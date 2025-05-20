TORNADO WATCH 5-20-2025

By
Clark Shelton
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TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 305
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
235 PM CDT TUE MAY 20 2025

TORNADO WATCH 305 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE
 FOLLOWING LOCATIONS

TNC003-007-015-021-027-031-035-037-041-043-049-051-055-061-065-
081-083-085-087-099-101-103-111-115-117-119-125-127-133-135-137-
141-147-149-153-159-161-165-169-175-177-181-185-187-189-
210300-
/O.NEW.KWNS.TO.A.0305.250520T1935Z-250521T0300Z/

TN
.    TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE

BEDFORD              BLEDSOE             CANNON
CHEATHAM             CLAY                COFFEE
CUMBERLAND           DAVIDSON            DE KALB
DICKSON              FENTRESS            FRANKLIN
GILES                GRUNDY              HAMILTON
HICKMAN              HOUSTON             HUMPHREYS
JACKSON              LAWRENCE            LEWIS
LINCOLN              MACON               MARION
MARSHALL             MAURY               MONTGOMERY
MOORE                OVERTON             PERRY
PICKETT              PUTNAM              ROBERTSON
RUTHERFORD           SEQUATCHIE          SMITH
STEWART              SUMNER              TROUSDALE
VAN BUREN            WARREN              WAYNE
WHITE                WILLIAMSON          WILSON
$$


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