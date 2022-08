Top 25 Cheapest Property Transfers in Williamson County for August 8

See the top 25 cheapest property transfers in Williamson County Tennessee for August 8-12, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $200,000 Moran Robert 8881 Horton Hwy College Grove 37046 $210,000 St Marlow Sec1 6046 Emma Victoria Dr Franklin 37064 $275,000 Hardison Hills Sec 3 1101 Downs Blvd #214 Franklin 37064 $294,990 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 201 Franklin 37064 $295,000 Gables @ Wakefield Ph 1 501 Dakota Dr Spring Hill 37174 $300,000 1621 Sunset Rd Brentwood 37027 $314,990 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr#4301 Franklin 37064 $337,500 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #l-4 Franklin 37064 $345,000 6406 Arno-college Grove Rd College Grove 37046 $345,000 Dogwood Hills 7111 Robinson Dr Fairview 37062 $350,000 Rolling Meadows 102 Dabney Dr Franklin 37064 $380,000 Shadow Green Sec2 3000 Vintage Green Ln 301 Franklin 37064 $380,400 7117 Goddard Rd Fairview 37062 $386,800 Rolling Meadows 2826 Rachel Ln Thompsons Station 37179 $389,990 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 204 Franklin 37064 $395,000 Petra Commons 173 Mary Ann Cir Spring Hill 37174 $410,000 Prescott Place Ph 3 307 Hanley Ln Franklin 37069 $421,990 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 305 Franklin 37064 $432,990 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 206 Franklin 37064 $434,990 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr 103 Franklin 37064 $440,000 Cochran Trace Sec 2 2852 Cochran Trace Dr Spring Hill 37174 $450,000 River Rest Sec 1 180 Boxwood Dr Franklin 37069 $454,990 Shadow Green Sec2 4000 Shadow Green Dr #4306 Franklin 37064 $475,000 Grove Sec 14 9005 Passiflora Ct College Grove 37046 $485,300 Falcon Creek Sec 2 2027 Upland Dr Franklin 37067