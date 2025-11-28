Williamson County New Business Licenses for Nov. 28, 2025

By
Michael Carpenter
-

These are the latest business licenses in Williamson County for November 21-28, 2025, from the Tennessee County Clerk. You can find our archive of business license news right here!

DateBusinessProductAddress
11/25/2025Bix Pros LandscapingLandscapingSutherland Dr Thompsons Station Tn 37179
11/25/2025Chipotle Mexican Grill #56665Fast Casual Mexican RestColumbia Ave Franklin Tn 37064
11/24/2025J Man The HandymanHandymanShadow Green Dr Franklin Tn 37064
11/25/2025Martha AskewAir And BEwingville Dr Franklin Tn 37064
11/25/2025Return Functional NutritionNutrition & Lifestyle CouOtter Spring Dr Fairview Tn 37062
11/24/2025Sorella Group IncConstructionClaude Yates Dr Franklin Tn 37064
11/24/2025Suite JoannHair SalonLumber Dr Franklin Tn 37064
11/21/2025Taqueria La CasitaRestaurant, Taco ShopW Main St Franklin Tn 37064
11/24/2025Taylor'D SkincareBeauty Salon, Esthetics SLumber Dr Ste 600 Franklin Tn 37064
11/28/2025The Perfect WrapGift WrappingDowns Blvd Apt. 151 Franklin Tn 37064
11/24/2025Thin PancakesStvrW Main St Franklin Tn 37064
