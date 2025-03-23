TORNADO WATCH 3-23-2025

By
Clark Shelton
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Tornado Watch

TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 60
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
315 PM CDT SUN MAR 23 2025

TORNADO WATCH 60 IS IN EFFECT UNTIL 1100 PM CDT FOR THE
 FOLLOWING LOCATIONS

TNC005-017-021-023-033-037-039-043-045-047-053-055-069-071-075-
077-079-081-083-085-095-097-099-101-109-113-117-119-125-131-135-
147-157-161-167-181-183-187-240400-
/O.NEW.KWNS.TO.A.0060.250323T2015Z-250324T0400Z/

TN
.    TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE

BENTON               CARROLL             CHEATHAM
CHESTER              CROCKETT            DAVIDSON
DECATUR              DICKSON             DYER
FAYETTE              GIBSON              GILES
HARDEMAN             HARDIN              HAYWOOD
HENDERSON            HENRY               HICKMAN
HOUSTON              HUMPHREYS           LAKE
LAUDERDALE           LAWRENCE            LEWIS
MADISON              MARSHALL            MAURY
MCNAIRY              MONTGOMERY          OBION
PERRY                ROBERTSON           SHELBY
STEWART              TIPTON              WAYNE
WEAKLEY              WILLIAMSON

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Clark Shelton
Clark Shelton
Cark Shelton lived in Franklin, Tn for over 20 years and has been with the company since its first year. Clark’s background in sales, web development and writing gives him the ability to wear many hats. Clark currently splits his time between Franklin and Cancun, Mexico.

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