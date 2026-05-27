WCS Celebrates Class of 2026 Valedictorians, Salutatorians

Williamson County Schools is excited to announce the valedictorians and salutatorians for the Class of 2026.

Valedictorians and salutatorians are the top students in their class. They qualify for the highest Latin system honor at their school, score at least a three on the exams in all Advanced Placement (AP) classes they are enrolled in, score at least 75 percent on the exams in all International Baccalaureate (IB) classes they are enrolled in and have completed at least 20 hours of community service. Some schools have multiple valedictorians and salutatorians to recognize.

“We are so excited to see what the future holds for these graduates,” said WCS Superintendent Jason Golden. “Their hard work and dedication are inspiring, and we’re proud of their accomplishments.”

Congratulations to all the students listed below.

Brentwood High School

Valedictorians:

Chaplain Clauer

Grady Deaton

Ryan Gardocki

Luke Hadley

Joseph Johnson

Aidan Krauthamer

Ahbi Patel

Walker Schul

Zixiang Sheng

Ashley Shepherd

Wali Sidiqyar

Claire Zhang

Salutatorians:

William Babe

Brennan Burke

Melinda Cai

Kayla Childs

Zachary Flemmons

Hudson Hill

Mikhail Jacobsen

Joshua Ju

Jackson Landers

Joanna Li

Reed O’Dell

Hank Strange

Sloane Symonds

Youngjoo Yi

Meredith Yount

David Zhen

Centennial High School

Valedictorians:

Sofia Bailey

Gavin Fu

Turner Hanna

Jameson Koss

Elise Marlo

Arden Smith

Adriana Yocum

Salutatorians:

Areeb Bhagat

Noah Saxe

Fairview High School

Valedictorian:

Leah Calcutt

Salutatorian:

Ethan Pronk

Franklin High School

Valedictorians:

Justin Clayton

James Spruill

Michael Zink

Salutatorians:

Lea Adams

Mary Frances Brekke

Madeline Carrico

Maya Gemignani

Cooper Howell

Emory Kerr

Nathan Kim

Virginia Reid

Benjamin Zhou

Independence High School

Valedictorians:

Reagan Graham

Devon Perry

Coleman Root

Aditya Salvi

Owen Sower

Salutatorians:

Hayden Haggard

Carter Herington

Jake Keown

Parker Kipley

Joe Kirby

Grace Lakoskey

Rebekah Lloyd

Asher O’Neill

Tana Shackelford

Shelby Thames

Aidan Turpin

Aiden Vickery

Nolensville High School

Valedictorians:

Stone Bell

Charles Jarrell

Caroline Renegar

Salutatorians:

Sara Brakefield

San Hanna

McKnight Lassiter

Marley Schuster

Hayden Stewart

Junaid Usman

Page High School

Valedictorians:

Everett Baurle

Lucy McGregor

Evan Moore

Bailey Murray

Huntley Peck

Gavin Thier

Salutatorians:

Shivam Bhardwaj

Shamyuktha Dintakurthy

Jonas Fox

Shruthika Kakumani

Maanit Kaushik

Chloe Liang

John Mabry

Isaac Mobley

Shruthika Mogan

Evan Patchett

Caleb Schroeder

Ravenwood High School

Valedictorians:

Abigail Higgins

Justin Horrell

Abigail Kauppila

Varun Kilaru

Joseph Larson

Varshini Mohanasekaran

Cole Montgomery

Mary Moore

Sophia Pannu

Prithvi Patil

Victor Superi

Luca Tarantino

Samantha Tatalovich

Aarush Tiyyagura

Krishna Volety

Salutatorians:

Akash Ashwin

Joshua Barfoot

Vihaan Bussa

Sophia Cavallin

Caitlin Cherukuri

Ashley Dengate

Kathleen Fei

Zara Garg

Ruhee Gupta

Auburn Hill

Menaal Javed

Jinny Kim

Julie Leong

Emory Lomicka

Atharv Mehendale

Tucker Melcher

Nolan Meyer

Samuel Michael

Harshita Nallaka

Janie Norwood

Peniel Ogunde

Luke Patel

Abduazim Rakhmanov

Kayla Rufener

Meghana Sappidi

Kyle Spivey

Tristan Sulla

Nithya Tyagi

Dhruv Upadhye

Renaissance High School

Valedictorian:

Catalina Martinez

Salutatorians:

Thomas Alibrandi

Camden McMichael

Summit High School

Valedictorians:

Cash Coons

Nathan Hoggard

Soren McDaniel

Salutatorians:

Kenneth Beasley

Alexis Chandler

Ken Hirata

Ainsley Manuel

Luke Meyer

Adelynn Oliasani

Vanguard Virtual High School

Valedictorian:

Pierson Coleman

Salutatorian:

Grace Campbell

Source: WCS

