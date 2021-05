WCS Class of 2021 Valedictorians, Salutatorians Announced

Seniors have graduated; the school year has come to an end; and Williamson County Schools is proud to recognize the Class of 2021 valedictorians and salutatorians.

Valedictorians and salutatorians are at the top of their class; qualify for the highest Latin system honor at their school; score at least a three on the exams in all Advanced Placement (AP) classes they are enrolled; score at least 75 percent on the exams in all International Baccalaureate (IB) classes they are enrolled; and have completed at least 20 hours of community service. Several schools have multiple valedictorians and salutatorians to honor.

“These students have excelled despite an unpredictable year, and now their work is being rewarded,” said WCS Superintendent Jason Golden. “We could not be more proud of these graduates, and we look forward to seeing what their futures hold.”

Congratulations to all the students listed below:

Brentwood High Shilpa Chowbey

Valedictorian Mannan Goel

Valedictorian Bronwyn Harris

Valedictorian Parker Kasiewicz

Valedictorian Julia Lee

Valedictorian Oakley Martin

Valedictorian Tyler Myers

Valedictorian Kylie Overton

Valedictorian Michelle Qiu

Valedictorian Nelson Rose

Valedictorian Eric Sang

Valedictorian Jane Stallman

Valedictorian Anna Sullivan

Valedictorian Emily Van Schaack

Valedictorian Steven Walter

Valedictorian Joseph Baugh

Salutatorian Benoit Cambournac

Salutatorian Sophia Chang

Salutatorian Pooja Chowbey

Salutatorian Caroline Conte

Salutatorian Yaren Dogan

Salutatorian Anna Gore

Salutatorian Tristan Kennedy

Salutatorian Hursha Kondee

Salutatorian Joshua Mondzelewski

Salutatorian Ashwath Nayagadurai

Salutatorian Isabel Oldham

Salutatorian Ava Rosenberg

Salutatorian Jarl Schlunk

Salutatorian Caroline Southard-Smith

Salutatorian Nora Wolfgang

Salutatorian Jessie Yang

Salutatorian Ron Ye

Salutatorian Centennial High Jacob Williams

Valedictorian Sarah Cawthorne

Salutatorian Jadyn Fenton

Salutatorian Lia Milionis

Salutatorian Fairview High Ryan Kilgore

Valedictorian Eli Logan

Salutatorian Franklin High Jason Amsler

Valedictorian Brandon Vaughan

Valedictorian Kayla Carneal

Salutatorian Cori Dannemiller

Salutatorian Deke Debardelaben

Salutatorian Graham Ferguson

Salutatorian Eileen Hsu

Salutatorian Patrick Lama

Salutatorian Jacob Meyers

Salutatorian Sara Naughton

Salutatorian Patrick Pillans

Salutatorian Colin Sylvester

Salutatorian Shun Wakatsuki

Salutatorian Ella Whatley

Salutatorian Joshua Whitehead

Salutatorian Leah Whitfield

Salutatorian Joy Yin

Salutatorian Independence High Joshua Cannon

Valedictorian Justin Saye

Valedictorian Emma Sower

Valedictorian Mia Wallace

Valedictorian Joshua Bolden

Salutatorian Amy Dobberfuhl

Salutatorian Ria Patel

Salutatorian Amelia Prouse

Salutatorian Nolensville High Elliot Boualaphanh

Valedictorian Ethan Britt

Valedictorian Brianna McVay

Valedictorian Callan Plant

Valedictorian Jack Hoeffler

Salutatorian Alex Jones

Salutatorian Avery Noe

Salutatorian Connor Suscha

Salutatorian Yashvitha Thatigotla

Salutatorian Page High Halle Berg

Valedictorian Anika Kaushik

Salutatorian Lyndsay Napier

Salutatorian Nayoung Park

Salutatorian Ravenwood High William Fiechtl

Valedictorian Casey Gooden

Valedictorian Joshua Lu

Valedictorian Trisha Mazumdar

Valedictorian Emma Meyer

Valedictorian Connor Wojtak

Valedictorian Aaron Wu

Valedictorian Thomas Abramson

Salutatorian John Berexa

Salutatorian Abigail Burton

Salutatorian Ammar Farra

Salutatorian Joseph Goslak

Salutatorian Joyce Johnson

Salutatorian Savannah Martin

Salutatorian Eshani Mehta

Salutatorian Zachary Owens

Salutatorians Peter Salmon

Salutatorian Jasper Vasilevskis

Salutatorian Selina Wang

Salutatorian Renaissance High Ellerie Spradlin

Valedictorian Victoria Kennelly

Salutatorian Claire Kueker

Salutatorian Summit High Nevaeh Brinson

Valedictorian Liam Keck

Valedictorian Megan Hendrickson

Salutatorian