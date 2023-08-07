WEATHER ALERT 8-7-2023 Tornado Watch

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Tornado Watch
TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 600
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
1120 AM EDT MON AUG 7 2023
TORNADO WATCH 600 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM EDT FOR THE
FOLLOWING LOCATIONS
TNC001-007-009-011-013-015-019-025-027-029-031-035-037-041-049-
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171-173-175-177-179-185-187-189-072300-
/O.NEW.KWNS.TO.A.0600.230807T1520Z-230807T2300Z/
TN
. TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE
ANDERSON BLEDSOE BLOUNT
BRADLEY CAMPBELL CANNON
CARTER CLAIBORNE CLAY
COCKE COFFEE CUMBERLAND
DAVIDSON DE KALB FENTRESS
GRAINGER GREENE GRUNDY
HAMBLEN HAMILTON HANCOCK
HAWKINS JACKSON JEFFERSON
JOHNSON KNOX LOUDON
MACON MARION MCMINN
MEIGS MONROE MORGAN
OVERTON PICKETT POLK
PUTNAM RHEA ROANE
RUTHERFORD SCOTT SEQUATCHIE
SEVIER SMITH SULLIVAN
SUMNER TROUSDALE UNICOI
UNION VAN BUREN WARREN
WASHINGTON WHITE WILLIAMSON
WILSON
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