WCS Students Win National Recognition Awards

September 3, 2024 – More than 250 WCS high school students have earned national recognition from the College Board.

The National Recognition Programs award academic honors to underrepresented students and include the five categories listed below:

National African American Recognition Program

National Hispanic Recognition Program

National Indigenous Recognition Program

National Rural and Small Town Recognition Program

National First-Generation Recognition Program (new this year)

Students apply for the program in their sophomore or junior year. To earn an award, students must take eligible PSAT or Advanced Placement (AP) exams and are only eligible if they score in the top 10 percent within their state on the PSAT exams or if they score a 3 or higher on two or more AP exams.

At the time of applying, students must also have at least a 3.3 GPA.

Congratulations to the students listed below who have earned recognition in one or more of the five programs:

Yang Chen, Brentwood High

Rui Chen, Brentwood High

Kayla Childs, Brentwood High

Geoffrey Ferris, Brentwood High

Jeremiah Flores, Brentwood High

Cameron High, Brentwood High

Eunice Jung, Brentwood High

Ryan Nicholson, Brentwood High

Averly Nielson, Brentwood High

Katherine Perez, Brentwood High

Clara Rousseau, Brentwood High

Saffana Whitt, Brentwood High

Sofia Bailey, Centennial High

Ava Dooley, Centennial High

Eleanor Farmer, Centennial High

Eli Lammi, Centennial High

Mark Mataj, Centennial High

Emilia Muterspaugh, Centennial High

Mina Matthew Ragheb, Centennial High

Ashley Ramirez, Centennial High

Madyson Riles, Centennial High

Marlette Southall, Centennial High

Sophia Stovall, Centennial High

Elle Anderson, Fairview High

Adam Jiang, Fairview High

Rosalie Mobley, Fairview High

Ethan Pronk, Fairview High

Leah Calcutt, Fairview High

Isabella Burgos, Franklin High

Edward Casco, Franklin High

Catherine Chaney, Franklin High

Adelaide Edwards, Franklin High

Taggart Houghtaling, Franklin High

Nilsen Hurst, Franklin High

Jaiden Johnson, Franklin High

Loozala Kansakar, Franklin High

Caleb Nash, Franklin High

Weston Newbell, Franklin High

Morea Quick, Franklin High

Maximilian Scherer, Franklin High

Sreenesh Allu, Page High

Anna Avery, Page High

Everett Baurle, Page High

Sophia Boutros, Page High

Gabrielle Boutros, Page High

Noah Camping, Page High

Jessica Crockett, Page High

Shamyuktha Dintakurthy, Page High

Alan Foeder, Page High

Megan Garretson, Page High

Andrew Giannotti, Page High

Mary Harrison, Page High

Joshua Hession, Page High

Addison Hilton, Page High

Jacob Horn, Page High

Shruthika Kakumani, Page High

Maanit Kaushik, Page High

Emily Koczaja, Page High

Olivia Lee, Page High

Zubaida Maqsood, Page High

Zulaikha Maqsood, Page High

Katherine Mason, Page High

Lucy McGregor, Page High

Shruthi Mogan, Page High

Evan Moore, Page High

Bailey Murray, Page High

Hudson Myers, Page High

Christopher Peck, Page High

Kayley Pottmeyer, Page High

Mary Riebau, Page High

William Simpson, Page High

Myla Smith, Page High

Nishanth Sundar, Page High

William Swallows, Page High

Sreehitesh Accham, Independence High

Evan Achinger, Independence High

Colin Adams, Independence High

Benjamin Adhami, Independence High

Anthony Azzinnaro, Independence High

Noelle Baugh, Independence High

Adam Bert, Independence High

Ben Birdwell, Independence High

Gabriel Bisbee, Independence High

Titus Bonesteele, Independence High

Madalynn Brindle, Independence High

Ruth Brown, Independence High

Hadley Carollo, Independence High

Brendan Casner, Independence High

Mason Chambers, Independence High

Jonathan Child, Independence High

Madelyn Clark, Independence High

Lilly Cleavenger, Independence High

Celia Cook, Independence High

Leonardo Cota, Independence High

Jackson Dilliard, Independence High

Claire Dillow, Independence High

Kara Freeman, Independence High

David Garcia-Sanchez, Independence High

Russell Garges, Independence High

Avery Givens, Independence High

Johnna Graham, Independence High

Reagan Graham, Independence High

Zoey Griffin, Independence High

Tyler Gross, Independence High

Jacob Hammers, Independence High

Sarah Harding, Independence High

Elise Hendrickson, Independence High

Hudson Herington, Independence High

Catherine Hill, Independence High

Evelyn Hines, Independence High

Hailey Holloway, Independence High

Kate Honken-Krause, Independence High

Elizabeth Howard, Independence High

