WCS Celebrates Class of 2026 Valedictorians, Salutatorians

Michael Carpenter
Brentwood High
Williamson County Schools is excited to announce the valedictorians and salutatorians for the Class of 2026.

Valedictorians and salutatorians are the top students in their class. They qualify for the highest Latin system honor at their school, score at least a three on the exams in all Advanced Placement (AP) classes they are enrolled in, score at least 75 percent on the exams in all International Baccalaureate (IB) classes they are enrolled in and have completed at least 20 hours of community service. Some schools have multiple valedictorians and salutatorians to recognize.

“We are so excited to see what the future holds for these graduates,” said WCS Superintendent Jason Golden. “Their hard work and dedication are inspiring, and we’re proud of their accomplishments.”

Brentwood High School

Valedictorians:

  • Chaplain Clauer
  • Grady Deaton
  • Ryan Gardocki
  • Luke Hadley
  • Joseph Johnson
  • Aidan Krauthamer
  • Ahbi Patel
  • Walker Schul
  • Zixiang Sheng
  • Ashley Shepherd
  • Wali Sidiqyar
  • Claire Zhang

Salutatorians:

  • William Babe
  • Brennan Burke
  • Melinda Cai
  • Kayla Childs
  • Zachary Flemmons
  • Hudson Hill
  • Mikhail Jacobsen
  • Joshua Ju
  • Jackson Landers
  • Joanna Li
  • Reed O’Dell
  • Hank Strange
  • Sloane Symonds
  • Youngjoo Yi
  • Meredith Yount
  • David Zhen

Centennial High School

Valedictorians:

  • Sofia Bailey
  • Gavin Fu
  • Turner Hanna
  • Jameson Koss
  • Elise Marlo
  • Arden Smith
  • Adriana Yocum

Salutatorians:

  • Areeb Bhagat
  • Noah Saxe

Fairview High School

Valedictorian:

  • Leah Calcutt

Salutatorian:

  • Ethan Pronk

Franklin High School

Valedictorians:

  • Justin Clayton
  • James Spruill
  • Michael Zink

Salutatorians:

  • Lea Adams
  • Mary Frances Brekke
  • Madeline Carrico
  • Maya Gemignani
  • Cooper Howell
  • Emory Kerr
  • Nathan Kim
  • Virginia Reid
  • Benjamin Zhou

Independence High School

Valedictorians:

  • Reagan Graham
  • Devon Perry
  • Coleman Root
  • Aditya Salvi
  • Owen Sower

Salutatorians:

  • Hayden Haggard
  • Carter Herington
  • Jake Keown
  • Parker Kipley
  • Joe Kirby
  • Grace Lakoskey
  • Rebekah Lloyd
  • Asher O’Neill
  • Tana Shackelford
  • Shelby Thames
  • Aidan Turpin
  • Aiden Vickery

Nolensville High School

Valedictorians:

  • Stone Bell
  • Charles Jarrell
  • Caroline Renegar

Salutatorians:

  • Sara Brakefield
  • San Hanna
  • McKnight Lassiter
  • Marley Schuster
  • Hayden Stewart
  • Junaid Usman

Page High School

Valedictorians:

  • Everett Baurle
  • Lucy McGregor
  • Evan Moore
  • Bailey Murray
  • Huntley Peck
  • Gavin Thier

Salutatorians:

  • Shivam Bhardwaj
  • Shamyuktha Dintakurthy
  • Jonas Fox
  • Shruthika Kakumani
  • Maanit Kaushik
  • Chloe Liang
  • John Mabry
  • Isaac Mobley
  • Shruthika Mogan
  • Evan Patchett
  • Caleb Schroeder

Ravenwood High School

Valedictorians:

  • Abigail Higgins
  • Justin Horrell
  • Abigail Kauppila
  • Varun Kilaru
  • Joseph Larson
  • Varshini Mohanasekaran
  • Cole Montgomery
  • Mary Moore
  • Sophia Pannu
  • Prithvi Patil
  • Victor Superi
  • Luca Tarantino
  • Samantha Tatalovich
  • Aarush Tiyyagura
  • Krishna Volety

Salutatorians:

  • Akash Ashwin
  • Joshua Barfoot
  • Vihaan Bussa
  • Sophia Cavallin
  • Caitlin Cherukuri
  • Ashley Dengate
  • Kathleen Fei
  • Zara Garg
  • Ruhee Gupta
  • Auburn Hill
  • Menaal Javed
  • Jinny Kim
  • Julie Leong
  • Emory Lomicka
  • Atharv Mehendale
  • Tucker Melcher
  • Nolan Meyer
  • Samuel Michael
  • Harshita Nallaka
  • Janie Norwood
  • Peniel Ogunde
  • Luke Patel
  • Abduazim Rakhmanov
  • Kayla Rufener
  • Meghana Sappidi
  • Kyle Spivey
  • Tristan Sulla
  • Nithya Tyagi
  • Dhruv Upadhye

Renaissance High School

Valedictorian:

  • Catalina Martinez

Salutatorians:

  • Thomas Alibrandi
  • Camden McMichael

Summit High School

Valedictorians:

  • Cash Coons
  • Nathan Hoggard
  • Soren McDaniel

Salutatorians:

  • Kenneth Beasley
  • Alexis Chandler
  • Ken Hirata
  • Ainsley Manuel
  • Luke Meyer
  • Adelynn Oliasani

Vanguard Virtual High School

Valedictorian:

  • Pierson Coleman

Salutatorian:

  • Grace Campbell

Source: WCS
