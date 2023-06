Top 25 Most Expensive Property Transfers in Williamson County for May 15, 2023

The top 25 most expensive property transfers in Williamson County Tennessee for May 15-19, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Sales Price Subdivision Property Address Property $6,100,000.00 Witherspoon Sec5 9289 Fordham Dr Brentwood 37027 $6,005,000.00 4080 Clovercroft Rd Franklin 37067 $4,788,621.00 Delfino 495 Chloe Ct Brentwood 37027 $4,750,000.00 Hidden River 2460 Hidden River Ln Franklin 37069 $4,550,000.00 Grove Sec11 8114 Heirloom Blvd College Grove 37046 $4,020,861.00 Witherspoon Sec7 9304 Edenwilde Dr Brentwood 37027 $3,000,000.00 Westhaven Sec 18 1504 Fleetwood Dr Franklin 37064 $2,497,813.00 Lookaway Farms Sec2 6116 Lookaway Cir Franklin 37067 $2,351,000.00 7776 Lampley Rd Primm Springs 38476 $2,306,958.00 Grove Sec15 8869 Edgecomb Dr College Grove 37046 $2,100,000.00 Valle Verde 1614 Valle Verde Dr Brentwood 37027 $2,050,000.00 Westhaven Sec 58 2018 Clifton St Franklin 37064 $2,009,083.00 Lookaway Farms Sec2 6134 Open Meadow Ln Franklin 37067 $1,750,000.00 Avalon Sec 3 131 Guineveres Retreat Franklin 37067 $1,725,000.00 Foxland Hall Sec 1 6002 Tattersall Ct Brentwood 37027 $1,699,500.00 Neely A L Jr 2968 Spanntown Rd Arrington 37014 $1,688,888.00 Westhaven Sec 27 446 Wild Elm St Franklin 37064 $1,650,000.00 Westhaven Sec 27 1534 Championship Blvd Franklin 37064 $1,625,000.00 Taramore Ph14 2001 Ivy Crest Dr Brentwood 37027 $1,600,000.00 Governors Club Ph 13-a 18 Cherub Ct Brentwood 37027 $1,600,000.00 4141 Old Hillsboro Rd Franklin 37067 $1,573,693.00 High Park Hill Sec2 5440 Ayana Pvt Dr Arrington 37014 $1,550,000.00 Summer Hill Sec 3 2149 Summer Hill Cir Franklin 37064 $1,493,298.00 Westhaven Sec60 1127 Cheltenham Ave Franklin 37064 $1,479,000.00 Glenellen Est Sec 1 9496 Wicklow Rd Brentwood 37027