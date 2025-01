WCS Middle, High School Students Compete in Model UN Conference

WCS middle and high school students learned about the real-world operations of the United Nations during this year’s Model United Nations conference sponsored by the YMCA of Middle Tennessee.

During the conference, students were divided into groups representing various countries. In their teams, they drafted resolutions and debated different international topics. Students could also be named Outstanding Delegates, recognized for an Outstanding Resolution or selected for another award.

Congratulations to the students listed below:

High School

Brentwood High

Outstanding Delegate Meredith Yount Hannah Hollings Andy Gan John Choi Daniel Joseph Michele Vincent Aidan Krauthamer Jibran Khan Grady Pazona Carolyn Gontarek

Outstanding Resolution Ryan Gardocki, John Choi, Timothy Gardocki and Andy Gan Andrew Hutcheson, Daniel Joseph, Keshav Patel and Toben Oputa Claire Pingel, Li Li Vest, Hailey Robb and Michele Vincent Anna Esbenshade, Averly Nielson and Megan Mickiewicz Rachel Wang, Grace Zhang and Lydia Xing

Outstanding Novice Lawyer Team Ahbi Patel and Matthew Greer

2024 Summit Diplomacy Award Meredith Yount



Centennial High

Outstanding Delegate Alex Faulkner



Franklin High

Outstanding Delegate Jaiden Johnson Maya Everhart Parker Warf Wyatt Doyle Ruby Hatley Briana Doty

Outstanding Resolution Ella Nilson, Kate Koenig, Manasvi Shah and Andrea Dolaptchiev

Outstanding DGC Member Grey Fetherling

2024 Outstanding Secretary Becca Sharman



Nolensville High

Outstanding Delegate Charlie Twerdahl Ethan Oh Allison Rigdon Sam Bacigalupo Rikshwith Binosh Riddhima Singh Abby Chadwick

Outstanding Resolution Sarah Voss and Izzy Ramos Sarayu Reddy and Dharani Bangaru Abby Chadwick and Natalie Rodgers

Ambassador Joe M. Rodgers Outstanding Servant Leader Deepak Balamurugan



Page High

Outstanding Delegate Ananya Sardesai Leland Mercado Gavin Thier

Outstanding Resolution Huntley Peck, Shivam Bhardwaj, Gavin Thier and Liam Dehal



Ravenwood High

Outstanding Delegate Ashwika Chitreddy Pranad Majjari Priyansh Gothana Muskaan Maheshwari Samuel Michael Felo Joseph Peniel Ogunde Kushali Chhabada Anika Pandey Amelia Madrid Evan Daruwalla John Paul Kukulka Ava Wohlken Satya Peddibhotla Jeffrey Fedorov

Outstanding Resolution Abhisri Singh, Agamya Singh, Medha Tandon and Koena Mukherjee Sid Sarmalkar and Rudra Tank Ibrahim Khan, Rehaan Shaik, Yahya Khan and Fahad Mohammad Amogh Kakumanu, Bresden Hassler, Darsh Menon and Yeshmith Peethala Udhi Syal, Aneesh Chepuri and Priyansh Gothana Tanishka Patil, Kumudini Munjeti, Muskaan Maheshwari and Shaili Pathak Gwen Moser, Natalie Lairmore, Peniel Ogunde and Varshini Mohanasekaran Nitin Natarajan, Pranav Sesha Sai Govindu, Kushali Chhabada Mahilon Mathios, Jeffrey Fedorov and Brian Huang

Outstanding Senior Written Arguments in the International Court Dak Mukerji and Adi Yesare

Outstanding Senior Lawyer Team Dak Mukerji and Adi Yesare

2024 Summit Diplomacy Award Samuel Michael

Ambassador Joe M. Rodgers Outstanding Servant Leader Ajay Balaje



Middle School

Brentwood Middle

Outstanding Delegate Sushaan Chanda Olivia Culberson Abigail Kidd Mohina Malhotra Sofia Munchoor Louisa Giggie Warner Rich David Joseph Will Meadors Kelen Oputa Norah Chang Daniel Han Vik Kota Daniel Shin Avanthika Venkatesh Helen Zhang Ved Karlekar Veer Karlekar Hrehaan Yadav Skylar Blake Reya Kota Maggie Stuart Kathryn Babe Parker Fricke Peize He Ataana Mugilan Synola Alston Adeline Hutcheson Zara Jhamb Sanya Kharat Ruby Rivera Caroline Rogers Milania Ruggieri Olivia Chen Yunseo Kwon Cynthia Lin



