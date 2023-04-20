Top 50 Most Expensive Property Transfers in Williamson County for March 27

By
Michael Carpenter
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house with for sale sign

See the top 50 most expensive property transfers in Williamson County Tennessee for March 27-31, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$5,900,000Harpeth School RdFranklin37064
$3,650,000Kinnard Springs Sec 33301 Running Springs CtFranklin37064
$2,888,956Lookaway Farms Sec26112 Lookaway CirFranklin37067
$2,500,000Grove Sec139205 Joiner Creek RdCollege Grove37046
$2,307,500Arnold Homes Llc2624 Clayton Arnold RdThompsons Station37179
$2,300,000Whetstone Ph79485 Whetstone BlvdBrentwood37027
$2,173,5405204 Drury LnFranklin37064
$2,166,486Hardeman Springs Sec47008 Kalarama DrArrington37014
$2,145,694Annecy Ph11045 Annecy PkwyNolensville37135
$2,000,000Starnes Creek Sec1Murrel DrFranklin37064
$1,900,000Mill @ Bond Springs Sec25109 Bond Mill RdThompsons Station37179
$1,880,0003710 New Hwy 96 WFranklin37064
$1,799,000Mill @ Bond Springs Sec25155 Bond Mill RdThompsons Station37179
$1,733,672Daventry Sec33130 Chase Point DrFranklin37067
$1,650,950Annecy Ph11136 Angela Ann CtNolensville37135
$1,643,140Littlebury Sec23324 Sarah Bee LnThompsons Station37179
$1,625,0004264 Warren RdFranklin37067
$1,563,000Westhaven Sec59925 Jasper AveFranklin37064
$1,530,000Farms @ Clovercroft Sec29130 Holstein DrNolensville37135
$1,508,399Lookaway Farms Sec26120 Lookaway CirFranklin37067
$1,495,920Enclave @ Dove Lake Sec2710 Plath DrNolensville37135
$1,475,900Whistle Stop Farms Sec52508 Pullman CtThompsons Station37179
$1,409,900Stephens Valley Sec76053 Pasquo RdNashville37221
$1,385,205Avenue Downs Sec12804 Cain TerThompsons Station37179
$1,379,900Stephens Valley Sec76060 Pasquo RdNashville37221
$1,350,000Foxboro Est Sec 29240 Kingsboro CtBrentwood37027
$1,275,000Littlebury Sec23223 Cherry Jack LnThompsons Station37179
$1,249,999Scales Farmstead Ph1640 Vickery Park DrNolensville37135
$1,190,000Westhaven Sec601105 Cheltenham AveFranklin37064
$1,105,658Terravista Sec15316 Eagle Trail CtFranklin37064
$1,100,0005621 Pinewood RdFranklin37064
$1,089,529St Marlo Sec25620 Winslet DrFranklin37064
$1,073,676Terravista Sec15312 Eagle Trail CtFranklin37064
$1,071,414St Marlo Sec25635 Winslet DrFranklin37064
$1,057,895Terravista Sec15051 Terravista LnFranklin37064
$1,050,000Mcdaniel Farms Sec26587 Windmill DrCollege Grove37046
$1,025,0004676 Reed RdThompsons Station37179
$1,019,578St Marlo Sec25628 Winslet DrFranklin37064
$1,010,000Cherry Grove Add Ph6 Sec14008 Canberra DrSpring Hill37174
$982,469Terravista Sec15043 Terravista LnFranklin37064
$977,312Grove Sec16Mountaintop DrCollege Grove37046
$943,000Highlands @ Ladd Park Sec 12162 Hobbs DrFranklin37064
$939,900High Park Hill Sec15400 Ayana Pvt DrArrington37014
$928,262Enclave @ Dove Lake Sec17081 Big Oak LnNolensville37135
$914,990Pine Creek Sec11048 Pine Creek DrArrington37014
$912,963Enclave @ Dove Lake Sec17057 Big Oak LnNolensville37135
$905,000Somerset1535 Aberdeen DrBrentwood37027
$899,900Cottonwood Est803 Shady Glen CtFranklin37069
$889,000Waters Edge Sec41013 Crisp Springs DrFranklin37064
$885,000Mckays Mill Sec 91400 Lille CtFranklin37067

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