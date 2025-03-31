TORNADO WATCH 3-30-2025

By
Clark Shelton
-

For your Close to Home LIVE radar find your county here

TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 78
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
825 PM CDT SUN MAR 30 2025

TORNADO WATCH 78 IS IN EFFECT UNTIL 300 AM CDT FOR THE
 FOLLOWING LOCATIONS

TNC005-017-021-023-027-037-039-043-055-069-071-077-079-081-083-
085-087-099-101-109-111-113-117-119-125-135-147-149-159-161-165-
169-181-187-189-310800-
/O.NEW.KWNS.TO.A.0078.250331T0125Z-250331T0800Z/

TN
.    TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE

BENTON               CARROLL             CHEATHAM
CHESTER              CLAY                DAVIDSON
DECATUR              DICKSON             GILES
HARDEMAN             HARDIN              HENDERSON
HENRY                HICKMAN             HOUSTON
HUMPHREYS            JACKSON             LAWRENCE
LEWIS                MACON               MADISON
MARSHALL             MAURY               MCNAIRY
MONTGOMERY           PERRY               ROBERTSON
RUTHERFORD           SMITH               STEWART
SUMNER               TROUSDALE           WAYNE
WILLIAMSON           WILSON
$$

Please join our FREE Newsletter

Previous article3-30-2025 SEVERE WEATHER ALERT
Next articleWeather 3-31-4-1-2025 Windy
Clark Shelton
Clark Shelton
Cark Shelton lived in Franklin, Tn for over 20 years and has been with the company since its first year. Clark’s background in sales, web development and writing gives him the ability to wear many hats. Clark currently splits his time between Franklin and Cancun, Mexico.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here