TORNADO WATCH 5-26-2024

By
Clark Shelton
-

For your Close to Home LIVE radar find your county here

Flood Watch and what to expect today

TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 315
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
855 AM CDT SUN MAY 26 2024

TORNADO WATCH 315 IS IN EFFECT UNTIL 300 PM CDT FOR THE
 FOLLOWING LOCATIONS

TNC001-009-013-021-025-027-035-037-041-043-049-081-083-085-087-
093-105-111-125-129-133-135-137-141-145-147-149-151-159-161-165-
169-173-185-187-189-262000-
/O.NEW.KWNS.TO.A.0315.240526T1355Z-240526T2000Z/

TN
.    TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE

ANDERSON             BLOUNT              CAMPBELL
CHEATHAM             CLAIBORNE           CLAY
CUMBERLAND           DAVIDSON            DE KALB
DICKSON              FENTRESS            HICKMAN
HOUSTON              HUMPHREYS           JACKSON
KNOX                 LOUDON              MACON
MONTGOMERY           MORGAN              OVERTON
PERRY                PICKETT             PUTNAM
ROANE                ROBERTSON           RUTHERFORD
SCOTT                SMITH               STEWART
SUMNER               TROUSDALE           UNION
WHITE                WILLIAMSON          WILSON
$$


ATTN...WFO...LMK...OHX...MRX...JKL...PAH...

facebookShare on Facebook
TwitterTweet

Please join our FREE Newsletter

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here