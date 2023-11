Top 25 Most Expensive Property Transfers in Williamson County for Oct. 16

See the top 25 most expensive property transfers in Williamson County Tennessee for October 16-20, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $4,481,524 Grand Oaks Pb 79 Pg 94 467 Grand Oaks Dr Brentwood 37027 $3,500,000 7795 Barnhill Rd Primm Springs 38476 $2,700,000 Head John H Jr Tr Pb 76 Pg 37 3580 Gray Ln Thompson's Station 37179 $2,675,000 Laurelbrooke Sec 11f Pb 36 Pg 122 5516 Iron Gate Dr Franklin 37069 $2,500,000 Church St Commons Pb 53 Pg 101 9000 A Church St E Brentwood 37027 $2,463,494 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 2002 Eliot Rd Franklin 37064 $2,400,000 Parkside Downs Pb 34 Pg 22 1501 Wilson Pk Brentwood 37027 $2,250,000 Troubadour Sec15 9208 Troubadour Pvt Dr College Grove 37046 $2,033,775 329 S Royal Oaks Blvd Brentwood 37027 $2,000,000 Troubadour Sec15 9211 Troubadour Pvt Dr College Grove 37046 $1,959,000 Montclair Sec 3 Pb 35 Pg 122 1769 Forsyth Park Dr Brentwood 37027 $1,750,000 Westhaven Sec 16 Pb 45 Pg 82 1560 Championship Blvd Franklin 37064 $1,740,000 Laurels The Sec 1 Pb 22 Pg 42 1742 Charity Dr Brentwood 37027 $1,595,000 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 3091 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,483,865 Starnes Creek Sec1 Pb 80 Pg 27 7228 Murrel Dr Franklin 37064 $1,475,000 Temple Hills Sec 6-b Pb 11 Pg 126 170 N Berwick Ln Franklin 37069 $1,425,000 Benington Sec9 Pb 64 Pg 107 301 Conoga Dr Nolensville 37135 $1,360,259 St Marlo Sec3 Pb 80 Pg 21 6329 Avonlea Dr Franklin 37064 $1,309,900 Annecy 3b Pb 79 Pg 122 4625 Genevieve Leigh Dr Nolensville 37135 $1,303,310 St Marlo Sec3 Pb 80 Pg 21 6401 Paisley Ct Franklin 37064 $1,285,000 Kings Chapel Sec8 Pb 69 Pg 95 4561 Majestic Meadows Dr Arrington 37014 $1,275,000 2917 Beulah Church Rd Arrington 37014 $1,261,250 Carters 4268 Columbia Pk Franklin 37064 $1,235,000 Westhaven Sec 11 Pb 40 Pg 21 538 Ardmore Place Franklin 37064 $1,225,342 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 3090 Long Branch Cir Franklin 37064