Ella James, Independence High

Valentina Jarpa, Independence High

Hunter Johnson, Independence High

Ayla Jones, Independence High

Haley Justice, Independence High

Jake Keown, Independence High

Aaliyah King, Independence High

Parker Kipley, Independence High

Killian Kramer, Independence High

Kacy Kramer, Independence High

Brice Kuhl, Independence High

Jui Kulkarni, Independence High

Avery Leichtman, Independence High

Rebekah Lloyd, Independence High

Asritha Maddukuri, Independence High

Mary Cole Mattox, Independence High

Alanna Moritz, Independence High Lindsay Nayakwadi, Independence High

Khady Ndiaye, Independence High

Aidan Nix, Independence High

Smith Norman, Independence High

Asher O’Neill, Independence High

William Patmor, Independence High

Devon Perry, Independence High

Ryan Pittman, Independence High

Firas Rahman, Independence High

Davy Reed, Independence High

Ava Rhodes, Independence High

Gianna Rios, Independence High

Malachi Ruiz, Independence High

Callista Sandstrom, Independence High

Genevieve Sandstrom, Independence High

Carson Sargent, Independence High

Ella Schaefer, Independence High

Mary Clark Schmidt, Independence High

Abigail Settles, Independence High

Owen Sower, Independence High

Payton Stark, Independence High

Sydney Sternagel, Independence High

Isabelle Teising, Independence High

Makayla Thompson, Independence High

Afton Traeger, Independence High

Aidan Turpin, Independence High

Tristan Valdez, Independence High

Isabelle Van Hoveln, Independence High

Aiden Vickery, Independence High

Vanessa Wambaugh, Independence High

Mackenzie Wildman, Independence High

Drayton Winker, Independence High

Sara Brakefield, Nolensville High

Lillian Chmura, Nolensville High

Jacob Cunningham, Nolensville High

Emma Dickerson, Nolensville High

Lauren Ehrlich, Nolensville High

Amelia Eubanks, Nolensville High

Danielle Frazier, Nolensville High

Shristika Giripragada, Nolensville High

Jack Glisson-Schlitt, Nolensville High

Tomas Goncalves, Nolensville High

Benjamin Hewitt, Nolensville High

Ruth Holton, Nolensville High

Charles Jarrell, Nolensville High

James Jenkins, Nolensville High

Desi Kelley, Nolensville High

Henry Leach, Nolensville High

Khushpreet Mand, Nolensville High

Noah Manuel, Nolensville High

Samuel McCarthy, Nolensville High

Samra Mekonnen, Nolensville High

Kaleigh Mull, Nolensville High

Austin Newman, Nolensville High

Presley Pennartz, Nolensville High

Eden Pietrzak, Nolensville High

Caroline Renegar, Nolensville High

Eric Romano, Nolensville High

Bryce Russell, Nolensville High

William Stephenson, Nolensville High

Sean Vornhagen, Nolensville High

William Watson, Nolensville High

Tima Akamah, Ravenwood High

Santiago Bishop, Ravenwood High

Gabriela Estrada, Ravenwood High

Malena Garay, Ravenwood High

Matthew Hana, Ravenwood High

Luka Hernandez Palmer, Ravenwood High

Kathleen Huynh, Ravenwood High

Emily Immordino, Ravenwood High

Aidan Leibowitz, Ravenwood High

William Mclean, Ravenwood High

Lucas Mendez, Ravenwood High

Shelby Nashe, Ravenwood High

Peniel Ogunde, Ravenwood High

Ella Perez, Ravenwood High

Catalina Martinez, Renaissance High

Harper Bailey, Summit High

William Bauer, Summit High

Kenneth Beasley, Summit High

Sophia Caminiti, Summit High

Alexis Chandler, Summit High

Maddox Davis, Summit High

Emily Derrick, Summit High

Brody Dudek, Summit High

Katherine Dyk, Summit High

Bryn Effinger, Summit High

Beck Ellison, Summit High

Elen Evosevic, Summit High

Francia Galeas, Summit High

Alejandro Gudiel, Summit High

Nathan Hoggard, Summit High

Lauren Hopper, Summit High

Olivia Johnson, Summit High

Riley Jones, Summit High

Andrew Kirchner, Summit High

David Langager, Summit High

Diego Martinez, Summit High

Blaise Masi, Summit High

Edward Matykiewicz, Summit High

Owen Mayer, Summit High

Ellen McCullough, Summit High

Soren McDaniel, Summit High

Megan Michaels, Summit High

Ian Miles, Summit High

Carter Miller, Summit High

Lillian Miller, Summit High

Micah Miller, Summit High

Mahelet Morgan, Summit High

Katelyn Mortimer, Summit High

Mia Murgas, Summit High

Levi Nelson, Summit High

Adelynn Oliasani, Summit High

Ashlynn Perrine, Summit High

Kaila Pierce, Summit High

Anne Marie Richards, Summit High

Riley Roberts, Summit High

Tarek Scherr, Summit High

Jordan Schmidt, Summit High

Brennan Speer, Summit High

Jerek Tatgenhorst, Summit High

Amaya Weakley, Summit High

Isaac Williamson, Summit High

Source: WCS

