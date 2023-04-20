Top 50 Most Expensive Property Transfers in Williamson County for March 27

See the top 50 most expensive property transfers in Williamson County Tennessee for March 27-31, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$5,900,000
|Harpeth School Rd
|Franklin
|37064
|$3,650,000
|Kinnard Springs Sec 3
|3301 Running Springs Ct
|Franklin
|37064
|$2,888,956
|Lookaway Farms Sec2
|6112 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$2,500,000
|Grove Sec13
|9205 Joiner Creek Rd
|College Grove
|37046
|$2,307,500
|Arnold Homes Llc
|2624 Clayton Arnold Rd
|Thompsons Station
|37179
|$2,300,000
|Whetstone Ph7
|9485 Whetstone Blvd
|Brentwood
|37027
|$2,173,540
|5204 Drury Ln
|Franklin
|37064
|$2,166,486
|Hardeman Springs Sec4
|7008 Kalarama Dr
|Arrington
|37014
|$2,145,694
|Annecy Ph1
|1045 Annecy Pkwy
|Nolensville
|37135
|$2,000,000
|Starnes Creek Sec1
|Murrel Dr
|Franklin
|37064
|$1,900,000
|Mill @ Bond Springs Sec2
|5109 Bond Mill Rd
|Thompsons Station
|37179
|$1,880,000
|3710 New Hwy 96 W
|Franklin
|37064
|$1,799,000
|Mill @ Bond Springs Sec2
|5155 Bond Mill Rd
|Thompsons Station
|37179
|$1,733,672
|Daventry Sec3
|3130 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$1,650,950
|Annecy Ph1
|1136 Angela Ann Ct
|Nolensville
|37135
|$1,643,140
|Littlebury Sec2
|3324 Sarah Bee Ln
|Thompsons Station
|37179
|$1,625,000
|4264 Warren Rd
|Franklin
|37067
|$1,563,000
|Westhaven Sec59
|925 Jasper Ave
|Franklin
|37064
|$1,530,000
|Farms @ Clovercroft Sec2
|9130 Holstein Dr
|Nolensville
|37135
|$1,508,399
|Lookaway Farms Sec2
|6120 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$1,495,920
|Enclave @ Dove Lake Sec2
|710 Plath Dr
|Nolensville
|37135
|$1,475,900
|Whistle Stop Farms Sec5
|2508 Pullman Ct
|Thompsons Station
|37179
|$1,409,900
|Stephens Valley Sec7
|6053 Pasquo Rd
|Nashville
|37221
|$1,385,205
|Avenue Downs Sec1
|2804 Cain Ter
|Thompsons Station
|37179
|$1,379,900
|Stephens Valley Sec7
|6060 Pasquo Rd
|Nashville
|37221
|$1,350,000
|Foxboro Est Sec 2
|9240 Kingsboro Ct
|Brentwood
|37027
|$1,275,000
|Littlebury Sec2
|3223 Cherry Jack Ln
|Thompsons Station
|37179
|$1,249,999
|Scales Farmstead Ph1
|640 Vickery Park Dr
|Nolensville
|37135
|$1,190,000
|Westhaven Sec60
|1105 Cheltenham Ave
|Franklin
|37064
|$1,105,658
|Terravista Sec1
|5316 Eagle Trail Ct
|Franklin
|37064
|$1,100,000
|5621 Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$1,089,529
|St Marlo Sec2
|5620 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$1,073,676
|Terravista Sec1
|5312 Eagle Trail Ct
|Franklin
|37064
|$1,071,414
|St Marlo Sec2
|5635 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$1,057,895
|Terravista Sec1
|5051 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Mcdaniel Farms Sec2
|6587 Windmill Dr
|College Grove
|37046
|$1,025,000
|4676 Reed Rd
|Thompsons Station
|37179
|$1,019,578
|St Marlo Sec2
|5628 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$1,010,000
|Cherry Grove Add Ph6 Sec1
|4008 Canberra Dr
|Spring Hill
|37174
|$982,469
|Terravista Sec1
|5043 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$977,312
|Grove Sec16
|Mountaintop Dr
|College Grove
|37046
|$943,000
|Highlands @ Ladd Park Sec 12
|162 Hobbs Dr
|Franklin
|37064
|$939,900
|High Park Hill Sec1
|5400 Ayana Pvt Dr
|Arrington
|37014
|$928,262
|Enclave @ Dove Lake Sec1
|7081 Big Oak Ln
|Nolensville
|37135
|$914,990
|Pine Creek Sec1
|1048 Pine Creek Dr
|Arrington
|37014
|$912,963
|Enclave @ Dove Lake Sec1
|7057 Big Oak Ln
|Nolensville
|37135
|$905,000
|Somerset
|1535 Aberdeen Dr
|Brentwood
|37027
|$899,900
|Cottonwood Est
|803 Shady Glen Ct
|Franklin
|37069
|$889,000
|Waters Edge Sec4
|1013 Crisp Springs Dr
|Franklin
|37064
|$885,000
|Mckays Mill Sec 9
|1400 Lille Ct
|Franklin
|37067