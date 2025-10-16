Veggie Spring Rolls Sold at Aldi Recalled

Recall Notice: Fusia Asian Inspirations Veggie Spring Rolls

Effective: October 9, 2025

Details: Tai Foong USA is voluntarily recalling Fusia Asian Inspirations Veggie Spring Rolls due to an undeclared shrimp allergen. Upon discovery, ALDI immediately removed impacted products from store shelves.

Product Description:

Product Name Packaging UPC Code Best Buy Dates
Fusia Asian Inspirations Veggie Spring Rolls 10 oz vacuum sealed plastic bag 409910222258 5/17/2027

Affected Region(s): ALDI stores in Alabama, Arkansas, Arizona, California, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, North Dakota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Nevada, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Virginia, Vermont, Wisconsin and West Virginia

Supplier: Tai Foong USA

What Customers Should Do: Discard the product immediately or return it to their local store for a full refund.

Questions: Contact Tai Foong USA by calling 1-206-765-5137 or emailing [email protected].

Source: Aldi
