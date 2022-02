Top 15 Most Expensive Property Transfers in Franklin for Jan. 31, 2022

See the top 15 most expensive property transfers in Franklin Tennessee for January 31 through February 4, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Pricw Subdivision Address City Zipcode $7,750,000 4009 -33 Carters Creek Pk Franklin 37064 $2,460,000 Peytonsville Rd Franklin 37064 $2,095,288 Westhaven Sec52 2019 Kathryn Ave Franklin 37064 $2,000,000 322 Springhouse Cir Franklin 37067 $2,000,000 1456 Coleman Rd Franklin 37064 $1,986,700 West Main 901 W Main St Franklin 37064 $1,815,000 Laurelbrooke Sec 11-b #11 3009 Flagstone Dr Franklin 37069 $1,688,010 Lookaway Farms Sec1 6310 Turkey Foot Ct Franklin 37067 $1,625,000 1022 W Main St Franklin 37064 $1,350,000 Harts Landmark 2305 Harts Landmark Dr Franklin 37069 $1,075,000 Highlands @ Ladd Park 157 Keller Trl Franklin 37064 $940,000 Fieldstone Farms Sec Q-5 709 Black Horse Pkwy Franklin 37069 $910,000 Waters Edge Sec2 2031 Braun Dr Franklin 37064 $899,234 Cheswicke Farm Sec 6 400 Logans Cir Franklin 37067 $857,885 Daventry Sec1 3216 Chase Point Dr Franklin 37067