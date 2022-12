Top 25 Most Expensive Property Transfers in Williamson County for November 14

See the top 25 most expensive property transfers in Williamson County Tennessee for November 14-18, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $999,000 Leipers Creek Rd Franklin 37064 $996,020 Mcdaniel Estates Sec5 7612 Delancey Dr College Grove 37046 $978,827 St Marlo Sec1 5525 Duquette Dr Franklin 37064 $969,990 Scales Farmstead Ph3a 2080 Autry Dr Nolensville 37135 $969,990 Scales Farmstead Ph3a 2080 Autry Dr Nolensville 37135 $957,108 Pine Creek Sec1 2008 Ellsworth Ln Arrington 37014 $950,000 Kings Chapel Sec 2-a 1520 Registry Row Ln Arrington 37014 $949,620 Inman Branch Rd Franklin 37064 $940,000 Harpeth Woods Sec 1 4115 Jensome Ln Franklin 37064 $925,000 Cottonwood Est 240 Countryside Dr Franklin 37069 $910,000 Oakleaf Est Sec 1 2230 Oakbranch Cir Franklin 37064 $906,401 Mcdaniel Estates Sec5 7644 Delancey Dr College Grove 37046 $900,000 Sullivan Farms Sec F 329 Applecross Dr Franklin 37064 $900,000 Ellington Park Sec 2 509 Ellington Dr Franklin 37064 $897,500 Cool Springs East Sec 4 209 Scurlock Ct Franklin 37067 $895,750 Arrington Retreat Sec2 403 Sweet Fern Dr Nolensville 37135 $895,000 Fieldstone Farms Sec B 234 Winter Hill Rd Franklin 37069 $806,355 Wilkerson Place Ph1b 2110 Lequire Ln Spring Hill 37174 $770,000 Highlands @ Ladd Park Sec25 3013 Ryecroft Ln Franklin 37064 $750,000 Waters Edge Sec2 1068 Scouting Dr Franklin 37064 $750,000 Cool Springs East Sec 3 111 Walters Ave Franklin 37067 $747,078 Enclave @ Dove Lake Sec1 7068 Big Oak Ln Nolensville 37135 $739,900 Bluebird Hollow Ph1 1713 Sorrell Park Dr Spring Hill 37174 $735,000 Mckays Mill Sec 33 1304 Wolverton Dr Franklin 37067 $730,000 Arrington Retreat Sec 1 792 French River Rd Nolensville 37135