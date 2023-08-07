WEATHER ALERT 8-7-2023 Tornado Watch

By
Clark Shelton
-

This Tornado Watch has expired for our readership areas as of 2:00 CST

Tornado Watch

TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 600
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
1120 AM EDT MON AUG 7 2023

TORNADO WATCH 600 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE
 FOLLOWING LOCATIONS

TNC001-007-009-011-013-015-019-025-027-029-031-035-037-041-049-
057-059-061-063-065-067-073-087-089-091-093-105-107-111-115-121-
123-129-133-137-139-141-143-145-149-151-153-155-159-163-165-169-
171-173-175-177-179-185-187-189-072300-
/O.NEW.KWNS.TO.A.0600.230807T1520Z-230807T2300Z/

TN
.    TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE

ANDERSON             BLEDSOE             BLOUNT
BRADLEY              CAMPBELL            CANNON
CARTER               CLAIBORNE           CLAY
COCKE                COFFEE              CUMBERLAND
DAVIDSON             DE KALB             FENTRESS
GRAINGER             GREENE              GRUNDY
HAMBLEN              HAMILTON            HANCOCK
HAWKINS              JACKSON             JEFFERSON
JOHNSON              KNOX                LOUDON
MACON                MARION              MCMINN
MEIGS                MONROE              MORGAN
OVERTON              PICKETT             POLK
PUTNAM               RHEA                ROANE
RUTHERFORD           SCOTT               SEQUATCHIE
SEVIER               SMITH               SULLIVAN
SUMNER               TROUSDALE           UNICOI
UNION                VAN BUREN           WARREN
WASHINGTON           WHITE               WILLIAMSON
WILSON
$$

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