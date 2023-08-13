WEATHER ALERT 8-13-2023 SEVERE THUNDERSTORM WATCH

By
Clark Shelton
-

Severe Thunderstorm Watch

For your Close to Home LIVE radar find your county here

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 641
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
135 PM CDT SUN AUG 13 2023

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 641 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TNC003-015-021-031-037-039-041-043-051-055-061-071-081-083-085-
099-101-103-109-111-117-119-125-127-135-147-149-159-161-165-169-
177-181-187-189-140100-
/O.NEW.KWNS.SV.A.0641.230813T1835Z-230814T0100Z/

TN
.    TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE

BEDFORD              CANNON              CHEATHAM
COFFEE               DAVIDSON            DECATUR
DE KALB              DICKSON             FRANKLIN
GILES                GRUNDY              HARDIN
HICKMAN              HOUSTON             HUMPHREYS
LAWRENCE             LEWIS               LINCOLN
MACON                MARSHALL            MAURY
MCNAIRY              MONTGOMERY          MOORE
PERRY                ROBERTSON           RUTHERFORD
SMITH                STEWART             SUMNER
TROUSDALE            WARREN              WAYNE
WILLIAMSON           WILSON
$$


ATTN...WFO...HUN...OHX...MEG...

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
Previous articleWEATHER 8-13-2023 Rain and Severe Storms Possible
Clark Shelton
 Cark Shelton lived in Franklin, Tn for over 20 years and has been with the company since its first year. Clark’s background in sales, web development and writing gives him the ability to wear many hats. Clark currently splits his time between Franklin and Cancun, Mexico. 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here