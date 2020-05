See where houses sold for April 13-17, 2020, and for how much in the most recent Williamson County property transfers. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City State Zip 1900000 1652 Guy Ferrell Rd Franklin TN 37067 1469500 Murphy 4361 Arno Rd Franklin TN 37064 728610 Mcdaniel Farms 6826 Chatterton Dr College Grove TN 37046 533165 Waters Edge 4000 Flowing Creek Dr Franklin TN 37064 1160000 Water Leaf 5108 Water Leaf Ct Franklin TN 37064 205900 Hill Est Block D 216 Walnut Dr Franklin TN 37064 1349900 Grove 8412 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 524710 Autumn Ridge 4050 Miles Johnson Pkwy Spring Hill TN 37174 687796 Westhaven 3033 Hathaway St Franklin TN 37064 329175 Grove 8165 Heirloom Blvd College Grove TN 37046 705700 Henley 403 Luna Ct Franklin TN 37064 102617 Stream Valley 3031 Fernshaw Ln Franklin TN 37067 464665 Brixworth 1693 Lantana Dr Spring Hill TN 37174 1380000 Westhaven 1605 Grassmere Rd Franklin TN 37064 615000 Lakeview Commercial Park 1201 Lakeview Dr Franklin TN 37067 700143 Mcdaniel Farms 6830 Chatterton Dr College Grove TN 37046 910830 Temple Hills The Links 481 Sandcastle Rd Franklin TN 37069 306000 Baker Springs 1234 Baker Creek Dr Spring Hill TN 37174 659000 Courtside@ So Woods West 1547 Red Oak Ln Brentwood TN 37027 254000 Hardison Hills 1101 Downs Blvd #147 Franklin TN 37064 635900 Cherry Grove 1573 Bunbury Dr Thompsons Station TN 37179 595961 Highlands @ Ladd Park 1057 Memorial Dr Franklin TN 37064 349900 Simmons Ridge 2013 Gracious Dr Franklin TN 37064 479900 Arbors @ Autumn Ridge 6017 Trotwood Ln Spring Hill TN 37174 885000 Chardonnay 1012 Cake Bread Ct Franklin TN 37067 550000 Highlands @ Ladd Park 128 Circuit Rd Franklin TN 37064 225124 Stream Valley Oglethorpe Dr Franklin TN 37064 426400 Wades Grove 2033 Lequire Ln Spring Hill TN 37174 675000 Avalon 300 Pennystone Cir Franklin TN 37067 576050 Riverbluff 1044 Cabell Dr Franklin TN 37064 229900 Russell Ridge 6012 Russell Ridge Pvt Ln Franklin TN 37064 307000 Wakefield 5004 Idaho Dr Spring Hill TN 37174 270000 Newport Crossing 1615 Bryson Cv Thompsons Station TN 37179 523050 Hillview 1034 Gracelawn Dr Brentwood TN 37027 575000 Stream Valley 303 Oberlin Ct Franklin TN 37064 531985 Riverbluff 491 River Bluff Dr Franklin TN 37064 165300 Grove 9209 Joiner Creek Rd College Grove TN 37046 545085 Summerlyn 4633 Robin Ln Nolensville TN 37135 1300000 The Governors Club 6 Carmel Ln Brentwood TN 37027 473000 Spring Hill Place 1202 White Rock Rd Spring Hill TN 37174 260000 Braxton Bend 7210 Sir William Dr Fairview TN 37062 210000 Fernvale Springs 7112 Fernvale Springs Ct Fairview TN 37062 869208 Foxen Canyon 2464 Santa Barbara Ln Franklin TN 37069 2237325 Grove 5085 Native Pony Trl College Grove TN 37046 405000 Wades Grove 9010 Wheeler Dr Spring Hill TN 37174 580000 Lockwood Glen Dewar Dr Franklin TN 37064 1818718 Terrabrooke 1804 Terrabrooke Pvt Ct Brentwood TN 37027 309000 Fields Of Canterbury 1552 Hampshire Pl Thompsons Station TN 37179 430000 Green Valley 109 Valley Ridge Rd Franklin TN 37064 217500 Fields Of Canterbury Sturry Cove Dr Thompsons Station TN 37179 330000 Burtonwood 2809 Cattletrace Cir Spring Hill TN 37174 1275000 Morgan Farms 1803 Camborne Place Brentwood TN 37027 594000 Bent Creek 7008 Fishing Creek Rd Nolensville TN 37135 824900 Chenoweth 9420 Ashford Place Brentwood TN 37027 858548 Kings Chapel 4548 Majestic Meadows Dr Arrington TN 37014 535000 Burkitt Place 8812 Caswick Ct Nolensville TN 37135 599945 Summerlyn 3259 Bradfield Dr Nolensville TN 37135 825000 