Top 15 Most Expensive Property Transfers in Franklin for March 7, 2022

See the top 15 most expensive property transfers in Franklin Tennessee for March 7-11, 2022.

Price Subdivision Address City Zipcode $4,750,000 Handley Charles F 1790 Pleasant Hill Rd Franklin 37067 $4,310,000 Laurelbrooke Sec 4 1069 Vaughn Crest Dr Franklin 37069 $4,150,000 Hillsboro Cove 1022 Buena Vista Dr Franklin 37069 $2,510,155 Splendor Ridge 137 Splendor Ridge Dr Franklin 37064 $1,850,000 Westhaven Sec 10 500 Pearre Springs Way Franklin 37064 $1,728,000 Simmons Ridge Sec10 7054, 7060, 7066, & 7072 Gracious Dr Franklin 37064 $1,460,000 Chardonnay Sec 2 9018 Chardonnay Tr Franklin 37067 $1,415,000 Foxen Canyon Sec2 2468 Santa Barbara Ln Franklin 37069 $1,150,000 Stream Valley Sec 1 111 Stream Valley Blvd Franklin 37064 $1,100,000 Westhaven Sec 12 521 Ardmore Place Franklin 37064 $1,050,000 Willowsprings Sec 4 745 Fountainwood Blvd Franklin 37064 $1,040,000 Quest Ridge 5723 Quest Ridge Rd Franklin 37064 $1,025,000 Amelia Park Sec 2 1132 Amelia Park Dr Franklin 37069 $975,000 Tap Root Hills Sec5 7001 Farmhouse Dr Franklin 37067 $955,000 Mckays Mill Sec 26 1816 Cynthiana Ln Franklin 37067