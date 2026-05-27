WCS Celebrates Class of 2026 Valedictorians, Salutatorians

Williamson County Schools is excited to announce the valedictorians and salutatorians for the Class of 2026.
Valedictorians and salutatorians are the top students in their class. They qualify for the highest Latin system honor at their school, score at least a three on the exams in all Advanced Placement (AP) classes they are enrolled in, score at least 75 percent on the exams in all International Baccalaureate (IB) classes they are enrolled in and have completed at least 20 hours of community service. Some schools have multiple valedictorians and salutatorians to recognize.
“We are so excited to see what the future holds for these graduates,” said WCS Superintendent Jason Golden. “Their hard work and dedication are inspiring, and we’re proud of their accomplishments.”
Congratulations to all the students listed below. Click here to see photos!
Brentwood High School
Valedictorians:
- Chaplain Clauer
- Grady Deaton
- Ryan Gardocki
- Luke Hadley
- Joseph Johnson
- Aidan Krauthamer
- Ahbi Patel
- Walker Schul
- Zixiang Sheng
- Ashley Shepherd
- Wali Sidiqyar
- Claire Zhang
Salutatorians:
- William Babe
- Brennan Burke
- Melinda Cai
- Kayla Childs
- Zachary Flemmons
- Hudson Hill
- Mikhail Jacobsen
- Joshua Ju
- Jackson Landers
- Joanna Li
- Reed O’Dell
- Hank Strange
- Sloane Symonds
- Youngjoo Yi
- Meredith Yount
- David Zhen
Centennial High School
Valedictorians:
- Sofia Bailey
- Gavin Fu
- Turner Hanna
- Jameson Koss
- Elise Marlo
- Arden Smith
- Adriana Yocum
Salutatorians:
- Areeb Bhagat
- Noah Saxe
Fairview High School
Valedictorian:
- Leah Calcutt
Salutatorian:
- Ethan Pronk
Franklin High School
Valedictorians:
- Justin Clayton
- James Spruill
- Michael Zink
Salutatorians:
- Lea Adams
- Mary Frances Brekke
- Madeline Carrico
- Maya Gemignani
- Cooper Howell
- Emory Kerr
- Nathan Kim
- Virginia Reid
- Benjamin Zhou
Independence High School
Valedictorians:
- Reagan Graham
- Devon Perry
- Coleman Root
- Aditya Salvi
- Owen Sower
Salutatorians:
- Hayden Haggard
- Carter Herington
- Jake Keown
- Parker Kipley
- Joe Kirby
- Grace Lakoskey
- Rebekah Lloyd
- Asher O’Neill
- Tana Shackelford
- Shelby Thames
- Aidan Turpin
- Aiden Vickery
Nolensville High School
Valedictorians:
- Stone Bell
- Charles Jarrell
- Caroline Renegar
Salutatorians:
- Sara Brakefield
- San Hanna
- McKnight Lassiter
- Marley Schuster
- Hayden Stewart
- Junaid Usman
Page High School
Valedictorians:
- Everett Baurle
- Lucy McGregor
- Evan Moore
- Bailey Murray
- Huntley Peck
- Gavin Thier
Salutatorians:
- Shivam Bhardwaj
- Shamyuktha Dintakurthy
- Jonas Fox
- Shruthika Kakumani
- Maanit Kaushik
- Chloe Liang
- John Mabry
- Isaac Mobley
- Shruthika Mogan
- Evan Patchett
- Caleb Schroeder
Ravenwood High School
Valedictorians:
- Abigail Higgins
- Justin Horrell
- Abigail Kauppila
- Varun Kilaru
- Joseph Larson
- Varshini Mohanasekaran
- Cole Montgomery
- Mary Moore
- Sophia Pannu
- Prithvi Patil
- Victor Superi
- Luca Tarantino
- Samantha Tatalovich
- Aarush Tiyyagura
- Krishna Volety
Salutatorians:
- Akash Ashwin
- Joshua Barfoot
- Vihaan Bussa
- Sophia Cavallin
- Caitlin Cherukuri
- Ashley Dengate
- Kathleen Fei
- Zara Garg
- Ruhee Gupta
- Auburn Hill
- Menaal Javed
- Jinny Kim
- Julie Leong
- Emory Lomicka
- Atharv Mehendale
- Tucker Melcher
- Nolan Meyer
- Samuel Michael
- Harshita Nallaka
- Janie Norwood
- Peniel Ogunde
- Luke Patel
- Abduazim Rakhmanov
- Kayla Rufener
- Meghana Sappidi
- Kyle Spivey
- Tristan Sulla
- Nithya Tyagi
- Dhruv Upadhye
Renaissance High School
Valedictorian:
- Catalina Martinez
Salutatorians:
- Thomas Alibrandi
- Camden McMichael
Summit High School
Valedictorians:
- Cash Coons
- Nathan Hoggard
- Soren McDaniel
Salutatorians:
- Kenneth Beasley
- Alexis Chandler
- Ken Hirata
- Ainsley Manuel
- Luke Meyer
- Adelynn Oliasani
Vanguard Virtual High School
Valedictorian:
- Pierson Coleman
Salutatorian:
- Grace Campbell
Please join our FREE Newsletter