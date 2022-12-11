Top 25 Most Expensive Property Transfers in Williamson County for November 14

By
Michael Carpenter
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house for sale with added sign

See the top 25 most expensive property transfers in Williamson County Tennessee for November 14-18, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$999,000Leipers Creek RdFranklin37064
$996,020Mcdaniel Estates Sec57612 Delancey DrCollege Grove37046
$978,827St Marlo Sec15525 Duquette DrFranklin37064
$969,990Scales Farmstead Ph3a2080 Autry DrNolensville37135
$969,990Scales Farmstead Ph3a2080 Autry DrNolensville37135
$957,108Pine Creek Sec12008 Ellsworth LnArrington37014
$950,000Kings Chapel Sec 2-a1520 Registry Row LnArrington37014
$949,620Inman Branch RdFranklin37064
$940,000Harpeth Woods Sec 14115 Jensome LnFranklin37064
$925,000Cottonwood Est240 Countryside DrFranklin37069
$910,000Oakleaf Est Sec 12230 Oakbranch CirFranklin37064
$906,401Mcdaniel Estates Sec57644 Delancey DrCollege Grove37046
$900,000Sullivan Farms Sec F329 Applecross DrFranklin37064
$900,000Ellington Park Sec 2509 Ellington DrFranklin37064
$897,500Cool Springs East Sec 4209 Scurlock CtFranklin37067
$895,750Arrington Retreat Sec2403 Sweet Fern DrNolensville37135
$895,000Fieldstone Farms Sec B234 Winter Hill RdFranklin37069
$806,355Wilkerson Place Ph1b2110 Lequire LnSpring Hill37174
$770,000Highlands @ Ladd Park Sec253013 Ryecroft LnFranklin37064
$750,000Waters Edge Sec21068 Scouting DrFranklin37064
$750,000Cool Springs East Sec 3111 Walters AveFranklin37067
$747,078Enclave @ Dove Lake Sec17068 Big Oak LnNolensville37135
$739,900Bluebird Hollow Ph11713 Sorrell Park DrSpring Hill37174
$735,000Mckays Mill Sec 331304 Wolverton DrFranklin37067
$730,000Arrington Retreat Sec 1792 French River RdNolensville37135

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