Williamson County Election Results May 5, 2026 – County Primary Election

Williamson County Election Results from May 5, 2026.
All results are unofficial until the election is certified no later than the third (3rd) Monday after the election.
Williamson County Rep Primary
County Mayor
Andy Marshall
54.39%
Mary Smith
45.61%
County Commission District 1
Ricky D Jones
36.61%
Andrew Mitchell
36.15%
Lisa Hayes
27.24%
County Commission District 2
Judy Lynch Herbert
30.52%
Drell Floyd
24.69%
Diane Pedrick Giddens
22.89%
Justin Bumpus
21.90%
County Commission District 4
Jeff Goodspeed
35.63%
Greg Lawrence
32.70%
Michelle McGuire
31.67%
County Commission District 5
Greg Sanford
37.12%
Rob Verell
33.52%
Marlin Jackson
29.36%
County Commission District 7
Nancy Bailey
38.57%
Tom Tunnicliffe
38.16%
Christopher Richards
23.27%
County Commission District 10
Bill Petty
42.79%
Cheryl Brown
29.64%
Meghan Guffee
27.57%
County Commission District 11
Eric McElroy
38.43%
Marie Fellhauer
30.89%
Sean R Aiello
30.68%
County Commission District 12
Brian Clifford
42.97%
Drason Beasley
38.38%
Kahn Garrett
18.65%
County Board of Education District 10
Elliott Franklin
55.95%
Ali Adair
44.05%
