvilleTN37221
673159Stephens Valley286 Stephens Valley BlvdNashvilleTN37221
658197Stephens Valley716 Webster StNashvilleTN37221
138338Stephens Valley604 Jackson Falls DrNashvilleTN37221
150263Stephens Valley608 Jackson Falls DrNashvilleTN37221
147340Stephens Valley612 Jackson Falls DrNashvilleTN37221
410000Temple Hills405 Wexford CtFranklinTN37069
2842000D'Amico2211 Old Natchez TraceFranklinTN37069
615000Hillview1012 Highland RdBrentwoodTN37027
1450000Windstone1013 Falling Leaf CirBrentwoodTN37027
1800000Princeton Hills812 Princeton Hills DrBrentwoodTN37027
899900Oman851 Anna James CtBrentwoodTN37027
858450Brentmeade9187 Fox Run DrBrentwoodTN37027
1112500Burchfields901 Edmondson PkBrentwoodTN37027
585000Williams Grove9417 Lillian LnBrentwoodTN37027
599000Hidden Creek9703 Capstone CtBrentwoodTN37027
590000Concord Forest6732 Quiet LnBrentwoodTN37027
645400Willowmet9703 Whispering Willow CtBrentwoodTN37027
720990Catalina800 Alameda AveNolensvilleTN37135
940000The Governors Club7 Angel TrBrentwoodTN37027
836400Concord Chase8104 Victory TrlBrentwoodTN37027
375000Hillsboro Acres2009 Old S Berrys ChapelFranklinTN37069
760000Shoemaker Kathryn4081 New Hwy 96 WFranklinTN37064
4250007062 City Center WayFairviewTN37062
526203Otter Creek Springs7401 Swindon BlvdFairviewTN37062
489825Otter Creek Springs7406 Swindon BlvdFairviewTN37062
355000Tressie7116 Fernvale RdFairviewTN37062
283500Chester7202 Birch Bark DrFairviewTN37062
380000Hunting Creek Farms1116 Hunting Creek RdFranklinTN37069
610000Fieldstone Farms104 Carphilly CirFranklinTN37069
479900Fieldstone Farms142 Wheaton Hall LnFranklinTN37069
299900Prescott Place194 Stanton Hall LnFranklinTN37069
50000MorningsideSunrise CirFranklinTN37064
300000Brentwood Pointe821 Brentwood PointeBrentwoodTN37027
375000Brentwood Pointe1203 Brentwood PointeBrentwoodTN37027
632000Greenbelt Center Condos130 Seaboard Ln #A-6FranklinTN37067
2134000Witherspoon9281 Fordham DrBrentwoodTN37027
729900Raintree Forest Reserve9507 Grand Haven DrBrentwoodTN37027
635000Brookfield2044 Valleybrook DrBrentwoodTN37027
320580Nolen Mill820 Cottage House LnNolensvilleTN37135
330580Nolen Mill822 Cottage House LnNolensvilleTN37135
847128Brooksbank Estates130 Brooksbank DrNolensvilleTN37135
559812Burberry Glen809 Ravensdowne DrNolensvilleTN37135
477470Burberry Glen800 Ravensdowne DrNolensvilleTN37135
554570Summerlyn3182 Bradfield DrNolensvilleTN37135
459900Silver Stream Farm2333 Orchard StNolensvilleTN37135
904328Telfair2662 Sanford RdNolensvilleTN37135
1132857Sam Donald RdNolensvilleTN37135
415600Bent Creek1421 Jersey Farm RdNolensvilleTN37135
337500Bent Creek Active Adult216 Siegert Place PvtNolensvilleTN37135
649900Scales Farmstead1805 Apperley DrNolensvilleTN37135
850000Farms @ Clovercroft9105 Holstein DrNolensvilleTN37135
850000Traditions34 & 40 Traditions CirBrentwoodTN37027
1199900Traditions9014 Carnival DrBrentwoodTN37027
1163782Firestone @ Cool Springs1025 Firestone DrFranklinTN37067
480000Cheswicke Farm612 Grange Hill CtFranklinTN37067
225000Cadet Homes709 Liberty PkFranklinTN37064
295000Cadet Homes113 Grenadier DrFranklinTN37064
500000Magnolia Place405 Alexander DrFranklinTN37064
430900Founders Pointe314 Devonshire DrFranklinTN37064
450000Spencer Hall3178 Evelyn CtFranklinTN37064
618000Westhaven464 Wire Grass LnFranklinTN37064
823517Westhaven131 Front StFranklinTN37064
890000Westhaven1547 Fleetwood DrFranklinTN37064
271000Braxton Bend7309 Braxton Bend CtFairviewTN37062
650000Multi7504 (073-14.06&14.07) Pewitt RdFranklinTN37064
583320Westhaven3072 Hathaway StFranklinTN37064
15750000Downs Boulevard Prop500 Downs BlvdFranklinTN37064
