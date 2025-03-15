TORNADO WATCH 3-15-2025

For your Close to Home LIVE radar, local severe watches and warnings
Tornado Watch
TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 42 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 235 AM CDT SAT MAR 15 2025 TORNADO WATCH 42 IS IN EFFECT UNTIL 1000 AM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TNC003-015-031-051-055-081-099-101-103-117-119-127-135-149-181- 187-151500- /O.NEW.KWNS.TO.A.0042.250315T0735Z-250315T1500Z/ TN . TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE BEDFORD CANNON COFFEE FRANKLIN GILES HICKMAN LAWRENCE LEWIS LINCOLN MARSHALL MAURY MOORE PERRY RUTHERFORD WAYNE WILLIAMSON
Please join our FREE Newsletter