Grassland Middle

Outstanding Delegate Annabelle McKinney Evan Talbert Charlotte Spencer Maddux Nickle Bennett Duke Jude Rader Colt Ackerman Iris Capone Varick Bittermann Jonah Bratton Liam Cotton Josh Day Maddie Gentry Lily Johnson Arabella Krafft Vedam Ohri Lucy Seger Nathan Willer Max Wilson Ibby Zafar Alena Ereshefsky Lila Gemignani Omar Kattan Jacob Milton Mithran Ramarathinam Ella June Rankins Lillie Bechtel Sam Clemmons Norah Beth Copeland Dillon Moore Insley Ogles Ronan Pascoe Samantha Wahlfeld Caroline Carmody Selah Dixon Ava Dongarra Grayson Hollett Claire Robichaud Laila Stoilovich Evie Gencay Gwen Gordetsky Clark Killingbeck Noah Payne Neil Plotkin Mary Peyton Price Anna Tant Madison Tate Ilyana Alexander Sebastian Alexander Hagen Self Daniel Bratton Parker Cronin James Harrison Harrison Mott Forrest Andrews Anne Barrett Rose Hailey Bullock Kyan Drinkwine Thomas Ensor Sri Inampudi Tenley Leusink Maddie Merrill Findlay Pennekamp Henry Stephenson



Hillsboro School

Outstanding Delegate Seb Drish Chloe Nicholas Oliver Tanner Ella Kaminski Ruby Evans Adelyn Richardson Amelia Porritt Kate Alexandrow Oliver Blackwell Mark MacKenzie Adalyn Prewitt Sara Traverse Lily Dally Carter Jackson Payton Levy Maggie May Kate Graves Lucy Koenig Ellen Lowry Annistyn Barbera Harlow Childress Cecilia Feinstein Ashlyn Hamer Lillian Mack Zoe Templeman Alexander Dolaptchiev Ava Foy Lila Koontz Presley McMaster Gauge Osborne Sidney Shap Isla Bussone Laila Mazzella Brooklyn Algaier Joshua Goodman Olivia Jaget Diana Lockton Thomas Lopes Logan Lucia Benjamin Mills Ana Richard Addison Schneider Madison Sloyan Cam Cutler Colin Murphy Jackson Seyfried Sophia Ayala Brooklyn Brown Ava Cavitt Loreli Cutlip Anna Tarrants

Outstanding Resolution Isla Bussone, Ella Kaminski and Laila Mazzella



Legacy Middle

Outstanding Delegate Harrison LaValle Liliana Stephens Gabriel Flores Allie Davis Hannah Fox Jake Grugett Adelaide Learned Tucker Marlow Rhett Smith Kian Jones Kaya Jones Andrew Zerbe Shelby Almond Landon Brown Ethan Hutchison Aniket Nijil Maxwell Penix Aradhya Rakesh Ruth Tidwell Ainsley White



Mill Creek Middle

Outstanding Delegate Joshua Gultnieks Jakob Adam Ingrid Shonnard Irene Angelopoulos Ella Cumberland Myrtle Samuel Muskaan Rastogi Cristina Ngo Elani Nnadi Magda Riad Kenzie Roberge Raphael Beshay Harrison Coggins Sadie Leeper Elana Motz Lana Paymozd Claire Ward Sophia Ball Zoey Dewaratanawanich Braxton Hendrickson Eli Maguire Cam Nestor Ella Sinner Sofia Smith Liam Church Tyler Dowd Badr Muhsin Bella Carson Harper Hammel Rhyan James Jagat Bangaru Sully Breaux Maddox Wright Harshan Babu Gerald Giles Dempsey Langtry Ritwik Nair Khloe Perkins Neil Shah Sydney Odom Evan Sinh Roslyn Dooley Evelyn King Alayna Utz London Abdurazakova Matthew Cable Anna Cable Ella Connolly Emma Dedieu Laura Eaton Avery Haynes McCoy Hunter Jozy Joiner Austin Lee Bailey Miller Ethan Miller Addy Perkins

