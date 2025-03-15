TORNADO WATCH 3-15-2025

By
Clark Shelton
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Tornado Watch

TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 42
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
235 AM CDT SAT MAR 15 2025

TORNADO WATCH 42 IS IN EFFECT UNTIL 1000 AM CDT FOR THE
 FOLLOWING LOCATIONS

TNC003-015-031-051-055-081-099-101-103-117-119-127-135-149-181-
187-151500-
/O.NEW.KWNS.TO.A.0042.250315T0735Z-250315T1500Z/

TN
.    TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE

BEDFORD              CANNON              COFFEE
FRANKLIN             GILES               HICKMAN
LAWRENCE             LEWIS               LINCOLN
MARSHALL             MAURY               MOORE
PERRY                RUTHERFORD          WAYNE
WILLIAMSON

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Clark Shelton
Clark Shelton
Cark Shelton lived in Franklin, Tn for over 20 years and has been with the company since its first year. Clark’s background in sales, web development and writing gives him the ability to wear many hats. Clark currently splits his time between Franklin and Cancun, Mexico.

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