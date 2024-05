WCS Class of 2024 Valedictorians, Salutatorians Announced

Williamson County Schools is pleased to announce the valedictorians and salutatorians for the Class of 2024.

Valedictorians and salutatorians are the top students in their class. They qualify for the highest Latin system honor at their school, score at least a three on the exams in all Advanced Placement (AP) classes they are enrolled in, score at least 75 percent on the exams in all International Baccalaureate (IB) classes they are enrolled in and have completed at least 20 hours of community service. Some schools have multiple valedictorians and salutatorians to recognize.

“We are extremely proud of the dedication and hard work shown by these graduates,” said WCS Superintendent Jason Golden. “We could not be prouder of them and are excited to see what their futures hold.”

Congratulations to all the students listed below:

Brentwood High

Thomas Babe

Valedictorian

Maria Chaklasi

Valedictorian

Garrett Crouch

Valedictorian

Michael Dawson

Valedictorian

Ella Gamble

Valedictorian

Josephine Gilbert

Valedictorian

Ty Glenn

Valedictorian

Luke Haws

Valedictorian

Adam Jaser

Valedictorian

Taiga Koyama

Valedictorian

Charlotte Landman

Valedictorian

Clara Beth Lee

Valedictorian

Katherine Mize

Valedictorian

So Young Park

Valedictorian

Ali Sidiqyar

Valedictorian

Davis Veazey

Valedictorian

Natasha Villaruz

Valedictorian

Grace Walter

Valedictorian

Brooks Wheeler

Valedictorian

Andrew Bauchiero

Salutatorian

Nathan Brust

Salutatorian

Rowan Cash

Salutatorian

Rishika Challa

Salutatorian

Eshaan Chanda

Salutatorian

Lucas Clevenger

Salutatorian

Daniel Cochran

Salutatorian

Amelia Croney

Salutatorian

Jacob Dong

Salutatorian

Elise Froehler

Salutatorian

Ryan Link

Salutatorian

Shaunak Moghe

Salutatorian

Oorvi Moolchandani

Salutatorian

Trishita Paul

Salutatorian

Aidan Scruggs

Salutatorian

Cienna Shack

Salutatorian

Tiffany Seo

Salutatorian

Brodie Spillane

Salutatorian

Robert Walch

Salutatorian

Zoe Ward

Salutatorian

Paul Williams

Salutatorian

Taylor Whitfield

Salutatorian

Centennial High

Lauren Reeves

Valedictorian

Cody Williamson

Valedictorian

Pepper Hughes

Salutatorian

Avery Pauley

Salutatorian

Fairview High

Jordan Schlinsog

Valedictorian

Sam Frank

Salutatorian

Amelia Ivy

Salutatorian

Franklin High

Rachel Ayalon

Valedictorian

Henry Bowles

Valedictorian

Caden Bridges

Valedictorian

Owen Gemignani

Valedictorian

Caedmon Holland

Valedictorian

Jade Horne

Valedictorian

Alexandra McDonald

Valedictorian

Jackson McDonald

Valedictorian

Oleksandra Seliutina

Valedictorian

Hannah Whitfield

Valedictorian

Jonathan Zink

Valedictorian

Sylvia Brekke

Salutatorian

Coleman Clemmons

Salutatorian

Cody Cook

Salutatorian

David Coyle

Salutatorian

Jake Dannemiller

Salutatorian

Vasilios Ekimogloy

Salutatorian

Connor Hughes

Salutatorian

Wesley Jordan

Salutatorian

Abigail Kabagambe

Salutatorian

Xiaoshan Luo

Salutatorian

Thomas Moulin

Salutatorian

Holly Peabody

Salutatorian

Megan Taylor

Salutatorian

Isabella Vilches

Salutatorian

Emily Wahlfeld

Salutatorian

Independence High

Andrew Chatterton

Valedictorian

Kiran Rao

Valedictorian

Elijah Sower

Valedictorian

Jake Balter

Salutatorian

Ethan Connolly

Salutatorian

Emily Dobberfuhl

Salutatorian

Brayden Gonzales

Salutatorian

Rebecca Lotz

Salutatorian

Christopher Martin

Salutatorian

Carmen Onusaitis

Salutatorian

Julia Perry

Salutatorian

Tessela Perry

Salutatorian

Weston Ragan

Salutatorian

Abigail Troutt

Salutatorian

Patrick Whitlow

Salutatorian

Nolensville High

Michael Tadrous

Valedictorian

Meghan Wallace

Valedictorian

Ford Alderdice

Salutatorian

Albin Brejeon

Salutatorian

Sophia Flanigan

Salutatorian

Marissa Huggett

Salutatorian

Molly King

Salutatorian

Emma McCann

Salutatorian

Annabelle Mullenix

Salutatorian

Braden Poole

Salutatorian

Page High

Evan Ingmire

Valedictorian

Thomas Jordan

Valedictorian

Riley Osburn

Valedictorian

Aarnav Varanasi

Valedictorian

Cooper Baron

Salutatorian

Richard Li

Salutatorian

Daniel Pontow

Salutatorian

Chad Ryder

Salutatorian

Saksham Singh

Salutatorian

Ravenwood High

John Beck

Valedictorian

Christina Chen

Valedictorian

Ella Dasal

Valedictorian

Aarush Desai

Valedictorian

Patrick Fiechtl

Valedictorian

Jackson Gardzina

Valedictorian

Yuti Kale

Valedictorian

Aayush Kumar

Valedictorian

Margaret MacGurn

Valedictorian

Sophie McAtee

Valedictorian

Jack Meyer

Valedictorian

Caleb Park

Valedictorian

Christina Qi

Valedictorian

Malvika Rao

Valedictorian

Saisarath Ravilla

Valedictorian

Camden Walker

Valedictorian

Sophia Wang

Valedictorian

Rami Ammar

Salutatorian

Minjae Bae

Salutatorian

Rajveer Chaudhury

Salutatorian

Grayson Elder

Salutatorian

Tyler Fitch

Salutatorian

Johan Gigme

Salutatorian

Grace Helou

Salutatorian

Shreya Hemanth

Salutatorian

Evan Hostetler

Salutatorian

John Mason

Salutatorian

Faheem Mohamed

Salutatorian

Naman Mukerji

Salutatorian

Sneha Mukku

Salutatorian

Shrihitha Nookala

Salutatorian

Joshua Pope

Salutatorian

Jillian Price

Salutatorian

Madeline Schaefer

Salutatorian

John Sullivan

Salutatorian

Molly Walker

Salutatorian

Ria Yesare

Salutatorian

Victoria You

Salutatorian

Renaissance High

Kate Watts

Valedictorian

Shelby Wilson

Salutatorian

Summit High

Megan Freemon

Valedictorian

Spencer Gribben

Valedictorian

Jackson Stinson

Valedictorian

Kennedy Fry

Salutatorian

Hudson Murphy

Salutatorian

Rose Wallace

Salutatorian

Mark Wittekind

Salutatorian

Vanguard Virtual High

Brandon Ingmire

Valedictorian

Kennedy Kirkley

Salutatorian

Source: WCS