Outstanding Resolution Joshua Gultnieks



Page Middle

Outstanding Delegate Teddy Stranch Reyna Lalani Aasim Mohamed Praneeth Rajaram Saesha Gupta Aditi Shankar Neil Agarwal Chase Shields Aarya Rangani Atticus Schoonover Vibha Kashyap Tanya Naresh Shrestha Panchanam Helena Bailey Aarav Batra Rihan John Winston Whitaker Kate Powers Shreya Thatha Vedika Vinoj Aarna Hemanth Blakely Smith Connor Mulvihill

Outstanding Resolution Praneeth Rajaram, Rihan John and Winston Whitaker



Spring Station Middle

Outstanding Delegate Olivia Moncayo Aarush Kaja Keerthana Nandina Ainsley Haley Harper Jeffers Maddox Pair Madison Sprinkle Sophia Brown David Mishael Anton Shibu Kieran Morse Rhett Nelson

Outstanding Resolution Aarush Kaja, Maddox Pair and Madison Sprinkle



Sunset Middle

Outstanding Delegate Lauren Raischel Suhani Desai Pramod Kodali Jonathan Mitchell James Woolery Dea Ashar Eric Lim Arya Kumar Darsh Singh Pranav Adadi Agam Bhatia Adhrit Khot Nishad Mulay Clara Lash Mia Martinez Keya Mehrotra Jacelyn Mort Nathan Qi Royce Yum Kayode Amosun Manasvi Dasari Toshani Gupta Elise Han Audriana Lovvorn Emmy Maccabee Nethra Mehta Adam Alakabi Jayden Arun Aditya Das Sydney Dean Alanah Espinosa Riya Kabaria Shivani Patel Sreesamhita Ravela Aditi Venmani Anika Verma Colton Hale George Hudson Lincoln Jensen Ahmad Nofal Lane Caldwell Lukas Fell Aneesh Koranne Bryan Pennartz Sam Theobald Patrick Weaver Andrew Weaver Ashrita Chinta Samhita Kanumuri Myra Narang

Outstanding Resolution Lauren Raischel, Manasvi Dasari, Emmy Maccabee, Toshani Gupta and Elise Han Jayden Arun, Adam Alakabi and Aditya Das Arya Kumar, Darsh Singh, Nathan Qi and Royce Yum



Thompson’s Station Middle

Outstanding Delegate Evelyn Shivers Sophie Shumey Lily Miller Sharvani Shankhapal Emmalyn Bartholow Delilah Treese Rhodes Sullivan Jude Swendsen



Woodland Middle

Outstanding Delegate Hrishikesh Prabhu Brennon Blanton Piper Crossman Tradd Midgett Vansh Misra Gyan Bhatt Hadi Ibrahim Pranavi Kandali Akshitha Balaji Vihaan Butte Maya Sivaraman Vinay Arulmurugan Ishan Ashwin Darsh Bansal Kevan Dedhia Aran Gunasekaran Darsh Gupta Zachary Johnson Samarth Mahalathkar Seth Mueller Shanmukha Padma Rupen Pavil Arinandaa Rajakumar Yohaan Ravisankar Nithik Santh Ansha Bhandari Zoe Dhanani Aalia Gijwani Vidula Kalathur Mirva Patel Arnay Chaitanya Aarna Grover Siyona Khanna Brayden Maggied Kabir Moiz Luke Yu Anushka Kumar Rhea Kumble Ava Roshni Ananya Tiyyagura Evan Brown Donovan Henson Roman McLaughlin Weston McMurtray Riloh Shaffner Shreeya Ankam Sanya Bakshi Indraneel Konda William MacGurn Andy McLean Jasmita Parvatareddy Amogh Prasad Vyana Rochlani Nivaan Tyagi Aadit Antony Yatharth Singh Arsl Usman Elliot Jacobson Isla Jacobson Surabhi Nagliey Claire Nelson Ishana Patil Lakshanya Rajesh Dhiya Sakthi Tanaya Sreedharan Ayaan Anand Aditya Dhawan Akaansh Goel Haotian Gu Krithik Sathiyandrakumar Vagisha Agarwal Aarna Bhasme Sritha Dabbara Suhana Dymenahalli Aaradhya Pally

Outstanding Resolution Darsh Gupta, Shanmukha Padma, Darsh Bansal, Samarth Mahalathkar and Aran Gunasekaran Lakshanya Rajesh, Dhiya Sakthi, Tanaya Sreedharan, Pranavi Kandali and Surabhi Naligey Akshitha Balaji, Maya Sivaraman, Siyona Khanna and Aarna Grover



Please join our FREE Newsletter Email