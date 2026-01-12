Williamson County New Business Licenses for Jan. 12, 2026

These are the latest business licenses in Williamson County for January 7-12, 2026, from the Tennessee County Clerk. You can find our archive of business license news right here!
|Date
|Business
|Product
|Address
|01/08/2026
|Anastasia Parker
|Hair Stylist
|Mallory Ln Franklin Tn 37067
|01/12/2026
|Crunchy Cleaning Crew
|Non Toxic Residential Cl
|Hargrove Rd Franklin Tn 37064
|01/08/2026
|Dunn Family Builders/Dfb
|Construction
|Bancroft Way Franklin Tn 37064
|01/07/2026
|G's Mobile Auto Detailing
|Mobile Auto Cleaning
|Gillespie Dr Apt Franklin Tn 37067
|01/09/2026
|Julie James Coaching
|Life Coaching Design
|Edgemore Dr College Grove Tn 37046
|01/07/2026
|Legacy Institute Llc
|Defensive Driving Educa
|Overlook Blvd Brentwood Tn 37027
|01/08/2026
|Leslie Elaine Lucas
|Real Estate
|Iron Horse Ln Franklin Tn 37069
|01/09/2026
|Personal Choice Home Services
|Home Consultant Home
|Westminster Dr Apt Franklin Tn 37067
|01/07/2026
|T & T Lawncare
|Lawn Care
|Franklin Rd Franklin Tn 37064
|01/08/2026
|True South Solutions
|Residential Commercial
|Chester Rd Fairview Tn 37062