421000Ewingville115 Ewingville DrFranklinTN37064
335000Boyd Mill1208 Mallard DrFranklinTN37064
519000Joslin308 Stewart StFranklinTN37064
300000Rucker Park163 Velena StFranklinTN37064
235000Hardison Hills1101 Downs Blvd #189FranklinTN37064
218000Hardison Hills1101 Downs Blvd #153FranklinTN37064
645000Ralston Row416 Dragonfly CtFranklinTN37064
362500Liberty Hills229 S Clematis CtFranklinTN37067
385000Rev205 Jennette PlFranklinTN37064
575300Franklin East1112 Ridgeway DrFranklinTN37067
474900Forrest Crossing488 Ridgestone DrFranklinTN37064
475000Forrest Crossing492 Forrest Park CirFranklinTN37064
197900Natures Landing3031 Natures Landing DrThompsons StationTN37179
435500Lockwood Glen518 Sydenham DrFranklinTN37064
380000Hunters Chase1140 Hunters Chase DrFranklinTN37064
880000Franklin Industrial Park1909 Columbia AveFranklinTN37064
700000Dallas Downs118 Medford PlaceFranklinTN37064
360000Trace View5329 Trace View DrFranklinTN37064
365000Trace View5329 Trace View DrFranklinTN37064
4815002515 Meacham LnFranklinTN37064
479830Waters Edge4043 Flowing Creek DrFranklinTN37064
490000Highlands @ Ladd Park3054 Ryecroft LnFranklinTN37064
775000Berry Farms Town Center2090 General Martin LnFranklinTN37064
3100004000 Rural Plains Cir 303FranklinTN37064
659900Arrington Retreat217 Rock Cress RdNolensvilleTN37135
1120000Kings Chapel4047 Old Light CirArringtonTN37014
775000Kings Chapel4058 Old Light CirArringtonTN37014
829900Hardeman Springs5508 Hardeman Springs BlvdArringtonTN37014
759442Highlands @ Ladd Park1024 Cumberland Valley DrFranklinTN37064
620000Stream Valley5004 Rockport AveFranklinTN37064
492335Stream Valley1036 Oglethorpe DrFranklinTN37064
583525Bushnell Farm2078 Bushnell Farm DrFranklinTN37064
433000Green Valley119 Ridgewood RdFranklinTN37064
1275000Bear Creek RdThompsons StationTN37179
1299005920 Fox Branch RdBrentwoodTN37027
150002625 Mclemore RdFranklinTN37064
455933Tollgate Village2101 Maytown CirThompsons StationTN37179
459633Tollgate Village2297 Maytown CirThompsons StationTN37179
21750004317 Peyt-Trinity RdFranklinTN37064
1400000Grove5250 Wildings BlvdCollege GroveTN37046
1649900Grove8621 Belladonna DrCollege GroveTN37046
390000Grove8712 Ashbrook LnCollege GroveTN37046
659900Bridgemore Village3232 Pleasantville Brdg RdThompsons StationTN37179
860000Bridgemore Village3565 Creamery Bridge RdThompsons StationTN37179
791938Bridgemore Village3620 Ronstadt RdThompsons StationTN37179
260000Rains Elliott L2025 Skyview Pvt LnThompsons StationTN37179
250000Spring Hill2158 Spring Hill CirSpring HillTN37174
885000Vale Creek5000 Toll Road CtThompsons StationTN37179
3900006635 Arno-College Grove RdCollege GroveTN37046
710000Spring Hill Place7003 Silver Cloud WaySpring HillTN37174
481520Brixworth2092 Parliament DrSpring HillTN37174
425055Brixworth1695 Lantana DrSpring HillTN37174
350000Crossing @ Wades Grove1044 Aenon CirSpring HillTN37174
389900Wades Grove1017 Claymill DrSpring HillTN37174
322000Chapmans Crossing4062 Locerbie CirSpring HillTN37174
459900Benevento East1013 Via Francesco WaySpring HillTN37174
467400Arbors @ Autumn Ridge1018 Alpaca DrSpring HillTN37174
469900Arbors @ Autumn Ridge1016 Alpaca DrSpring HillTN37174
230700Woodside2112 Hemlock DrSpring HillTN37174
399900Copper Ridge1965 Allerton WaySpring HillTN37174
609000Autumn Ridge2054 Autumn Ridge WaSpring HillTN37174
328200Wyngate2240 Hayward LnSpring HillTN37174
5520002545 Plainview Pvt LnSpring HillTN37174
219000Rev2865 Cochran Trace DrSpring HillTN37174
300000Chapmans Retreat5013 Saunders TerSpring HillTN37174


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