Inglehame Farms 1841 Charity Dr Brentwood TN 37027 932310 Westhaven 107 Front St Franklin TN 37064 375000 Wades Grove 5017 Dubose Ct Spring Hill TN 37174 3150000 Laurelbrooke 1613 Whispering Hills Dr Franklin TN 37069 345000 Forrest Crossing 2006 Roderick Pl E Franklin TN 37064 1144500 Brentwood Country Club 511 Midway Cir Brentwood TN 37027 1500000 Columbia Pk Thompsons Station TN 37179 764000 Cool Springs East 340 Sliders Knob Ave Franklin TN 37067 190000 Cornett Investments 2010 Kenaum Estates Ln Nolensville TN 37135 4000000 South Park 216 Noah Dr Franklin TN 37064 950000 Horton Hwy College Grove TN 37046 504310 Westhaven 2043 Erwin St Franklin TN 37064 145125 Falls Grove 7029 Farm Field Dr College Grove TN 37046 270000 Newport Crossing 1402 Staunton Mill Ct Thompsons Station TN 37179 347500 Riverview Park 732 Riverview Dr Franklin TN 37064 911000 Bridgemore Village 3633 Robbins Nest Rd Thompsons Station TN 37179 980000 Mclemore Farms Add 2948 Mclemore Cir Franklin TN 37064 431000 Hillsboro Acres 1184 Brookside Dr Franklin TN 37069 1750000 Foxview Estates 9128 Old Smyrna Rd Brentwood TN 37027 384900 Castleberry Farm 7220 Knottingham Dr Fairview TN 37062 477500 Redwing Meadows 1314 Caroline Cir Franklin TN 37064 291300 Petra Commons 221 Mary Ann Cir Spring Hill TN 37174 485000 Crockett Hills 8220 Frontier Ln Brentwood TN 37027 314999 Spring Hill 2168 Spring Hill Cir Spring Hill TN 37174 924000 Cool Springs East 180 Carronbridge Way Franklin TN 37067 650000 Barrington 4132 Oxford Glen Dr Franklin TN 37067 300000 4032 Clovercroft Rd Franklin TN 37067 282000 Baker Springs 1266 Baker Creek Dr Spring Hill TN 37174 270000 Water Leaf 5001 Water Leaf Dr Franklin TN 37069 650000 Mckays Mill 1045 Harwick Dr Franklin TN 37067 440800 Mckays Mill 1511 Liberty Pk Franklin TN 37067 755781 Mcdaniel Farms 6568 Windmill Dr College Grove TN 37046 763338 Telfair 825 Delamotte Pass Nolensville TN 37135 606000 Stream Valley 119 Stream Valley Blvd Franklin TN 37064 709900 South Point 1600 Diamond Dr Franklin TN 37064 1200000 Wright Gerald 3275 Kinnard Springs Rd Brentwood TN 37027 763866 Arrington Retreat 259 Rock Cress Rd Nolensville TN 37135 294500 Parkside @ Aspen Grove 3201 Aspen Grove Dr #G-2 Franklin TN 37064 885000 Westhaven 1615 Championship Blvd Franklin TN 37064 455016 Wades Grove 7014 Minor Hill Dr Spring Hill TN 37174 534900 Sunny Side 6576 Sunnyside Ct Brentwood TN 37027 350000 Campbell Station 3038 Havasu Dr Spring Hill TN 37174 235500 Willow Crest 7814 Willow Crest Dr Fairview TN 37062 592500 Forest Home Farms 804 High Point Ridge Rd Franklin TN 37069 455250 Arbors @ Autumn Ridge 4073 Miles Johnson Pkwy Spring Hill TN 37174 619900 Cherry Grove Add 1576 Bunbury Dr Thompsons Station TN 37179 2800 Huff Van C And Jennifer C 5393 Carters Creek Pk Thompsons Station TN 37179 102617 Stream Valley 2006 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 102617 Stream Valley 3012 Fernshaw Ln Franklin TN 37064 153900 Westhaven 1050 Calico St Franklin TN 37064 616316 Westhaven 3057 Hathaway St Franklin TN 37064 785000 Westhaven 462 Wire Grass Ln Franklin TN 37064 165000 Green E E 915 Glass St Franklin TN 37064 605000 Cherry Grove Add 1562 Bunbury Dr Thompsons Station TN 37179 700000 Iroquois 308 Mosley Dr Brentwood TN 37027 865000 Concord Chase 8204 Victory Trl Brentwood TN 37027 484900 Polk Place 152 Sontag Dr Franklin TN 37064 22250 College Grove Lions Club Arno-College Grove Rd College Grove TN 37046 212500 College Grove Lions Club 6600 Lions Club Rd College Grove TN 37046 522720 Waters Edge 4049 Flowing Creek Dr Franklin TN 37064 561000 Valley View 4233 Warren Rd Franklin TN 37067 