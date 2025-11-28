Williamson County New Business Licenses for Nov. 28, 2025

These are the latest business licenses in Williamson County for November 21-28, 2025, from the Tennessee County Clerk. You can find our archive of business license news right here!
|Date
|Business
|Product
|Address
|11/25/2025
|Bix Pros Landscaping
|Landscaping
|Sutherland Dr Thompsons Station Tn 37179
|11/25/2025
|Chipotle Mexican Grill #56665
|Fast Casual Mexican Rest
|Columbia Ave Franklin Tn 37064
|11/24/2025
|J Man The Handyman
|Handyman
|Shadow Green Dr Franklin Tn 37064
|11/25/2025
|Martha Askew
|Air And B
|Ewingville Dr Franklin Tn 37064
|11/25/2025
|Return Functional Nutrition
|Nutrition & Lifestyle Cou
|Otter Spring Dr Fairview Tn 37062
|11/24/2025
|Sorella Group Inc
|Construction
|Claude Yates Dr Franklin Tn 37064
|11/24/2025
|Suite Joann
|Hair Salon
|Lumber Dr Franklin Tn 37064
|11/21/2025
|Taqueria La Casita
|Restaurant, Taco Shop
|W Main St Franklin Tn 37064
|11/24/2025
|Taylor'D Skincare
|Beauty Salon, Esthetics S
|Lumber Dr Ste 600 Franklin Tn 37064
|11/28/2025
|The Perfect Wrap
|Gift Wrapping
|Downs Blvd Apt. 151 Franklin Tn 37064
|11/24/2025
|Thin Pancakes
|Stvr
|W Main St Franklin Tn 37064
