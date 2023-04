Top 50 Most Expensive Property Transfers in Williamson County for March 27

See the top 50 most expensive property transfers in Williamson County Tennessee for March 27-31, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $5,900,000 Harpeth School Rd Franklin 37064 $3,650,000 Kinnard Springs Sec 3 3301 Running Springs Ct Franklin 37064 $2,888,956 Lookaway Farms Sec2 6112 Lookaway Cir Franklin 37067 $2,500,000 Grove Sec13 9205 Joiner Creek Rd College Grove 37046 $2,307,500 Arnold Homes Llc 2624 Clayton Arnold Rd Thompsons Station 37179 $2,300,000 Whetstone Ph7 9485 Whetstone Blvd Brentwood 37027 $2,173,540 5204 Drury Ln Franklin 37064 $2,166,486 Hardeman Springs Sec4 7008 Kalarama Dr Arrington 37014 $2,145,694 Annecy Ph1 1045 Annecy Pkwy Nolensville 37135 $2,000,000 Starnes Creek Sec1 Murrel Dr Franklin 37064 $1,900,000 Mill @ Bond Springs Sec2 5109 Bond Mill Rd Thompsons Station 37179 $1,880,000 3710 New Hwy 96 W Franklin 37064 $1,799,000 Mill @ Bond Springs Sec2 5155 Bond Mill Rd Thompsons Station 37179 $1,733,672 Daventry Sec3 3130 Chase Point Dr Franklin 37067 $1,650,950 Annecy Ph1 1136 Angela Ann Ct Nolensville 37135 $1,643,140 Littlebury Sec2 3324 Sarah Bee Ln Thompsons Station 37179 $1,625,000 4264 Warren Rd Franklin 37067 $1,563,000 Westhaven Sec59 925 Jasper Ave Franklin 37064 $1,530,000 Farms @ Clovercroft Sec2 9130 Holstein Dr Nolensville 37135 $1,508,399 Lookaway Farms Sec2 6120 Lookaway Cir Franklin 37067 $1,495,920 Enclave @ Dove Lake Sec2 710 Plath Dr Nolensville 37135 $1,475,900 Whistle Stop Farms Sec5 2508 Pullman Ct Thompsons Station 37179 $1,409,900 Stephens Valley Sec7 6053 Pasquo Rd Nashville 37221 $1,385,205 Avenue Downs Sec1 2804 Cain Ter Thompsons Station 37179 $1,379,900 Stephens Valley Sec7 6060 Pasquo Rd Nashville 37221 $1,350,000 Foxboro Est Sec 2 9240 Kingsboro Ct Brentwood 37027 $1,275,000 Littlebury Sec2 3223 Cherry Jack Ln Thompsons Station 37179 $1,249,999 Scales Farmstead Ph1 640 Vickery Park Dr Nolensville 37135 $1,190,000 Westhaven Sec60 1105 Cheltenham Ave Franklin 37064 $1,105,658 Terravista Sec1 5316 Eagle Trail Ct Franklin 37064 $1,100,000 5621 Pinewood Rd Franklin 37064 $1,089,529 St Marlo Sec2 5620 Winslet Dr Franklin 37064 $1,073,676 Terravista Sec1 5312 Eagle Trail Ct Franklin 37064 $1,071,414 St Marlo Sec2 5635 Winslet Dr Franklin 37064 $1,057,895 Terravista Sec1 5051 Terravista Ln Franklin 37064 $1,050,000 Mcdaniel Farms Sec2 6587 Windmill Dr College Grove 37046 $1,025,000 4676 Reed Rd Thompsons Station 37179 $1,019,578 St Marlo Sec2 5628 Winslet Dr Franklin 37064 $1,010,000 Cherry Grove Add Ph6 Sec1 4008 Canberra Dr Spring Hill 37174 $982,469 Terravista Sec1 5043 Terravista Ln Franklin 37064 $977,312 Grove Sec16 Mountaintop Dr College Grove 37046 $943,000 Highlands @ Ladd Park Sec 12 162 Hobbs Dr Franklin 37064 $939,900 High Park Hill Sec1 5400 Ayana Pvt Dr Arrington 37014 $928,262 Enclave @ Dove Lake Sec1 7081 Big Oak Ln Nolensville 37135 $914,990 Pine Creek Sec1 1048 Pine Creek Dr Arrington 37014 $912,963 Enclave @ Dove Lake Sec1 7057 Big Oak Ln Nolensville 37135 $905,000 Somerset 1535 Aberdeen Dr Brentwood 37027 $899,900 Cottonwood Est 803 Shady Glen Ct Franklin 37069 $889,000 Waters Edge Sec4 1013 Crisp Springs Dr Franklin 37064 $885,000 Mckays Mill Sec 9 1400 Lille Ct Franklin 37067