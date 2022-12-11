Top 25 Most Expensive Property Transfers in Williamson County for November 14

See the top 25 most expensive property transfers in Williamson County Tennessee for November 14-18, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$999,000
|Leipers Creek Rd
|Franklin
|37064
|$996,020
|Mcdaniel Estates Sec5
|7612 Delancey Dr
|College Grove
|37046
|$978,827
|St Marlo Sec1
|5525 Duquette Dr
|Franklin
|37064
|$969,990
|Scales Farmstead Ph3a
|2080 Autry Dr
|Nolensville
|37135
|$969,990
|Scales Farmstead Ph3a
|2080 Autry Dr
|Nolensville
|37135
|$957,108
|Pine Creek Sec1
|2008 Ellsworth Ln
|Arrington
|37014
|$950,000
|Kings Chapel Sec 2-a
|1520 Registry Row Ln
|Arrington
|37014
|$949,620
|Inman Branch Rd
|Franklin
|37064
|$940,000
|Harpeth Woods Sec 1
|4115 Jensome Ln
|Franklin
|37064
|$925,000
|Cottonwood Est
|240 Countryside Dr
|Franklin
|37069
|$910,000
|Oakleaf Est Sec 1
|2230 Oakbranch Cir
|Franklin
|37064
|$906,401
|Mcdaniel Estates Sec5
|7644 Delancey Dr
|College Grove
|37046
|$900,000
|Sullivan Farms Sec F
|329 Applecross Dr
|Franklin
|37064
|$900,000
|Ellington Park Sec 2
|509 Ellington Dr
|Franklin
|37064
|$897,500
|Cool Springs East Sec 4
|209 Scurlock Ct
|Franklin
|37067
|$895,750
|Arrington Retreat Sec2
|403 Sweet Fern Dr
|Nolensville
|37135
|$895,000
|Fieldstone Farms Sec B
|234 Winter Hill Rd
|Franklin
|37069
|$806,355
|Wilkerson Place Ph1b
|2110 Lequire Ln
|Spring Hill
|37174
|$770,000
|Highlands @ Ladd Park Sec25
|3013 Ryecroft Ln
|Franklin
|37064
|$750,000
|Waters Edge Sec2
|1068 Scouting Dr
|Franklin
|37064
|$750,000
|Cool Springs East Sec 3
|111 Walters Ave
|Franklin
|37067
|$747,078
|Enclave @ Dove Lake Sec1
|7068 Big Oak Ln
|Nolensville
|37135
|$739,900
|Bluebird Hollow Ph1
|1713 Sorrell Park Dr
|Spring Hill
|37174
|$735,000
|Mckays Mill Sec 33
|1304 Wolverton Dr
|Franklin
|37067
|$730,000
|Arrington Retreat Sec 1
|792 French River Rd
|Nolensville
|37135