Williamson County New Business Licenses for Jan. 12, 2026

By
Michael Carpenter
-

These are the latest business licenses in Williamson County for January 7-12, 2026, from the Tennessee County Clerk. You can find our archive of business license news right here!

DateBusinessProductAddress
01/08/2026Anastasia ParkerHair StylistMallory Ln Franklin Tn 37067
01/12/2026Crunchy Cleaning CrewNon Toxic Residential ClHargrove Rd Franklin Tn 37064
01/08/2026Dunn Family Builders/DfbConstructionBancroft Way Franklin Tn 37064
01/07/2026G's Mobile Auto DetailingMobile Auto CleaningGillespie Dr Apt Franklin Tn 37067
01/09/2026Julie James CoachingLife Coaching DesignEdgemore Dr College Grove Tn 37046
01/07/2026Legacy Institute LlcDefensive Driving EducaOverlook Blvd Brentwood Tn 37027
01/08/2026Leslie Elaine LucasReal EstateIron Horse Ln Franklin Tn 37069
01/09/2026Personal Choice Home ServicesHome Consultant HomeWestminster Dr Apt Franklin Tn 37067
01/07/2026T & T LawncareLawn CareFranklin Rd Franklin Tn 37064
01/08/2026True South SolutionsResidential CommercialChester Rd Fairview Tn 37062
facebookShare on Facebook
TwitterTweet

Please join our FREE Newsletter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here