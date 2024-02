Top 25 Most Expensive Property Transfers in Williamson Co. for Jan. 22

See the top 25 most expensive property transfers in Williamson County Tennessee for January 22-26, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $7,315,260 Aden Woods Of Castleberry Ph3 Pb 81 Pg 146 7902 Pine St Fairview 37062 $7,000,000 1995 Old Hillsboro Rd Franklin 37064 $4,495,906 Grand Oaks Pb 79 Pg 94 466 Grand Oaks Dr Brentwood 37027 $4,181,459 Terravista Sec1 Pb 78 Pg 94 Terravista Ln Franklin 37064 $3,759,777 High Park Hill Sec1 Pb 78 Pg 114 Kaline Pvt Dr Arrington 37014 $3,500,000 Hds Properties Llc Pb 82 Pg 5 1618 Old Hillsboro Rd Franklin 37069 $3,425,000 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 969 Braidwood Ln Franklin 37064 $3,080,500 Troubadour Sec9 Pb 81 Pg 135 7565 Trident Ridge Pvt Rd College Grove 37046 $3,010,012 Rosebrooke Sec2b Pb 79 Pg 124 1630 Rosebrooke Dr Brentwood 37027 $2,750,000 Barker Rd Thompson's Station 37179 $2,425,000 Westhaven Sec 27 Pb 59 Pg 117 1538 Championship Blvd Franklin 37064 $2,399,166 Mill @ Bond Springs Sec2 Pb 75 Pg 34 5216 Bond Springs Ct Franklin 37064 $2,000,000 Temple Hills Country Club Pb 47 Pg 111 5004 Bentgrass Ct Franklin 37069 $1,944,000 725 W Main St 102 Franklin 37064 $1,921,039 725 W Main St 202 Franklin 37064 $1,825,000 7720 Smith Rd Primm 38476 $1,815,000 725 W Main St 103 Franklin 37064 $1,740,000 River Oaks Sec 1 Pb 3 Pg 41 6212 River Oaks Ct Brentwood 37027 $1,664,565 Annecy Ph3c Pb 80 Pg 13 3521 Josephine Way Nolensville 37135 $1,545,000 Kings Chapel Sec13 Pb 80 Pg 37 4737 Majestic Meadows Dr Arrington 37014 $1,500,000 Hardeman Springs Sec1 Pb 71 Pg 67 5821 Wagonvale Dr Arrington 37014 $1,455,000 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 Braidwood Ln Franklin 37064 $1,450,000 Westhaven Sec25 Pb 72 Pg 94 107 Front St Franklin 37064 $1,449,000 Hardeman Springs Sec1 Pb 71 Pg 67 5504 Hardeman Springs Blvd Arrington 37014 $1,420,000 Meeting Of The Rivers Llc Property 119 Trinity Rd Franklin 37067