Top 25 Most Expensive Property Transfers in Franklin for April 18, 2022

See the top 25 most expensive property transfers in Franklin Tennessee for April 18-22, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $145,000,000 Carothers Crossing West 2200 Aureum Dr Franklin 37067 $10,350,000 Galleria Commercial Complx 7105 South Springs Dr Franklin 37067 $7,000,000 108 Bridge St Franklin 37064 $3,900,000 Hillsboro Cove 1030 Buena Vista Dr Franklin 37069 $3,300,000 5004 Cobbler Ridge Rd Franklin 37064 $2,723,624 Aberleigh 5105 Aberleigh Ln Franklin 37064 $2,500,002 Legends Ridge Sec 1 824 Legends Glen Ct Franklin 37069 $2,500,000 Aspen Grove Sec Q 114 Cool Springs Blvd Franklin 37067 $2,400,000 Westhaven Sec 12 1719 Championship Blvd Franklin 37064 $2,200,000 Westhaven Sec50 1231 Championship Blvd Franklin 37064 $2,161,642 Lookaway Farms Sec1 6200 Tall Timbers Rd Franklin 37067 $1,900,000 Westhaven Sec48 628 Jasper Ave Franklin 37064 $1,795,500 Franklin Industrial Park 136 Alpha Dr Franklin 37064 $1,750,000 2031 Maple Ln Franklin 37067 $1,700,000 Cool Springs East Sec 27 309 Canton Stone Dr Franklin 37067 $1,671,961 Fair Park Cottages 326 Fair Park Ct Franklin 37064 $1,650,000 Cool Springs East Sec 13 225 Waterbury Cir Franklin 37067 $1,600,000 Traceland Est 5464 Parker Branch Rd Franklin 37064 $1,600,000 Sneed Forest Sec 1 2312 Candlewood Dr Franklin 37069 $1,550,000 Montpier Farms Sec 4 1403 Natchez Rd Franklin 37069 $1,500,000 Highlands At Ladd Park Section 05 169 Princess Cir Franklin 37064 $1,486,000 Stonebridge Park Sec 5 601 Tonbridge Cir Franklin 37069 $1,480,000 Mclemore Farms Add Sec 2 2948 Mclemore Cir Franklin 37064 $1,370,000 Highlands @ Ladd Park Sec37 1025 Cumberland Valley Dr Franklin 37064 $1,330,000 Montpier Farms Sec 3 1201 Montpier Dr Franklin 37069